Totti’nin oynadığı mevkinin adının kökeni bile onun her şeyi yapabildiğini düşündürüyor. Kabaca ‘üç çeyrek saha uzmanı’ anlamına gelen trequartista, sahanın her yerinde olan ama rolü kesin çizgilerle tanımlanmayan bir oyuncudur. Ne klasik bir 10 numaradır ne de ikinci forvet. Aslında görevi santrforun hemen arkasında oynayıp sahanın her yerinde ortaya çıkmaktır. Oyunun bütünüyle onun üzerinden kurulması gerekmez, ancak baskının yüksek olduğu anlarda fark yaratması beklenir. Totti de bunu yaptı.

Söylendiğine göre Totti’nin büyürken belirli bir mevkisi yoktu, ama neredeyse yürümeye başladığı andan itibaren top ayağındayken bir sihirbaz gibiydi. Dört yaşındayken sekiz yaşındaki çocukları çalımlayarak geçtiği anlatılır. Ergenliğinin ilk yıllarına geldiğinde ise her kulüp onu istiyordu. Totti sonunda Roma’da kendini gösterdi; 15 yaş altı takımında kendisinden iki yaş büyüklerle iki yıl oynadıktan sonra yaş kategorilerini hızla geçerek A takıma yükseldi.

Bazı teknik direktörler böylesine yetenekli bir hücumcunun santrfor olarak kullanılmasında ısrar etti. Ancak Totti’nin pasları görme becerisi onu tehlikeli bir oyun kurucuya da dönüştürüyordu. Altyapı futbolunda bunun önemi yoktu: Gol atıyor, asist yapıyor ve maç üstüne maç rakiplerini çaresiz bırakıyordu.

Mart 1993’ün sonlarında teknik direktör Vujadin Boskov, söylendiğine göre orta saha oyuncusu Sinisa Mihajlovic’in ısrarlarının ardından, 16 yaşındaki Totti’yi Brescia maçının bitimine beş dakika kala oyuna aldı. Bu, hayallerindeki ilk maç değildi.

“Dışarı çıktım, 10 saniye ısındım ve oyuna girdim. Topa yalnızca birkaç kez dokundum; çok heyecanlı ve çok mutluydum,” diye hatırladı Totti daha sonra.

Ancak 1990’ların ortalarına gelindiğinde Totti göz ardı edilemeyecek kadar iyiydi. Bir başka genç İtalyan Andrea Pirlo’ya da güvendiği gibi, Totti’ye gerçekten güvenen ilk teknik direktör Carlo Mazzone oldu. Totti, 1995’te Roma’da ikinci forvet olarak düzenli forma giyiyordu.

Roma efsanesi Ruggiero Rizzitelli, FourFourTwo’ya, “Neredeyse keşfedilmesini istemiyordum, çünkü 17 yaşında insanın başı dönebilir,” dedi.