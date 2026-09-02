Folarin Balogun transfer bilmecesi: USMNT yıldızının son anda Everton’a yaptığı U dönüşü Chelsea’yi öfkelendirirken Monaco’yu belirsizlikte bıraktı
Tam Folarin Balogun’un yazının daha fazla olaylı hâle gelemeyeceği düşünülürken, öyle oldu.
Gollerle dolu bir çıkış yaptığı Dünya Kupası yeterli olmadı. Bir sportif tartışmayı, uluslararası bir olayı ve FIFA üzerine bir referandumu ateşleyen kırmızı kart da yetmedi. Hayır.
Balogun’un yazı, bir dönüm noktası daha yaşadı; bu da onu, olağanüstü yeteneği, kulüplerin ona biçtiği değer ve USMNT yıldızını ulusal gündemin odağına taşıyan bir dolu tartışmayla tanımlanan hikâyenin zirvesine taşıdı.
Ağustos eylüle dönerken Balogun, yazın büyük bölümünde ayrılması neredeyse kaçınılmaz görünmesine rağmen Monaco oyuncusu olarak kaldı. Dünya Kupası boyunca goller atarken hem profilini hem de Monaco’nun bonservis beklentisini yükseltmesi düşünüldüğünde bu durum özellikle daha da düşük bir ihtimal gibi görünüyordu. Ancak daha da şaşırtıcı olan, geri dönüşünün nasıl gerçekleştiğiydi.
Barcelona ve Tottenham gibi büyük kulüplerin ilgilendiği bildirildi, ancak sonunda favori olarak Everton öne çıktı. Ardından başarısız bir sağlık kontrolü, birkaç tur yeniden müzakere ve Balogun’un masadan kalkma kararı geldi; Avrupa futbolunun en tepesine kadar uzanan bir domino etkisi başladı.
Belki de kararlarının artık bu tür bir ağırlık taşıması Balogun adına bir iltifattır. Her hâlükârda, bu yaz üzerindeki etkisi kolay kolay unutulmayacak.
Transferin işaretleri
Balogun'un potansiyelini görmemek zaten mümkün değildi.
Arsenal'de onu takip edenler bunu biliyordu. Reims'teki kiralık dönemi de bunu doğruladı. Kısa süre sonra ABD Erkek Milli Takımı ve Monaco devreye girdi, Balogun da hem kulübü hem de ülkesi için kısa sürede vazgeçilmez hale geldi.
Bu güven, 2026'nın ilk yedi ayında karşılığını verdi. Monaco'daki ilk sıkıntılarını aştıktan sonra sağlığına kavuşan Balogun gol atmaya başladı ve sezonu 19 golle tamamladı. Bu gollerin üçü de güçlü PSG'ye karşı oynanan üç maçta geldi.
Ardından Dünya Kupası geldi. Balogun, Paraguay karşısında iki gol attı, Avustralya maçında bir golün hazırlayıcısı oldu ve Bosna-Hersek'e karşı galibiyet golünü kaydetti. Ancak bunun büyük bölümü, sonrasında yaşanan kırmızı kart tartışmasının gölgesinde kaldı; cezasının askıya alınması kararı yazın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Yine de en sert eleştirmenleri bile iki gerçeği inkâr edemedi: Balogun gerçekten suçlu değildi ve olağanüstü bir oyuncuydu.
Goller ve manşetlerle birlikte Balogun, Amerikan futbolunun öne çıkan yüzlerinden biri haline geldi. Transfer söylentileri de hemen peşinden geldi. Barcelona? PSG? Premier League? Dünya Kupası bitmişti ama Balogun'un yazı ve geleceğine dair hikâye, transfer döneminin son gününe kadar uzandı.
Transfer gerçekleşmiyor
Görünüşe göre her şey plana uygun gidiyordu.
Balogun, Everton ile sağlık kontrolünden geçmek için Merseyside'a gidiyordu. Monaco, bonservis bedelinden memnundu. Forvet, büyürken izlediği lig olan Premier League'e, ona ihtiyaç duyan bir takımda oynamak üzere geri dönecekti.
Ardından her şey bir anda değil, aşamalar halinde dağıldı.
Monaco yöneticisi Thiago Scuro'ya göre kopuş, yerel saatle 19.00 civarında yaşandı.
Monaco'ya o noktada Balogun'un sağlık kontrolüyle ilgili endişeleri olan Everton tarafından ulaşıldı. Monaco ise kendi açısından herhangi bir endişe olmadığında ısrar etti ve Scuro da bu görüşünü sürdürüyor. Sağlık ekipleri arasındaki görüşmelerin ve yeni bir müzakere turunun ardından, iki kulüp de anlaşmanın devam etmesinden yeterince memnundu.
Ancak ortaya çıktığı üzere Balogun memnun değildi. Forvet, bunu yapabileceği son anlarda, Everton ve sağlık ekibinden gördüğü saygısızlık hissi nedeniyle anlaşmadan çekildi.
Scuro, “Premier League'de evrak işlerini tamamlamak için bir saat ek süre talep edebildiğiniz bir mekanizma var. Bu yapıldı” dedi. “Ben sözleşmeyi imzaladım, Everton sözleşmeyi imzaladı. Son anda oyuncu imzalamamaya karar verdi. Ve temelde Balogun'un iddiası şu: ‘Kulübün bana yaklaşımından dolayı kendimi iyi hissetmiyorum, Everton'ın sağlık departmanının geleceğim ya da sağlığım hakkında şüphe ortaya koyma biçimi nedeniyle kendimi iyi hissetmiyorum ve burada uzun bir sözleşmeye imza atma konusunda rahat değilim.’”
Bunun sonucunda anlaşma bozuldu. Balogun Monaco'ya döndü, Everton ise büyük transfer hedefini kaçırdı. Sürece dahil olanların çoğu kendini mağdur hissetti, ancak dahil olmayan bazı kişilerin planları da bunun sonucunda suya düştü.
Domino etkisi
Balogun satışı, Monaco’nun gündemindeki tek seçenek değildi.
Everton ile yapılan anlaşma bozulmaya başlayınca, nakit yaratmak isteyen Monaco, Chelsea ile temasa geçti. Chelsea, Manchester City’ye gitmekte olan Enzo Fernandez’in yerini doldurmak için orta saha oyuncusu Lamine Camara’yı satın almak istiyordu ve iki taraf 60,5 milyon dolar (55 milyon avro / 47,1 milyon sterlin) bonservis bedeli üzerinden görüşüyordu.
Ardından, Balogun’un kısa süreliğine yeniden gündeme geldiği anda Monaco geri adım attı. Chelsea, takımdan ayrılmak üzere olan bir orta saha oyuncusuyla ve yerine gelecek Camara olmadan ortada kaldı. Chelsea çok öfkeliydi. Scuro, bunun iş yapmanın bir parçası olduğunu söyledi.
“Buradaki niyetim her zaman olduğu gibi Monaco için çalışmak ve Monaco’yu korumak” dedi. “Chelsea ile savaş çıkarmak istemiyorum. Everton ile savaş çıkarmak istemiyorum.”
Bu arada Everton taraftarları da büyük öfke yaşadı. Takımın ilk 11’deki santrforu Beto’nun, Balogun’a yer açmak için Fiorentina’ya satıldığını görmüşlerdi. Şimdi kadrodaki tek asıl santrfor, Premier League’de yalnızca bir sezonluk deneyimi bulunan Thierno Barry.
Everton taraftar grubu 1878 Group’un açıklamasında, “Açık olmak gerekirse, bunun yaptığımız transferlerle hiçbir ilgisi yok; onları kulübe hoş geldin diyerek karşılıyor ve burada kendilerine en iyi dileklerimizi iletiyoruz” denildi. “Ancak taraftarlarımızın geri kalanı gibi biz de bu transfer döneminin, özellikle de son bölümünün bu şekilde geçmesinden son derece hayal kırıklığına uğradık ve tiksinti duyuyoruz.”
Everton Fans Forum ise şunları ekledi: “Taraftarlar, bu transfer döneminde neyin yanlış gittiğine, neden kilit hedeflerin kadroya katılamadığına ve bu başarısızlıkların tekrarlanmaması için hangi önlemlerin alınacağına dair net bir açıklamayı hak ediyor.”
Ne yazık ki Everton ve Chelsea için transfer dönemi sona erdi. Balogun ve Monaco için ise sıradaki adım, ne yapacaklarını belirlemek.
Sırada ne var
Hâlâ açık olan bazı transfer dönemleri var; bu da Balogun'un Monaco'dan ayrılma ve kulübün de bonservis bedelini alma ihtimalinin sürdüğü anlamına geliyor. Türkiye ve Suudi Arabistan'daki ligler sırasıyla 4 Eylül ve 12 Ekim'e kadar oyuncu transfer edebiliyor.
Balogun'un yolu Türkiye'ye düşerse, bu durum Victor Osimhen'in Napoli'den ayrıldığı dönemi hatırlatır. 2024 yazında büyük bir kulübe gitmesi beklenen Osimhen'in büyük transferi gerçekleşmedi ve bu da Galatasaray'a geçici bir transferle gitmesine yol açtı; bu transfer o günden bu yana kalıcı hâle geldi. Osimhen Süper Lig'de başarılı oldu, ancak 27 yaşında olduğu için büyük bir transfere çıkış penceresini kaçırmış olabilir. Balogun ise elbette sadece 25 yaşında, bu nedenle geri dönmeden önce Türkiye ve Suudi Arabistan'da bir ya da iki yıl geçirmesi için zamanı olabilir, ancak özellikle bu yaz Monaco'dan ayrılması hâlinde Premier League'den yeniden teklif alacağının garantisi yok.
Balogun kalırsa rekabet çok sert olacaktır. Onu kaybetmesi beklenen kulüp, Paris Brunner ve Mika Biereth ile forvet hattında zaten iyi durumda. Kulüp, ocak ayında bir satış ihtimalini düşünerek Balogun'u yeniden kadroya katmayı elbette tercih edebilir, ancak onun dönüşü özellikle mali açıdan işleri karmaşıklaştırıyor.
Genel olarak durum karmaşık ve bu, birçok kulübü telaşla hareket etmeye zorlayan bir tablo yarattı. Balogun elbette birçok kulüp için bu telaşa değecek kadar yetenekli, ancak onun kaotik son gününün hem kendisi hem de onu kadrosuna katmak isteyen ya da gelecekte bunu yapmayı uman kulüpler üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir.