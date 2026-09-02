Tam Folarin Balogun’un yazının daha fazla olaylı hâle gelemeyeceği düşünülürken, öyle oldu.

Gollerle dolu bir çıkış yaptığı Dünya Kupası yeterli olmadı. Bir sportif tartışmayı, uluslararası bir olayı ve FIFA üzerine bir referandumu ateşleyen kırmızı kart da yetmedi. Hayır.

Balogun’un yazı, bir dönüm noktası daha yaşadı; bu da onu, olağanüstü yeteneği, kulüplerin ona biçtiği değer ve USMNT yıldızını ulusal gündemin odağına taşıyan bir dolu tartışmayla tanımlanan hikâyenin zirvesine taşıdı.

Ağustos eylüle dönerken Balogun, yazın büyük bölümünde ayrılması neredeyse kaçınılmaz görünmesine rağmen Monaco oyuncusu olarak kaldı. Dünya Kupası boyunca goller atarken hem profilini hem de Monaco’nun bonservis beklentisini yükseltmesi düşünüldüğünde bu durum özellikle daha da düşük bir ihtimal gibi görünüyordu. Ancak daha da şaşırtıcı olan, geri dönüşünün nasıl gerçekleştiğiydi.

Barcelona ve Tottenham gibi büyük kulüplerin ilgilendiği bildirildi, ancak sonunda favori olarak Everton öne çıktı. Ardından başarısız bir sağlık kontrolü, birkaç tur yeniden müzakere ve Balogun’un masadan kalkma kararı geldi; Avrupa futbolunun en tepesine kadar uzanan bir domino etkisi başladı.

Belki de kararlarının artık bu tür bir ağırlık taşıması Balogun adına bir iltifattır. Her hâlükârda, bu yaz üzerindeki etkisi kolay kolay unutulmayacak.