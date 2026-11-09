Yıldızlar, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın son kampı için Atlanta'ya döndü. Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi tanıdık yüzler de var, Cavan Sullivan ve Mathis Albert gibi yükselişteki isimler de. Bir de bu yaz USMNT'de çıkış yapan ve şimdi yakaladığı ivmeyi yeniden kazanmaya çalışan Folarin Balogun var.

Balogun, yalnızca birkaç ay önce gündemdeki isimdi. Monaco'nun yıldız santrforu Dünya Kupası'nda beklentileri karşılamış, Premier League kulüplerinin ilgisini çekmiş ve Everton'a yüksek bedelli bir transferin eşiğine gelmiş görünüyordu. Ancak o transfer gerçekleşmedi. O zamandan beri Monaco'daki rolü belirsizleşti ve çok az forma şansı buldu.

Rakamlar durumu ortaya koyuyor. Balogun, Dünya Kupası'nda çıktığı dört maçta 314 dakika oynadı. O zamandan beri kulübünde yalnızca 230 dakika sahada kaldı. Büyük umutlar vadeden bir yazın yerini, büyük ölçüde şansını bekleyerek geçirdiği bir sezon aldı.

Şimdi, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez milli takıma döndü. Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final maçları, Balogun'a yeniden ritim bulma, özgüvenini tazeleme ve neden bu kadar heyecan yarattığını herkese hatırlatma fırsatı sunuyor.

USMNT'nin Balogun'a ihtiyacı olduğu açık. Ancak şu anda Balogun'un da USMNT'ye ihtiyacı var.