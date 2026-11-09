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Folarin Balogun 1-1GOAL

Folarin Balogun'ın ABD Milli Takımı'na ihtiyacı, takımın ona duyduğu ihtiyaç kadar büyük: Dünya Kupası yıldızı, Everton maçındaki çöküş ve Monaco'daki hayal kırıklığının ardından yeni bir başlangıç arıyor

Everton’a transferinin gerçekleşmemesi ve Monaco’da az süre alması, forvetin Dünya Kupası yolundaki ivmesini sekteye uğrattı. ABD Milli Takımı’na dönüşü, bu ivmeyi yeniden yakalaması için tam zamanında bir fırsat sunuyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Yıldızlar, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın son kampı için Atlanta'ya döndü. Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi tanıdık yüzler de var, Cavan Sullivan ve Mathis Albert gibi yükselişteki isimler de. Bir de bu yaz USMNT'de çıkış yapan ve şimdi yakaladığı ivmeyi yeniden kazanmaya çalışan Folarin Balogun var.

    Balogun, yalnızca birkaç ay önce gündemdeki isimdi. Monaco'nun yıldız santrforu Dünya Kupası'nda beklentileri karşılamış, Premier League kulüplerinin ilgisini çekmiş ve Everton'a yüksek bedelli bir transferin eşiğine gelmiş görünüyordu. Ancak o transfer gerçekleşmedi. O zamandan beri Monaco'daki rolü belirsizleşti ve çok az forma şansı buldu.

    Rakamlar durumu ortaya koyuyor. Balogun, Dünya Kupası'nda çıktığı dört maçta 314 dakika oynadı. O zamandan beri kulübünde yalnızca 230 dakika sahada kaldı. Büyük umutlar vadeden bir yazın yerini, büyük ölçüde şansını bekleyerek geçirdiği bir sezon aldı.

    Şimdi, Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez milli takıma döndü. Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final maçları, Balogun'a yeniden ritim bulma, özgüvenini tazeleme ve neden bu kadar heyecan yarattığını herkese hatırlatma fırsatı sunuyor.

    USMNT'nin Balogun'a ihtiyacı olduğu açık. Ancak şu anda Balogun'un da USMNT'ye ihtiyacı var.

  • Kalıcı etkileri olan bir transfer süreci

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    Balogun, Everton'a planlanan transferi gerçekleşmediğinden beri Monaco'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

    Yaz transfer döneminin son gününde Balogun, yüksek bedelli bir transferle Premier League ekibi Everton'a gitmek üzere görünüyordu. Sonrasında yaşananlar geniş yankı uyandırdı: sağlık kontrolüne ilişkin soru işaretleri, çalkantılı bir görüşme trafiği ve nihayetinde Balogun'un anlaşmadan çekilme kararı. Bunun etkileri yalnızca forvetle sınırlı kalmadı.

    Monaco, Balogun'un ayrılığına ve satışından gelmesi beklenen paraya göre plan yapmıştı. Ancak Balogun takımda kaldı; böylece hem oyuncu hem de kulüp bundan sonra ne yapacağını belirlemek zorunda kaldı. Düzenli olarak forma giymeye sorunsuz bir dönüş ise gerçekleşmedi.

    Fırsatları sınırlı kaldı: ligde yalnızca 152, Avrupa'da ise 78 dakika oynadı. Dünya Kupası'nda büyük heyecan yaratan bir oyuncu için bu performansın üzerine koyabileceği pek az fırsat oldu.

    Yine de ilerleme işaretleri var. Balogun, Paris FC karşısında gol attıktan sonra 5 Kasım'da Konferans Ligi'nde Nordsjælland karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 78 dakika oynadı. Durumu hâlâ belirsiz, ancak bu fırsatlar Monaco'da kendine hâlâ bir rol edinebileceğine işaret ediyor.

    Balogun şimdi Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez ABD erkek millî takımına döndü ve attığı bu küçük adımları daha büyük bir gelişmeye dönüştürme fırsatı yakaladı.

  • ABD Erkek Milli Takımı'na kritik bir dönüş

    Folarin Balogun USMNT 2026 World Cup
    Getty

    Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez ABD Milli Takımı'na dönen Balogun'un yeniden ritmini bulma fırsatı var.

    Balogun, aldığı sürenin azlığına rağmen hakkını teslim etmek gerekirse bu yaz büyük etki yaratan oyuncudan hâlâ izler gösterdi. Paris FC'ye attığı gol, düzenli forma şansı bulamasa da tehdit olmaya devam ettiğini hatırlattı.

    Yine de maç ritmini yeniden kazanması gerekiyor. ABD Milli Takımı'nın bazı yıldızları geçmişte bunun için millî takım maçlarından yararlandı. Christian Pulisic, Chelsea'deki zor dönemlerinde millî takımda oynamanın kendisi için ne kadar önemli olduğundan sık sık söz etti. Gio Reyna, Borussia Dortmund'da forma mücadelesi verirken ABD Milli Takımı'nda özgüven buldu. Birçok oyuncu için millî ara, yeniden başlamak, futbol oynamak ve ortam değişikliğinden yararlanmak için bir fırsat.

    Balogun'un durumu ise karmaşık. Gerçekleşmeyen transfer, Monaco'daki yeri konusunda belirsizlik yarattı. Düzenli forma şansı bulamaması da ivme kazanmasını zorlaştırdı. Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla bu yaz herkesin dilindeydi. O zamandan bu yana fırsatları azaldı, ancak o heyecanı yaratan yeteneği kaybolmadı.

    Bu nedenle ABD Milli Takımı, Balogun'a seviyesini Monaco'ya ve potansiyel taliplerine yeniden gösterme fırsatı sunuyor. 25 yaşındaki oyuncunun bu yaz gösterdiklerinin üzerine koyabileceğine inanmak için neden var. Ancak önce bunu yapabileceği fırsatlara ihtiyacı var.

    Haiti'ye karşı oynanacak maçlar ona bir fırsat daha sunuyor. Bu maçlar kulüp düzeyinde yaşanan her şeyi çözmeyecek, ancak Balogun'un yeniden kendisi gibi hissetmesine yardımcı olabilir.

  • “Bu harika bir fırsat”

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    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino, Balogun'un özgüvenini yeniden kazanmasını sağlamak ve millî takım maçlarına dönüş sürecini dikkatle yönetmek istiyor.

    Mauricio Pochettino, forvetten beklentilerini anlatmadan önce önemli bir noktayı vurguladı: Balogun'un yeniden kadroda olmasından memnundu. Dünya Kupası sonrası ilk kampa katılmayan forvet, bu kamp için geri döndü. Pochettino'ya göre bu iyi bir haber.

    Pochettino, “Zorlu bir yazın ve Dünya Kupası'nın ardından gelişimine yardımcı olmaya devam etmek için harika bir fırsat” dedi.

    Yine de göz ardı edilemeyecek bir gerçek var. Temmuzdan bu yana çok az süre alan Balogun, kaybettiği zamanı telafi etmek isteyecek. Ancak bunu bir anda yapamaz. Pochettino, kadroyu açıklarken ne Balogun'un ne de Ricardo Pepi'nin yüzde 100 hazır olduğunu kabul etmişti. Bu da forvet seçenekleri arasındaki dengeyi özellikle önemli kılıyor.

    Pochettino'nun, kısa süre önce sakatlıktan dönen Pepi'yi kulübünde bırakıp Balogun'un yanına Julian Hall ve Justin Ellis'i çağırmasının temel nedenlerinden biri buydu. Amaç, Balogun'un maç ritmini ve özgüvenini yeniden kazanmasına fırsat tanırken kadroda oynayabilecek durumda iki forvet bulundurmaktı.

    Pochettino, bu birlikteliğin ABD Erkek Milli Takımı'na ihtiyaç duyduğu seçenekleri sunduğuna inanıyor. Balogun içinse bu, tüm yükü hemen omuzlaması beklenmeden en iyi formuna adım adım dönme fırsatı anlamına geliyor.

  • Gözler gelecekte

    Folarin Balogun, USMNT
    GOAL

    Balogun'un Dünya Kupası'nda yakaladığı çıkışın üzerine koyabilmesi için kulübünde düzenli süre alması kritik önem taşıyacak.

    Balogun'un yaklaşan maçlarda süre alması muhtemel görünüyor ancak ne kadar oynayacağı Pochettino'nun değerlendirmesine bağlı olacak. ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü, 25 yaşındaki forvetin yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olmanın hem bu maçlar hem de sonrası için ne kadar değerli olduğunu biliyor.

    Kulüp düzeyinde ise Balogun, bu yaz kendisiyle ilgili gündeme gelen bazı soru işaretleriyle hâlâ karşı karşıya. Everton'a transfer olmamayı tercih etti ve o zamandan beri bu kararın ardından gelen belirsizlikle uğraşıyor. Bundan sonraki adımı, Monaco'da daha büyük bir rol üstlenmek ya da ileride başka bir yerde fırsat bulmak olsun, önündeki yılları şekillendirebilir.

    25 yaşında, Dünya Kupası'ndaki çıkışının üzerine koymak için hâlâ bolca zamanı var. En önemlisi, bunu yapmasını sağlayacak düzenli oynama fırsatını bulması.

    Bu süreç Haiti'ye karşı oynanacak iki maçla başlayıp bitmiyor. Balogun'la ilgilenen herhangi bir kulüp, yalnızca CONCACAF Uluslar Ligi'ndeki performanslarına değil, genel kariyerine bakacaktır. Monaco ona daha önemli bir rol verecekse bunu kulüp için yaptıklarıyla hak etmesi gerekecek.

    Yine de millî maç arası başlamak için yararlı bir fırsat olabilir. Kazanılacak süre, yeniden inşa edilecek özgüven ve tekrar önemli bir oyuncu olduğunu hissetme fırsatı var.

    Balogun geri döndü ve kendini kanıtlamak istiyor. Bu, hem kendisi hem de ABD Milli Takımı için iyi bir şey olabilir.