Folarin Balogun için sırada ne var? Dünya Kupası'ndaki çıkışının ardından Tottenham, Barcelona ve USMNT yıldızının en iyi transfer seçenekleri
Folarin Balogun konusunda ne yapılmalı? USMNT forveti son derece karmaşık bir yaz geçirdi. Önce iyi taraflar. Dört ilk 11 başlangıcında üç gol attı, ABD hücum hattına liderlik etti ve takımın yıllardır eksikliğini hissettiği bitiriciliği ekledi. Amerikalı kamuoyunun sevgisini kazandı ve o dönemde henüz tam anlamıyla tamamlanmış bir santrfor olmayan bir oyuncu için uzun süren ikna sürecinin tamamen buna değdiğini gösterdi. Verimlilik, soğuk ve sert yatırım getirisi açısından bakıldığında bu kusursuz bir yazdı.
Ancak sonra kötü taraflar vardı. Balogun'un Bosna-Hersek'e karşı gördüğü kırmızı kart, ne kadar talihsiz olursa olsun, adeta bir fırtına kopardı. O anın harareti içinde verilmiş ağır bir karardı ve elbette mesele Beyaz Saray'a kadar gitti. Başkan Donald Trump devreye girdi ve Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezası kaldırıldı. Tamamen kendi hatası olmamasına rağmen Balogun, Trump tarzı bir Dünya Kupası'nda yanlış giden her şeyin simgesi haline geldi; ev sahibi takımda oynadığı için kuralların etrafından dolanabilen adam olarak görüldü.
Buna nasıl bakarsanız bakın, yine de kulüp futbolcusu olarak değerinin yükseldiğine şüphe yok. Balogun, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla Monaco'nun kadrosunda yer alıyor ancak ayrılık ihtimaliyle güçlü biçimde anılıyor. Ayrılığı için de gerçekten ikna edici bir argüman var. Balogun'un kalitesi ve statüsündeki bir oyuncu muhtemelen daha prestijli bir organizasyonda, hatta Avrupa'nın en üst seviyelerinde oynamalı. Ligue 1'de işlerin biraz durağanlaşmasının ardından muhtemelen yeni bir meydan okumaya ihtiyacı var. Bir de daha temel gerçek var: Balogun, çok iyi bir futbolcu ve pahalı bir mevkide oynuyor. Takımlar bunun için büyük paralar ödüyor.
Ama yolu nereye düşmeli? Bu zor bir soru. Yurt dışında ve Fransa içinde seçenekler var, ayrıca yerinde kalma ihtimali de bulunuyor. GOAL Balogun'un gelecekteki olası duraklarını inceliyor...
Tottenham Hotspur
Bu en bariz bağlantı, ayrıca en güncel olanı da bu. Soyut olarak bakıldığında oldukça basit bir formül. Sık sık sakatlanan Dominic Solanke'nin dışında Tottenham'ın gerçekten ikna edici bir santrforu yok. Richarlison kusursuz değil ve takımdan ayrılmasıyla ilgili haberler var. Omar Marmoush'un transferi umut verici, ancak o daha çok bir ikinci forvet, saf bir 9 numara değil.
Spurs'ün topu ağlara gönderebilecek birine ihtiyacı var. Balogun bu profile cuk oturuyor. Ayrıca o, tam anlamıyla Roberto De Zerbi'nin oyuncusu. İtalyan teknik adam, önde baskı yapabilen ve yakın mesafeden bitirici olabilen hareketli forvetleri tercih ediyor. Balogun en verimli yılını 2022-23 sezonunda daha çok kontra atak oynayan bir takımda geçirdi. Ancak USMNT ile sergilediği performanslar, teknik direktör Mauricio Pochettino takımından topsuz oyunda da önde ve kararlı olmasını istediğinde, Balogun'un daha yüksek presli bir sistemde de işleyebildiğini gösterdi.
De Zerbi'nin Marsilya'daki başarısı, burada Neil Maupay'i agresif bir 9 numara olarak kullanmasıyla, bu fikrin işe yaradığına dair güçlü bir kanıt niteliğinde. İtalyan, kilit oyuncularla yaşadığı yüksek profilli anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen ateşli bir teknik adam. Ancak aynı zamanda zeki bir taktisyen ve Pep Guardiola'nın "son 20 yılın en etkili teknik direktörlerinden biri" diye nitelendirdiği bir isim. Dolayısıyla en ideal eşleşme bu.
Barcelona
Şu anda Barcelona’dan gelen haberler net değil. Katalonya’da işler her zamanki gibi karmaşık. Barca, Atletico Madrid’den ayrılmak istediğini açıkça ortaya koyan Julian Alvarez’i istiyor. Ancak mevcut kulübünün onu satmaya hiç niyeti yok, hele bir lig rakibine hiç yok. Kulüp, çarşamba sabahı yayımladığı sert ifadeler içeren açıklamada bunu net şekilde ortaya koydu:
"[Barca] bize ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdi. Onu Barca’ya satma ihtimalimiz yüzde sıfır. Bu durum parayla ilgili değil, haysiyetle ilgili. Onu Barca’ya satma ihtimalimiz yüzde sıfır" dediler.
Bu, klasik bir transfer dönemi bilek güreşi gibi görünüyor. Haberlerde, bu hikâyenin son güne kadar uzayabileceği öne sürüldü. Ancak bu arada Barca’nın santrfor sorunu var. Kulüp bu yaz hem ilk tercih ettiği hem de yedek 9 numarasını kaybetti. Robert Lewandowski, Chicago Fire’a gitti. Ferran Torres ise iyi bir Dünya Kupası performansını PSG’den aldığı dev bir kazanca dönüştürdü. O bölgede başka seçenekleri de var. Raphinha merkezde oynayabilir. Dani Olmo da öyle.
Ancak teknik direktör Hansi Flick, geçmişte sisteminde saf bir santrforla başarılı oldu; özellikle de önce Bayern Münih’te, ardından Barca’da Lewandowski ile. Hatta bir 9 numarayla oynayamadığında zorlandığı da oldu. Özellikle Almanya’da, teknik direktörlük koltuğunda talihsiz geçen iki yıllık döneminde çok sayıdaki sahte 9’dan en iyi verimi alamadı.
Balogun bağlantıları aralıklı olarak gündeme geldi. Ancak bu, Barca’nın bu yaz yaptığı bazı hamlelerle uyumlu görünüyor. Atletik ve kabul etmek gerekir ki zaman zaman öngörülemez iki hücum oyuncusu olan Anthony Gordon ile Karim Adeyemi geldi. Her şey, Barca’nın hızlı, agresif ve keyif veren bir takım olması için hazırlanmış gibi görünüyor. Balogun harika bir uyum sağlar.
Aston Villa
Bir de diğer Premier League seçeneği var.
Aston Villa, karmaşık bir yaz geçirdi. Önce kaçınılmaz olanı yaptılar ve Morgan Rogers ile yollarını ayırdılar. Hamleyi Profit and Sustainability Rules nedeniyle yaşandığı bildirilen sıkıntılar mı zorladı, yoksa transfer piyasasının görünmez eli mi devreye girdi, fark etmez; Villa, gözde varlığından 157 milyon dolar karşılığında para kazandı. Bu, Chelsea'nin reddedemeyecekleri ölçüde fazla ödeme yaptığı bir anlaşmaydı. O günden bu yana işler daha da kötüleşti. Orta sahanın merkezi dişlisi Youri Tielemans, Man United'a gitti. Ollie Watkins ise Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e gitmenin eşiğinde görünüyor. Villa'nın biraz daha fazla gol tehdidine ihtiyacı vardı ve şu ana kadar en iyi oyun kurucusunu gönderdiler, ayrıca kendileri adına Premier League'de neredeyse 100 gol atmış bir forveti satmaya da yaklaştılar.
Peki bu onları nerede bırakıyor? Açıkçası pek iyi bir yerde değil. Premier League'deki açılış maçlarında çok yönlü bir 10 numara olan Emi Buendia'yı en uçta başlattılar. Johan Manzambi, etkileyici bir World Cup'ın ardından yakında hazır olacak, ancak o daha çok bir yaratıcı, saf bir golcü değil. Nicolas Jackson'ın Chelsea'den gelişinin yakın olduğu görülüyor, ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüp için tek seçenek olacak kadar yeterince bitirici bir forvet değil. Balogun, sadece rekabet yaratmak için değil, aynı zamanda biraz taktiksel esneklik sağlamak adına da mükemmel bir takviye olurdu.
Teknik direktör Unai Emery, Jackson'ı Villarreal'de çalıştırdı ve Senegalli forveti zaman zaman kanatta kullandı. Dolayısıyla Balogun ile Jackson'ın birlikte oynayabileceği bir senaryo var. Biraz Şampiyonlar Ligi prestiji de Amerikalı için hiç de fena olmazdı.
Newcastle
Birkaç hafta önce bu ihtimal çok daha güçlü görünüyordu. Newcastle’ı çözmek zor bir takım. Bir yandan oyun tarzı, Balogun’a tam anlamıyla uyacak gibi duruyor. Orta sahadaki yaratıcı yeteneklerinden yoksun kalan takımda, yeni teknik direktör Matthias Jaissle, Premier League’de Liverpool ile 2-2 berabere kalınan açılış maçında ekibini son derece direkt, kontra atak odaklı bir futbolla oynattı. Hızlı William Osula’nın iki yanında Anthony Elanga ve Harvey Barnes varken, Newcastle geçişlerde yıkıcıydı. Burada, genç bir Balogun’dan en iyi verimi alan Reims düzeninin izleri var.
Ayrıca ceza sahası önünde Osula’ya göre bir seviye yukarıda; zira Osula’nın bitiriciliği zaman zaman eleştirilebiliyor. Henüz 23 yaşında olabilir ama Osula, Sheffield, Derby ve şimdi de Newcastle’daki dönemleri boyunca lig kariyerinde sadece 10 gole ulaştı. En hızlı oyuncular arasında yer alsa bile, bu gol katkısı tam anlamıyla güven vermiyor. Balogun ise daha bitirici ve daha komple bir oyuncu. Geçen yıl 13 xG’den 13 gol çıkardı, ayrıca Osula’nın sıfır asistine karşılık dört de asist yaptı.
Ancak söylenenlere göre Newcastle’ın ilgisi soğumuş durumda. Jaissle, Osula’ya güvendi. Bunun doğru karar olup olmayacağını ise zaman gösterecek. Bir de Nick Woltemade var; atletik özellikleri daha sınırlı ve geçen sezon bunu tam anlamıyla sahaya yansıtamadı. Burada ona nasıl bir rol düşeceği belirsiz.
Monaco'da kalıyor
Bir de rahat seçenek var. Dürüst olmak gerekirse, Balogun'un mevcut durumu aslında o kadar da kötü değil ve bu, Suudi Pro Ligi'ne ya da adı anılan kulüplerden Galatasaray'a gitmeye zorlamaktan daha iyi olabilir.
2025-26 sezonunun ikinci yarısında Monaco formasıyla muazzamdı; kulüp adına attığı 19 golün 12'sini ocak ayından sonra kaydetti. Son 11 maçının dokuzunda gol attı ve art arda sekiz maçta fileleri havalandırdı. Kulübün Sezonun Oyuncusu seçildi. Monaco, UEFA Konferans Ligi için can sıkıcı bir eleme turundan geçmek zorunda kalsa bile, onun hâlâ bir Avrupa kupası kazanma şansı var.
Filipe Luís de teknik direktörlük görevi için ilgi çekici bir tercih. 2025'te Flamengo'yu Copa Libertadores şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Fransız futboluna geliyor; bu turnuva, fiilen Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'ne verdiği yanıt niteliğinde. Korkusuz oynamasını istediği takımlarla öne çıkan, yükselişte bir teknik adam. Bu da Balogun'a uygun görünüyor. Sözleşmesinde hâlâ iki yıl var. Çevrelerindeki diğer kulüplerin, özellikle de Marsilya ve Lens'in, son aylarda teknik direktörlerini kaybetmesiyle birlikte Monaco, işleri tersine çevirip Şampiyonlar Ligi için iddialı bir konuma gelebilir.
Ancak tüm haberler, ayrılığın çok daha olası olduğuna işaret ediyor. Balogun takım antrenmanlarının dışında bırakıldı ve hiçbir maç kadrosunda yer almadı. Görünen o ki, sıradaki transferinin gerçekleşmesi artık "olup olmayacağı" değil, "ne zaman olacağı" meselesi.