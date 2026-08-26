Folarin Balogun için sırada ne var? Dünya Kupası'ndaki çıkışının ardından Tottenham, Barcelona ve USMNT yıldızının en iyi transfer seçenekleri

Folarin Balogun konusunda ne yapılmalı? USMNT forveti son derece karmaşık bir yaz geçirdi. Önce iyi taraflar. Dört ilk 11 başlangıcında üç gol attı, ABD hücum hattına liderlik etti ve takımın yıllardır eksikliğini hissettiği bitiriciliği ekledi. Amerikalı kamuoyunun sevgisini kazandı ve o dönemde henüz tam anlamıyla tamamlanmış bir santrfor olmayan bir oyuncu için uzun süren ikna sürecinin tamamen buna değdiğini gösterdi. Verimlilik, soğuk ve sert yatırım getirisi açısından bakıldığında bu kusursuz bir yazdı.

Ancak sonra kötü taraflar vardı. Balogun'un Bosna-Hersek'e karşı gördüğü kırmızı kart, ne kadar talihsiz olursa olsun, adeta bir fırtına kopardı. O anın harareti içinde verilmiş ağır bir karardı ve elbette mesele Beyaz Saray'a kadar gitti. Başkan Donald Trump devreye girdi ve Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezası kaldırıldı. Tamamen kendi hatası olmamasına rağmen Balogun, Trump tarzı bir Dünya Kupası'nda yanlış giden her şeyin simgesi haline geldi; ev sahibi takımda oynadığı için kuralların etrafından dolanabilen adam olarak görüldü.

Buna nasıl bakarsanız bakın, yine de kulüp futbolcusu olarak değerinin yükseldiğine şüphe yok. Balogun, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla Monaco'nun kadrosunda yer alıyor ancak ayrılık ihtimaliyle güçlü biçimde anılıyor. Ayrılığı için de gerçekten ikna edici bir argüman var. Balogun'un kalitesi ve statüsündeki bir oyuncu muhtemelen daha prestijli bir organizasyonda, hatta Avrupa'nın en üst seviyelerinde oynamalı. Ligue 1'de işlerin biraz durağanlaşmasının ardından muhtemelen yeni bir meydan okumaya ihtiyacı var. Bir de daha temel gerçek var: Balogun, çok iyi bir futbolcu ve pahalı bir mevkide oynuyor. Takımlar bunun için büyük paralar ödüyor.

Ama yolu nereye düşmeli? Bu zor bir soru. Yurt dışında ve Fransa içinde seçenekler var, ayrıca yerinde kalma ihtimali de bulunuyor. GOAL Balogun'un gelecekteki olası duraklarını inceliyor...