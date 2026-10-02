Federico Higuaín gitti, ancak futbolda hâlâ bir cinsiyetçilik sorunu var
Federico Higuaín, Columbus Crew 2 teknik direktörlüğü görevinden alındı. 23 Ağustos'ta Huntsville City FC ile oynanan maç sırasında bir kadın hakemin elini sıktı ve üç kez bırakması istenmesine rağmen bırakmayı reddetti. Üç ayrı kez elini bırakmayı reddetti.
Higuaín ona, "Bunun erkek oyunu olduğunu unutma" dedi.
Fiziksel temas ile kadın düşmanı bir ifadenin birleşimi, yıldırma anlamına geldi ve bir kadın hakemin, bulunmaya sonuna kadar hakkı olan bir alanda küçük ve istenmeyen hissetmesine neden oldu. Higuaín'in üç talebe rağmen elini bırakmayı reddetmesi, bu davranışın kasıtlı olduğunu gösteriyor.
Yetersiz bir 'yanıt'
Higuaín bu özel olayın ardından kırmızı kart gördü ve lig tarafından, "onarım odaklı uygulamalar" eğitimiyle birlikte iki maç men cezasına çarptırıldı. Ardından yeniden kenara döndü ve üç maç daha takımın başında yer aldı.
Profesyonel Futbol Hakemleri Birliği (PSRA), verilen cezaya kamuoyu önünde itiraz etti. Sendika, ABD Futbol Federasyonu politikasının “zorlayıcı kavrama” için en az üç maçlık ceza öngördüğünü savundu ve ayrıca ayrımcı davranışlara ilişkin asgari yaptırımlara da dikkat çekti. PSRA'ya göre iki maçlık ceza, olayın gerektirdiğinin çok altında kaldı.
Sendika, ligin tepkisini “dramatik biçimde yetersiz” olarak nitelendirdi ve bu davranışı, fiziksel istismar ile cinsiyetçiliğe yönelik kasıtlı iki eylem olarak tanımladı.
PSRA, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kadınlar bu oyunun her seviyesini daha iyi hâle getiriyor. Bunu kanıtlamak için gözdağına ya da aşağılayıcı yorumlara maruz kalmak zorunda olmamalılar. Kadın hakemlerimiz, dünya sahnesinde mükemmelliklerini kanıtladı. Onlar da diğer tüm hakemlerle aynı saygıyı, itibarı ve güvenli çalışma ortamını hak ediyor.”
Sendika pazar günü kamuoyu önüne çıktı ve kulüp de o salı Higuaín ile yollarını ayırdı. Crew'ün kararı doğruydu, ancak çok geç geldi. PSRA, hakemin adına savunuculuk yaptığı için övgüyü hak ediyor. Kamuya açık açıklaması, olayın yeniden mercek altına alınmasına yardımcı oldu ve rahatsız edici bir soruyu gündeme getirdi: Bu baskı olmadan Crew sonunda harekete geçer miydi?
Daha geniş mesele
Davranış, hakemin cinsiyetinden bağımsız olarak kabul edilemez olurdu. Yine de, aynı şekilde erkek bir görevliye karşı da davranıp davranmayacağını sormak yerinde.
Ne yazık ki bu, futbolda kadınlar için yeni bir durum değil. Kendi deneyimimde de, futbola dair sadece bir görüş belirttiğim için çeşitli sosyal medya platformlarında sayısız kez eleştirildim. Kişisel favorim, Nottingham Forest’ın maç sonrası analiz podcast’inin yorumlarında yazılandı: “Kanadalı hatun mutfağa geri dönsün.” (Not: Ben Amerikalı-Britanyalıyım.) Futbolla ilgili içerik paylaştıktan sonra X kullanıcılarına çıplak fotoğraf göndermem söylendi. Ya da bir başka “güzel” örnek: “Defol git, s*ktir olup git, lanet küçük kız kaltak,” çünkü Kulüpler Dünya Kupası’nın aslında dünyanın en iyi kulübünü belirlemediğini yazdım. Bana çeşitlilik kotasıyla işe alınmış biri dendi, sadece “cinsiyet eşitsizliği safsatası” sayesinde bulunduğum yerde olduğum söylendi ve çok, çok daha fazlası yaşandı.
Olayın medyadaki yansımaları da tahmin edilebileceği gibi internette kadın düşmanı tepkiler doğurdu. Bir yorumda, “kadınlar eşitlik ve eşit fırsat istiyor ama sonra özel muamele bekliyor” denildi. Fiziksel istismara uğramamayı beklemek özel muamele değildir; hak ederek geldiğiniz bir pozisyonda temel saygı beklemek de öyle. Cezanın yeterli olup olmadığı bir yana, bu ifade bile bunun sadece anın hararetiyle yaşanan sertlik olmadığını gösteriyor. Bir mesaj vermeye çalışıyordu.
Futbol herkesindir
Ancak bu yorumların tamamı klavye başından yapıldı. Bu olayın, ABD'de profesyonel olarak oynamış biriyle ilgili yaşanmış olması ve kadın futboluna büyük yatırım yapan, ayrıca dünyanın en çok başarı kazanmış kadın milli takımına sahip bir sistemin içinde gerçekleşmesi cesaret kırıcı. Standardımızı daha yükseğe koymak ve daha iyi bir saygı düzeyi talep etmek, yapabileceğimiz asgari tercihtir. Futbol herkesindir. Bir sporun, şimdilik, erkek egemen olması erkeklerin ona sahip olduğu anlamına gelmez.
MLS'in erkekler ligi olması, futbolu “erkek oyunu” yapmaz. Futbol herkesindir ve bunun neden hâlâ bir tartışma konusu olduğunu anlamak zor. ESPN'e göre 2023'te kadınlar, MLS lig ofisindeki pozisyonların yaklaşık yüzde 40'ını elinde tutuyordu. Bu çoğunluk değil, ancak kadınların farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla kattığı değeri yansıtan önemli bir pay. Erkekler de benzer nedenlerle kadın futbolunda çalışıyor. Herkesin sunacağı kendine özgü bir katkı var.
41 yaşındaki Higuaín, 2012'den 2019'a kadar Crew'da yıldız bir forvetti ve Ocak 2025'ten bu yana Crew 2'yi çalıştırıyordu. Crew 2, gelişim odaklı bir MLS NEXT PRO takımı ve oyuncularının çoğu genç, ayrıca oyun anlayışlarını hâlâ şekillendiriyor. Çatışmaya fiziksel gözdağıyla karşılık veren bir teknik adam, kimseye rehberlik etmeye uygun değildir. Hiç kimse, hangi yaşta olursa olsun, bu davranışı kendisine liderlik eden insanlardan öğrenmemelidir.