Federico Higuaín gitti, ancak futbolda hâlâ bir cinsiyetçilik sorunu var

Federico Higuaín, Columbus Crew 2 teknik direktörlüğü görevinden alındı. 23 Ağustos'ta Huntsville City FC ile oynanan maç sırasında bir kadın hakemin elini sıktı ve üç kez bırakması istenmesine rağmen bırakmayı reddetti. Üç ayrı kez elini bırakmayı reddetti.

Higuaín ona, "Bunun erkek oyunu olduğunu unutma" dedi.

Fiziksel temas ile kadın düşmanı bir ifadenin birleşimi, yıldırma anlamına geldi ve bir kadın hakemin, bulunmaya sonuna kadar hakkı olan bir alanda küçük ve istenmeyen hissetmesine neden oldu. Higuaín'in üç talebe rağmen elini bırakmayı reddetmesi, bu davranışın kasıtlı olduğunu gösteriyor.