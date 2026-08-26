"Evimde gibiydim" - USMNT efsanesi Jozy Altidore, Liga MX ile bağları, MLS'in büyümesi ve Leagues Cup'ta gelişen rekabet hakkında
Jozy Altidore'un çocukluğundaki en güzel anılarının bazıları, Meksika futbolunu izlerken geldi.
Liga MX'in büyük isimlerinin karşı karşıya gelişini izlediğini hatırlıyor; New Jersey'de Haitili göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Güney Florida'da büyüyen ve kısa süre sonra USMNT'nin kahramanlarından biri olacak o çocuk, en sıradan gollerden sonra Telemundo spikerleri çılgına dönerken babasıyla birlikte maç izliyordu. Futbola olan sevgisinin gerçekten sınırın güneyindeki oyun sayesinde filizlendiğini gördü.
Meksika futboluna duyduğu bu sevgi, Altidore'un hikâyesine başka bir katman daha ekliyor. Sonrasında USMNT formasıyla 42 gol attı; bunların ilki de El Tri'ye karşı geldi ve CONCACAF'ın en sert rekabetlerinden birini ilk elden yaşadı.
Ancak Altidore'un Liga MX ile bağı, onu çocukken izlemiş olmaktan daha derin. Kariyerinin son yıllarında Puebla'ya kiralık olarak katılarak orada da oynadı. Bu geçmiş, Kuzey Amerika futbolunun tablosunu değerlendirirken, özellikle de MLS'i Liga MX'in en iyileriyle karşı karşıya getiren bir turnuva olan Leagues Cup söz konusu olduğunda, ona çoğu kişiden daha dengeli bir bakış açısı kazandırıyor.
"Bence tablo oldukça ortada. Bence bu, Liga MX ve MLS hakkında konuşurken sık sık sözünü ettiğimiz rekabet dengesini pekiştiriyor. Geçmişte zaman zaman ibre, zirvede kimin olduğuna göre bir tarafa kayıyordu ama şimdi çok fazla transfer görüyoruz, takımlar arasında geçişler yaşanıyor" diyen Altidore, GOAL'a konuştu. "Chicago Fire, santrforunu Monterrey'e gönderdi. Bu da MLS'in kalitesini ve son yıllarda kat ettiği mesafeyi gösteriyor; ayrıca Meksika'daki rekabet dengesini de ortaya koyuyor. O takımlar sürekli para harcamak, daha iyi olmak istiyor."
'Uluslararası bir etki'
Bugünlerde Altidore'un hayatı büyük ölçüde Leagues Cup etrafında dönüyor. Bu, açıkçası bıçak sırtında duran turnuvanın oldukça ilgi çekici bir edisyonu oldu. 2025'te yarı finale kalan dört takımın tamamı MLS kulüpleriydi. Ve son sekizdeki her maç tek farkla ya da penaltılarla sonuçlanmış olsa da, Amerikan ekiplerinin belirgin bir üstünlüğü vardı. Kısacası daha iyiydiler.
Ancak bu yıl tablo farklı görünüyor. Çeyrek final tablosu eşit şekilde bölünmüştü, fakat Liga MX ekipleri Birinci Aşama'da MLS'in en iyi takımlarından bazılarını ağır yenilgilere uğrattı. Üst üste ikinci yıl da kulüpler açılış aşamasında yalnızca diğer ligden rakiplerle karşılaştı. Sonuçlar MLS adına hiç de cesaret verici değildi. Inter Miami, Charlotte, FC Cincinnati, Nashville ve Vancouver, yani MLS Cup adayları arasında gösterilen takımların tamamı eleme turlarına kalamadı. Buna karşılık Liga MX'in en güçlü ekipleri yollarına devam etti.
"Bu yıl gerçekten çok iyi bir edisyon oldu, bu yüzden Leagues Cup çevresindeki ve Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol çevresindeki tüm heyecanı görmek gerçekten çok heyecan verici" dedi.
Ancak Altidore için en büyük çıkarım değişim. O, Liga MX'in ve genel olarak Meksika futbolunun üstün güç olduğu bir dönemde büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Erkek Milli Takımı büyük turnuvalarda mücadele etmiş olabilir ve Altidore ilk maçına çıkmadan kısa süre önce Gold Cup'ı kazanmıştı. Ancak o, kalite anlamında dalgalanmalar yaşandığını gördü. Gold Cup kazanan bir kadroda yalnızca bir kez yer aldı, iki kez ise ikinci oldu. Rekabet eskiden bunu yansıtıyordu; Meksika'nın en iyileri ile ABD'nin en iyileri karşı karşıya geliyordu. Rekabet, milli takım mücadelesinin bir uzantısıydı; Meksika'nın en iyileri ile ABD'nin en iyileri karşı karşıya geliyordu. Şimdi ise kulüp düzeyinde bu yapı, çok daha uluslararası kadrolarla şekilleniyor.
"MLS'in ilk dönemlerinde daha fazla Amerikalı oyuncu olduğunu söylerdiniz ve bence şimdi Inter Miami bunun harika bir örneği, değil mi? Güney Amerikalı ve Avrupalı yeteneklerle dolu bir takım. Bence listeyi aşağı doğru inip buna benzer birkaç takım daha sayabilirsiniz; Chicago Fire, LAFC. Artık bir tür uluslararası etkiye sahip çok sayıda takım var. Bu yüzden bence rekabet, sadece ABD-Meksika türü bir rekabet olmaktan çıkıp daha çok lig düzeyine yayıldı" dedi.
'Hafta hafta ne yapıyorsun?'
Yine de Altidore için odak noktası hâlâ büyük ölçüde USMNT. ABD formasıyla 115 maça çıktı, 42 gol attı ve iki Dünya Kupası'nda bu formayı giydi. Avrupa'da Altidore'dan daha etkileyici bir kariyer ortaya koyabilen ABD milli oyuncularının sayısı çok az; Altidore yaklaşık on yıllık süreçte okyanusun öte yakasında beş farklı takımda oynadı.
Bununla birlikte en verimli yıllarını MLS'te geçirdi. Altidore, 2015'te USMNT'den takım arkadaşı Michael Bradley'e Toronto'da katıldı. İkili birlikte MLS Cup kazandı ve iki kez de ikinci oldu. O dönemde, Avrupa'da yeteneklerin yükselişi nedeniyle MLS oyuncularının milli takım için yeterince iyi olup olmadığı konusunda şüpheler vardı.
Ancak şimdi, Altidore'un emekliliğinden bu yana USMNT ters yönde ilerledi. Teknik direktör Mauricio Pochettino, tanıtım basın toplantısında yerel yetenek havuzuna yönelmek istediğini son derece açık bir şekilde ortaya koydu. Onun 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna sekiz MLS oyuncusu alındı. MLS'te yetişen birkaç oyuncu da kadroda yer aldı. Bu, yaklaşımın işe yaradığının kanıtı niteliğinde. Esasında, performans gösterdiğiniz sürece hangi ligde oynadığınızın önemi yok.
Altidore, "Nerede oynadığınızın ille de önemli olduğuna inanan biri değilim... Önemli olan oradayken nasıl oynadığınız. MLS'te de durum farklı değil. Bence oyuncuların gerçekten sorumluluk alıp, 'iyi bir kontrata sahip olmak yetmez. Hafta hafta ne yapıyorsun?' demesi gerekiyor" dedi.
Yine de aynı zamanda Altidore, MLS'ten Avrupa'ya uzanan hattın büyümeye devam etmesini savundu.
"Bazı genç oyuncuların örneklerini seviyorum. [Zavier] Gozo'nun Real Salt Lake'ten büyük bir bonservis bedeli karşılığında Crystal Palace'a gittiğini görüyorsunuz ve bunu görmeyi seviyorum çünkü hafta hafta bulunduğu yerle yetinmeyen bir çocuk görüyorum. Sınırları zorlamak istiyor. Kendini dünyaya duyurmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Bunun daha fazlası olursa, USMNT iyi bir şekilde hazırlanmış olur.
Altidore, "Gerçekten iyi bir lige sahip olmanın yolu budur; hani, bu tip 10, 15, 20 oyuncunuz olduğunda" dedi.
"Yetenekleri buraya gelip oynuyor"
Bu yine de gerçekleşebilir; çünkü Altidore'un 2023'te orada son kez topa vurmasından bu yana lig büyük ölçüde gelişti. Yetenek akışı bunun çok önemli bir parçası oldu.
"Bence artık İtalya Ligi'nden, Premier League'den gelen oyuncu transferlerinde sayı üç ya da dört katına çıktı. Dünyanın en iyi liglerinden bazılarının yeteneklerinin buraya gelip oynadığını görüyorsunuz ve bence bu genel olarak çıtayı yükseltiyor" dedi.
Messi'nin de buna kuşkusuz katkısı oldu. Ancak Altidore'a göre onun yarattığı çekim gücü, bireysel yeteneğinden çok daha değerli.
"MLS artık dünyanın dört bir yanından yıldızlara sahip. Örneğin Casemiro, Inter Miami'ye transferiyle benim için gerçekten ilginç bir hamleydi. Onun oraya gitmesi, belli ki Messi'yle birlikte oynamak istemesi ve bunun nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek istemesiyle ilgili. Ama bu oyuncuların artık hiç düşünmeden, MLS'te oynamaya istekli ve arzulu şekilde buraya gelmesi, lig adına çok şey söylüyor" dedi.
Elbette MLS sadece daha iyiye gidebilir. Kadro kurallarında önemli değişikliklerin yolda olduğuna dair konuşmalar var ve bu da takımların biraz daha serbest harcama yapmasına imkân tanıyacak. 2027-28 sezonu için planlanan, Avrupa benzeri sonbahar-ilkbahar takvimine geçiş ise köklü bir değişimin habercisi olabilir.
Altidore ise buna tam olarak ikna olmuş değil.
"Bu biraz karşılıklı fedakârlık gerektiriyor çünkü harcamaların bir bakıma denetlenmesini seviyorum. Diğer taraftan ise, sahipliklere ve takımlara biraz daha kaliteli oyuncu getirebilmeleri için biraz daha hareket alanı sağlamak adına harcama kısıtlamalarını biraz gevşetebilir miyiz, mesele bu" dedi.
'Beni kollarını açarak karşıladılar'
Altidore bir bakıma kalıpları yıktı. O zamana kadar zaten başarılarla dolu bir MLS kariyeri inşa etmişti. İki kez All-Star seçilmiş, Toronto ile MLS Cup, Supporters’ Shield ve üç Kanada Şampiyonası kazanmıştı. Ancak kariyerinin son yıllarında sonunda sınırın güneyine geçti.
Daha önce de gidebilirdi. 2018'de Club America ve Tigres onu transfer etmek için ciddi girişimlerde bulundu. Altidore buna hayır dedi; bunun başlıca nedeni ailesinin Toronto'ya yerleşmiş olmasıydı ve kendisi de MLS Cup için mücadele ediyordu. Ancak yaklaşık dört yıl sonra başka bir fırsat ortaya çıkınca, duygusal nedenler onu Meksika futbolunun en üst seviyesine taşıdı. Puebla ile kiralık sözleşme imzaladı ve bir bakıma çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
"Bunu hep düşündüm ve Avrupa'da oynamış biri olarak, Liga MX'te oynamanın nasıl bir şey olduğunu her zaman merak ettim çünkü babamla birlikte büyürken Liga MX izliyordum. Güney Florida'da yaşarken takip etme imkânı bulduğumuz ilk futbol yayınlarından bazıları bunlardı," dedi.
O, Liga MX'te oynayan ilk önemli Amerikalı değildi; Marcelo Balboa, DaMarcus Beasley ve Landon Donovan da orada forma giymişti. Ancak çok azı Altidore'un Meksika futboluyla kurduğu bu özel bağla oraya geldi. Oraya gitmek yine de belli ölçüde bir risk anlamına geliyordu; bunda Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki rekabetin de payı vardı.
"[Meksika'ya gitme konusunda] kesinlikle şüphelerim vardı. Ailem de bir bakıma bu rekabet nedeniyle gerçekten endişeliydi. Ama size kollarını açarak karşılandığımı söylediğimde, bu bile yetersiz kalır. Takım arkadaşlarımdan kulüp personeline, otelde ya da sokakta gördüğüm insanlara kadar herkes inanılmaz derecede sıcak ve misafirperverdi," dedi Altidore.
Hatta şimdi, en iyi dönemindeyken gitmediği için pişmanlık duyuyor.
"Benim için evimde olmak gibiydi. Gerçekten, gerçekten çok sevdim. Geriye dönüp baktığımda hep düşündüğüm şeylerden biri bu; hep 'Acaba oraya biraz daha erken gitseydim ne olurdu?' diyorum, çünkü bence bundan keyif alırdım," dedi.
'Her şey olabilir'
Bu da Altidore'u Leagues Cup hakkında yorum yapmak için benzersiz biçimde donanımlı kılıyor. Üç yılı aşkın süredir profesyonel olarak oynamıyor, ancak ayrımın her iki tarafında da mücadele etmenin ne anlama geldiğini biliyor. Ve maçlar MLS statlarında oynandığında bile ev sahibi avantajı karmaşık olabiliyor. Özellikle Club America taraftarları, bu ayın başlarında Providence Park'ta oynanan Birinci Aşama maçında Portland Timbers taraftarlarından sayıca fazlaydı; bu durum Portland'dan Kristoffer Velde'nin canını bir hayli sıktı.
Altidore, ortaya çıkan tabloya şaşırmadı.
Altidore, “Club America gibi, dünyanın bu bölgesinde açık ara en büyük takım olan ve ülke genelinde milyonlarca destekçiye sahip bir takımdan söz ediyorsanız, bu sürpriz değil” dedi. “Kıtadaki en büyük takımlardan bazılarına karşı oynadığınızda işiniz zor oluyor.”
Salı günkü ilk iki çeyrek final, Liga MX'in elini daha da güçlendirdi. Monterrey, Chicago'yu 2-1 mağlup etti; Philip Zinckernagel skoru eşitledikten sonra Orbelín Pineda'nın 83. dakikadaki müthiş golü Fire'ın serüvenini sona erdirdi. Robert Lewandowski ile eski Chicago forveti Hugo Cuypers arasındaki merakla beklenen düello ise beklenen ateşi yakalayamadı: Lewandowski şut çekemedi, Cuypers ise ilk yarıda bir penaltı kazandı ancak Lucas Ocampos'un vuruşu direkten döndü.
León'un turu geçişi ise çok daha net oldu. Diber Cambindo iki gol attı, Sebastián Vegas da bir gol ekledi ve Real Salt Lake karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle Liga MX'in ilk iki yarı final biletini alması sağlandı. Denge çarşamba günü daha da değişebilir. Monterrey, Club America-Columbus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak, León ise Toluca ya da Austin'den biriyle oynayacak.
Çeyrek finaller öncesinde Altidore, belirgin bir favorisi olmayan bir tablo görüyordu. Salı günkü birbirinden farklı maçlar, onun bu turnuvayı bu kadar çekici kılan unsurun öngörülemezlik olduğu yönündeki görüşünü daha da pekiştirdi.
“Dört ya da beş takım var ve her şey olabilir. Bence bu çok heyecan verici çünkü harika bir seyir zevki, üst düzey futbol sunuyor ve izlemeyi dört gözle bekliyorum” dedi.