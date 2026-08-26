Jozy Altidore'un çocukluğundaki en güzel anılarının bazıları, Meksika futbolunu izlerken geldi.

Liga MX'in büyük isimlerinin karşı karşıya gelişini izlediğini hatırlıyor; New Jersey'de Haitili göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, Güney Florida'da büyüyen ve kısa süre sonra USMNT'nin kahramanlarından biri olacak o çocuk, en sıradan gollerden sonra Telemundo spikerleri çılgına dönerken babasıyla birlikte maç izliyordu. Futbola olan sevgisinin gerçekten sınırın güneyindeki oyun sayesinde filizlendiğini gördü.

Meksika futboluna duyduğu bu sevgi, Altidore'un hikâyesine başka bir katman daha ekliyor. Sonrasında USMNT formasıyla 42 gol attı; bunların ilki de El Tri'ye karşı geldi ve CONCACAF'ın en sert rekabetlerinden birini ilk elden yaşadı.

Ancak Altidore'un Liga MX ile bağı, onu çocukken izlemiş olmaktan daha derin. Kariyerinin son yıllarında Puebla'ya kiralık olarak katılarak orada da oynadı. Bu geçmiş, Kuzey Amerika futbolunun tablosunu değerlendirirken, özellikle de MLS'i Liga MX'in en iyileriyle karşı karşıya getiren bir turnuva olan Leagues Cup söz konusu olduğunda, ona çoğu kişiden daha dengeli bir bakış açısı kazandırıyor.

"Bence tablo oldukça ortada. Bence bu, Liga MX ve MLS hakkında konuşurken sık sık sözünü ettiğimiz rekabet dengesini pekiştiriyor. Geçmişte zaman zaman ibre, zirvede kimin olduğuna göre bir tarafa kayıyordu ama şimdi çok fazla transfer görüyoruz, takımlar arasında geçişler yaşanıyor" diyen Altidore, GOAL'a konuştu. "Chicago Fire, santrforunu Monterrey'e gönderdi. Bu da MLS'in kalitesini ve son yıllarda kat ettiği mesafeyi gösteriyor; ayrıca Meksika'daki rekabet dengesini de ortaya koyuyor. O takımlar sürekli para harcamak, daha iyi olmak istiyor."