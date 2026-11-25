Mauricio Pochettino, ABD'den ayrılıp Old Trafford'da Michael Carrick'in yerini aldıktan sonra Manchester United'ı çalıştırmayı "hayalindeki iş" olarak tanımlamıştı. Ancak bu iş, hayal edebileceğinden çok daha hızlı biçimde kâbusa dönüştü. Arjantinli teknik direktörün Anfield'da takımın başında çıktığı ilk maçta yeni ekibi Liverpool'a 4-0 yenildi. Böylece bir United teknik direktörünün 100 yıldaki en farklı ilk maç yenilgisi egale edildi.

Bu sonuçla Manchester United, 11 maçın ardından Premier Lig tablosunda 19. sırada kaldı. Takım, şu anda beşinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan son basamakta yer alabilecek Bournemouth'un 10 puan gerisinde. Pochettino'nun United'ı buradan ilk beşe taşıması mucize olur. Artık öncelikli hedefi, takımın kümede kalma mücadelesine sürüklenmesini önlemek.

Bunun için ocak ayında takviyeler gerekecek. The Daily Mail gazetesinin haberine göre kulüp, ligin Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na uymaya çalışırken Pochettino'nun kullanabileceği bütçe 50 milyon sterlinden az olacak. Biri kiralık olabilecek yalnızca iki transfer bekleniyor. Ancak transfer dönemi açıldığında United hâlâ küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyaysa INEOS yönetimi doğru oyuncu için "risk almaya" hazır.

United bu sezon şimdiden 34 gol yiyerek Avrupa'nın en kötü savunma performansına imza attığı için Pochettino'nun ilk işi savunmayı düzeltmek olmalı. Ancak The Times gazetesine göre Benjamin Sesko uzun süreli sakatlığından iyileşme sürecindeyken Pochettino yeni bir forvet alınmasını da istiyor. İşte burada Evanilson devreye giriyor.

Brezilyalı millî futbolcu, Bournemouth'un Marco Rose yönetimindeki yükselişinin itici gücü oldu ve United hücumuna güvenilir bir odak noktası kazandırabilir. Bu transfer, Bournemouth'u da hazırlıksız yakalayacak bir gelişme olmaz. Evanilson'ın açıkça yaptığı, kendisini transfer etmeleri yönünde bir çağrı olarak görülebilecek açıklama, Vitality Stadium'daki taraftarların hoşuna gitmemiş olmalı. United bu çağrıya kulak verirse sezonun ikinci yarısında toparlanma şansı çok daha yüksek olacak.