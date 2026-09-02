Eva Olid: Manchester United'ın yeni mucize yaratan teknik direktörü, takımı WSL'de zirveye taşımakla görevlendirildi
Eva Olid, 2021'de Hearts'ın teknik direktörlüğüne getirildiğinde onun kim olduğunu bilen çok az kişi vardı; yaptıklarını başaracağını bekleyenler ise daha da azdı. Bir önceki sezon İskoçya Kadınlar Premier Ligi'ni son sırada bitiren bir takımın başına geçen Olid, beş yıl içinde Hearts'ı kulüp tarihindeki ilk FA Cup finaline ve benzeri görülmemiş ilk SWPL şampiyonluğuna taşıdı; ardından da Manchester United'ın başantrenörlük görevine getirildi.
Olid'in Manchester United tarafından bu yaz göreve getirilmesi, ilgili herkes için oldukça kaotik geçen birkaç ayın sonunda gerçekleşti. İspanyol çalıştırıcı, nisan ayında 2025-26 sezonunun ardından Hearts'tan ayrılacağını açıklamıştı; bu sezon da birkaç hafta sonra inanılmaz bir şampiyonlukla sona erdi. Sonraki durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu ve bunun netleşmesi ancak ağustos başında mümkün oldu.
United'ın Olid hamlesi, başantrenör Marc Skinner ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, yeni Women’s Super League sezonunun başlamasına sadece bir ay kala geldi. Manchester United, cuma gecesi oynanacak sezon açılış maçında iddialı ve mali açıdan son derece güçlü London City Lionesses ile karşı karşıya gelecek; bu mücadele aynı zamanda Olid'in United patronu olarak çıkacağı ilk resmi maç olacak.
Yeni sezon yaklaşırken kulüpte çok sayıda soru işareti ve endişe var. Özellikle A takımından sekiz ayrılık yaşandığı düşünüldüğünde yaz döneminde çok fazla transfer yapılmadı ve odağın, genç yeteneklere yatırım yapma ve onları geliştirme yönüne kaydığı açıkça görülüyor.
Olid bu tabloya uygun bir isim olacak mı? Aslında hâlâ görece az tanınan bu İspanyol kim? Ve Manchester United, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından yeniden toparlanmaya çalışırken o takıma neler katacak?
"İyi bir liderin iyi işareti"
2025-26 sezonunun başında, sonunda Hearts'ın sürpriz bir şekilde ilk SWPL şampiyonluğunu kazandığı sezonda, Olid her zamanki uygulamasının dışına çıktı. Geçmişte sezon öncesinde takım için hedefler belirlerdi; belirli sayıda puan, galibiyet, atılan gol ya da takımın ligde bitireceği sıraya ilişkin hedefler koyardı. Bu yaklaşım, göreve geldiğinde küme düşme adayı olan takımın istikrarlı bir ilk altı ekibine dönüşmesini sağlayarak, ilk dört yılında fazlasıyla işe yaramıştı.
Ancak geçen yıl Olid yaklaşımını değiştirdi. Hearts'ın şampiyon kadrosunun bir parçası olan Joely Andrews, GOAL'a şöyle diyor: “Bu tamamen ortadan kalktı. 'Sadece maç maç gideceğiz' diyordu. Tüm sezon boyunca, 'En önemli şey bir sonraki maçı kazanmak' dedi.”
Bu, grubu öylesine hedefe kilitledi ki ligi kazanma düşüncesi akıllarına bile gelmedi; ne şubat ayında ligin bölünmesinden önce dördüncü sıradayken ne de iki ay sonra zirveye yükseldiklerinde. Bunun bir ihtimal olarak konuşulması ancak son birkaç maçta oldu.
Bu yaklaşım değişikliğinin, Olid'in elinde gerçekten özel bir şey başarabilecek bir takım olduğunu bildiğinin işareti olup olmadığını yalnızca kendisi biliyor. 2025-26 sezonunun başı da dahil olmak üzere dört yıl boyunca Olid'in yardımcılığını yapan Sean Burt, “Bence bu, iyi bir liderin önemli bir işareti, değil mi? Uyum sağlayabilmeniz ve yaklaşımınızı değiştirebilmeniz,” diyor. “Belli ki karşılığını verdi. Çok sayıda öne çıkan sonuç, öne çıkan performans vardı ve bunlar da sonunda açıkça şampiyonluğu getirdi.”
Henüz sadece 41 yaşında olan Olid'in Hearts'taki beş yılında gösterdiği uyum sağlama becerisi ve sürekli gelişimin yalnızca bir örneği bu. Bu özellikler kuşkusuz United'ın dikkatini çekmiştir ve sınırın güneyinde başarı getirmede kilit rol oynayacaktır.
Her futbolcunun oynamak istediği şekilde
Olid’in Hearts’taki başarısının parçası olan oyuncularla konuştuğunuzda, tekrar tekrar dile getirilen bir şey var: Onun takımında, onun tarzında oynamak çok keyifliydi. Andrews, “Onun futbolu oynatmak istediği şekil, total futbol gibi,” diyor. “Her futbolcunun oynamak isteyeceği tarz bu: Top yerde, topa sahip olmaya dayalı.”
Olid yönetiminde ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan ve A takım debutunu yapan Hearts altyapı oyuncusu Olivia Chomczuk ise şunları ekliyor: “Bizi geriden oyun kurmaya, hatlar arasında ilerlemeye teşvik ediyordu ve bence hareketlilik çok sofistikeydi. Hücum yönü de oldukça güçlü. Ben önde oynamayı seviyorum. Top bizde değilken de takım olarak oldukça önde baskı yapıyoruz, bu yüzden bundan keyif aldım.”
2024’te Hearts’ta Yılın Oyuncusu seçilen Katie Lockwood içinse bu oyun tarzı, kulübe katılırken büyük bir çekim unsuru olmuştu. GOAL’a konuşan Lockwood, “Tam anlamıyla akıcı bir futboldı,” diyor. “İçinde oynamak ve bunun bir parçası olmak büyük bir keyifti.”
Bolca ayrıntı
Ancak bu noktaya ancak herkes Olid’in fikirlerine tamamen hakim olduğunda ve rolünü eksiksiz bildiğinde geliniyor. Bu da zaman ve emek gerektiriyor. Farklı hareketler için farklı tetikleyiciler ve takım içinde çok fazla rotasyon olduğu için, hem oyuncuların hem de teknik ekibin özümsemesi gereken çok şey var.
Olid yönetiminde 16 yaşında ilk maçına çıkan Chomczuk, “Ne yaptığını tam olarak anlamam muhtemelen yaklaşık iki yılımı aldı çünkü o kadar fazla bilgi vardı ki” itirafında bulunuyor. “Birinin nasıl baskı yaptığına dair açı bile bambaşka bir sistemin parçası. Çok karmaşık.”
Lockwood, antrenmanların “biz doğru yapana ve kusursuz hale getirene kadar” tekrar tekrar durdurulduğunu hatırlıyor. “Küçük detayların doğru olduğundan emin olurdu çünkü maç günü geldiğinde o küçük yüzde birlik farklar çok büyük bir etki yaratıyor. Dürüst olmak gerekirse, tutkusu ve detaylara gösterdiği özen muhtemelen eşsiz.”
Olid’in etrafında bu mesajları pekiştirmeye yardımcı olabilecek bir ekibin bulunması da işe yaradı. Lockwood, onun “çevresinde gerçekten çok iyi bir ekip” kurduğunu söylüyor. Olid’in yardımcısı olarak ve daha sonra Hearts’ta işe alım departmanının başı olarak çalışan Burt ise, onun teknik ekipten “çok yüksek standartlar talep edeceğini” oldukça “hızlı” şekilde fark ettiğini hatırlıyor. “Nihayetinde amaç, o ortam içindeki her şeyin standardını yükseltmekti” diyor.
Olid bu standartları kendisi de korudu. Burt, “Bu talepleri oyunculara yöneltiyor ama oyuncular da ondan taleplerde bulunabiliyor ve bireysel analiz yapmak ya da oyun tarzı, oyun felsefesi konusunda daha fazla detaya ihtiyaç varsa bunları sağlama noktasında o talepleri her zaman karşılıyor” diyor.
Lockwood da buna tanıklık edebilir. “Onunla sayısız küçük toplantı yaptım” diyor. “Ona her zaman soru sorabilirdiniz. Sizinle bire bir kaldığında bu kişisel konuşmaları yapabiliyordu ve sizi neyin motive ettiğini, farklı oyuncuların neye ihtiyaç duyduğunu anlıyordu. Bu konuda gerçekten çok iyiydi. Muhtemelen birlikte çalıştığım en ulaşılabilir teknik direktör.”
Meyvelerini topluyor
Ve tüm bunlar ilk anda sindirmesi zor bir detay yoğunluğu gibi görünse de, Chomczuk'un sözleriyle oyuncular kısa süre içinde şunu öğrendi: “Bir kez kavradığınızda gerçekten işe yarıyor.”
Olid'in felsefesinin temel taşları da oturduğunda, küçük dokunuşlar yapılabiliyordu. Edinburgh ekibinden ayrıldıktan sonra katıldığı Glasgow City döneminde Hearts'a karşı oynadığını hatırlayan Lockwood, rakibin farklı bir dizilişle sahada olduğunu fark ettiğini anlatıyor. “Kesinlikle bir A Planı, B Planı, hatta C Planı olacak şekilde uyum sağladı” diyor.
Kulüp içindekilerin anlattıkları da bunu doğruluyor. 2021'de Hearts'a katılan ve takımın küme düşme tehlikesi yaşayan fiilen amatör bir yapıdan şampiyonluğa uzanan bir ekibe dönüşümünü izleyen Burt, Olid'in tarzındaki evrime çoğu kişiden daha fazla tanıklık etti. “Proje ilerledikçe, içeri giren oyuncuların profil tipleri farklılaştı” diye belirtiyor. “Ama temel prensipler hep vardı. Sistem çok uyarlanabilir hâle geldi ama bence nihayetinde onun oyun tarzının temel esasları hiç değişmedi.”
“Gerekirse, mesela bir takım belli bir şekilde pres yapıyorsa, geleneksel oyun tarzından uzaklaşabilir” diyor Chomczuk; ona göre “bu çok yönlülük yardımcı oldu” ve Hearts'ın birkaç farklı diziliş kullandığı şampiyonluk sezonunda bunun etkisi görüldü.
Andrews ise bunun için, “Gerçekten çok esnek görünüyor” diyor. “Ama bunun içinde, sistemde yapılan yalnızca küçük dokunuşlar o daha büyük değişimi yaratıyor.”
Gençliğe güven
Tüm bunların ortasında genç oyunculara duyulan güven vardı. United'a gidişi açıklandığından bu yana Olid için sıkça öne çıkarılan unsurlardan biri de buydu; çünkü Kırmızı Şeytanlar, kulübün akademisine ve bu potansiyelli oyuncuların gelişimine daha fazla odaklanma yönünde bilinçli bir karar alıyor.
Şunu da belirtmek gerekir ki SWPL, genel olarak bu yeteneklerin gelişimine büyük önem veren oldukça genç bir lig. Dolayısıyla Olid, gençlere güvenme konusunda akıntıya karşı kürek çekmiyordu. Ancak GOAL, Burt'e genç oyunculara güvenmenin 41 yaşındaki teknik adam için önemli olup olmadığını, bunun Hearts ve SWPL'nin içinde bulunduğu mali tabloda mantıklı bir tercih mi yoksa ikisinin bir karışımı mı olduğunu sorduğunda, Burt ilk seçeneğe işaret ediyor ve genç oyuncu gelişimini Olid için “çok büyük” olarak tanımlıyor. “Her sezon ilk maçına çıkan oyuncular oluyordu” diyor.
Chomczuk da onlardan biriydi. Genç orta saha oyuncusu, Olid Hearts'a katıldığında henüz 13 yaşındaydı ve kendisi daha A takımın kıyısına bile yaklaşmamışken İspanyol çalıştırıcıyı akademinin bazı antrenmanlarında ve maçlarında gördüğünü hatırlıyor. “Bu teşvik ediciydi çünkü epey fazla antrenör geliyordu. Bu da şunu gösteriyordu: Eğer maçta şansını iyi kullanırsan, belki sana da bir fırsat gelir” diyor.
Olid, ister akademiden ister dış transfer yoluyla gelsin, o genç oyuncuları A takıma aldığında onlara farklı davranmıyordu. Hearts'a imza attığında henüz 22 yaşında olan ve ilk kez yurt dışında oynayan Andrews, “Takımın en tecrübeli oyuncusu da olsanız, en genç oyuncusu da olsanız, ikisi için de aynı standartlara sahip ve her ikisi de sürekli zorlanıyor” diyor. “Bence bu bana oyuncu olarak gerçekten çok yardımcı oldu.”
Chomczuk da bu görüşe katılıyor. “Yukarı çıktığınızda size farklı davranılmasını istemezsiniz” diyor. “A takım oyuncusu gibi muamele görmek istersiniz çünkü ulaşmak istediğiniz şey budur.”
Zaman ve sabır
Yine de Olid'in Hearts'ta başardıklarının hiçbiri, SWPL'nin dibinden zirvesine yükseliş, FA Cup finali, eşi benzeri görülmemiş şampiyonluk ve tüm bunların merkezindeki oyun tarzı, zaman ve sabır olmadan gerçekleşmedi.
Olid'in oyuncuları ve onları neyin motive ettiğini anlamak için zamana ihtiyacı vardı. Bu, bireyler olarak grup için de geçerliydi; Lockwood onu basitçe "işi çözen" bir teknik direktör olarak tanımlarken, kendisi de İspanyol çalıştırıcının yönetiminde 10 numara rolünde parlak bir performans sergiledi.
Bu, takım için de geçerliydi. Örneğin maç maç ilerleme yaklaşımına geçiş, şampiyonluk kazanılan sezonda fazlasıyla işe yaradı. Aynı şekilde Olid'in soyunma odasını rahat bir şekilde yönetmesi de etkili oldu; burası, çoğu zaman ancak gerektiğinde sorunları büyümeden çözmek için devreye giren teknik direktörden ziyade, daha çok bir liderlik grubunun kontrolündeydi.
Andrews, "O, ezici bir otorite figürü gibi biri değil," diye hatırlıyor. "Oyuncuların oyuncu olmasına izin veriyor ve kendisi de teknik direktör."
Sonra elbette oyun tarzı var; bunun işlemesi için özümsenmesi gereken detaylar ve performanslarla sonuçların ortaya çıkması için gereken sabır. Burt, "Hatalar olacaktır," diye kabul ediyor. "Oyuncuların zihinsel özellikleri açısından da, onun bu oyuncularda görmek istediği cesareti, o gözü pekliği inşa etmek zaman alacak."
Andrews, Hearts'ın şampiyon olan takımında ön libero olarak bu yolculuğu en yakından yaşayan isimlerden biriydi. "Bir oyuncu olarak önde baskı yiyorsunuz ve geriden oyun kurmanız gerekiyor, siz de 'Aman Tanrım, topu sadece ileriye vurmak istiyorum, üzerimizde çok büyük baskı var' diyorsunuz," diye anlatıyor. "Ama bunu yapmanız gerektiğini bildiğinizde, yapıp da başarılı olduğunuzda, bundan çok büyük bir özgüven kazanıyorsunuz ve oynamak istediğiniz futbol da bu oluyor."
Yeni bölüm
Burt, Olid’in Hearts’taki döneminden GOAL’a söz ederken bir ifadeyi tekrar tekrar kullanıyor: “Kanıt ortada.” Elde ettiği sonuçlar, sağladığı gelişim ve başarı, yarattığı olumlu ortam ve gelişimine katkı sunduğu yetenekli genç oyuncular düşünüldüğünde, bu gerçekten doğru. Şimdi ise ödülü, Manchester United’da yakaladığı dev fırsat oldu.
Bu kolay olmayacak. United’ın yetişmeye çalıştığı üç takım olan Arsenal, Chelsea ve Manchester City yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirirken, alt sıralarında yer alan ve gelecek vadeden London City, Tottenham ve Brighton gibi ekipler de hırslarını göstermeyi sürdürürken, Manchester United sadece üç transfer yaptı ve bunlardan biri yedek kaleci. Bunun yerine, Carrington’dan yetişen yeteneklere daha yakından bakma ve onları A takıma entegre etme isteği var. Olid’den bununla kupa başarısını hemen birleştirmesi mi beklenecek? Yoksa iz bırakması için ona zaman tanınacak mı?
Burt endişeli değil. “Bu durum konusunda gerçekten çok rahatım çünkü Eva’yı yakından gördüm” diyor. “Nasıl çalıştığını gördüm. Adanmışlığını ve oyuna olan tutkusunu gördüm; bu da bulaşıcı. Eva’nın orada başarılı olacağına dair en ufak bir şüphem yok. Hearts’ta da elbette bir felsefeyi yerleştirmek zaman aldı ve bu bir gecede olmadı, United’da da zaman alacak.”
Olid’e bu zaman verilirse, Hearts’taki inanılmaz ve dönüştürücü beş yıllık dönemi, neler başarabileceğinin bir kanıtı niteliğinde.