Eva Olid, 2021'de Hearts'ın teknik direktörlüğüne getirildiğinde onun kim olduğunu bilen çok az kişi vardı; yaptıklarını başaracağını bekleyenler ise daha da azdı. Bir önceki sezon İskoçya Kadınlar Premier Ligi'ni son sırada bitiren bir takımın başına geçen Olid, beş yıl içinde Hearts'ı kulüp tarihindeki ilk FA Cup finaline ve benzeri görülmemiş ilk SWPL şampiyonluğuna taşıdı; ardından da Manchester United'ın başantrenörlük görevine getirildi.

Olid'in Manchester United tarafından bu yaz göreve getirilmesi, ilgili herkes için oldukça kaotik geçen birkaç ayın sonunda gerçekleşti. İspanyol çalıştırıcı, nisan ayında 2025-26 sezonunun ardından Hearts'tan ayrılacağını açıklamıştı; bu sezon da birkaç hafta sonra inanılmaz bir şampiyonlukla sona erdi. Sonraki durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu ve bunun netleşmesi ancak ağustos başında mümkün oldu.

United'ın Olid hamlesi, başantrenör Marc Skinner ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, yeni Women’s Super League sezonunun başlamasına sadece bir ay kala geldi. Manchester United, cuma gecesi oynanacak sezon açılış maçında iddialı ve mali açıdan son derece güçlü London City Lionesses ile karşı karşıya gelecek; bu mücadele aynı zamanda Olid'in United patronu olarak çıkacağı ilk resmi maç olacak.

Yeni sezon yaklaşırken kulüpte çok sayıda soru işareti ve endişe var. Özellikle A takımından sekiz ayrılık yaşandığı düşünüldüğünde yaz döneminde çok fazla transfer yapılmadı ve odağın, genç yeteneklere yatırım yapma ve onları geliştirme yönüne kaydığı açıkça görülüyor.

Olid bu tabloya uygun bir isim olacak mı? Aslında hâlâ görece az tanınan bu İspanyol kim? Ve Manchester United, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından yeniden toparlanmaya çalışırken o takıma neler katacak?