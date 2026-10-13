Duker Bower, 1957'de Concord, N.H.'de doğdu. Sanatçı ve heykeltıraş Bower'ın kariyeri büyük ölçüde gözlerden uzakta geçti. Günlerinin çoğunu Vermont'taki küçük bir kasabada, gösterişsiz bir atölyede çalışarak geçiriyor.

Ancak iki önemli eseri sayesinde sanat dünyasında etkisini güçlü biçimde hissettirdi. Bunlardan ilki, 1498'de deniz yoluyla Hindistan'a ulaşan Portekizli kâşif Vasco da Gama'nın bir heykeli. Heykel, Portekiz'in Azor Adaları'nda yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Angra do Heroísmo'da duruyor.

İkincisi ve belki de konumuz açısından daha önemlisi, Portekizli efsane Eusebio'nun ünlü heykeli. Heykel, Lizbon'da Primeira Liga devi Benfica'nın stadı Estadio da Luz'un dışında bulunuyor. İşin ilginç yanı, bu heykelin Amerikan futbol tarihinin simgesel bir parçası hâline gelmiş olması.

Orijinal heykel, Boston bölgesinden Portekiz asıllı Amerikalı bir iş insanının siparişiyle yapıldı ve 1992'de Benfica'ya bağışlandı. Aynı yıl ikinci bir dökümü yapıldı. Bu heykel, 2015'te Ludlow'a taşınmadan önce 2006'da Gillette Stadium'a yerleştirilmişti. Şimdi ise tarihî Lusitano Stadium'un kapılarının hemen içinde duruyor. New England'ın 21.000 nüfuslu bu küçük köşesi, Avrupa futbolunun efsanevi isimlerinden birinin heykeline ev sahipliği yapıyor.

Bu da oldukça yerinde. Heykel, binlerce kilometre ötedeki çok daha ünlü bir eserin kopyası olsa da bulunduğu yer belki de onun için aynı ölçüde uygun. New England, tuhaf biçimde, Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman futbolun öne çıktığı bir bölge oldu. Heykel de bunu simgeliyor.

Bölge, son dönemde hem futbolun popülerliğinde hem de başarıda yaşanan yükselişle bu konumu hak etti. Çok sayıda gözde USL takımına bir NWSL markasının ortaya çıkışı ve güçlü bir topluluk duygusu da eklenince, ülkenin bu köşesi Amerika'da küçük kasaba futbolunun nasıl olabileceğine dair bir model hâline geliyor.

“[New England] ülkenin tarihî bir bölgesi. Geleneklerine ve kültürüne gerçekten değer veren bir yer. Bence bu özellikleri, güçlü ve gelişen bir futbol kültürü oluşturmak için gerekenlerle her zaman örtüştü,” diyen USL League Two takımı Vermont Green'in kurucu ortağı Patrick Infurna, görüşlerini GOAL'a anlattı.