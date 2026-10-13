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Eusebio, reggae festivalleri ve USL'nin en havalı kulüpleri: Vermont Green, Portland Hearts of Pine ve Rhode Island FC, New England'daki futbol patlamasını nasıl besliyor?

Vermont Green, Portland Hearts of Pine ve Rhode Island FC, New England’daki futbol patlamasını körüklüyor. Peki kendilerini özel kılan özellikleri kaybetmeden büyüyebilecekler mi?

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Duker Bower, 1957'de Concord, N.H.'de doğdu. Sanatçı ve heykeltıraş Bower'ın kariyeri büyük ölçüde gözlerden uzakta geçti. Günlerinin çoğunu Vermont'taki küçük bir kasabada, gösterişsiz bir atölyede çalışarak geçiriyor.

    Ancak iki önemli eseri sayesinde sanat dünyasında etkisini güçlü biçimde hissettirdi. Bunlardan ilki, 1498'de deniz yoluyla Hindistan'a ulaşan Portekizli kâşif Vasco da Gama'nın bir heykeli. Heykel, Portekiz'in Azor Adaları'nda yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Angra do Heroísmo'da duruyor.

    İkincisi ve belki de konumuz açısından daha önemlisi, Portekizli efsane Eusebio'nun ünlü heykeli. Heykel, Lizbon'da Primeira Liga devi Benfica'nın stadı Estadio da Luz'un dışında bulunuyor. İşin ilginç yanı, bu heykelin Amerikan futbol tarihinin simgesel bir parçası hâline gelmiş olması.

    Orijinal heykel, Boston bölgesinden Portekiz asıllı Amerikalı bir iş insanının siparişiyle yapıldı ve 1992'de Benfica'ya bağışlandı. Aynı yıl ikinci bir dökümü yapıldı. Bu heykel, 2015'te Ludlow'a taşınmadan önce 2006'da Gillette Stadium'a yerleştirilmişti. Şimdi ise tarihî Lusitano Stadium'un kapılarının hemen içinde duruyor. New England'ın 21.000 nüfuslu bu küçük köşesi, Avrupa futbolunun efsanevi isimlerinden birinin heykeline ev sahipliği yapıyor.

    Bu da oldukça yerinde. Heykel, binlerce kilometre ötedeki çok daha ünlü bir eserin kopyası olsa da bulunduğu yer belki de onun için aynı ölçüde uygun. New England, tuhaf biçimde, Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman futbolun öne çıktığı bir bölge oldu. Heykel de bunu simgeliyor.

    Bölge, son dönemde hem futbolun popülerliğinde hem de başarıda yaşanan yükselişle bu konumu hak etti. Çok sayıda gözde USL takımına bir NWSL markasının ortaya çıkışı ve güçlü bir topluluk duygusu da eklenince, ülkenin bu köşesi Amerika'da küçük kasaba futbolunun nasıl olabileceğine dair bir model hâline geliyor.

    “[New England] ülkenin tarihî bir bölgesi. Geleneklerine ve kültürüne gerçekten değer veren bir yer. Bence bu özellikleri, güçlü ve gelişen bir futbol kültürü oluşturmak için gerekenlerle her zaman örtüştü,” diyen USL League Two takımı Vermont Green'in kurucu ortağı Patrick Infurna, görüşlerini GOAL'a anlattı.

  • Dikkat çekici markalar oluşturmak

    Vermont Green
    Vermont Green

    Yeşiller, üst üste iki kez USL League Two şampiyonu oldu.

    Infurna bunu iyi bilir.

    Onun takımı Vermont Green, ülkenin o bölgesinde bir tür değişime öncülük eden az sayıdaki kulüpten biri. Portland Hearts of Pine, formaları, marka kimliği ve nispeten küçük bir kasabayı iyi anlaması sayesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Rhode Island FC, hangi ligde oynadığına bakılmaksızın ülkenin en etkileyici statlarından birini düzenli olarak dolduruyor. Söz konusu heykelin bulunduğu Batı Massachusetts'in köklü bir geçmişi ve güçlü bir Portekiz kültürünün desteği var. NWSL takımı Boston Legacy de eklendiğinde, Kuzey Amerika'nın hiçbir bölgesinin bunu New England kadar iyi yapmadığı görülüyor.

    Günümüz Amerikan futbolunda başarılı olmanın tek bir doğru yolu yok. Kapalı lig modeliyle faaliyet gösteren Major League Soccer ve bünyesindeki 30 kulüp için çözüm, devasa statlar inşa etmeye istekli varlıklı kulüp sahiplerini çekmek. Bu yaklaşımın kuşkusuz avantajları var ve Lionel Messi'nin Amerika'ya gelmesini sağladı. Bir de daha yerel bir yaklaşım olan diğer model var. Bu model, çok sayıda insanın bireysel çabasına ve her birinin katkısının daha büyük bir bütüne dönüşmesine dayanıyor.

    New England, hem mali açıdan istikrarlı takımlar hem de ilgi çekici markalar oluşturmayı başardı. Bu yaklaşım başarıyı da beraberinde getirdi. Vermont Green, üst üste iki kez USL League Two şampiyonluğunu kazandı. Portland Hearts of Pine, USL League One'ı kazanmaya çok yaklaştı. Bu kulüpler ayrıca Amerikan futbolundaki en iyi tribün atmosferlerinden bazılarını yarattı.

    Infurna, “Milyarlarca dolar harcayabilir, devasa statlar inşa edebilir, dünyanın en iyi oyuncularını transfer edebilirler. Ama Vermont Green oynarken beni Virtue Field'dan asla çıkaramazsınız,” dedi.

  • Tarihsel köklere dayanarak

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland, tanınan bir marka oluşturmak için “halk toplantısı” formülünden yararlandı.

    Yine de bütün bunların temelinde bir topluluk duygusu yatıyor. Sporla pek ilgisi olmasa da bunu tanımlamak çok daha kolay. Her yıl mart ayının ilk salı günü Vermont’taki her yerleşim biriminin sakinleri, genellikle belediye binası olmak üzere bir toplantı yerinde bir araya geliyor. Burada teorik olarak yerel yönetime doğrudan katılabiliyorlar. İlke oldukça basit: Seçilmiş yetkililerin halk adına kendi aralarında toplanması yerine, bölge sakinleri yerel yetkilileri seçiyor ve toplulukla ilgili tartışmalara katılma fırsatı buluyor. Tüm eyalet çalışanları, katılabilmeleri için o gün izinli sayılıyor. Bu, doğrudan demokrasinin günümüze kalan az sayıdaki biçiminden biri.

    Vermont’ta bu uygulama her yerde görülüyor ve 1800’lü yıllardan beri varlığını sürdürüyor. Bazı eyaletler bu modelden uzaklaşmış olsa da New England yüzyıllar boyunca bu uygulamaya dayandı. Sistem yer yer hâlâ varlığını koruyor: Maine ve Rhode Island’daki bazı belediyeler onu sürdürmekte ısrar ediyor. Ancak bu tür uygulamalar yurttaşlık hukukunda yer alsın ya da almasın, besledikleri birliktelik duygusu tek bir toplantı odasının sınırlarını aşıyor.

    Infurna, “Bugün hâlâ varlığını sürdüren Vermont’a özgü doğrudan demokrasi biçimi olan özel kasaba toplantısı günü kültürümüzle bir bağlantı kuruyorum. Bunun bir parçası olarak yılda bir gün belediye binalarımızda bir araya gelip tartışıyor, kararlarımızı alıyoruz. Burada her şey son derece kişisel, insanların doğrudan katıldığı ve komşuların birbirleriyle ilişki kurduğu bir biçimde inşa ediliyor” dedi.

    Köklü biçimde yerleşmiş bu atmosfer kulüplerin, nerede oynarlarsa oynasınlar, güçlü bağlarla kenetlenmesinde önemli rol oynadı. Nitekim bu toplantıların doğrudan bir USL League Two şampiyonunun ya da USL League One’daki en havalı markanın ortaya çıkmasını sağlayıp sağlamadığı önemli değil. Bu, manevi bir mesele.

    Infurna, “Kendimize özgüyüz ve farklıyız. Burlington, Portland değil. Portland da Burlington değil. Sonuçta büyük resme bakan herkes aslında birbirimize çok benzediğimizi biliyor. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani yaşadığımız yerler de birbirine çok benziyor ve Portland’da inşa ettikleri şey görülmeye değer” dedi.

  • Yeni pazarlardan yararlanmak

    Rhode Island FC 2025
    IMAGN

    Yerel alt lig beyzbol takımının ayrılmasının ardından Rhode Island FC, bölgedeki profesyonel spor takımı ihtiyacını karşıladı.

    Belki de daha basit bir açıklaması var: Burası çok geniş bir bölge ve spor takımlarının sayısı nispeten az. New England Patriots, Boston Red Sox ve Boston Celtics her zaman varlığını sürdürecek. Ancak Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde, Boston’dan çok Rhode Island eyaletinin Providence kentine yakın bir yerde oynayan New England Revolution’ı bir kenara bırakırsak, üst düzey futbol takımlarının az olduğu bir bölgeden söz ediyoruz.

    Birçok potansiyel kulüp sahibi burada fırsat gördü. Rhode Island FC’nin ortak sahiplerinden Brett Johnson, Providence’ı henüz değerlendirilmemiş bir medya pazarı olarak gördü. Pawtucket Red Sox da Providence’dan Massachusetts eyaletinin Worcester kentine taşınınca şehirde takım kalmadı.

    Johnson, “Paw Sox eyaletten ayrıldığında harekete geçmek için motivasyon buldum. İnsanların bu takımları alıp başka yere taşımasını kabul edilemez buluyorum çünkü bunlar özel mülk değil, kamusal değerler” dedi.

    Providence’ın Dünya Kupası yayınlarının en çok izlendiği 10 pazar arasında yer alması Johnson’ı haklı çıkardı. Şehir, FOX’taki ortalama izleyici sayısında dokuzuncu sırada yer aldı. MLS takımının bulunmadığı pazarlardan yalnızca bir diğeri, Virginia eyaletindeki Richmond, ilk 15’e girebildi.

    Başkaları da benzer bir etki yaratma fırsatı gördü. Hearts of Pine, Maine eyaletinin Portland kentindeki (nüfus: 70.000) başlıca spor cazibesi hâline geldi. Burlington’daki (nüfus: 45.000) takımın maç biletleri ise şehirde en çok rağbet gören biletler. Western Mass Pioneers bile yoğun yerel ilgiye karşılık verebilmek için maçlarını cuma akşamlarına taşımak zorunda kaldı. Böylece yarı profesyonel bir futbol takımından çok bir lise Amerikan futbolu takımını andırır hâle geldi.

    Western Mass Pioneers’ın operasyon direktörü Brandon Smith, “Bu, insanları bir araya getiren bir şey. Orada tanıdığınız biriyle karşılaşıp futbol hakkında konuşuyorsunuz” dedi.

  • ‘Kendini satmaktan’ kaçınmak

    Vermont Green TIFO
    Patrick McCormack

    İlgi ve yatırımların artması, gerçek taraftar desteğinin azalmasına yol açabilir.

    Elbette bunun arkasında para da var. Evet, buralar biletlerin ve biranın ucuz olduğu, insanların bir araya geldiği yerler. Ancak işin içinde işini bilen iş insanları da bulunuyor.

    Johnson, bu yaklaşımın örneği. 2019'da RIFC'nin ilk sezonunu Pawtucket'ta futbola özel bir stadyumda oynayacağını duyurmuştu. İnşaat maliyetleri, dış finansman ve COVID-19 pandemisinin ekonomik etkisi süreci geciktirdi. Ancak stadyum, ihtiyaç halinde artırılabilecek 10.500 kişilik resmî kapasiteyle 2025'te açıldı. Johnson, stadyumdan RIFC maçları dışında da gelir elde ederek doğru formülü buldu.

    Centreville Bank düzenli olarak müzik festivallerine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında ağustos ayında düzenlenen bir reggae etkinliği de var. Stadyumda ayrıca uluslararası hazırlık maçları, profesyonel lakros ve Amerikan futbolu karşılaşmaları düzenlendi. Boston Legacy burada birkaç maç oynadı ve ağustos ayında, kendi sahasının inşaatı sürerken 2027 sezonunun tamamında bu stadyumu kullanacağını açıkladı. Bu, hem mali açıdan hem de görünürlük bakımından fayda sağlıyor.

    Johnson, “Turnikelerden daha fazla insan geçirmek için yaptığımız her şey, özellikle de sadece sıkı taraftarlar diye adlandıracağım kesimin ötesine ulaşmamız, taraftar kitlesini büyütme açısından uzun vadede karşılığını veriyor” dedi.

    Portland da benzer bir yol izliyor gibi görünüyor. Kulüp, futbola özel kendi stadyumunu 2029'da açacağını duyurdu. Böylece oynadığı sahaya sahip olan az sayıdaki USL League One takımından biri olacak. Kulüp, yaptığı açıklamada tesisi “yıl boyunca insanların bir araya gelebileceği bir alan” olarak kullanmayı planladığını da belirtti. Bir kadın takımının da kurulacak olması düşünüldüğünde bu plan mantıklı görünüyor.

    Yarı profesyonel olmasına rağmen Vermont da benzer bir fikri değerlendiriyor.

    Infurna, “Portland Stadyumu haberi çıktığında benim için bundan iyisi olamazdı. Çünkü bu, topluluğumuzun, liderlerimizin ve belediyemizin bakıp ‘Belki bizim de bunun bir versiyonuna ihtiyacımız var, belki de 6.000 kişilik bir versiyonuna ihtiyacımız var’ diyebileceği bir başka örnek” dedi.

    Elbette büyüme ihtimali, özgünlüğü kaybetme riskini de beraberinde getiriyor. Buralar küçük ölçekte var oldukları için işliyor. Onlara ruhunu veren, onları çekici kılan da bu.

    Ancak kulüp sahipleri ve diğer paydaşlar, yerel halkın desteğinin her zaman süreceğini savunuyor.

    Johnson, “Beni gerçekten memnun eden şey, sahip olduğumuz sağlam destek. Ama bence stadyumda oynamaya başlamadan önce de bu desteğe sahiptik” dedi.

    Bu kulüpler yerel köklerinin ötesine geçerek büyüseler bile sahipleri, daha bilindik Amerikan sporlarının gösterişine asla kapılmayacaklarını söylüyor.

    Infurna, “Vermont Green, Portland Hearts of Pine ya da Rhode Island FC ile tanıştığınızda, deneyimin koltuğunuzda oturmaktan ya da 100 doları aşan biletinizle tribünde maç izlemekten ibaret olmadığını anlıyorsunuz” dedi.

    Öyleyse gelecek, rekabette yatıyor. Western Mass, rakip Portekizli topluluklar arasındaki yerel anlaşmazlıklardan doğdu ve o zamandan beri USL League Two play-off'larında Vermont ile iki kez karşılaştı. Portland, RIFC ve Vermont farklı liglerde oynuyor olabilir. Ancak USL yükselme ve düşme sistemine yönelirken gelecekte birbirleriyle çok daha sık karşılaşmaları mümkün.

    Sonuç galibiyet, mağlubiyet ya da beraberlik olsun, bu deneyimleri paylaşacak olan bölgenin kendisi. Portekizli bir efsanenin beklenmedik bir yerdeki heykelinden, ilgi çekici bir futbol ortamını benimseyip şekillendiren küçük topluluklara kadar bu bölge doğru yolu buldu.

    Infurna, “New England'ın futbolla dolu bu bölgesinin ve sahip olduğumuz bu gerçekten canlı ortamın geleceği rekabette yatıyor. Sahada ve saha dışında birbirimizle yarışacağız. Ama sonuçta başarılarımızı da paylaşabileceğimiz bir gelecek olduğuna inanıyorum” dedi.