Tebrikler, bir millî maç arasını daha geride bıraktınız! Evet, kulüp futboluna verilen bir önceki aranın yarısı kadar sürdü, ama bu bile bir futbolsever için sonsuzluk gibi gelebilir. Önümüzdeki iki haftada izleyeceklerimiz sonunda heyecan verici büyük bir turnuvaya kapı açacak olsa da durum böyle.

Avrupa takımları için bu süreç, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın ev sahipliği yapacağı, maçların İngiltere, İskoçya, Galler ve Dublin'de oynanacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ile sonuçlanacak. Ortak ev sahiplerinden hiçbiri turnuvaya otomatik olarak katılmayacak. Bununla birlikte, katılma şanslarını mümkün olduğunca artırmak için kendilerine avantaj sağlanacak. Böylece grup aşaması kurasında mücadele edilecek 24 yer bulunuyor.

Elemeler mart ayına kadar başlamayacak. Takımlar, son iki millî maç arasında bunun yerine Avrupa Şampiyonası'nın ilk kurasındaki seri başı sıralamalarını belirleyecek Uluslar Ligi maçlarını oynadı. Avrupa Şampiyonası finallerinin başlamasına hâlâ yaklaşık 18 ay olsa da bu karşılaşmalar, bazı takımların durumuna ilişkin işaretler verdi.

Bu nedenle GOAL olarak Euro 2028 güç sıralamamıza, millî maç arasının bitiminden sonraki geçici FIFA dünya sıralamasında en üstte yer alan 20 UEFA takımıyla başlamaya karar verdik...

Önceki güncelleme: 8 Ekim 2026.