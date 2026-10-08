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CanlıBiletler
Euro 2028 Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Euro 2028 güç sıralaması için henüz çok erken: İspanya iddiasını ortaya koyarken Portekiz, Cristiano Ronaldo krizini geride bıraktı, ancak Norveç Dünya Kupası sonrası sert bir uyanış yaşadı

Turnuvanın başlamasına daha iki yıla yakın süre olabilir, ancak uzatılmış milli ara, iddialı takımların nasıl şekillendiğine dair bazı erken ipuçları sundu.

Tom Maston
Çeviri:

  • Tebrikler; tarihin en uzun milli ara dönemini atlattınız! Her zamanki eylül ve ekim aralarını birleştirmek için bir hafta uzatılan bu süreçte, Dünya Kupası'nın ardından yeni bir turnuva döngüsüne giren milli takımlar nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ekipler dörder maça kadar çıktı.

    Avrupa'daki takımlar için bu döngü, 2028 Avrupa Şampiyonası ile zirveye ulaşacak. Turnuva Birleşik Krallık ve İrlanda'da düzenlenecek; maçlar İngiltere, İskoçya, Galler ve Dublin'de oynanacak. Ev sahibi ortakların hiçbiri turnuvaya otomatik olarak katılamayacak, ancak kendilerine mümkün olan en iyi şansı vermek için ayrıcalıklı muamele görecekler. Bu da grup aşaması kurasında kapılacak 24 yer olduğu anlamına geliyor.

    Elemeler mart ayına kadar başlamayacak. Takımlar bunun yerine son yaklaşık iki haftayı, ilk Avrupa Şampiyonası kurası için seribaşı sıralamalarını belirleyecek Uluslar Ligi maçları oynayarak geçirdi. Ve Avrupa Şampiyonası finallerinin başlamasına hâlâ yaklaşık 20 ay olsa da, bu karşılaşmalarda bazı takımların nasıl şekillendiğine dair işaretler vardı.

    Bunu akılda tutarak, GOAL olarak milli ara döneminin sona ermesinin ardından açıklanan geçici FIFA dünya sıralamasındaki en yüksek sıradaki 20 UEFA takımını baz alarak Euro 2028 Güç Sıralaması'mıza başlamaya karar verdik...

  • 20. Ukrayna

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Ukrayna, sonraki Uluslar Ligi maçlarında Macaristan karşısında aldığı galibiyetin devamını getiremedi

    Ukrayna'nın, Rusya ile savaş sürerken büyük turnuvalara katılma yolunda gerçek bir aday olmaya devam etmesi başlı başına son derece takdire şayan. Sezonun ilk milli ara dönemi karma sonuçlar verse de ekip, 2028 öncesinde bir kez daha yarışın içinde olmalı.

    Danylo Sikan'ın attığı gol, ilk maç gününde Macaristan'da tarihi bir galibiyeti getirdi. Ancak sonrasında Andrea Maldera'nın ekibi, Gürcistan ile golsüz berabere kalarak sadece tek puan alabildi ve Kuzey İrlanda ile Macaristan'a üst üste 'iç saha' yenilgileri yaşadı.

    Yaratıcı oyunun kilit ismi Oleksandr Zinchenko'nun yeni yılda sakatlıktan dönecek olması, kuşkusuz Avrupa Şampiyonası elemeleri umutlarına katkı sağlayacak. Ancak geride kalan iki hafta, önümüzdeki aylarda geliştirmeleri gereken çok sayıda alan olduğunu gösteriyor.

  • 19. Polonya

    FBL-EUR-NATIONS-POL-ROM
    AFP

    Robert Lewandowski'nin Romanya karşısında yaptığı hat-trick, Polonya için beklentilerin altında geçen aranın öne çıkan anı oldu

    Polonya, son beş Avrupa Şampiyonası'nın her birine katılma hakkı kazandı, ancak 2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine ulaşamamanın ardından geliyor. Robert Lewandowski, mart ayındaki play-off'ta İsveç'e yenilmelerinin ardından milli takımı bırakabileceğinin sinyalini vermişti, ancak 38 yaşındaki oyuncu bir turnuva döngüsü daha devam etme sözü verdi.

    Şu anda MLS'te Chicago Fire forması giyen Lewandowski, 10 kişi kalan Romanya'nın 6-0'lık farklı yenildiği maçta hat-trick yaparak golcülüğünün hâlâ her zamanki kadar güçlü olduğunu gösterdi, ancak bu sonuç Polonya'nın Uluslar Ligi'ndeki sıkıntılı sürecinden çıkarabildiği tek olumlu sonuç oldu.

    Teknik direktör Jan Urban, Lewandowski'nin etrafındaki hücum seçeneklerinin yetersizliğinden yakındı; Polonya diğer üç maçında sadece bir gol atıp bir puan toplayabildi. Bosna-Hersek ile golsüz berabere kalan ekip, ardından İsveç'te 3-1 kaybetti ve Bosna'ya karşı rövanş maçını da 1-0 yitirdi.

  • 18. Macaristan

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Dominik Szoboszlai, Macaristan'ı üst üste dördüncü kez Avrupa Şampiyonası finallerine taşımayı umuyor

    1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma bekleyişleri artık beşinci on yıla uzanacak olsa da, Macaristan son dönemde Avrupa Şampiyonası elemelerinin gediklisi haline geldi ve önümüzdeki iki yıl içinde bir kez daha 24 finalist arasında yer almak için mücadele etmesi gerekiyor.

    Uluslar Ligi'ndeki açılış maçında Ukrayna'ya sahasında yenilmesi bazı alarm zillerinin çalmasına neden oldu, özellikle de bunun ardından Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalınca. Ancak Macaristan toparlanmayı başardı ve arayı Gürcistan ile Ukrayna'ya karşı aldığı üst üste galibiyetlerle kapattı.

    Teknik direktör Marco Rossi üzerindeki yoğun baskı sürüyor, ancak bu galibiyetler en azından kasımdaki son iki grup maçı için görevde kalacağı anlamına gelmeli.

  • 17. Galler

    Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3
    Getty Images Sport

    Galler'in Norveç karşısındaki galibiyeti, aksi halde unutulacak bir iki haftalık dönemin aydınlık anı oldu

    Galler, Avrupa'nın en coşkulu taraftar gruplarından birine sahip ve bu nedenle turnuva maçlarını kendi sahasında oynama fırsatı, Craig Bellamy'nin ekibi için kaçırılmayacak kadar büyük bir fırsat. Üstelik ortak ev sahiplerinden biri olarak elemelere katılma konusunda da kendilerine her türlü fırsat tanınacak, ancak Gareth Bale sonrası dönemde hâlâ gelişim aşamasındalar.

    Dünya Kupası çeyrek finalisti Norveç'e karşı iç sahada alınan galibiyet, özellikle Cardiff'te Galler'in neler yapabileceğini gösterdi, ancak diğer üç maçında puan alamayan ve gol bile atamayan takım için bu ara dönemin tek olumlu anı da bu oldu.

    Kaleci Danny Ward'ın hatası sonrası Rasmus Hojlund'un galibiyet getiren penaltıyı gole çevirdiği Danimarka yenilgisi, özellikle can yaktı ve Euro elemelerinde avantajlı bir torba elde etme umutları da neredeyse şimdiden tamamen ortadan kalktı.

  • 16. Türkiye

    Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
    Getty Images Sport

    Arda Güler, Türkiye'ye Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçında puan kazandırmayı başaramadı

    Ne zaman büyük bir turnuvaya katılsalar istikrarlı şekilde sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterilen Türkiye, son iki haftada ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında 2028'de de bu etiketle anılmak istiyorsa çok ciddi bir gelişim göstermek zorunda kalacak. Dünya Kupası'nda grup aşamasında yaşanan şok vedanın yaralarını hâlâ sarmaya çalışan Vincenzo Montella'nın ekibi, Fransa, İtalya ve Belçika karşısında varlık gösteremedi ve üst üste dört yenilgi aldı.

    Türkiye bu mağlubiyetlerde kalesinde 11 gol görürken, Kenan Yildiz'in yokluğu hücumda hissedildi; Arda Guler ve arkadaşları ise yalnızca iki gol atabildi. Montella'nın, berbat geçen 2026'nın bedelini görevini kaybederek ödemesi bekleniyor ve yerine gelecek isim, şu anda morali bozuk olan bu kadroyu yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir işle karşı karşıya kalacak.

  • 15. Avusturya

    FBL-EUR-NATIONS-KOS-AUT
    AFP

    Avusturya, milli ara boyunca yenilgi yüzü görmedi, ancak puan almak için birden fazla kez işi son ana bıraktı

    Marko Arnautovic'in (milli takımı bırakmıştı), David Alaba'nın (kadroya seçilmedi) ve Marcel Sabitzer'in (dinlendirildi) Avusturya kadrosunda yer almaması, Ralf Rangnick'in takımının son on yılın en öne çıkan liderleri olmadan zorlanabileceğine dair bazı endişeler yaratmıştı. Bu nedenle dört maçta alınan sekiz puan, fazlasıyla iyi bir getiri oldu.

    Ancak bu, hikâyenin tamamını tam olarak anlatmıyor. Avusturya, Uluslar Ligi'ndeki açılış maçında 90. dakikaya girilirken 10 kişi kalan İsrail karşısında berabere gidiyordu; son bölümde gelen iki gol galibiyeti getirdi. Ayrıca hem İrlanda hem de Kosova deplasmanlarında oynanan maçların son çeyreğinde geriden gelerek beraberlik almak zorunda kaldılar.

    Yine de bu geç geri dönüşler, Rangnick'in kadrosunda bulunan karakteri ortaya koydu; ekip, üst üste üçüncü büyük turnuvada eleme turlarına kalacak bir serinin planlarını yapmaya başlıyor.

  • 14. İsveç

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROU
    AFP

    Viktor Gyokeres, İsveç formasıyla attığı gollerle Mikel Arteta'ya bir mesaj gönderdi

    Dünya Kupası'nda bazı umut verici işaretler gösteren İsveç'in, artık Graham Potter yönetiminde vites yükseltmesi bekleniyor. Uluslar Ligi de önümüzdeki iki yıl için ek umut verdi; İskandinav ekibi dört maçtan 10 puan çıkardı.

    Viktor Gyokeres, Arsenal'daki sınırlı forma süresini geride bırakıp iki haftalık süreçte İsveç'in her maçında gol atarak gecenin yıldızı oldu. İlk maç gününde Romanya karşısında alınan galibiyette Liverpoollu Alexander Isak'ın sakatlık yaşaması sonrası hücumdaki partnerini kaybetse de Gyokeres, takımın başrolünü üstlenirken pas tutmadığına dair hiçbir işaret vermedi ve bu sorumluluğu büyük bir iştahla taşıdı.

    Kampanyanın muhtemelen en zorlu deplasmanı olan Bosna-Hersek maçı geride kalmışken, Potter'ın ekibi kasım ayında grubunu lider tamamlayacağına inanmak için güçlü nedenlere sahip.

  • 13. Hırvatistan

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Luka Modric, eylülde 41 yaşına girecek olmasına rağmen Hırvatistan kariyerini sürdürmeyi seçti

    Zlatko Dalic'in Dünya Kupası'nın ardından ayrılmasının sonrasında Hırvatistan, milli takımın teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'i geri getirdi ancak eski West Ham menajerinin dönüşü, zorlu geçen iki haftanın ardından kesinlikle daha iyi olabilirdi.

    Hırvatistan, Uluslar Ligi'ndeki açılış maçını Çekya'da kazansa da ardından İspanya'da 4-1 mağlup oldu ve İngiltere karşısında küçük düşürücü bir gecede tam yedi gol yedi. Hayal kırıklığı yaratan milli ara, bu kez kendi sahasında yine İspanya'ya karşı alınan bir başka yenilgiyle sona erdi ve 41 yaşındaki Luka Modric'in orta sahada oynatılmaya devam edilmesinin mantığına dair şimdiden soru işaretleri var.

    Hırvatistan şu anda iki dönem arasında sıkışmış gibi görünüyor ve Bilic, Avrupa Şampiyonası geldiğinde takımın bir tehdit olarak görülmesi isteniyorsa bazı zor kararlar almak zorunda kalabilir.

  • 12. Yunanistan

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    Yunanistan, arada yeni "altın jenerasyonu"nun neler yapabileceğini gösterdi

    FIFA'ya göre şu anda Avrupa'nın 20. sırasında yer alan Yunanistan'ın, Euro 2004 şampiyonu için yeni bir "altın jenerasyon" konuşulurken önümüzdeki iki yıl içinde bu sıralamada yükselmesi bekleniyor.

    Arsenal'ın yaz dönemindeki dikkat çekici transferi Christos Tzolis, Borussia Dortmund'un genç oyun kurucusu Konstantinos Karetsas ve Brighton'ın etkileyici genç oyuncusu Charalampos Kostoulas, hakkında büyük umut beslenen isimler arasında yer alıyor. Yunanistan da Uluslar Ligi serüvenine yenilgisiz başlayarak bunun nedenini gösterdi.

    En etkileyici sonuç ise kuşkusuz Almanya'da alınan 1-0'lık galibiyetti; böylece Jurgen Klopp'un eve dönüşünü bozmuş oldular. Ardından bunu hem Hollanda hem de Almanya karşısında sahalarında aldıkları beraberliklerle desteklediler. Sırbistan deplasmanındaki galibiyeti de buna ekleyince, Yunanistan önümüzdeki birkaç turnuva döngüsünde ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu açıkça ortaya koydu.

  • 11. Danimarka

    FBL-NATIONS-WAL-DEN
    AFP

    Rasmus Hojlund, Danimarka'nın karışık Uluslar Ligi sonuçları serisinde üç gol attı

    Danimarka'nın Dünya Kupası'na katılmayı başaramaması, ekibin 10 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvayı kaçırması anlamına geldi. Ancak kadro hâlâ öyle bir kaliteye sahip ki, önümüzdeki bir yıl kadar içinde Euro 2028'e katılma hakkı elde etmek ulaşılabilir bir hedef olmalı.

    2021 turnuvasında yarı finale çıktıkları dönemdeki kadar güçlü olmasalar da Danimarkalılar hâlâ en iyilerle başa baş mücadele edebiliyor. Nitekim Kopenhag'da oynanan maçta iki kez geri dönüp skoru eşitlemelerine rağmen Portekiz'e mağlup olurken şanssızdılar. Bu sonuç, Brian Riemer'in ekibinin 2-0 geriden gelip eşitliği sağladıktan sonra 3-2 kaybettiği, bu kez Norveç'e karşı oynanan bir başka nefes kesen karşılaşmadan bir hafta sonra geldi.

    Yine de her şey kötü değildi. 1992 Avrupa Şampiyonası'nın kazananı, Galler'e karşı iki maçı da kazanırken, karşılaşmaların üçünde gol atan Rasmus Hojlund'un formu da cesaret vericiydi.

  • 10. İtalya

    Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4
    Getty Images Sport

    İtalya, Belçika'ya yenildikten sonra toparlanarak kalan üç maçından yedi puan topladı

    İtalya'dan şu anda ne beklemek gerektiğini kim bilebilir? Avrupa Şampiyonası kazanan teknik direktör Roberto Mancini, Mavililer'in art arda üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından yeniden göreve döndü ve genç oyunculardan oluşan yeni bir nesle güven duyularak bir nöbet değişimine öncülük etti.

    Mancini'nin dönüşü, takımının sahasında Belçika'ya 2-0 yenilmesiyle en iyi başlangıcı yapmasa da İtalya etkileyici bir şekilde toparlandı; Türkiye'yi iç sahada ve deplasmanda mağlup ederken Fransa deplasmanında da fazlasıyla takdir edilesi bir puan aldı.

    Michael Kayode, Pio Esposito ve Alessandro Romano, yeni görünümlü İtalya'da dikkat çeken isimler arasında yer aldı ve onların birlikte nasıl bir uyum yakalayacağı, Avrupa Şampiyonası öncesindeki süreçte takip edilmesi en ilgi çekici hikâyelerden biri olacak.

  • 9. Belçika

    SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY
    AFP

    Kevin De Bruyne, Belçika'nın Türkiye karşısındaki galibiyetinde eski günlerini hatırlattı

    Belçika, Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenmeden önce çeyrek finale kadar yükseldi. Bu da yeni teknik direktör Mark van Bommel'in, ülkenin "Altın Jenerasyon"unun büyük bölümü emekli olmuş olsa da gelecekteki turnuvalarda iddialı olma umudunu koruyan bir kadroyla tanışmasına olanak sağladı.

    Belçika futbolunda bu yeni döneme liderlik etmesi beklenen isimlerden biri Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Mika Godts. Van Bommel görevine İtalya'da alınan 2-0'lık galibiyetle başlarken, gecenin yıldızı da oydu. Yine de eski kuşaktan bazı isimler hâlâ takımda yer alıyor ve Kevin De Bruyne, Türkiye karşısında sergilediği virtüöz performansla galibiyetin mimarı oldu.

    Ancak Belçika için bu dönem iki galibiyet ve iki yenilgiyle geçti; takım, Fransa karşısında iki kez Michael Olise'nin son anlardaki etkili performanslarının kurbanı oldu. Bayern Münih oyuncusu, Brüksel'deki karşılaşmanın 88. dakikasında attığı müthiş golle galibiyeti getirdi. Ardından Paris'te iki gol atıp Desire Doue'nin golünün de hazırlayıcısı oldu; Zinedine Zidane'ın ekibi 13 dakikada dört gol bularak geriden gelip kazandı. Dolayısıyla Belçika'nın, 2028'de Avrupa'nın en üst düzey takımlarını sonuna kadar zorlayabilmesi için hâlâ kat etmesi gereken bir mesafe var.

  • 8. Norveç

    Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haaland, hayal kırıklığı yaratan iki haftalık süreçte Norveç'e yalnızca tek galibiyette ilham verebildi

    Dünya Kupası'nın yüz güldüren hikâyelerinden biri olan Norveç, Erling Haaland'ın İskandinav ülkesini turnuva tarihindeki ilk çeyrek finaline taşımasıyla Kuzey Amerika'da kendilerine biçilen sürpriz takım rolünü karşıladı. Bu seri ve öncesindeki etkileyici eleme performansı göz önüne alındığında, taraftarların Stale Solbakken'in ekibini 2028'de Avrupa Şampiyonası zaferi için gerçek bir aday olarak görmesi anlaşılabilirdi.

    Ancak Haaland ve arkadaşları son iki haftada sert şekilde yeniden ayakları yere bastı. Manchester City'nin gol makinesi, Uluslar Ligi'nin ilk maç gününde attığı iki golle Danimarka karşısında 3-2'lik galibiyeti getirse de, bunun ardından üç yenilgi geldi; Portekiz'e karşı iç sahada ve deplasmanda alınan mağlubiyetlerin arasına Galler'de son derece moral bozucu bir performans sıkıştı.

    Norveç'in Dünya Kupası sonrası yaşanan düşüşle baş etmekte zorlanması anlayışla karşılanabilir ve 2000'den bu yana ilk, toplamda ise yalnızca ikinci Avrupa Şampiyonası'na katılım hedeflenirken, bu maçları elemelerde değil de şimdi kaybetmeleri kesinlikle daha iyi.

  • 7. İsviçre

    FBL-EUR-NATIONS-SWI-SLO
    AFP

    İsviçre, Uluslar Ligi'nde kusursuz bir sonuç serisi elde etmek için tartışma dalgasını geride bıraktı

    Son iki Avrupa Şampiyonası'nda ve 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan İsviçre'nin bir turnuvada derinlere gitmesi artık sürpriz değil; 2028'de de bir kez daha kıtanın en güvenilir ekiplerinden biri olduğunu kanıtlamaya hazır görünüyor.

    Granit Xhaka ile Breel Embolo'nun Covid-19 aşı belgelerinde sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle kadroya alınmaması, İsviçre kampının üzerinde tartışma bulutundan da fazlasını oluşturan bir gölge yarattı. Ancak kadroda kalan oyuncular bu dramadan çok fazla etkilenmiş görünmedi; dört maçın tamamını kazandılar, 11 gol atıp sadece bir gol yediler.

    Uluslar Ligi'nin ikinci kademesindeki en yüksek sıralamalı takım olan İsviçre'nin sonuçlarını diğerleriyle kıyaslarken rakiplerinin seviyesine, yani İskoçya, Slovenya ve Kuzey Makedonya'ya işaret etmek yerinde olur. Ancak Murat Yakin'in ekibinin son iki haftada ciddi bir ivme yakaladığına şüphe yok.

  • 6. Hollanda

    Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1
    Getty Images Sport

    İki galibiyet ve iki beraberliğin ardından Hollanda, Uluslar Ligi grubunda lider durumda.

    Hollanda, Barcelona efsanesi Xavi'yi taraftarların özlem duyduğu 'Total Football'a dönüş sürecini yönetmesi için göreve getirdikten sonra Dünya Kupası'nda son 32 turunda yaşadığı utanç verici vedayı geride bırakmayı umuyor. Ve bu oyun tarzını yeniden oturtmak hâlâ devam eden bir süreç olsa da Hollanda, Uluslar Ligi serüvenine yenilgisiz bir başlangıç yapmayı başardı.

    Sırbistan'a karşı iç sahada ve deplasmanda alınan galibiyetler, Almanya ve Yunanistan beraberlikleriyle harmanlandı; bu iki maç da sırasıyla Cody Gakpo ve Tijjani Reijnders'in geç attığı eşitleme golleriyle sonuçlandı. Ayrıca bu dönem, daha önce hiç milli formayı giymemiş AZ forveti Mexx Meerdink için de unutulmazdı; Brian Brobbey'nin yaşadığı sakatlığın ardından kadroya giren oyuncunun Belgrad'da attığı iki gol, takımına üç puanı getirdi.

    Arada 100. milli maçına çıkan Virgil van Dijk takım kaptanlığını sürdürürken, Meerdink ve Ruben van Bommel gibi yetenekli genç oyuncuların da etkili olmasıyla Hollanda'nın 2028'deki Avrupa Şampiyonası geldiğinde mutlaka adaylar arasında yer alması gerekir.

  • 5. Almanya

    Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp, Almanya'nın başındaki ilk maçlarında her şeyi kendi istediği gibi yaşayamadı

    Geçtiğimiz birkaç haftada ilk kez milli takım teknik direktörlüğü deneyimi yaşayan çok sayıdaki büyük isimli çalıştırıcı arasında, kulübedeki ilk maçı Jurgen Klopp kadar büyük bir beklentiyle karşılanan başka kimse yoktu. Son üç Dünya Kupası'nın hiçbirinde son 16 turuna kalamayan bir takımı yeniden ayağa kaldırması için göreve getirilen Klopp'un geçmişi, ondan Almanya'yı tersine çevirmesinin ve bunu da hızlı yapmasının beklendiği anlamına geliyor.

    Ancak eski Liverpool patronunun 44 kişilik bir kadro açıklayıp bunu daha sonra ikişer maç oynayacak iki gruba ayırmayı tercih etmesinin ardından, Klopp'un görevdeki ilk dört maçını sağlıklı şekilde değerlendirmek zaten her zaman zordu. Bu nedenle çok sayıda oyuncu milli takımda ilk adımlarını atıyordu; bu da sonuçların ve performansların, belki de anlaşılır biçimde, karmaşık olmasına yol açtı.

    Hollanda'nın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golü, Klopp'un ilk maçında galibiyet tatmasını engelledi, ancak iç sahadaki ilk maçı Yunanistan'a karşı alınan şok bir yenilgiyle sona erdi. Bunun ardından Sırbistan'a karşı rahat bir galibiyet geldi, sonra da ara Selanik'te golsüz beraberlikle kapandı ve Almanya dört maçta beş puanda kaldı. Klopp'un henüz kendi gözünde en güçlü takımını seçmediği düşünüldüğünde, bu üzerinde çalışmak için en kötü temel değil.

  • 4. Portekiz

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos, Portekiz'de ileri uçta Cristiano Ronaldo'nun yerini alabilecek kapasitede olduğunu fazlasıyla kanıtladı

    Dört maç, dört galibiyet ve gezegenin en ünlü futbolcusundan kopan büyük bir öfke nöbeti; Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın başındaki ilk iki haftası dramdan yoksun değildi, ancak yeni teknik adam, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası'nın ardından toparlanmayı hedefleyen takımının ortaya koyduklarından mutlaka büyük memnuniyet duymuştur.

    Portekiz, milli ara boyunca Galler'i, Norveç'i (iki kez) ve Danimarka'yı geçti; Joao Felix ile Goncalo Ramos hücumda etkileyici performanslar sergileyip üçer gol attı. Ancak odadaki fil, elbette, Cristiano Ronaldo'nun ilk Norveç galibiyetinde süre almayan yedek kalmasının ardından kampı yarıda bırakma kararı.

    Ronaldo'nun son üç büyük turnuvada ortaya koydukları ya da koyamadıkları düşünüldüğünde, beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız kadroda olmadan Portekiz'in Avrupa Şampiyonası'nda başarıya ulaşma şansının daha fazla olmayacağını hayal etmek zor. Kabul etmek gerekir ki 2028 yazından çok önce yeniden takıma dönebilir, ancak Ronaldo'nun 20 ay sonra kadronun bir parçası olmayacağını varsayarsak, Portekiz artık gerçek bir tehdit haline geldi.

  • 3. İngiltere

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    İngiltere'nin hücum oyuncuları, Uluslar Ligi'ndeki dört maçında heyecan verici bazı anlara imza attı

    Dünya Kupası'ndaki yarı final yenilgisinde suçu kendisinde gören İngiltere taraftarlarını yatıştırmayı hedefleyen Thomas Tuchel üzerindeydi tüm gözler. Uluslar Ligi serüveni en iyi başlangıcı yapmasa da, Euro 2028'in ev sahibi ortaklarından İngiltere'nin bu ara boyunca ortaya koyduğu performanslarda beğenilecek çok şey vardı.

    İspanya yenilgisinin ardından Çekya'ya karşı iç sahada ve deplasmanda alınan galibiyetler ile Hırvatistan karşısındaki 7-0'lık farklı zafer, İngiltere'nin hücum oyuncularının neler yapabileceğini net biçimde ortaya koydu. İspanya karşısında kritik bir penaltıyı kaçırmasına rağmen Harry Kane her maçta gol attı ve toplamda altı kez ağları sarstı. Anthony Gordon ile Jude Bellingham da birçok kez dikkat çekti.

    Dünya Kupası'nın ardından yeniden kadroya çağrılan Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall ve Alex Scott gibi isimlerden de cesaret verici işaretler geldi. Üstelik Declan Rice da kampta yer almadı; buna rağmen İngiltere için 60 yılı aşkın süredir devam eden hasreti sona erdirme umutları yeniden yükseliyor.

  • 2. Fransa

    TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BEL
    AFP

    Michael Olise, milli ara boyunca genelinde öne çıkan isimlerden biriydi.

    Didier Deschamps'ın görevi bırakması için geçen yılların ardından, Zinedine Zidane dönemi Fransa için nihayet başladı ve ilk işaretler görece olumlu oldu.

    Fransa, Uluslar Ligi serüvenine Türkiye karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı, ancak golü atan, kaptanlık yapan ve takımın genel anlamdaki en önemli ismi olan Kylian Mbappe'nin kalan üç maçta forma giymesine engel olan bir sakatlık yaşaması sonucu gölgeledi. Zidane adına sevindirici olan ise Michael Olise'nin bu boşluğu fazlasıyla doldurabilmesi oldu.

    Bayern Münih'in orta sahası, milli ara boyunca dört gol attı ve iki asist yaptı; bunlar arasında Belçika deplasmanında attığı muhteşem geç galibiyet golü, İtalya ile berabere kalınan maçta kaydettiği açılış golü ve pazartesi günü Belçika karşısında geriden gelinerek kazanılan galibiyeti perçinleyen iki gol de vardı.

    Olise'nin dünya futbolunun seçkin hücum oyuncularından biri olarak yükselişini sürdürmesi, zaten yıldızlarla dolu Fransa hücum hattına ekstra bir boyut kattı. Zidane'ın görevi ise bu oyuncular arasındaki dengeyi ve takımın genel savunma sağlamlığını koruyarak yaklaşan turnuvalarda zafere ulaşmalarını sağlamak olacak.

  • 1. İspanya

    Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    İspanya, Lamine Yamal'ın öncülüğünde Dünya Kupası sonrası rehavetine dair hiçbir belirti göstermedi

    Avrupa'nın ve artık dünyanın son şampiyonu olan İspanya, özellikle de kilit oyuncularının bir kısmı yaş açısından henüz zirvelerine ulaşmadığı için, neredeyse kesin olarak 2028'de finallere yenilmesi gereken takım olarak girecek.

    Bu oyunculardan biri elbette Lamine Yamal. Genç yıldız, kulüp sezonundaki güçlü başlangıcını milli takımda da sürdürdü ve İspanya'nın ilk üç maçının her birinde gol perdesini açtı; buna Wembley'de İngiltere karşısında alınan dikkat çekici galibiyet de dahildi. İspanya bunun ardından Hırvatistan'ı iç sahada ve deplasmanda mağlup etti, ayrıca Çekya'yı da yenerek Uluslar Ligi macerasına kusursuz bir başlangıç yaptı.

    Mikel Merino, Luis de la Fuente'nin takımında yine gol önünde belirleyici anlara imza attı; Pedri ise Dünya Kupası'nda kadro dışı bırakılmasının ardından etkileyici bir geri dönüş yaptı. Şu anda İspanya'nın önünü kesebilecek çok az şey var gibi görünüyor.