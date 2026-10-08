Tebrikler; tarihin en uzun milli ara dönemini atlattınız! Her zamanki eylül ve ekim aralarını birleştirmek için bir hafta uzatılan bu süreçte, Dünya Kupası'nın ardından yeni bir turnuva döngüsüne giren milli takımlar nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ekipler dörder maça kadar çıktı.

Avrupa'daki takımlar için bu döngü, 2028 Avrupa Şampiyonası ile zirveye ulaşacak. Turnuva Birleşik Krallık ve İrlanda'da düzenlenecek; maçlar İngiltere, İskoçya, Galler ve Dublin'de oynanacak. Ev sahibi ortakların hiçbiri turnuvaya otomatik olarak katılamayacak, ancak kendilerine mümkün olan en iyi şansı vermek için ayrıcalıklı muamele görecekler. Bu da grup aşaması kurasında kapılacak 24 yer olduğu anlamına geliyor.

Elemeler mart ayına kadar başlamayacak. Takımlar bunun yerine son yaklaşık iki haftayı, ilk Avrupa Şampiyonası kurası için seribaşı sıralamalarını belirleyecek Uluslar Ligi maçları oynayarak geçirdi. Ve Avrupa Şampiyonası finallerinin başlamasına hâlâ yaklaşık 20 ay olsa da, bu karşılaşmalarda bazı takımların nasıl şekillendiğine dair işaretler vardı.

Bunu akılda tutarak, GOAL olarak milli ara döneminin sona ermesinin ardından açıklanan geçici FIFA dünya sıralamasındaki en yüksek sıradaki 20 UEFA takımını baz alarak Euro 2028 Güç Sıralaması'mıza başlamaya karar verdik...