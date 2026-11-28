Bu durumda akla gelen soru şu: Brezilya kulüplerinin Libertadores'u fiilen kendilerine mal etmesini önlemek için bir şey yapılmalı mı, hatta yapılabilir mi? Rekabet düzeyini artırmak amacıyla turnuvanın Meksika ve MLS takımlarına açılması konuşuldu. Ancak lojistik açıdan bariz biçimde karmaşık olması nedeniyle bu ihtimal hâlâ uzak görünüyor.
Yine de Brezilya'nın kulüp düzeyindeki başarısının, millî takım düzeyindeki başarısızlıkları nedeniyle sınırlanması mümkün. Marshall şöyle açıklıyor: «Brezilya, maç kadrolarında izin verilen yabancı oyuncu sayısını değiştirmeye başlıyor. Bunun nedeni millî takımın çok kötü performans göstermesi.
«Şu anda Brezilya'da maç kadronuza dokuz yabancı oyuncu alabiliyorsunuz. Gelecek sezondan itibaren bu sayı sekize düşecek. Sonra yediye, ardından altıya inecek ve 2030'da beş olacak.
«Bu kararın arkasındaki düşünce, bir başka berbat Dünya Kupası geçiren millî takımın, Brezilya kulüplerinde yabancı yeteneklerin ağırlıkta olmasından olumsuz etkilendiği ve genç Brezilyalı oyunculara daha fazla fırsat verilmesi gerektiği.
«Bu durumun Brezilya kulüplerini ve Libertadores için kadro kurma süreçlerini etkileyebileceği açık. Şu anki Palmeiras kadrosuna bakarsanız Arias Kolombiyalı, kaptanları Gustavo Gomez Paraguaylı, Joaquin Piquerez Uruguaylı ve Flaco Lopez Arjantinli.
«Dolayısıyla yabancı oyuncu satın alma imkânını kısıtlarsanız Brezilya kulüplerinin kadroları muhtemelen zayıflar. Bu da başka ülkelerden bazı kulüplerin Libertadores'u kazanmasını sağlayabilir.»
Ancak mevcut durumda Palmeiras, özellikle de kupayı 2009'dan beri kazanamayan bir kulüple karşılaşırken, altı yıl içinde üçüncü şampiyonluğunu elde etme şansına sahip. Marshall, «Palmeiras kesinlikle favori», diyor. «Abel Ferreira, takımını farklı şekillerde oynatıp kazandırabilen müthiş bir teknik direktör.
«Onu genç Jose Mourinho'yla çok karşılaştırdılar. Diego Simeone'yi andıran yanları da olsa bence bu benzetme büyük ölçüde yerinde. Libertadores boyunca biraz temkinli davrandı ama takımı genellikle en önemli anlarda vites yükseltiyor. Arias iyi oynadığında Palmeiras'ı yenmek zor.
«Elbette tek maçta her şey olabilir. Bu iki takımın Copa Libertadores'taki önceki tek karşılaşmasında, 1968'deki finalde, Estudiantes kazanmıştı. Estudiantes ne yapması gerektiğini de çok iyi biliyor: Oyunu mümkün olduğunca kilitlemek zorundalar, çünkü kalite bakımından Palmeiras'la yarışamazlar.»
Ne var ki Brezilya dışındaki hiçbir Güney Amerika takımı Palmeiras'la bu açıdan yarışamıyor. Cumartesi gecesi Montevideo'da sürpriz yaşansa bile bu sorun ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Estudiantes'in galibiyeti, Brezilya'nın Libertadores hakimiyetinin sonuna işaret etmekten çok, ülke kulüplerinin şampiyonluk serisine kısa bir ara verdirebilir.