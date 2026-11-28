Brezilya, zor dönemlerde bile potansiyel yıldızlar yetiştirmeyi hiç bırakmadı. Son yıllarda değişen şey ise Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin, ülkenin en çok gelecek vadeden genç oyuncuları için artık daha da yüksek bonservis bedelleri ödemeye hazır olması. Yalnızca Palmeiras, Endrick, Estevao, Vitor Reis, Luis Guilherme ve Allan gibi genç oyuncuların satışından milyonlar kazandı . Bu paranın önemli bir kısmı yalnızca altyapıya dönmüyor, başka yerlerden üst düzey yetenekler transfer edilerek A takım da güçlendiriliyor.

«Bence Brezilya'nın mevcut hakimiyetinin kilit noktası bu», diyor Sao Paulo'da yaşayan gazeteci Euan Marshall, GOAL'e. «Çünkü kulüplerinin mali gücü, Lucas Paqueta gibi Brezilya millî takım oyuncularını Avrupa'dan geri getirmekle sınırlı değil. Brezilya aynı zamanda Güney Amerika'nın diğer bölgelerindeki en iyi yetenekleri de kendine çekiyor.

«Örneğin cumartesi günkü finalde Kolombiyalı Jhon Arias, Palmeiras forması giyecek. Olağanüstü bir futbolcu. Arjantin, Kolombiya veya Uruguay'daki herhangi bir kulübün kadrosuna katmayı hayal edebileceği oyuncuların bile çok üzerinde.

«Ama bence çok önemli bir noktayı vurgulamak gerekiyor: Brezilya'nın Copa Libertadores hakimiyetinden söz ederken çok sayıda takımdan bahsetmiyoruz. Yakından bakarsanız konu esasen Flamengo ve Palmeiras. Son yedi turnuvanın beşini aralarında kazandılar ve bu dönemde finalde iki kez karşılaştılar.

«Harcama gücü olan birkaç Brezilya kulübü daha var ve zaman zaman iyi sezonlar geçiriyorlar. Ancak bunu istikrarlı biçimde başarabilen iki kulüp Flamengo ile Palmeiras.

«Flamengo'nun kadrosunda birçok büyük Avrupa takımıyla başa baş mücadele edebilecek kadar yetenek var. Bunu geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda gördük. Gerçekten de Güney Amerika'da uzun zamandır görmediğimiz ölçekte büyük bir kulübe dönüşüyorlar. Başarı için kurulmuş bir takım.

«Avrupa takımlarını yenme konusunda Palmeiras belki Flamengo'nun bir basamak gerisinde. Ama üst düzey yetenekleri satarak işleyen, gerçekten sürdürülebilir bir iş modeline sahipler. Ayrıca büyük sponsorluk anlaşmaları sayesinde ciddi gelir elde ettikleri bir stadyumları var.

«Dolayısıyla onların da önleri açık. Görünen o ki Brezilya'da iki büyük gücün ortaya çıktığını ve Copa Libertadores'un da aynı yöne gidebileceğini kabullenmek zorunda kalacağız.»