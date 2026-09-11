Erling Haaland'ın radikal saç kesimi, Manchester City yıldızının hızla büyüyen kişisel markasını yalnızca daha da güçlendirdi

Yeni Premier Lig sezonu arifesinde Erling Haaland interneti salladı, ancak viral olan bu hareketin futbolla ve onun alışıldık, akıl almaz golcülük performanslarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Manchester City ve Norveç'in yıldızı, YouTube kanalında paylaştığı videoda görülmeden inanılması güç bir şeyi belgeledi: 2021'den bu yana yaptırdığı ilk ciddi saç kesimini.

25 yaşındaki oyuncu, başının yanları ve arkası etkiyi artırmak için oldukça kısa tıraş edilmiş, üst kısmı ise topuz yaptığı uzun ve sarı, Vikingvari saçlarıyla özdeşleşmişti.

Ancak artık o meşhur saçlar yok; imza haline gelen görünümünü neredeyse kazıtılmış denebilecek bir saç kesimiyle değiştirdi. Peki bu radikal değişim 'Marka Haaland'ı nasıl etkileyecek? Ve internette birçok kişinin düşündüğü gibi bu gerçekten bir 'aura kaybı' mı?