Erling Haaland'ın radikal saç kesimi, Manchester City yıldızının hızla büyüyen kişisel markasını yalnızca daha da güçlendirdi
Yeni Premier Lig sezonu arifesinde Erling Haaland interneti salladı, ancak viral olan bu hareketin futbolla ve onun alışıldık, akıl almaz golcülük performanslarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Manchester City ve Norveç'in yıldızı, YouTube kanalında paylaştığı videoda görülmeden inanılması güç bir şeyi belgeledi: 2021'den bu yana yaptırdığı ilk ciddi saç kesimini.
25 yaşındaki oyuncu, başının yanları ve arkası etkiyi artırmak için oldukça kısa tıraş edilmiş, üst kısmı ise topuz yaptığı uzun ve sarı, Vikingvari saçlarıyla özdeşleşmişti.
Ancak artık o meşhur saçlar yok; imza haline gelen görünümünü neredeyse kazıtılmış denebilecek bir saç kesimiyle değiştirdi. Peki bu radikal değişim 'Marka Haaland'ı nasıl etkileyecek? Ve internette birçok kişinin düşündüğü gibi bu gerçekten bir 'aura kaybı' mı?
Taze görünüm
Haaland, son beş yıldır uzun saç kullanıyordu; bunu, Borussia Dortmund'daki meteoritik yükselişi sırasında uzatmaya başlamıştı. 2022 yazında Manchester City'ye geldiğinde ise artık kendisiyle özdeşleşen atkuyruğu saç stiline sahipti.
Kendi sözleriyle forvet, "değişim zamanı" olduğuna karar vermişti. YouTube videosunda, aslında Norveç'in Dünya Kupası serüveni temmuz ayının başlarında çeyrek final aşamasında sona erdiğinden beri saçlarını kestirmeyi düşündüğünü açıkladı. "Çok yoğundum, bu yüzden yapmadım" diye anlatıyor.
Bu dönüşümü geçirmek için Premier League sezonundaki ilk maçından bir gün öncesine kadar bekledi ve videoyu da City'nin Etihad Stadyumu'nda Bournemouth ile karşılaştığı gün stratejik bir şekilde paylaştı.
Yedi dakikalık klipte, bir kuaför gelmeden önce "gerçekten çok kısa" bir saç tıraşı istediğinde ısrar ediyor; Haaland'ın kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen şaşkınlıkla izlerken izleyici de bu radikal saç kesiminin çeşitli komik aşamalarına tanıklık ediyor.
Geçen hafta sonu City'nin Coventry karşısında aldığı galibiyetin ardından çarpıcı yeni görünümünü ESPN Brazil'e anlatan forvet, şunları söyledi: "Çok daha kolay. Bence değişim zamanı gelmişti. Beğendim. Elbette uzun saçlarımı özlüyorum ama değişim zamanı gelmişti ve şu ana kadar bundan keyif aldım. Umarım yeniden uzar ve tekrar uzun olur."
Karşılama kesiliyor
"Taraftarların görmesini sabırsızlıkla bekliyorum," diyen Haaland, saç tıraşının ortasında, ardından "Bu da kim lan böyle?!" tezahüratını taklit etti. "Yarın Man City taraftarlarının bunu söylemesini istiyorum!" dedi ve kendi kendine gülmeye başladı.
Yeni saç modeli, açılış gününde Etihad tribünlerinden kaçınılmaz olarak olumlu bir karşılık görse de, internetin bazı köşelerindeki tepki çok daha az övgü dolu oldu. Bournemouth karşısında fileleri havalandıramayan yeni tıraşlı Haaland, sosyal medyada sözde bir "aura kaybı" yaşamakla suçlandı; birçok kişi, saç tıraş makinesine başvurduktan sonra korkutucu etkisini yitirdiğini savundu.
Diğer eleştiriler ise daha çok şaka yolluydu. Haaland, YouTube videosunda efsane eski AC Milan ve Manchester United golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile Man City'nin kiralık gönderdiği Jack Grealish'i tepkilerini almak için FaceTime'dan aradı. İlki, "Ne halt yaptın sen?!" diye sorarken Norveçlinin bir iddia kaybedip kaybetmediğini de sordu; artık eski City takım arkadaşı olan Grealish ise ona "resmen 10 yaşında gibi" göründüğünü söyledi.
Zlatan daha önce de, İncil'deki Samson karakterine gönderme yaparak, gücünün kaynağı olduğu için takım arkadaşı golcüye saçını asla kestirmemesini söylemişti.
YouTube fenomeni
Ancak radikal saç kesiminin ne 'Brand Haaland'a ne de gol makinesinin sahadaki yeteneğine olumsuz etki edeceğine gerçekten inanan herkes fena halde yanılıyor. Hatta video paylaşımıyla yakaladığı viral etki, olsa olsa giderek büyüyen küresel profilinin bir göstergesi.
YouTube'daki tam klip şimdiye kadar 9,5 milyon kez izlendi, Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarındaki tanıtım videolarını ise çok daha fazla kişi izlemiş ve bunlarla etkileşime girmiş olacak. Saç kesiminden kamera arkası fotoğraflarının paylaşıldığı gönderi ise tek başına 14 milyondan fazla beğeni topladı.
Haaland, YouTube dünyasına ancak Ekim 2025'te adım attı, ancak şimdiden 4,5 milyona yakın abonesi var; kısa ve uzun formatlı videolarında 224 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken hem sempatik, muzip karakteri hem de futbolcu olarak yeteneği kanalının başarısını adeta garanti ediyor.
Videoda yer alan kişiler de sahip olduğu önemli etkinin başka bir göstergesi. Haaland'ın yıldızlarla dolu telefon rehberinde Noel Gallagher, Zlatan, Grealish ve Pep Guardiola'nın numaraları var; o aradığında da onlar cevap verdi.
Eğer bundan hâlâ şüphe eden varsa, 25 yaşındaki oyuncunun açılış gününde gol atamamasının ardından gol ritmini net biçimde bulduğunu da belirtmekte fayda var. Yeni görünümüyle sahaya çıkan Haaland, sonraki üç maçında beş gol attı; bunların arasında hafta ortasında Porto'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği iki gol de var.
Amerika yıkılıyor...
Daha bu yaz, Haaland'ın durmaksızın artan popülerliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni kasıp kavrama fırsatını değerlendirip yeteneklerini nihayet en büyük sahnede sergilemesiyle önemli bir ivme kazandı.
Norveç, 28 yıl sonra ilk Dünya Kupası'na katılmayı başardıktan sonra ABD'ye gitti ve turnuva öncesinde kendilerine yakıştırılan sürpriz takım etiketinin hakkını, azımsanmayacak ölçüde üretken 9 numaralarının performansları sayesinde verdi. Takım arkadaşları ve viral olan Viking kürek çekme sevinciyle birlikte Haaland, hem saha içinde hem saha dışında büyük ilgi topladı; ülkesinin çeyrek finale uzanan yolculuğunda beş maçta yedi gol attı. Buna, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'ya karşı alınan çarpıcı galibiyette kaydettiği müthiş iki gol de dahildi.
ABD'de geçirdiği döneme dair kamera arkası vlog'larından birkaçını paylaşmaya da zaman buldu ve bunlar, günlük yaşamını nispeten fark edilmeden sürdürebilmenin keyfini çıkarırken viral oldu. Buna Dallas'ta kovboy kültürünü benimsemesi ve New York lezzetlerini denemesi de dahildi. Bu da, Haaland'ı çizgi film karakteri, Viking ve daha fazlası olarak gösteren tuhaf bir yapay zekâ videosu dalgasını tetikledi. Haaland, eve hatıra olarak 750 dolarlık tahnit edilmiş bir rakunla dönerek bunu sürdürdü.
Ülkesi ilerledikçe, golleri ve saha dışındaki hareketleriyle beslenen profili katlanarak büyüdü ve turnuvanın başlangıcından bu yana Instagram'da yaklaşık 36 milyon yeni takipçi kazandı. Bu sayı, temsil ettiği ülkenin nüfusunun altı katından fazlaydı.
Haaland daha sonra Dünya Kupası'nın kendisi için "hayat değiştirici" olduğunu kabul etti. O dönemde giderek büyüyen şöhreti sorulduğunda Haaland şöyle dedi: "Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, çünkü Amerikalıları seviyorum, bence onlar bir bakıma çok komikler, eğlenceliler."
Norveç'teki VG'ye şunları ekledi: "Bu, tüm hayatım boyunca yaşadığım en harika haftalar ve yolculuktu. Tamamen gerçeküstüydü, şu anda bunu kavramak zor. Biraz boşluğa düşüyorsunuz. Bu 40 günü hızlıca düşündüğümde, her şey tamamen çılgıncaydı."
Amerikan köklü haber kuruluşu ABC onu, "saha içinde ve saha dışında küresel bir futbol sansasyonu" ve "eşsiz kişiliğiyle turnuvanın ötesine geçmiş" biri olarak nitelendirirken, NBC ise golcüyü "küçük ekranın MVP'si" olarak tanımladı.
...Ve internet
Görünüşe göre onun alametifarikası haline gelen saç modeli, cazibenin bir parçasıydı. Berber randevu platformu Fresha tarafından analiz edilen Google arama verilerine göre, Dünya Kupası sırasında "Haaland hair" aramaları yüzde 516 gibi devasa bir artışla aylık 266.000 aramaya çıktı. Genel olarak ise bu aramalar, son bir yılda yüzde 3.667 arttı ve yalnızca son bir ay kadar sürede 130.000 aramaya ulaştı.
Uzmanlara göre bu nedenle Haaland'ın saçlarını büyük ölçüde kestirmesinin interneti sallaması pek de şaşırtıcı değil ve yeni kısa saç kesiminin hızla büyüyen markası üzerinde herhangi bir etkisi olması da beklenmiyor.
Fresha saç ve güzellik uzmanı Danielle Louise şöyle dedi: "Haaland'ın saçları, özellikle Dünya Kupası sırasında anında tanınır hale gelmişti, bu yüzden onları kestirmesinin böyle bir tepkiye yol açması şaşırtıcı değil.
"Futbolcular nesillerdir erkek saç stillerini etkiliyor ancak Haaland ilgi çekiciydi çünkü onun görünümü, erkek bakımında baskın olduğunu gördüğümüz fade ve çok kısa kesimlerden tamamen farklıydı. Arama rakamları, onun daha uzun saçına ne kadar ilgi olduğunu açıkça gösteriyor.
"Şimdi ise tamamen zıt bir yöne gitti, bu yüzden çok sayıda erkeğin yeni kesime de bakacağını düşünüyorum."
Akışkan kalmak
Dış görünüşünü düzenli olarak değiştirmenin gücüne tanıklık edebilecek ve markası bundan kesinlikle zarar görmeyen biri varsa, o da girişimci zekâsı, görünüşü ve kişiliği sayesinde mirasını futbol kariyerinin ötesine taşıyan David Beckham'dır.
Manchester United, Real Madrid ve İngiltere'nin eski süperstarı, yıllar içinde çocukça perdeli saçından, talihsiz cornrow'larına ve mohawk'ına, Haaland tarzı bir atkuyruğuna ve tabii ki kazıtılmış saçına kadar çok sayıda ünlü ve kötü şöhretli saç modeli kullandı.
Beckham ne zaman görünüşünü değiştirse bu bir haber olayına dönüşüyordu ve Haaland da ilk büyük saç kesimiyle viral olarak bunu şimdiden taklit etti. Beckham, hafta ortasında CBS yayınında golcünün yeni görünüşüyle ilgili konuşurken, "Aslında bence harika görünüyor. Yeni sezon, yeni saç kesimi, hâlâ aynı golleri atıyor" dedi ve ardından kullanım kolaylığı nedeniyle tüm zamanlardaki favori saç modelinin kazıtılmış saç olduğunu ekledi.
Haaland'ın da, oyun kariyerinin çok ötesinde onu ayakta tutacak kişisel bir marka oluşturma gereğini açıkça fark ettiği görülüyor. Hedef kitleni tetikte tutmak için işleri taze tutmak konusunda söylenecek çok şey var ve YouTube videosunda kısa saçlı uzun süre kalmayacağını ima etti.
Büyük saç kesimine hazırlanırken eski fotoğraflarına bakan golcü, Ekim 2020'den bir fotoğrafını gösterdi; fotoğrafta saçları orta uzunlukta, sarı, ortadan ayrılmış ve saç bandıyla şekillendirilmişti. "Jack Grealish! Ne düşünüyorsunuz?" dedi. "Bu saça yeniden kavuşmayı dört gözle bekliyorum çünkü hoşuma gidiyor; ne uzun ne kısa, arası."
Dev güç
Viking aurasından bir parça kaybetmiş olsa da, Haaland'ın alametifarikası olan uzun saçlarını kestirmesine rağmen markasının zarar görmesini beklemememiz gerektiği açık. Hatta istemeden viral olan bu saç kesimi hamlesi, dünya çapında profili patlama yaşarken, onun etrafındaki heyecanı daha da artırmış görünüyor.
Londra'daki lüks berber Supply 91'ın kurucu ortaklarından Maxwell Oakley, GQ'ya yaptığı açıklamada, "Her şeyi ortadan kaldırıp bırakın yüz konuşsun demekte çok büyük bir özgüven var" ifadelerini kullandı.
"Haaland'ın yeni görünümü bunun mükemmel bir örneği: görünüşünü tamamen değiştiriyor ama bir şekilde onu daha da çarpıcı gösteriyor. Alametifarikası uzun saçlarıyla oluşan tezat, bu kadar ilgi görmesinin büyük bir parçası. Neredeyse bir sıfırlama etkisi yaratıyor."
Yaz aylarında Amerika'yı fethetmiş olması, YouTube kanalının başarısı ve kulübü ile milli takımda gollerine devam etmesiyle birlikte Haaland, saha içinde ve dışında bir fenomene dönüştü. Yeni bir saç kesimi onu kesinlikle yavaşlatmayacak.