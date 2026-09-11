Yeni Premier League sezonunun arifesinde Erling Haaland interneti salladı, ancak viral olan hareketinin futbolla ve her zamanki akıl almaz golcülük marifetleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Manchester City ve Norveç'in yıldızı, YouTube kanalında yayımladığı videoda inanması için görülmesi gereken bir şeyi belgeledi: 2021'den bu yana ilk gerçek saç kesimini.

25 yaşındaki yıldız, başının yanları ve arkası daha çarpıcı bir görünüm için oldukça kısa tıraş edilmiş şekilde, uzun sarı saçlarını topuz yaparak kullandığı ürkütücü, Vikingvari yelesiyle özdeşleşmişti.

Ancak artık meşhur saçları yok; imza hâline gelen görünümünü neredeyse kazınmış denebilecek bir saç kesimiyle değiştirdi. Peki bu radikal değişim "Haaland markasını" nasıl etkileyecek? Ve internette birçok kişinin düşündüğü gibi bu gerçekten bir "aura kaybı" mı?