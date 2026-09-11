Erling Haaland'ın radikal saç kesimi, Manchester City yıldızının hızla büyüyen kişisel markasını sadece daha da güçlendirdi
Yeni Premier League sezonunun arifesinde Erling Haaland interneti salladı, ancak viral olan hareketinin futbolla ve her zamanki akıl almaz golcülük marifetleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Manchester City ve Norveç'in yıldızı, YouTube kanalında yayımladığı videoda inanması için görülmesi gereken bir şeyi belgeledi: 2021'den bu yana ilk gerçek saç kesimini.
25 yaşındaki yıldız, başının yanları ve arkası daha çarpıcı bir görünüm için oldukça kısa tıraş edilmiş şekilde, uzun sarı saçlarını topuz yaparak kullandığı ürkütücü, Vikingvari yelesiyle özdeşleşmişti.
Ancak artık meşhur saçları yok; imza hâline gelen görünümünü neredeyse kazınmış denebilecek bir saç kesimiyle değiştirdi. Peki bu radikal değişim "Haaland markasını" nasıl etkileyecek? Ve internette birçok kişinin düşündüğü gibi bu gerçekten bir "aura kaybı" mı?
Yeni görünüm
Haaland, Borussia Dortmund'daki meteorik yükselişi sırasında uzatmaya başladığı saçlarını son beş yıldır uzun kullanıyordu. 2022 yazında Manchester City'ye geldiğinde, artık imza hâline gelen atkuyruğu saç modeline sahipti.
Golcü oyuncu, kendi sözleriyle bunun "bir değişim zamanı" olduğuna karar vermişti. YouTube videosunda, aslında Norveç'in Dünya Kupası serüveni temmuz ayının başlarında çeyrek final aşamasında sona erdiğinden beri saçlarını kestirmeyi düşündüğünü açıkladı. "Çok yoğundum, bu yüzden yapmadım" diye anlatıyor.
Sonunda dönüşümünü, Premier League sezonundaki ilk maçından bir gün önce geçirdi ve videoyu da City'nin Etihad Stadyumu'nda Bournemouth ile karşılaştığı gün stratejik olarak paylaştı.
Yedi dakikalık görüntüde, kuaför gelmeden önce "gerçekten çok kısa" bir tıraş istediğini söylüyor ve Haaland'ın sevgilisi Isabel Haugseng Johansen şaşkınlıkla izlerken, izleyiciye bu radikal saç kesiminin çeşitli komik aşamaları gösteriliyor.
Geçen hafta sonu City'nin Coventry'yi yenmesinin ardından ESPN Brazil'e yeni dikkat çekici görünümünü anlatan forvet, şöyle dedi: "Çok daha kolay. Bence bir değişim zamanı gelmişti. Beğeniyorum. Elbette uzun saçlarımı özlüyorum ama değişim zamanı gelmişti ve şu ana kadar bundan keyif aldım. Umarım yeniden uzar ve yine uzun olur."
Karşılama becerisi
“Taraftarların görmesini sabırsızlıkla bekliyorum” diyen Haaland, saç tıraşının ortasında, ardından ‘Bu lanet olası da kim?!’ tezahüratını taklit etti. “Manchester City taraftarlarının yarın bunu söylemesini istiyorum!” dedi ve kendi kendine gülmeye başladı.
Yeni saç modeli, açılış gününde Etihad taraftarlarından kaçınılmaz olarak olumlu bir tepki alırken, internetin bazı köşelerindeki reaksiyonlar ise pek o kadar övgü dolu olmadı. Bournemouth karşısında ağları sarsamayan yeni tıraşlı Haaland, internette sözde bir “aura kaybı” yaşamakla suçlandı; birçok kişi, saç tıraş makinesine uzandıktan sonra korkutucu yönünü kaybettiğini öne sürdü.
Diğer eleştiriler ise daha çok espri amaçlıydı. Haaland, YouTube videosunda efsane eski AC Milan ve Manchester United golcüsü Zlatan Ibrahimovic’i ve Manchester City’nin kiralık gönderdiği Jack Grealish’i tepkilerini almak için FaceTime’dan aradı. İlki, “Ne halt yaptın sen?!” diye sorup Norveçlinin bir iddiayı kaybedip kaybetmediğini sorgularken, artık eski City takım arkadaşı olan Grealish ise ona “lanet olası 10 yaşında gibi” göründüğünü söyledi.
Zlatan daha önce golcü arkadaşına saçlarını asla kesmemesini söylemişti; çünkü bunun gücünün kaynağı olduğunu düşünüyordu. Bu da İncil’deki Samson karakterine bir göndermeydi.
YouTube fenomeni
Ancak radikal saç kesiminin ya 'Marka Haaland'a ya da gol makinesinin sahadaki becerisine olumsuz etki edeceğine gerçekten inanan herkes fena halde yanılıyor. Hatta tam tersine, videoyu paylaşarak elde ettiği viral etki, giderek büyüyen küresel profilinin yalnızca bir göstergesi.
YouTube'daki tam klip şimdiye kadar 9,5 milyon kez izlendi; Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarındaki tanıtım videolarını izleyip etkileşime girenlerin sayısı ise çok daha fazla. Saç kesiminden perde arkası fotoğrafların paylaşıldığı bir gönderi ise tek başına 14 milyondan fazla beğeni topladı.
Haaland, YouTube dünyasına ancak Ekim 2025'te adım attı, ancak şimdiden 4,5 milyona yakın abonesi var. Kısa ve uzun formatlı videolarında toplam 224 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan yıldızın hem sempatik, afacan kişiliği hem de futbolcu olarak yeteneği, kanalının başarısını adeta garanti ediyor.
Videoda yer alan kişiler de onun ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunun başka bir göstergesi. Haaland'ın yıldızlarla dolu telefon rehberinde Noel Gallagher, Zlatan, Grealish ve Pep Guardiola'nın numaraları var; o aradığında da onlar karşılık verdi.
Eğer hâlâ bir şüphe varsa, 25 yaşındaki oyuncunun açılış gününde gol atamamasının ardından gol ritmini fazlasıyla bulduğunu da belirtmekte fayda var. Yeni görünümüyle sahaya çıkan Haaland, sonraki üç maçında beş gol attı; buna hafta ortasında Porto'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki gol de dahil.
Amerika sallanıyor...
Daha bu yaz, Haaland'ın durmaksızın artan popülerliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni adeta fethetme fırsatını değerlendirip yeteneğini nihayet en büyük sahnede göstermesiyle önemli bir ivme kazandı.
Norveç, 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası için ABD'ye giderken turnuva öncesinde kendisine yakıştırılan sürpriz takım etiketinin hakkını verdi ve bunda üretken 9 numarasının performansının payı küçümsenemezdi. Takım arkadaşları ve viral olan viking kürek çekme kutlamasıyla birlikte Haaland, saha içinde ve dışında ilgi odağı oldu; ülkesinin çeyrek finale uzanan yolculuğunda beş maçta yedi gol attı. Buna, son 16 turunda beş kez şampiyon olan Brezilya'ya karşı alınan çarpıcı galibiyette kaydettiği sansasyonel duble de dahildi.
ABD'de geçirdiği dönemde kamera arkasından çok sayıda vlog paylaşmaya da zaman ayırdı ve bunlar, günlük yaşamını nispeten fark edilmeden sürdürebilmenin keyfini çıkarırken viral oldu; buna Dallas'ta kovboy kültürünü benimsemesi ve New York lezzetlerini denemesi de dahildi. Bu da, Haaland'ı bir çizgi film karakteri, viking ve daha fazlası olarak gösteren tuhaf bir yapay zekâ videosu dalgasını tetikledi. Haaland, hatıra olarak 750 dolarlık tahnit edilmiş bir rakunla evine dönerek bu ilgiyi sürdürdü.
Ülkesi ilerledikçe, golleri ve saha dışındaki hareketleriyle beslenen profili katlanarak büyüdü ve turnuvanın başlangıcından bu yana Instagram'da yaklaşık 36 milyon yeni takipçi kazandı; bu sayı, temsil ettiği ülkenin nüfusunun altı katından fazla.
Haaland daha sonra Dünya Kupası'nın kendisi için "hayat değiştiren" bir deneyim olduğunu kabul etti. O dönemde giderek büyüyen ünü sorulduğunda Haaland, "Bence bu iyi bir şey, çünkü Amerikalıları seviyorum, bence onlar biraz da komik, eğlenceliler" dedi.
Norveç'in VG adlı yayın organına şunları ekledi: "Hayatım boyunca yaşadığım en harika haftalar ve yolculuktu. Tamamen gerçeküstüydü, şu an bunu kavramak zor. Biraz boşluğa düşüyorsunuz. Bu 40 günü hızlıca düşündüğümde, her şey tamamen çılgıncaydı."
Köklü Amerikan haber kuruluşu ABC onu, "saha içinde ve dışında küresel bir futbol sansasyonu" ve "benzersiz kişiliğiyle turnuvanın ötesine geçmiş" biri olarak nitelendirirken, NBC ise golcüyü "küçük ekranın MVP'si" diye tanımladı.
...Ve internet
Görünüşe göre onun alametifarikası olan saç modeli de bu cazibenin bir parçasıydı. Kuaför randevu platformu Fresha tarafından analiz edilen Google arama verilerine göre, Dünya Kupası sırasında "Haaland hair" aramaları yüzde 516 gibi devasa bir artışla aylık 266 bine fırladı. Genel olarak ise bu aramalargeçtiğimiz yıl içinde yüzde 3.667 arttı; yalnızca son bir ay civarında 130 bin arama yapıldı.
Uzmanlar, bu nedenle Haaland'ın saçlarını büyük ölçüde kestirmesinin interneti sallamasının pek de şaşırtıcı olmadığını düşünüyor ve yeni kısa kesiminin hızla büyüyen markası üzerinde herhangi bir etkisi olmasını beklemiyor.
Fresha saç ve güzellik uzmanı Danielle Louise şunları söyledi: "Haaland'ın saçı, özellikle Dünya Kupası sırasında, anında tanınır hâle gelmişti; bu yüzden saçlarını kestirmesinin böyle bir tepkiye yol açması şaşırtıcı değil.
"Futbolcular nesillerdir erkek saç stilini etkiliyor, ancak Haaland ilgi çekiciydi çünkü görünümü, erkek bakımında baskın hâle geldiğini gördüğümüz fade ve çok kısa kesilmiş stillerden tamamen farklıydı. Arama rakamları, onun daha uzun saçına ne kadar ilgi olduğunu açıkça gösteriyor.
"Şimdi ise tamamen zıt yöne gitti, bu yüzden çok sayıda erkeğin yeni kesime de bakacağını düşünüyorum."
Akıcı kalmak
Dış görünüşünü düzenli olarak değiştirmenin gücüne tanıklık edebilecek ve markası bundan kesinlikle zarar görmeyen biri de, girişimcilik zekâsı, dış görünüşü ve kişiliği sayesinde mirasının futbol kariyerinin ötesine geçmesini sağlayan David Beckham'dı.
Eski Manchester United, Real Madrid ve İngiltere süperstarı, yıllar içinde çocuksu perde saçından talihsiz cornrows modeline ve mohawk'a, Haaland'ı andıran bir at kuyruğuna ve elbette kısa tıraşa kadar çok sayıda ünlü, hatta kötü şöhretli saç modeli kullandı.
Beckham her görünüşünü değiştirdiğinde bu bir haber olayına dönüşüyordu ve Haaland da ilk büyük saç kesimiyle viral olarak bunu şimdiden taklit etti. Forvetin yeni görünüşüne hafta ortasında CBS yayınında değinen Beckham, "Aslında bence harika görünüyor. Yeni sezon, yeni saç kesimi, hâlâ aynı golleri atıyor" dedi ve ardından kullanım kolaylığı nedeniyle en sevdiği saç modelinin kısa tıraş olduğunu ekledi.
Haaland da açıkça, oyunculuk günlerinin çok ötesinde onu ayakta tutacak kişisel bir marka oluşturma ihtiyacını fark etmiş durumda. İzleyicini tetikte tutmak için işleri taze tutmak konusunda kesinlikle söylenecek bir şey var ve YouTube videosunda, kısa saçı uzun süre kullanmayacağını ima etti.
Büyük saç kesimine hazırlık olarak eski fotoğraflarına bakan forvet, Ekim 2020'den bir kare gösterdi; bu fotoğrafta saçları orta uzunlukta sarı, ortadan ayrılmış ve saç bandıyla şekillendirilmişti. "Jack Grealish! Ne düşünüyorsunuz?" dedi. "Bu saça yeniden sahip olmayı dört gözle bekliyorum çünkü hoşuma gidiyor; uzun değil, kısa değil, ikisinin arasında."
Dev güç
Viking havasından biraz kaybetmiş olabilir ama Haaland'ın alametifarikası olan uzun saçlarını kestirmiş olmasına rağmen marka değerinin zarar görmesini beklemememiz gerektiği açık. Hatta istemeden viral olan bu saç kesimi hamlesi, dünya genelinde profili hızla yükselirken onun etrafındaki heyecanı daha da artırdı.
Londra merkezli lüks berber Supply 91'in kurucu ortaklarından Maxwell Oakley, GQ'ya şöyle konuştu:
"Her şeyi ortadan kaldırıp yüzün konuşmasına izin vermekte çok özgüvenli bir taraf var.
"Haaland'ın yeni görünümü bunun kusursuz bir örneği: dış görünüşünü tamamen değiştiriyor ama bir şekilde onu daha da çarpıcı gösteriyor. Uzun saçlı imzasıyla oluşan zıtlık, bu kadar dikkat çekmesinin büyük bir parçası. Adeta bir sıfırlama etkisi yaratıyor."
Yaz aylarında Amerika'da da büyük çıkış yakalayan, YouTube kanalının başarısı ve kulübü ile milli takımındaki golcülüğünü sürdürmesiyle Haaland, saha içinde de saha dışında da bir güç merkezine dönüştü. Yeni bir saç kesimi onu kesinlikle yavaşlatmayacak.