Ster Habibzadeh, küçük bir kızken kardeşiyle Tahran sokaklarında futbol oynayabilmek için saçlarını kısa kestiriyordu. Büyüyüp Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük yapacağına ise “asla inanmazdı”.

“Gülmek isterdim, sonra da ‘Hey, şaka yapmayın. Bu mümkün değil, imkânı yok’ derdim,” diye anlatıyor şimdi gülerek GOAL'e.

Ama tam da bu oldu. İran'dan ayrılıp Hollanda'da “sıfırdan değil, sanırım sıfırın da altından” başlamasından 13 yıl sonra Habibzadeh, OH Leuven'in teknik direktörü olarak saha kenarında. Geçen sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı olan OH Leuven, beklentileri aşarak bu yıl da lig aşamasına katıldı.

“Avrupa'nın en iyi 18 takımı arasındayız. Bu gerçekten çılgınca bir şey,” diyor.

Bu yolculuk kolay olmadı. Büyük sarsıntılarla doluydu; çok çalışmayı, fedakârlığı ve sabrı gerektirdi. Ama Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyeye ulaşmak, tüm bunlara değdi. “Bunun için pek çok şeyi geride bıraktım, bu yüzden gerçekten mutlu ve gururluyum,” diyor Habibzadeh. “Yaptığım hiçbir şey boşa gitmedi.”