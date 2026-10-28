Habibzadeh’in başarılarının her birini, çatışmaların sürdüğü İran’da yaşayan ailesi uzaktan kutluyor. Habibzadeh yedi yıldır evine gitmedi. Annesini ise en son iki yıl önce, kızı Habibzadeh’in düğününe katılmak için Belçika’ya geldiğinde gördü. Habibzadeh o günü hatırlayarak, “Çok mutluydum,” diyor.
“Şu anda biraz zor,” diyor. “Bazen görüntülü konuşuyoruz ve birbirimizle konuşabilmemizin tek yolu bu. Ama savaş ve yaşananlar yüzünden bağlantı kurmak, hatta onları aramak bile kolay değil. Bana sürekli [futbol hakkında] sorular soruyorlar. Maçları takip ediyor, izliyor, her şeyi takip ediyorlar ve benimle gerçekten gurur duyuyorlar.”
Habibzadeh’in annesi başlangıçta futbola o kadar sıcak bakmıyordu. 36 yaşındaki Habibzadeh o günleri, “Daha çok tenis oynamamı ya da yüzmeye, dansa gitmemi; basketbol, voleybol veya başka bir şey yapmamı istiyordu ama futbol oynamamı istemiyordu,” diye hatırlıyor. Ancak kızının futbolu ne kadar sevdiğini ve gerçekten yetenekli olduğunu fark edince fikri değişti. “Sonrasında, Süper Lig’de oynadığım dönemde en büyük destekçilerimden biri oldu.”
“Şampiyonlar Ligi’yle birlikte günlerim gerçekten çok yoğun geçiyor. Her gün bu kadar çok iş olması normal değil. Yine de annemle babamı ya da erkek ve kız kardeşimi arıyorum. Bana videolar, güzel mesajlar gönderiyorlar; olan biteni takip edip beni destekliyorlar. Bu bana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Güçlü kalmak ve devam etmek için buna çok ihtiyacım var. Her gün, ‘Tamam, yaptığım hiçbir şeyin boşa gitmemesinden ve en azından benimle gurur duymalarından mutluyum,’ diye düşünüyorum.”
Üstelik destek yalnızca ailesinden gelmiyor. Habibzadeh, bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki sadece beş kadın teknik direktörden biri olmasının yanı sıra, İran’dan veya Orta Doğu’dan böylesine göz önünde bir teknik direktörlük görevine gelen az sayıdaki kadından biri: “Bazen sosyal medyada da güzel mesajlar alıyorum. [İnsanlar] benimle gurur duyduklarını, Avrupa’da ve Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar çok şey başaran İranlı ya da Fars bir kızı gördüklerini ve beni gerçekten desteklediklerini söylüyorlar.”