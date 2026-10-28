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Leuven coach 1:1GOAL/OH Leuven

“Erkek çocuğuna benzemek için saçımı kestim”: Ster Habibzadeh’in Tahran sokaklarında futbol oynamaktan Şampiyonlar Ligi’nde OH Leuven’i çalıştırmaya uzanan inanılmaz yolculuğu

36 yaşındaki futbolcunun İran’ın başkentinde başlayan futbol yolculuğu, takımının beklentileri boşa çıkararak bu sezon Avrupa’nın en üst düzey turnuvasına katılmaya hak kazanmasının ardından şimdi Paris ve Torino’ya uzanıyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Ster Habibzadeh, küçük bir kızken kardeşiyle Tahran sokaklarında futbol oynayabilmek için saçlarını kısa kestiriyordu. Büyüyüp Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük yapacağına ise “asla inanmazdı”.

    “Gülmek isterdim, sonra da ‘Hey, şaka yapmayın. Bu mümkün değil, imkânı yok’ derdim,” diye anlatıyor şimdi gülerek GOAL'e.

    Ama tam da bu oldu. İran'dan ayrılıp Hollanda'da “sıfırdan değil, sanırım sıfırın da altından” başlamasından 13 yıl sonra Habibzadeh, OH Leuven'in teknik direktörü olarak saha kenarında. Geçen sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı olan OH Leuven, beklentileri aşarak bu yıl da lig aşamasına katıldı.

    “Avrupa'nın en iyi 18 takımı arasındayız. Bu gerçekten çılgınca bir şey,” diyor.

    Bu yolculuk kolay olmadı. Büyük sarsıntılarla doluydu; çok çalışmayı, fedakârlığı ve sabrı gerektirdi. Ama Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyeye ulaşmak, tüm bunlara değdi. “Bunun için pek çok şeyi geride bıraktım, bu yüzden gerçekten mutlu ve gururluyum,” diyor Habibzadeh. “Yaptığım hiçbir şey boşa gitmedi.”

  • “Büyük şok”

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh, Avrupa'ya taşındığında kadın futbolunda her şeyin daha iyi olacağını düşünüyordu ancak Hollanda'da profesyonellik eksikliğiyle karşılaştı

    Habibzadeh Hollanda'ya ilk geldiğinde böyle bir şey uzak bir ihtimal gibi görünüyordu.

    İran'da futbola tutkuyla bağlı bir kız çocuğu olarak büyümek hiç de “kolay” değildi. Habibzadeh, “İran, kadınlar için zor bir ülke. Bu yüzden sokakta erkek çocuklarla futbol oynamam pek normal karşılanmıyordu. İnsanlar beni erkek çocuğu sansın diye saçımı kestirdim,” diye anlatıyor. “Barbie bebeklerle oynayan gerçek bir kız gibi değildim!”

    Buna rağmen İran'da profesyonel kadın futbolcu olmanın bir yolu vardı ve Habibzadeh bu yoldan ilerleyerek henüz 17 yaşındayken ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Önce Malavan, ardından Shiraz forması giyerken, kariyerinin henüz çok başında olmasına rağmen millî takımda 21 kez oynadı.

    Öyleyse Habibzadeh'in 23 yaşında bütün bunları geride bırakıp Hollanda'ya taşındığında ve o dönemde kadın futbolunda profesyonelliğin olmadığını öğrendiğinde neler hissettiğini bir düşünün. “Bu sadece şaşırtıcı değildi,” diye hatırlıyor, “büyük bir şoktu.”

  • Plan değişikliği

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh, planlarındaki beklenmedik değişikliğe uyum sağlayarak yarı zamanlı futbol oynamaya devam ederken antrenörlük kariyerine odaklandı.

    İran’da profesyonel futbolcu olmak kusursuz değildi. Ancak Habibzadeh, ülkesindeyken tam zamanlı futbolcu olmanın yanı sıra iyi imkânlardan ve tesislerden de yararlanıyordu. Bu yüzden, “her şeyin daha iyi olacağını” düşündüğü Avrupa’ya gelip tam tersini görmek kesinlikle planları arasında yoktu.

    Geçimini sağlayacak tam zamanlı bir işte de çalışmak istiyorsa en üst ligde futbol oynaması mümkün değildi. “Aileleriyle yaşayan oyuncular için sorun yok. Antrenmana gidebilirler, ayda belki birkaç yüz avro kazanabilirler ve bu onlara yeter,” diyor. “Ama evimin, gazın, yiyeceklerin, kısacası her şeyin masrafını karşılamak için çalışmam gerekiyor.”

    Bu koşulların olumlu bir yanı varsa, o da Habibzadeh’i kurmak istediği antrenörlük kariyerine daha fazla odaklanmaya yöneltmesiydi. Profesyonel olmadan en üst ligde oynamaya çalışmak yerine, işten sonra yalnızca akşam antrenmanlarına katılmasını gerektiren alt liglerden bazılarında oynamaya karar verdi. Bir yandan da UEFA antrenörlük lisanslarını almak için çalıştı.

    “23 yaşındaydım,” diye hatırlıyor. “Bu yaş, [İran] Süper Ligi’nde ve millî takımda oynamak için altın yıllar gibidir. O sırada ülkemi, ailemi, her şeyi geride bıraktım ve sıfırdan değil, bence sıfırın da altından başladım. Çünkü Avrupa’da kimse beni tanımıyordu.”

  • Kendine güveniyor

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Habibzadeh yeni mücadele karşısında yılmadı; ulaşmak istediği noktaya varacağından her zaman emindi.

    Ancak Habibzadeh kararlıydı. Antrenörlük lisanslarını almaya, deneyim kazanmaya, Hollandaca öğrenmeye ve Avrupa'daki antrenörlük yolculuğuna başlamaya odaklanmıştı.

    “Beklediğim bu değildi. Avrupa'ya geliş nedenim bu değildi. Ama sonra kendime, ‘Tamam, artık buradayım. Şimdi önüme bakmalıyım. Pes etmeyeceğim,’ dedim,” diyor. “Aileniz, anne babanız yanınızda değil; tamamen yalnızsınız ve bambaşka bir kültürde, farklı bir dilin konuşulduğu bir yerde her şeyi tek başınıza yapmak zorundasınız. Başka bir dünyadasınız, anlıyor musunuz?

    “Başlangıçta benim için ne kadar zor olduğunu insanların anlaması biraz güç. Ama kendime, ‘Tamam, durum bu. Bunu çözmeliyim ve bunun için çabalayacağım,’ dedim. Lisansımı almak için çalışıyorum ve bir gün en üst düzeyde teknik direktör olacağımdan eminim. İlk günden beri bundan emindim.”

    Onu bu kadar emin kılan neydi? Habibzadeh, “Çünkü kendime güveniyorum,” diye yanıtlıyor. “Neler yapabileceğimi ve sahip olduğum nitelikleri biliyorum. Ayrıca bir hayalim varsa ya da bir şey yapmak istiyorsam, onu başarmak için elimden gelen her şeyi yaparım.”

  • Fırsat kapıyı çalıyor

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Patro Eisden'de önemli bir etki yaratıp Club Brugge'de deneyimini artıran Habibzadeh'e bu yaz Leuven tarafından büyük bir fırsat sunuldu.

    Habibzadeh’in kariyerinde asıl ivme, Belçika’da Patro Eisden’de başladı. Önce altyapıda çalışmaya başladı, ancak kısa süre sonra kulüpte bir kadın futbol şubesi kurmakla görevlendirildi. Bunu başardıktan sonra, “tamamen yeni kurulan takımı” beşinci ligden başlayarak art arda üst liglere taşıdı ve sonunda ikinci lige çıkardı.

    Bu başarılar Belçika’nın en büyük kulübü Club Brugge’ün dikkatini çekti ve Habibzadeh, 2025 yazında kulübün kadın takımına yardımcı antrenör olarak katıldı. Bir yıl sonra, Belçika şampiyonu OH Leuven’in teknik direktörü Arno Van den Abbeel yeni bir fırsat için görevinden ayrıldı. Habibzadeh de onun yerine geçmek için başvurdu ve göreve getirildi.

  • Değerli destek

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh, uzakta olsa da ailesinin desteğini hissediyor ancak İran'da süren çatışma onlarla iletişim kurmasını zorlaştırabiliyor.

    Habibzadeh’in başarılarının her birini, çatışmaların sürdüğü İran’da yaşayan ailesi uzaktan kutluyor. Habibzadeh yedi yıldır evine gitmedi. Annesini ise en son iki yıl önce, kızı Habibzadeh’in düğününe katılmak için Belçika’ya geldiğinde gördü. Habibzadeh o günü hatırlayarak, “Çok mutluydum,” diyor.

    “Şu anda biraz zor,” diyor. “Bazen görüntülü konuşuyoruz ve birbirimizle konuşabilmemizin tek yolu bu. Ama savaş ve yaşananlar yüzünden bağlantı kurmak, hatta onları aramak bile kolay değil. Bana sürekli [futbol hakkında] sorular soruyorlar. Maçları takip ediyor, izliyor, her şeyi takip ediyorlar ve benimle gerçekten gurur duyuyorlar.”

    Habibzadeh’in annesi başlangıçta futbola o kadar sıcak bakmıyordu. 36 yaşındaki Habibzadeh o günleri, “Daha çok tenis oynamamı ya da yüzmeye, dansa gitmemi; basketbol, voleybol veya başka bir şey yapmamı istiyordu ama futbol oynamamı istemiyordu,” diye hatırlıyor. Ancak kızının futbolu ne kadar sevdiğini ve gerçekten yetenekli olduğunu fark edince fikri değişti. “Sonrasında, Süper Lig’de oynadığım dönemde en büyük destekçilerimden biri oldu.”

    “Şampiyonlar Ligi’yle birlikte günlerim gerçekten çok yoğun geçiyor. Her gün bu kadar çok iş olması normal değil. Yine de annemle babamı ya da erkek ve kız kardeşimi arıyorum. Bana videolar, güzel mesajlar gönderiyorlar; olan biteni takip edip beni destekliyorlar. Bu bana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Güçlü kalmak ve devam etmek için buna çok ihtiyacım var. Her gün, ‘Tamam, yaptığım hiçbir şeyin boşa gitmemesinden ve en azından benimle gurur duymalarından mutluyum,’ diye düşünüyorum.”

    Üstelik destek yalnızca ailesinden gelmiyor. Habibzadeh, bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki sadece beş kadın teknik direktörden biri olmasının yanı sıra, İran’dan veya Orta Doğu’dan böylesine göz önünde bir teknik direktörlük görevine gelen az sayıdaki kadından biri: “Bazen sosyal medyada da güzel mesajlar alıyorum. [İnsanlar] benimle gurur duyduklarını, Avrupa’da ve Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar çok şey başaran İranlı ya da Fars bir kızı gördüklerini ve beni gerçekten desteklediklerini söylüyorlar.”

  • Meydan okumadan keyif alıyor

    Ster Habibzadeh OH Leuven 2026-27
    OH Leuven

    Leuven, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en genç kadrosuna sahip ancak Habibzadeh ve favori gösterilmeyen takımı, büyük sahnede öğrenme fırsatını dört gözle bekliyor.

    OH Leuven için sezona başlangıç kolay olmadı. Kadın takımının tarihindeki ilk iki lig şampiyonluğunu üst üste kazanıp Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselen OHL, yaz transfer döneminde birçok kilit oyuncusunu kaybetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir takımın kadrosu OHL’ninkinden daha genç değil.

    Ancak lig aşamasındaki ilk maçında İtalya şampiyonu Roma ile golsüz berabere kalması, diğer takımlara Leuven’i hafife almamaları gerektiğini hatırlattı. Elbette favori değiller, fakat geçen yıl bu konumda olmaktan keyif aldılar. Üstelik başlarında, zorluklarla mücadele etmeyi iyi bilen bir teknik direktör var. Habibzadeh buraya gelmek için karşılaştığı güçlükleri aşma yolunda durmaksızın çalıştı. Şimdi ise hem kendisi hem de takımı, beklenmedik bir başka Avrupa macerasından çok şey öğreniyor.

    Habibzadeh, “Evimizde TSC’ye karşı oynadığımız ilk [Şampiyonlar Ligi eleme] maçında hissettiklerimi kelimelerle nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bir kuş gibi gökyüzünde uçuyordum sanki,” diye hatırlıyor. “Stadyumda neler oluyor böyle, diye düşündüm. Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca, ‘Vay canına. Şimdi burada teknik direktör olarak bulunuyorum,’ dedim.”

    “PSG, Chelsea, Juventus ve Roma’ya karşı oynayabiliyoruz. Özel bir şey başardık. Şimdi sadece bunun tadını çıkarmak ve her maçtan bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Bu harika bir deneyim ve öğrendiklerimizi yanımızda götürmek istiyoruz.”