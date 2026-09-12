Elversberg bu sezondan önce Bundesliga'da hiç oynamamıştı ve fikstür açıklandığında taraftarları da kuşkusuz en kötü senaryodan endişe etmişti. Başlangıçları bundan daha göz korkutucu olamazdı; 2024 şampiyonu Bayer Leverkusen ve üst üste Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'e karşı iç saha maçlarının arasına Borussia Mönchengladbach deplasmanı sıkışmıştı.

Yine de üçüncü hafta öncesine geldiğimizde Elversberg, puan tablosunda sadece averajla Freiburg ve Borussia Dortmund'un arkasında üçüncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Vincent Wagner yönetiminde üst üste iki galibiyet aldılar, şimdiden yedi gol attılar ve pazar günü Bayern'e karşı alınacak bir galibiyet onları Vincent Kompany'nin yıldızlar topluluğu takımının beş puan önüne taşıyacak.

Bu, Elversberg'in sadece dört yıl önce Alman futbolunun dördüncü kademesinde mücadele ederken hayal bile edemeyeceği bir konumdu. Bu, dikkat çekici bir yolculuk oldu ve soyunma odasında sarsılmaz bir inanç yarattı.