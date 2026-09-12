Elversberg'in inanılmaz hikâyesi: Küçük Alman kulübünün dördüncü ligden Bundesliga'da Bayern Münih'le başa baş mücadeleye uzanan hızlı yükselişi
Elversberg bu sezondan önce Bundesliga'da hiç oynamamıştı ve fikstür açıklandığında taraftarları da kuşkusuz en kötü senaryodan endişe etmişti. Başlangıçları bundan daha göz korkutucu olamazdı; 2024 şampiyonu Bayer Leverkusen ve üst üste Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'e karşı iç saha maçlarının arasına Borussia Mönchengladbach deplasmanı sıkışmıştı.
Yine de üçüncü hafta öncesine geldiğimizde Elversberg, puan tablosunda sadece averajla Freiburg ve Borussia Dortmund'un arkasında üçüncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Vincent Wagner yönetiminde üst üste iki galibiyet aldılar, şimdiden yedi gol attılar ve pazar günü Bayern'e karşı alınacak bir galibiyet onları Vincent Kompany'nin yıldızlar topluluğu takımının beş puan önüne taşıyacak.
Bu, Elversberg'in sadece dört yıl önce Alman futbolunun dördüncü kademesinde mücadele ederken hayal bile edemeyeceği bir konumdu. Bu, dikkat çekici bir yolculuk oldu ve soyunma odasında sarsılmaz bir inanç yarattı.
Mütevazı kasaba ve başlangıçlar
Elversberg, Güney Almanya'da yalnızca 13 bin nüfuslu bir belediye. Saarland'ın, yani ülkenin 30 eyaletinden birinin yalnızca 30. en büyük kasabası ve burada ne bir tren istasyonu ne de bir toplum merkezi var. Burası, şimdiye kadar bir Bundesliga kulübüne ev sahipliği yapan en küçük yerleşim yeri ve bu nedenle Elversberg'e Dorfverein ('Köy kulübü') lakabı takıldı.
İlk olarak 1907'de kurulan ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında dağılan Elversberg, 1918'de yeniden kuruldu ve yaklaşık bir asır boyunca amatör bir takım olarak kaldı. Ancak 2000'lerin başında işler değişmeye başladı. Yerel ilaç şirketi Ursapharm, kulübün eski başkanı Frank Holzer döneminde Elversberg'in ana destekçisi ve sponsoru oldu; oğlu Dominik ise 2011'de görevi devraldı.
İki yıl sonra Elversberg, Almanya'nın üçüncü kademesi ve tamamen profesyonel en alt ligi olan 3. Liga'ya yükseldi. Ne yazık ki hemen küme düştü ancak Ursapharm, kulübün iç saha stadının isim haklarını aldı ve stada resmi olarak Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde adını verdi. Böylece, ne yazık ki 2015'te devrilen 100 yıllık ıhlamur ağacıyla olan bağ da korunmuş oldu. Stat ise kademeli olarak 10 bin seyirci kapasitesine çıkarıldı.
Yine de ortada hâlâ gerçek bir futbol vizyonu yoktu. Bu durum, 2018'de Horst Steffen'in teknik direktör olarak göreve gelmesiyle değişti. Steffen, dinamik ve önde oynamayı hedefleyen bir oyun anlayışı oturttu; bu da taraftarlara istikrarlı biçimde paralarının karşılığını verdi ve sonunda 2021-22 sezonunda Regionalliga Sudwest şampiyonluğunu getirdi.
Basamakları hızla tırmanıyor
Bu, Elversberg'i yeniden 3. Liga'ya taşıdı ve bu kez bir üst seviyeye çıkmaya hazırdılar. Steffen'in ekibi, 2022-23 sezonunun hemen başında tarihlerinin en büyük sürprizine imza atarak bunu gösterdi; DFB-Pokal'in ilk turunda Leverkusen'i 4-3 mağlup ettiler.
Bir sonraki turda Bochum onların yolculuğunu sonlandırdı, ancak Elversberg ligde istikrarlı biçimde yüksek bir performans sergiledi. İlk beşteki kulüplerin yalnızca beş puanla ayrıldığı nefes kesen yükselme yarışının ardından, 3. Liga şampiyonluğunda Frieburg'u kıl payı geride bıraktılar.
Elversberg, 38 maçta attığı 80 golle ligin en iyi hücum istatistiklerine de sahip oldu. Bu gollerin 10'u Stuttgart'tan kiralanan Nick Woltemade'den geldi. Steffen bir keresinde, "Gösterişli bir galibiyet benim için cılız bir 1-0'dan çok daha tercih edilir" demişti ve oyuncuları bu anlayışı her maça taşıdı.
İlk 2. Bundesliga sezonları zorlu bir öğrenme deneyimi oldu, ancak Elversberg yine de 11. sırada yer alarak tutunmayı başardı. Ardından 2024-25'te Vaat Edilmiş Topraklar'a ulaşmaya çok yaklaştılar.
Ligde Koln ve Hamburg'un arkasında üçüncü sırayı alan Elversberg, Bundesliga'da alt sıralarda mücadele eden Heidenheim ile yükselme/düşme play-off maçına çıkmaya hak kazandı. İlk maç 2-2 berabere bitti. İkinci maçta da uzatma dakikalarının beşinci dakikasına kadar skor 1-1'di, ancak o anda Leo Scienza dramatik bir galibiyet golü atarak Elversberg'in yüreğini parçaladı.
'Yeni enerji'
Steffen, Werder Bremen'e katılma teklifi aldıktan sonra kulüpten ayrılmaya karar verince Elversberg için yıkım ikiye katlandı. Mütevazı ekip €300.000 tazminat bedeli aldı, ancak bu, kulübü daha önce hiç görülmemiş seviyelere taşıyan teknik adamı kaybetmenin darbesini hafifletmeye pek yetmedi.
Steffen'in yerine gelecek ismi bulma süreci kapsamlı geçti. Sportif direktör Nils-Ole Book, taktik açıdan modern, göz alıcı ve yüksek tempolu futbolu sürdürürken kulübün en umut vadeden genç yeteneklerini de ön plana çıkaracak bir teknik direktör istiyordu. Sonunda tercihlerini, Hoffenheim'ın rezerv takımını 2024-25 sezonunda 3. Liga'ya yükselten Wagner'den yana kullandılar.
Book, Wagner'in tanıtımında, "Sahaya koyduğu her şeyle bize çok iyi uyuyor" dedi. "Vincent, yalnızca mevcut yolumuzu sürdürmekle kalmayacak, aynı zamanda ona yeni bir enerji katarak zenginleştirip geliştirecek."
Üst düzey teknik direktörlük deneyiminin az olmasına rağmen Wagner, o günden bu yana bu görevin hakkını etkileyici bir şekilde verdi ve Werder'in başında sadece yedi ay kalıp ardından görevden alınan Steffen'in fazlasıyla layık bir halefi olduğunu kanıtladı. Ancak başlangıçta iyimserlik yüksek değildi; bunda, sırasıyla kiralık dönemlerinin sonunda ayrılan kilit golcü ikili Fisnik Asllani ile Muhammed Damar'ın gidişinin payı büyüktü.
Elversberg ayrıca, başka birçok ayrılığın yanı sıra savunmadaki kilit isim Robin Fellhauer'ı Augsburg'a kaptırdı ve bu da yorumcuların takımın orta sıralara gerileyeceğini öngörmesine yol açtı. Ancak Book, sınırlı kaynaklarla durmaksızın çalışarak Wagner'in eksik bir kadroyla bırakılmamasını sağladı.
Lukasz Poreba, Bambase Conté ve Jarzinho Malanga Bundesliga kulüplerinden kiralık olarak gelirken, Elversberg savunmayı güçlendirmek için Lasse Gunther ile Jan Gyamerah'ı bonservisiyle kadrosuna kattı. Yeni oyuncular kısa sürede uyum sağladı ve Wagner, tarihi 2025-26 sezonunda şüphe duyanlara hızla yanıt verdi.
"Aya uçmak gibi"
Elversberg, Wagner yönetiminde müthiş bir başlangıç yaptı ve 2. Bundesliga’daki ilk dokuz maçının yedisini kazandı. Sonrasında form grafiği dalgalı olsa da, yükselme yarışındaki rakipleriyle aynı tempoyu korumaya yetecek kadarını yaptı. Schalke sonunda farkı açarak ilk sırayı aldı, ancak doğrudan yükselme sağlayan ikinci sıra için yarış sezonun son gününe kadar sürdü.
Ligin dibindeki Preussen Munster’e karşı iç sahada oynanacak maç, ikinci sırada yer alan ve Paderborn’un önünde averaj avantajını elinde bulunduran Elversberg için avantajlı görünüyordu, ancak anın ağırlığı oyuncuların baskı altında kalmasına kolayca neden olabilirdi. Buna rağmen Wagner’in ekibi, 3-0’lık ezici galibiyete giderken hiç gerginlik belirtisi göstermedi ve Elversberg’i 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga kulübü yaptı.
Wagner, “Elbette bu özel bir şey” dedi. “Bir arkadaşım bu hafta, ‘Elv yükselebilirse bu aya uçmak gibi olur’ dedi. Biz de bugün aya inişi gerçekleştirdik.”
Bu başarıyı daha da dikkat çekici kılan ise Elversberg’in ligin en golcü oyuncusu Younes Ebnoutalib’i ocak ayında Eintracht Frankfurt’a satması ve iki ay sonra Book’un Borussia Dortmund’a ayrılması oldu.
Lukas Petkov, Ebnoutalib’in bıraktığı boşluğu doldurmak için sorumluluk aldı; sezonun ikinci yarısında altı gol atarken, yıl geneline yayılmış şekilde 11 golün daha hazırlayıcısı oldu. Tom Zimmerschied de dokuz gole doğrudan katkısıyla Bulgar oyuncu için ideal partner oldu. Hücumda karşı konulmaz bir görüntü çizen Elversberg, ligde en yüksek sayı olan 64 golü attı. Diğer yanda ise sadece 39 gol yedi ve bu alanda Schalke’nin ardından ligin en iyi ikinci performansını sergiledi.
Bundesliga hazırlığı
Elversberg, Bundesliga’daki yaşama hazırlanırken yaz boyunca kapsamlı değişikliklere gitti; buna, Bundesliga kriterlerini karşılamak için stadyum yenilemesinin başlaması da dahildi. Ursapharm Arena’nın kapasitesi gelecek ilkbahara kadar 15 bine çıkarılacak, ancak şu an için stadın bir tarafı inşaat sahasını andırıyor ve gazetecilerin maçları takip edebilmesi için geçici bir çelik platform kullanılıyor.
Elversberg ayrıca, Fortuna Dusseldorf’tan Christian Weber’i kadrosuna kattı. Weber burada 16 yıl boyunca scout olarak çalıştı, daha sonra da sportif direktörlük yaptı. Radarın altında kalan yetenekleri tespit etme konusundaki müthiş itibarı düşünüldüğünde, Book’un izinden gitmek kolay bir görev değildi, ancak Weber kulüpteki ilk transfer döneminde kendine ait bir dizi akıllıca hamle yaptı.
Weber, Bayern’den 21 yaşındaki ofansif orta saha Maurice Krattenmacher’i yalnızca 2 milyon euroya transfer ederek etkileyici bir işe imza attı ve Bayer Leverkusen’den Francis Onyeka, Stuttgart’tan Noah Darvich ve Eintracht’tan Noel Futkeu için anlaşmalar sağlayarak kulübün kiralık pazarında değer bulma eğilimini sürdürdü. Elversberg ayrıca, en büyük heyecanı yaratan hamle olan Cole Campbell’ı Dortmund’dan 6 milyon euroya alarak transfer rekorunu kırdı.
Campbell, Amerika Birleşik Devletleri’nin en umut vadeden genç oyuncularından biri olarak görülüyor ve Elversberg’in yeni teknik direktörü Josef Welzmuller büyük beklenti içinde. Welzmuller ağustosta Bulinews’e yaptığı açıklamada, “O fantastik bir oyuncu. Topla çok hızlı ve güçlü, bire bir durumlarda da çok etkili” dedi. “Çıkış yapacağı bir sezon geçireceğinden çok ama çok eminiz.”
Üç sütun
Welzmuller ayrıca, Bundesliga'da kalmayı sağlamak için takımın daha savunmacı bir yaklaşıma yönelmesine dair hiçbir zaman herhangi bir görüşme yapılmadığını da doğruladı; uzay metaforlarını sevdiği anlaşılan Wagner ise bunu "Mars'a görev" ile eşdeğer görüyor.
"Farklı hiçbir şey yapmayacağız," dedi Welzmuller, BBC Sport'a. "Kimlik aynı kalacak ve üç temel sütun üzerine kurulu. Birincisi cesur olmak, ikincisi yoğun olmak ve üçüncüsü akıllı olmak." Bu sütunlar, açılış haftasında Leverkusen karşısında her zamankinden daha güçlü görünüyordu.
Elversberg, ilk 10 dakika içinde iki gollü üstünlüğü yakalayarak Carles Martínez'in takımını şaşkına çevirdi. İlk golü Petkov, sekerek yön değiştiren bir şutla attı; ardından Campbell, Leverkusen kalecisi Mark Flekken'in kontrol etmekte zorlandığı sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Bitiriciliği acımasızdı ve boşa çıkan bir pası yakalayıp ceza sahasına yönelirken 20 yaşındaki oyuncunun top üzerindeki özgüveni ve soğukkanlılığı etkileyiciydi.
David Mokwa, ikinci yarının başlama vuruşundan 25 saniye sonra Petkov'un yerden ortasını yakın mesafeden gole çevirerek ev sahibini iyice öne geçirdi. Leverkusen, Patrick Schick ve Christian Kofane'nin golleriyle sonunda geri dönmeye çalıştı ama bu çaba için artık çok geçti. Wagner ilk 11'inde Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkan yedi oyuncuya yer verirken ve eski Dortmund ile Hoffenheim yıldız adayı Campbell, Almanya üst liginde yaptığı 10 maçla maç kadrosunun en tecrübeli ismi olmasına rağmen, Elversberg Leverkusen'e üstün geldi.
"Neyse ki bunu taraftarlarımız arkamızdayken yaptık, Küçüğüz ama güçlüyüz," dedi Wagner maçın ardından. "Cesur futbol oynamaya devam etmemiz gerekecek çünkü bu ligde bir şansımız olmasının tek yolu bu."
Muhteşem geri dönüş
Elversberg, ikinci haftada ista-Borussia-Park'ta çok daha zorlu bir sınavdan geçti. Takım, ilk yarının sonlarına yaklaşılırken Gladbach karşısında 3-1 geriye düştü ve hakemin taç atışını yanlışlıkla Elversberg yerine ev sahibi ekibe vermesinin ardından gelen ikinci gole itiraz eden Wagner kırmızı kart gördü.
Buna rağmen teknik direktör, tribünden verdiği oyuncu değişikliği talimatlarıyla gidişatı çevirmeyi başardı. Krattenmacher, oyuna girdikten bir dakika sonra farkı azalttı; önce topu kafayla üst direğe nişanladı, ardından dönen topu kayarak ağlara gönderdi. Felix Heidel ise 80. dakikada harika bir frikik golüyle skoru eşitledi.
Sahne dramatik bir final için hazırlanmıştı ve uzatma dakikalarının derinliklerinde oyuna sonradan giren bir diğer isim Futkeu, Krattenmacher'e Elversberg'in dördüncü golünü attırdı ve unutulmaz bir dubleyi tamamlamasını sağladı. Bu, Wagner'in kadrosundaki yenilmez ruhu ortaya koyan, temposu hiç düşmeyen bir mücadeleydi.
"Futbol oynama biçimimizden keyif aldım; herkesten tek kelimeyle sansasyonel bir takım performansı geldi" diyen teknik direktör, konuşmasını muhabirlere yaptı. Kulüp kaptanı Lukas Pinckert ise şunları ekledi: "Bu taraftarın önünde 3-1 geriye düştük ve lige yeni yükselmiş bir takım olarak maçı çevirdik, bu olağanüstü. Biz gerçekten bir bütünüz, asla vazgeçmiyoruz."
Elversberg pazar günü imkânsızı başarıp Bayern'i yenerse, diğer sonuçların da lehine gelmesi halinde Bundesliga'nın zirvesine yükselebilir. Bu tam anlamıyla bir rüya olurdu ve yeni ekip, son maçta Schalke'nin Bayern'le 0-0 berabere kalmasından da ekstra umut alabilir; zira Harry Kane ve Michael Olise gibi isimleri etkisiz tutmaya çalışacaklar.
Yine de Schalke'nin yaptığı gibi tamamen savunmaya çekilme planı olmayacak; Elversberg kendi temel değerlerine bağlı kalacak ve Bayern'in üzerine gidecek. Münih doğumlu olan ve büyürken Almanya'nın en başarılı kulübünü destekleyen Welzmuller, bu maçın büyüklüğü hakkında şöyle dedi: "İnanılmaz olacak. [Ama] kimseden korkmuyoruz." Diğer pek çok sevimli kulüp özelliğinin ötesinde, Elversberg'i gerçekten özel yapan da tam olarak bu.