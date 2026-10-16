İngiltere’nin rahat kazanması beklenen ve sonunda da rahat kazandığı iki maçın oynandığı bir kamp olmasına rağmen, bu hafta İngiltere kadın millî takımı hakkında konuşulacak çok şey vardı. Yeni bir dizilişin incelenmesi ve ilk kez millî formayı giyen dört oyuncunun değerlendirilmesiyle kamp, bazılarının beklediğinden daha hareketli geçti. Üstelik bu süreç, İngiltere kadrosunun gediklilerinden birkaçının 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna girme şansı açısından bir dönüm noktası olabilir.

Sarina Wiegman bu ay Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones ve Grace Clinton’ı kadroya almadı, çünkü İngiltere teknik direktörü dördünden de daha yüksek performans bekliyordu. Toone ve Clinton, başka oyuncuların sakatlıkları nedeniyle daha sonra kampa çağrılsa da iki maçta da sahaya çıkmadı. Her iki maçın gidişatı, kadro dışında kalıp gelişmeleri izleyenlerin endişelerini daha da artırmış olmalı.

Kulüp futbolunun geri dönmesiyle dört oyuncunun da odağı artık değişiyor. Millî takım kadrosuna girme ihtimalleri açısından giderek güçlenen olumsuz gidişatı tersine çevirmek istiyorlarsa kulüplerinde iyi performans göstermeleri şart.

Bazıları için artık çok mu geç? Yoksa bu uyarı, her birinin Dünya Kupası öncesinde yeniden Wiegman’ın planlarına girmek için mücadele etmesine yardımcı olacak kadar erken mi geldi?