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Lionesses wake-up call 1:1Getty/GOAL

Ella Toone, Chloe Kelly ve İngiltere kadın millî takımının gediklileri, millî maç arasındaki hayal kırıklığını Dünya Kupası için bir uyarı olarak görmeli; aksi hâlde yazın İngiltere kadrosuna giremeyebilirler

Kendini kanıtlamış birçok yıldız, Sarina Wiegman'ın tercih sıralamasında geriye düşmüş görünüyor ve kulüp futbolu yeniden başlarken performanslarıyla buna yanıt vermeleri gerekiyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • İngiltere’nin rahat kazanması beklenen ve sonunda da rahat kazandığı iki maçın oynandığı bir kamp olmasına rağmen, bu hafta İngiltere kadın millî takımı hakkında konuşulacak çok şey vardı. Yeni bir dizilişin incelenmesi ve ilk kez millî formayı giyen dört oyuncunun değerlendirilmesiyle kamp, bazılarının beklediğinden daha hareketli geçti. Üstelik bu süreç, İngiltere kadrosunun gediklilerinden birkaçının 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna girme şansı açısından bir dönüm noktası olabilir.

    Sarina Wiegman bu ay Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones ve Grace Clinton’ı kadroya almadı, çünkü İngiltere teknik direktörü dördünden de daha yüksek performans bekliyordu. Toone ve Clinton, başka oyuncuların sakatlıkları nedeniyle daha sonra kampa çağrılsa da iki maçta da sahaya çıkmadı. Her iki maçın gidişatı, kadro dışında kalıp gelişmeleri izleyenlerin endişelerini daha da artırmış olmalı.

    Kulüp futbolunun geri dönmesiyle dört oyuncunun da odağı artık değişiyor. Millî takım kadrosuna girme ihtimalleri açısından giderek güçlenen olumsuz gidişatı tersine çevirmek istiyorlarsa kulüplerinde iyi performans göstermeleri şart.

    Bazıları için artık çok mu geç? Yoksa bu uyarı, her birinin Dünya Kupası öncesinde yeniden Wiegman’ın planlarına girmek için mücadele etmesine yardımcı olacak kadar erken mi geldi?

  • Kelly’nin yeniden yükselme zamanı

    Chloe Kelly England Women 2026
    Getty Images

    Kelly, fiziksel durumuna ilişkin soru işaretleri ve belirsizlik sürerken ve Wiegman kendisinden performansını artırmasını isterken, İngiltere kadrosuna alınmayan en dikkat çekici isimlerden biriydi.

    Dört oyuncu arasında durumu açık ara en kafa karıştırıcı olan Kelly. İngiltere kadrosuna alınmadığında Wiegman, Kelly'nin yeterince iyi performans göstermediğini söyledi. Kelly'nin temsilcileri ise The Athletic'e oyuncunun sakatlığı olduğunu belirtti. Arsenal teknik direktörü Renee Slegers'in konuyla ilgili açıklamaları ise bu iki görüşün arasında kaldı. Arsenal'in teknik direktörü, “Arka adalesiyle ilgili bazı sorunlar yaşadı,” dedi. “Ancak sakatlık açısından görebildiğimiz bir şey yoktu.”

    Durum ne olursa olsun, Arsenal'in son iki maçını kaçıran Kelly'nin sahalara dönüp performans göstermesi gerektiği açık. Kelly, Arsenal'e dönüşünün ardından geçirdiği ilk tam sezon olan geçen sezon takıma daha fazla katkı sağlayamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını yazın kendisi de kabul etmişti. Oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana gerçekten fark yaratamadı.

    Ancak o turnuvadaki katkıları şampiyonluğu getirdi; Kelly, önceki aylarda Arsenal'de yakaladığı ve takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olan etkileyici formunu sürdürdü. Bu yükseliş, Manchester City kariyeri sona ererken yaşadığı ciddi bir belirsizlik döneminin ardından gelmişti. Peki Kelly, bu belirsizlik dönemine de benzer şekilde karşılık verebilir mi?

    Tüm bunlara, Wiegman'ın son millî takım arasında kanat bekli bir sisteme geçme kararının yarattığı soru işareti de ekleniyor. Kelly bu sisteme doğal olarak uyum sağlamıyor. Bu dizilişin düzenli olarak kullanılıp kullanılmayacağı, Kelly'nin millî takımdaki yakın geleceğini belirleyebilir.

  • Orta sahada daha fazla yer, daha fazla rekabet

    Ella Toone England Women 2025
    Getty Images

    Toone, son dört yıldır İngiltere orta sahasının değişmez isimlerinden biri olsa da kadrodaki yeri çok sayıda yeni isim nedeniyle tehlikede.

    Bu diziliş değişikliği, Wiegman'a birçok farklı orta saha oyuncusunu görme fırsatı da verdi. Çünkü bu düzende iki oyuncu biraz daha geride ve merkezde konumlanırken, iki oyuncu da Alessia Russo'ya destek vermek için iç koridorlarda görev aldı. Keira Walsh, Georgia Stanway ve Laura Blindkilde Brown süre bulurken Lexi Potter ve Erica Parkinson ilk kez forma giydi. Böylece sahanın merkezindeki forma rekabeti daha da arttı.

    Bir yandan, orta sahada daha fazla yer açılması, ilk açıklanan kadroya alınmayıp daha sonra sakatlıklar nedeniyle kadroya çağrılan Toone ve Clinton için iyi haber. Bu, takıma dönmeleri için daha geniş bir yol açıyor. Öte yandan, Potter ve Parkinson'ın takıma katılmasıyla artan rekabet ve hem Blindkilde Brown'ın hem de bu hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Lucia Kendall'ın kaydettiği ilerleme, artık o yolda daha fazla oyuncu olduğu anlamına geliyor.

    Wiegman bu dizilişi kullanmaya devam ederse Jess Park, Lauren James ve Beth Mead de Toone'un özellikle uygun olduğu daha ileri pozisyonlar için rekabet edecek. Bu diziliş yalnızca zaman zaman başvurulacak bir seçenek olsa bile orta sahadaki rekabet artık geçmiş yıllara göre çok daha fazla.

  • Kulüp formu kilit önemde

    Grace Clinton Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Manchester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Clinton, 2026'da İngiltere formasıyla henüz maça çıkmadı.

    Böylece konu yeniden form durumuna geliyor. Bu açıdan Toone, yalnızca sakatlanan bir oyuncunun yerine ilk çağrılan isim olduğu ya da Wiegman'ın kadroya alınmamasına verdiği tepkiyi övdüğü için değil, sahadaki performansıyla da kadroya dönmeye çok daha yakın görünüyor.

    Toone, Manchester United'ın eylül ayında Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinden çıkmamıştı. Yeni teknik direktör Eva Olid, sezona kötü bir başlangıç yapılmasının ardından daha savunmacı bir yaklaşımı tercih etmişti. Ancak 27 yaşındaki oyuncu o zamandan beri düzenli olarak forma giyiyor. Toone'un takımın kilit ilk 11 oyuncularından biri olduğu düşünüldüğünde, United'ın gelişme göstermesi de olumlu bir işaret. Toone'un Wiegman'ın ilk kadrosuna alınmaması üzerine Olid, "Onun yeniden orada olmasına yardımcı olmak için birlikte çalışabiliriz" demişti. Şimdi kadroya dönüş yolu oldukça açık görünüyor.

    Clinton içinse daha fazla soru işareti var. 2025 yazında Manchester United'dan Manchester City'ye transfer olduğundan beri ufak sakatlıklarla boğuşuyor, sağlıklı olduğu dönemlerde eline geçen fırsatları değerlendirmekte zorlanıyor ve Manchester City kadrosundaki yoğun rekabetle karşı karşıya. Bu sezon şu ana kadar yalnızca Charlton Athletic karşısında kazanılan lig maçına ilk 11'de başladığı için öncelikle kadroda kendine yer bulması gerekiyor.

    Manchester City Teknik Direktörü Andree Jeglertz, yaz aylarında Clinton'a duyduğu güçlü güveni ve oyuncunun kulüpteki ikinci sezonunda neler yapabileceğine ilişkin heyecanını dile getirmişti. "Ona çok güveniyorum" diyen Jeglertz, GOAL'a yaptığı açıklamada, "Ama ondan istikrar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin aralık ayında Ukrayna karşısında katılım hakkını elde etmesi hâlinde Clinton'ın gelecek yaz Brezilya'ya gidecek uçakta yer alabilmesi için kendisinin de bu istikrarı yakalaması gerekiyor.

  • Tek forvetli çözüm?

    Aggie Beever-Jones Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Wiegman, bu hafta Alessia Russo'nun santrfor olarak bilinen tek oyuncu olduğu bir kadro belirlemekte sakınca görmediğini gösterdi. Bu da Beever-Jones için pek iyiye işaret değil.

    Bir de Aggie Beever-Jones var. Chelsea'nin forveti sezona pek iyi başlamadı ve mart ayında Lig Kupası finalinde attığı golden bu yana resmî maçlarda gol atamadı. Ufak tefek sakatlıklar da yaşadı. Ancak Wiegman, salı günü yaptığı açıklamada kadroya alınmamasının nedeninin sakatlık değil, “daha iyi performans göstermesi” gerektiği olduğunu belirtti.

    23 yaşındaki oyuncu için en endişe verici nokta, İngiltere Teknik Direktörü'nün onu kadro dışında bırakıp Russo'nun tek asıl santrfor olduğu bir kadro açıklamakta sakınca görmemesi. Gerektiğinde ileri uçta oynayabilen Lauren Hemp, Mead ve James gibi isimleri kasteden Wiegman, “Şu anda santrfor pozisyonu için Alessia'yı ve diğer seçenekleri tercih ettim” dedi.

    Wiegman'ın yalnızca kadroda bir forvete daha ihtiyaç duyduğu için Beever-Jones'u çağırmayacağı açık. Beever-Jones, kadroya girmeyi hak ettiğini kanıtlamalı. Ufak tefek sakatlıklarını geride bırakıp Chelsea'deki yerini yeniden sağlamlaştırması ilk adım. Ardından goller atması gerekiyor.

    Chelsea Teknik Direktörü Sonia Bompastor ona fırsatlar verecek. Ancak Beever-Jones, Toone, Kelly ve Clinton gibi, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almak istiyorsa bu fırsatları değerlendirmeli.