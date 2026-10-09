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Carrick De Zerbi 1:1Getty/GOAL

El Sackico'ya hoş geldiniz! Baskı altındaki Manchester United ve Tottenham teknik direktörleri karşı karşıya gelirken, Michael Carrick'in koltuğu Roberto De Zerbi'ninkinden daha fazla sallanıyor

Manchester United, geçen sezon Premier League'i üçüncü sırada bitirmenin yarattığı umut verici tabloyu geliştirmeyi başaramamasının ardından bu hafta sonu Tottenham'ı ağırlarken hata payına sahip değil.

James Westwood
Çeviri:

  • 30 Ekim 2021'de Manchester United, Premier League'de Tottenham deplasmanına giderken Ole Gunnar Solskjaer ile Nuno Espirito Santo'nun üzerinde de büyük bir baskı vardı. United, Liverpool'a sahasında 5-0 gibi küçük düşürücü bir skorla yenilerek galibiyet hasretini dört maça çıkarmasının sarsıntısını hâlâ yaşarken, Tottenham da önceki altı maçının dördünü kaybetmişti ve başlama vuruşu öncesinde rakibinin yalnızca bir puan önündeydi.

    Bu nedenle karşılaşma, Real Madrid ile Barcelona arasındaki La Liga buluşmaları için kullanılan İspanyolca ifadeye gönderme yapan 'El Sackico' olarak lanse edildi; birçok taraftar ve yorumcu, kaybeden teknik direktörün kapıyı gösterecek kararla karşı karşıya kalacağını düşünüyordu. Nitekim öyle de oldu.

    United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ve Marcus Rashford'un golleriyle rahat bir 3-0 galibiyete ulaştı ve Solskjaer derin bir nefes aldı. Buna karşılık Nuno, kendi takımının isabetli şut bile çekemediği bir maçta ev sahibi tribünlerden aralıksız yükselen yuhalamalar sonrası, tüm inancını yitirmiş bir adamın bıkkın ifadesini taşıyordu.

    Beklendiği gibi, sadece iki gün sonra Nuno görevden alındı. Sonuçlar belki affedilebilirdi ama Tottenham'ın performanslarının bu denli kötü olması değişimi zorunlu kıldı.

    Bu hafta sonu aynı kader Michael Carrick ya da Roberto De Zerbi'nin de başına gelebilir; çünkü El Sackico 2.0'ın cumartesi günü Old Trafford'da oynanması planlanıyor. Bu kez United, 2026-27 sezonundaki ilk galibiyetini hâlâ arayan Tottenham'ın üç puan üzerinde. De Zerbi'nin takımı da beş maçta yalnızca iki gol attı; dolayısıyla Nuno'nun diş geçiremeyen takımıyla paralellik kurmak kolay.

    Ama yanılmayın, Carrick İtalyan meslektaşına göre çok daha ince bir buzun üzerinde yürüyor. Sezon öncesinde potansiyel şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen United'ın 12. sıraya kadar gerilemiş olması tam bir kepazelik ve bir büyük darbenin daha hiçbir mazereti olamaz. Carrick, Solskjaer'in yaptığı gibi moral yükselten bir galibiyet alamazsa, beş yıl önce bu dönem Norveçlinin yardımcılığını yapan isim için yolun sonu görünmüş olacak.

  • Sakatlık sorunuyla boğuşan

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    United, akıl almaz derecede sessiz geçen yaz transfer döneminin ardından en başa döndü

    Carrick, Ruben Amorim'in çileden çıkaran döneminin ardından United'ın özgüvenini yükseltme konusunda harika bir iş çıkardı; takımı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı ve geçen sezonun son 17 maçında diğer tüm ekiplerden daha fazla puan topladı. 22 Mayıs'ta INEOS yönetimi, Carrick'i kalıcı olarak iki yıllık bir sözleşmeyle ödüllendirdi; anlaşmada bir yıl daha uzatma opsiyonu da yer aldı ve kısa bir an için Old Trafford'a yeniden iyimserlik geri döndü.

    Ne yazık ki Sir Jim Ratcliffe ve beraberindekiler, yaz transfer döneminde United'ın tüm rakipleri önemli ölçüde güçlenirken fiilen yerinde saydı. Avrupa futbolunun olmadığı tam bir sezonun ardından tüm kulvarlarda 67 maça kadar çıkacak fikstürde rekabetçi kalabilmek için kadroda büyük değişiklikler gerektiğini fark edemediler; bu, 27 maçlık bir artış anlamına geliyordu.

    Carlos Baleba, Youri Tielemans ve Andrey Santos, sözde bir orta saha yenilemesi kapsamında toplam 163 milyon sterlin (£163m / 216 milyon dolar) karşılığında geldi, ancak hiçbiri ayrılan Casemiro'nun profilini yerine koymadı; savunma ve hücumun en ucu başta olmak üzere diğer önemli bölgeler ise ihmal edildi. Carrick, yönetim kurulu tarafından eli kolu bağlanmış halde bırakıldı ve şaşırtıcı olmayan şekilde Manchester United, kötü karar alma süreçleri nedeniyle yine geriye gitti.

    United, açılış haftasında lige yeni yükselen Hull City'ye deplasmanda yenildi, ardından Old Trafford'da Ipswich Town'ı mağlup etti, gerçi bunda hakem kararlarının tartışmalı olması da etkiliydi. Carrick'in ekibi daha sonra Everton ve Fulham deplasmanlarında sinir bozucu beraberliklerle sahadan ayrıldı, ayrıca 10 kişi kalan komşusu Manchester City'ye sahasında 1-0 kaybetti.

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer alan Sabah'a karşı alınan 4-0'lık ezici galibiyet de vardı, ancak bunun etkisi Carabao Cup üçüncü turunda Brighton'a 3-2 mağlup olunmasıyla silindi; zira United, iki gollü üstünlüğünü koruyamayarak 1976'dan bu yana ilk kez Old Trafford'da öne geçtiği bir maçı kaybetti.

    Carrick için balayı döneminin sona erdiğini söylemek yanlış olmaz; çok geç olmadan savunmadaki boşlukları kapatmanın ve hücum hattına daha fazla enerji katmanın bir yolunu bulmak zorunda.

  • 'Kırılgan'

    로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)
    Getty Images

    De Zerbi, yeni transferlere yapılan büyük yatırıma rağmen Tottenham'ı istikrarlı bir takıma dönüştürmekte zorlanıyor

    Tottenham'da De Zerbi yönetimindeki yeni teknik direktör etkisi de uzun sürmedi. İtalyan çalıştırıcı, mart ayının sonunda göreve geldiğinde takım küme düşme hattının sadece bir puan üzerindeydi ve 2026'daki Premier League performansında hanesinde yalnızca bir galibiyet vardı.

    De Zerbi ardından takımı toparladı; Tottenham son yedi maçından 11 puan çıkardı. Bu serinin öne çıkan sonucu ise son haftada Everton'a karşı alınan ve ligde kalmayı garantileyen 1-0'lık galibiyetti.

    Tottenham, De Zerbi ile beş yıllık sözleşme imzaladı ve ilk transfer döneminde onu güçlü şekilde destekleyerek güvenini gösterdi. Aralarında kulüp rekoru kıran Sandro Tonali transferinin yanı sıra Matheus Fernandes, Savio ve De Zerbi'nin Brighton'daki eski öğrencisi Jan Paul van Hecke'nin de bulunduğu 10 yeni oyuncuya toplam 334 milyon sterlin (442 milyon dolar) harcandı.

    Taraftarlar, böylesine verimli bir transfer döneminin ardından sahada daha fazla gelişim beklemekte haklıydı, ancak şu ana kadar sonunda hayal kırıklığına uğradılar. Tottenham, beş maçta topladığı iki puanla Premier League'in son sırasında yer alıyor ve bunların ilk dördünde gol bile atamadı. Milli ara öncesinde Aston Villa'ya karşı sahasında alınan 3-2'lik yenilgide, takımın her iki alandaki sorunları da tüm açıklığıyla görüldü; De Zerbi de bundan kaçmadı.

    "Bunu açıklamak zor," dedi. "14 yıllık teknik direktörlük kariyerimde bizim gibi, bu kadar kırılgan ve istikrarsız bir takım hiç görmedim."

    Elbette Tottenham böyle devam edemez ve kadronun mentalitesini düzeltmek De Zerbi'nin görevi. Yine de durumları United'ınki kadar karanlık görünmüyor. Old Trafford'da kazanamamak De Zerbi için sonun başlangıcı olmaz, ancak ne olursa olsun Carrick'in koltuğunun pamuk ipliğine bağlı olduğu hissediliyor.

  • 'Reset' gerekli

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Tamamen gerçek dışı, ancak United geçmişteki ihtişamına dönmeyi hedeflerken Carrick, De Zerbi'ye kıyasla daha yüksek standartlara tabi tutulacak

    Aradaki fark şu ki, De Zerbi Tottenham'da uzun vadeli bir projeye imza attı. Son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada tamamlayan bir takım için başarının bir gecede gelmesi zaten beklenmiyordu.

    Yeni yüzler uyum sağladığında ve De Zerbi'nin sistemine bağlı kalmak ikinci doğa haline geldiğinde, Tottenham'ın durumu iyi olacaktır. Ligin üst yarısında bitirmek ilerleme anlamına gelir ve eğer Avrupa kupalarına katılım hakkını, hatta sadece Konferans Ligi biletini kapabilirlerse, De Zerbi teknik direktörlük koltuğundaki ilk tam sezonunda mükemmel bir iş çıkarmış olacaktır.

    Buna karşılık Carrick, Old Trafford'da çok daha yüksek bir çıtayı aşmaya çalışıyor. United'ın yine ilk beşte yer alamaması ya da bir kupa kazanamaması felaket olur. INEOS, kulübün 150. yılına denk gelecek şekilde 2028'e kadar Premier League'i kazanmayı hedefledi ve bu nedenle temellerin atılması gereken yıl da bu yıl.

    Şu ana kadar gördüklerimizin ortaya koyduğu tabloya göre Manchester United hedeflerinin oldukça gerisinde kalacak. Carrick'in tek umudu ocak ayına kadar dayanmak ve kış transfer döneminde takviye istemek, ancak oraya kadar gelmesi küçük bir mucize olur; United o kadar kötü.

    1-1'lik Fulham beraberliğinin ardından kulüp efsanesi Gary Neville'in Sky Sports'a söylediği gibi, Carrick'in hücum bölgesinde elinin altında bulunan ateş gücüne rağmen takımın dengesi bozuk: "Keşke o hücum oyuncularının hepsini oynatabilse ama savunma anlamında onun sonunu getirecekler. Ona sorun çıkaran sadece savunma ve dörtlü arka hat değil; [Bryan] Mbeumo ve [Marcus] Rashford fazla önde ve fazla geniş kalıyor. Geri gelip içe daralmıyorlar. Orta sahada Tielemans ve [Kobbie] Mainoo var, onlar da biraz tek tempolu. Baleba muhtemelen oraya girecek. Bruno [Fernandes] biraz serbest dolaşıyor, sonra [Matheus] Cunha da biraz serbest dolaşıyor.

    "Topla oynarken top yokken olduğundan daha iyi olan beş ya da altı oyuncunuz var. Çok gol atmalarını, belki bir ya da iki gol yiyip maçlar kazanmalarını görmek harika olurdu ama savunma yapısı açısından bir sıfırlama gerekecek çünkü sahada yürüyen oyuncu sayısı çok fazla."

    Carrick, United'ı maçları kontrol edebilen bir takım haline getirmeye çalışıyor ama yoğunluk eksik. Buna keskin bir tezat oluşturan Tottenham'da ise bu özellik fazlasıyla var, çünkü De Zerbi önde baskılı bir oyun ve son bölgede agresif top kazanımını talep ediyor. Henüz en iyi şekilde işlemiyor ama net bir kimlikleri var; buna karşın United hâlâ anlara bağlı yaşayan bireyler topluluğu görünümünde.

  • Eğlence yok

    Michael Carrick Manchester United 2026-27 Everton
    Getty

    Carrick, geri dönen oyuncuların gidişatı tersine çevirmesine bel bağlıyor olabilir, ancak gerçekten bu durumda olmaması gerekirdi

    Bu hafta sonu alınacak üç puan, tıpkı 2021'de Solskjaer için olmadığı gibi, sorunların üzerini örtmeye yetmeyecek. Nitekim United, Spurs'e karşı alınan o galibiyeti yöneten Norveçliyi yalnızca üç hafta sonra görevden aldı. O galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile 2-2 berabere kalındı, City derbisinde 2-0 kaybedildi ve Vicarage Road'da Watford'dan 4-1'lik ağır bir yenilgi alındı.

    Fikstür Carrick için daha da acımasız görünüyor; United, Tottenham'la karşılaştıktan sonra biri Avrupa'da Atletico Madrid ve Como'ya, diğeri de Premier League'de namağlup Leeds United'a karşı olmak üzere üç deplasman maçına çıkacak. Ayrıca Bournemouth'u ağırlayacak ve ayı Chelsea deplasmanıyla kapatacak. Carrick kasım gelmeden bile gidebilir.

    Old Trafford'da kriz havası hâkim, ancak yalnızca Premier League'e odaklanmak zorunda olan Spurs için risk bu kadar yüksek değil. De Zerbi'ye gerçek bir değişim yaratmaya çalışırken sabır gösterilecek ve kamp içindeki hava görece pozitif.

    Tonali, İtalya milli takım kampındayken, "Kulüp olarak mevcut durumumuzu sonuçlar açısından negatif ama futbol açısından pozitif olarak tanımlarım" dedi. "Eğleniyoruz ve pozisyonlar üretiyoruz. Futbolda gol atmazsanız kaybedersiniz. Çöküş içinde değiliz; hayattayız, iyiyiz ve pozitifiz. Takımın çok güçlü olduğunu biliyoruz."

    Carrick'in ekibi ise hiç eğlenmiyor. Topu ayağa aldıklarında zihinlerindeki kaygıyı ve omuzlarındaki gerginliği hissedebiliyorsunuz. Hatta onların simge kaptanı ve risk almaktan çekinmeyen ismi Fernandes bile, her zamankinden daha fazla zorluyor gibi görünüyor.

    Yine de tablo tamamen karanlık değil. Baleba, ayak bileği sorununun ardından iyileşerek Spurs karşısında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Matthijs de Ligt de kronik sırt sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra dönüşe yakın. Bu iki oyuncunun takıma katılması, United'ın orta sahadaki fiziksel eksikliğini ve savunmadaki saflığını gidermede önemli rol oynayabilir.

    Bu arada Amad Diallo da kasık sakatlığı nedeniyle sezonun başlangıcını kaçırmasının ardından sağ kanatta forma için yeniden seçenek olacak. Onun kadroya dahil edilmesi, Mbeumo'nun en iyi yaptığı şeyi yapmasına ve kanalları kullanmasına olanak tanırken, Cunha da doğal olmayan bir 9 numara rolünü doldurmak yerine yeniden sola geçebilir.

    Carrick'in şu ana kadar takımı kamuoyu önünde eleştirmeyi reddetmesine bakılırsa, bu oyuncuların fark yaratacağı konusunda sessiz bir güven taşıyor olabilir. Yine de onun bu durumda olması inanılmaz derecede haksız; United, kilit isimler yokken bununla başa çıkabilecek kadar geniş bir kadroya sahip olmalı.

    Mevcut durumda ise istikrarın yakalanması neredeyse kesin olarak zor olmaya devam edecek. Carrick'e hâlâ geçici teknik direktörmüş gibi davranıldı; oysa De Zerbi'ye Spurs'te yapıldığı gibi takımı kendi görüntüsüne göre şekillendirmesi için güvenilmesi gerekiyordu. Cumartesi ne olursa olsun daha iyisini hak ediyor.