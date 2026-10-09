30 Ekim 2021'de Manchester United, Premier League'de Tottenham deplasmanına giderken Ole Gunnar Solskjaer ile Nuno Espirito Santo'nun üzerinde de büyük bir baskı vardı. United, Liverpool'a sahasında 5-0 gibi küçük düşürücü bir skorla yenilerek galibiyet hasretini dört maça çıkarmasının sarsıntısını hâlâ yaşarken, Tottenham da önceki altı maçının dördünü kaybetmişti ve başlama vuruşu öncesinde rakibinin yalnızca bir puan önündeydi.

Bu nedenle karşılaşma, Real Madrid ile Barcelona arasındaki La Liga buluşmaları için kullanılan İspanyolca ifadeye gönderme yapan 'El Sackico' olarak lanse edildi; birçok taraftar ve yorumcu, kaybeden teknik direktörün kapıyı gösterecek kararla karşı karşıya kalacağını düşünüyordu. Nitekim öyle de oldu.

United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ve Marcus Rashford'un golleriyle rahat bir 3-0 galibiyete ulaştı ve Solskjaer derin bir nefes aldı. Buna karşılık Nuno, kendi takımının isabetli şut bile çekemediği bir maçta ev sahibi tribünlerden aralıksız yükselen yuhalamalar sonrası, tüm inancını yitirmiş bir adamın bıkkın ifadesini taşıyordu.

Beklendiği gibi, sadece iki gün sonra Nuno görevden alındı. Sonuçlar belki affedilebilirdi ama Tottenham'ın performanslarının bu denli kötü olması değişimi zorunlu kıldı.

Bu hafta sonu aynı kader Michael Carrick ya da Roberto De Zerbi'nin de başına gelebilir; çünkü El Sackico 2.0'ın cumartesi günü Old Trafford'da oynanması planlanıyor. Bu kez United, 2026-27 sezonundaki ilk galibiyetini hâlâ arayan Tottenham'ın üç puan üzerinde. De Zerbi'nin takımı da beş maçta yalnızca iki gol attı; dolayısıyla Nuno'nun diş geçiremeyen takımıyla paralellik kurmak kolay.

Ama yanılmayın, Carrick İtalyan meslektaşına göre çok daha ince bir buzun üzerinde yürüyor. Sezon öncesinde potansiyel şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen United'ın 12. sıraya kadar gerilemiş olması tam bir kepazelik ve bir büyük darbenin daha hiçbir mazereti olamaz. Carrick, Solskjaer'in yaptığı gibi moral yükselten bir galibiyet alamazsa, beş yıl önce bu dönem Norveçlinin yardımcılığını yapan isim için yolun sonu görünmüş olacak.