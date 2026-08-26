Egoist bir gençten Dünya Kupası fenomenine: Romario nasıl küresel bir süperstar oldu
“Doğduğumda Tanrı bana baktı ve dedi ki: ‘İşte adam bu.’”
İnsanların çoğu, ister doğa ister koşullar tarafından üzerlerine yüklenen sınırlamalarla yaşamayı öğrenir. Hayallerinin peşinden giderken ihtimallerin aleyhlerine sıralandığını gördüklerinde arka plana çekilir ve çaresiz bir sessizlikle yetinirler. Romario ise böyle yapmadı.
Rio de Janeiro’nun Jacarezinho favela’sındaki aşırı yoksulluğun içine doğan, anne babası astımı için ilaç almakta zorlanan bir çocuk için, Romario’nun sınırlamaları olduğu gerçeğini hiç aklından geçirmediği, kabul etmeyi ise bir kenara bıraktığı görülüyor. Belki de bu inanç, futbolun solunum problemlerine çare hâline gelmesiyle başladı.
The Players Tribune’da şöyle yazdı: “Dört yaşındayken astımım vardı, kötü uyurdum. Bu yüzden geceleri uykuya dalmakta zorlanırsam, bir elimle babamın elini tutar, diğer elimle de bir top alırdım. [Demiryolu] raylarına varana kadar biraz konuşurduk, orada da yaklaşık 10 dakika oynardık. O zamanlar da topa zaten takıntılıydım. Biraz top oynamak bile beni mutlu etmeye yeterdi. Eve döndüğümüzde taş gibi uyurdum.”
Gece geç saatlerdeki bu tedavi, büyüklüğün temellerinin atılmasına yardımcı oldu. Vasco da Gama’nın altyapı takımlarını hızla geride bırakıp 1985’in başında profesyonel debutunu yaptığında bile ihtimaller hâlâ Romario’nun aleyhindeydi. Yalnızca 1,65 m boyundaydı ve hayatını forvet olarak kazanmaya çalışıyordu; bu yüzden sürekli küçümseniyordu.
İddiasını ortaya koyuyor
Ancak Romario, absürtlüğün sınırına dayanan bir özgüvene sahipti. Vasco teknik direktörü Antonio Lopes, 1985'te bir gün antrenmanı bitirirken genç yedek oyuncu yanına gidip düşünülemez bir talepte bulundu. Bol gol atan, 1,85 m boyundaki kaptan ve 15 yıldan uzun süredir kulüpte bulunan Roberto Dinamite'nin kesilmesi gerekiyordu.
Lopes'e göre ufak tefek 19 yaşındaki oyuncu, "Ben ondan daha iyi oynuyorum bile" dedi.
Teknik direktör, kendini henüz kanıtlamamış bir genç uğruna efsane forveti gözden çıkarmayacaktı ve bu talebi gülüp geçti; Romario'ya, 1985 sezonunda 15 maçta 16 gol atan Dinamite'nin "hâlâ gol atmayı bildiğini" hatırlattı.
Lopes'in kendi itirafına göre Romario'yu hiç kullanmak istemiyordu. Kulüp başkanından daha fazla oyuncu transfer etmesini istemişti ama altyapıya güvenmesi söylenmişti. Romario konusunda bir orta yol bulundu. Genç oyuncu, tecrübeli isme destek vermek için kanatta başlayacaktı.
Ağustosta, Lopes'le yaşadığı karşılaşmadan kısa süre sonra Romario, Nova Venecia'da oynanan bir Rio Eyalet Şampiyonası maçında sonunda santrforda şansını buldu. 2.708 kişilik kalabalığın içindeki birçok kişi, asıl cazibe merkezi olan Dinamite'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığını fark edince yıkıldı, ancak kısa süre sonra parlayan genç çıkış oyuncusu Romario oyuna hükmedip iki gol atınca hayranlık duymaya başladılar.
Tıpkı teknik direktörünü uyardığı gibi gerekeni yaptı ve çok geçmeden Brezilya'da ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Dinamite'yle etkileyici bir ortaklık geliştirdi ve Vasco finali kaybederken 1986'da Campeonato Carioca'yı gol kralı olarak tamamladı. Ardından takımını üst üste iki eyalet şampiyonluğuna taşıdı; 1988 finalinin ilk maçında Flamengo kalecisine bacak arası yapıp rövanşta ise kavga ettiği için kırmızı kart gördü.
Vasco formasıyla en çok gol ve maça çıkma rekorlarını elinde bulunduran, daha sonra da başkan olan merhum Dinamite onun hakkında şöyle dedi: "Romario 20 yaşındayken onunla oynamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken topu ona vermekti. Ona gelen her üç topun ikisini ağlara gönderirdi."
Bir başka röportajında ise şöyle dedi: "Gördüğüm en iyi santrfor o."
Romario ateşi Brezilya'yı sardı. Bir dergiye kariyerinde 1.000 gol atacağını söyledi; ulaştığını iddia ettiği bir rakamdı bu ve ona inanmamak için pek bir sebep varmış gibi görünmüyordu.
Avrupa'ya gidiyor
Dünyanın geri kalanı, "Baixinho marrento" (Küstah Küçük Adam) lakaplı fenomeni çevreleyen muazzam aurayı henüz tam olarak fark etmemişti. Bu durum 1988'de değişti.
Brezilya, Seul Olimpiyatları'na olağanüstü bir oyuncu kuşağı gönderdi. Gelecekte Dünya Kupası kazanan efsaneler arasına girecek Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho ve Jorginho kadrodaydı, ancak ilgiyi üzerine çeken kişi kanarya kadar küçük forvet oldu.
Romario, turnuvayı yedi golle gol kralı olarak tamamladı. Nijerya karşısında iki golle başladı, bir sonraki maçta ise Avustralya'yı hat-trick yaparak dağıttı. Yarı finalde Batı Almanya karşısında 1-0 gerideyken, 79. dakikada eşitliği sağlayan golü atan yine oydu; ardından penaltı atışlarında da topu ağlara gönderdi.
Brezilya daha sonra finalde Sovyetler Birliği ile karşılaştı ve Romario henüz 29. dakikada gol perdesini açtı. Sovyetler sonunda geri dönüp uzatmalarda kazansa ve Brezilya gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalsa da, 22 yaşındaki oyuncu turnuvadan altın değerinde çıkarak ayrıldı.
Sır ortaya çıkmıştı. Barcelona ve Real Madrid onu istiyordu, ancak Romario tercihini Avrupa Kupası şampiyonu PSV'den yana kullandı.
Teknik direktör Guus Hiddink, "En önemli şey, onunla ilk teması kuran tarafın biz olmamızdı" dedi. "Ama evet, birkaç gün sonra Real ve Barcelona da devreye girdi ve onların mali kaynakları çok daha büyüktü. O zaman birçok oyuncunun yön değiştirdiğini görürsünüz. Romario, 'PSV'ye geliyorum' dedi. Sözünü tuttu, bunu gerçekten takdir ettim."
PSV, Romario'yla tuhaf koşullarda karşılaştı. 1988 yazında Club Brugge'den Marc Degryse'yi almak için büyük çaba harcıyorlardı. Belçika kulübü satmayı reddetti ve önce o sırada Olimpiyatlar'da parlayan başka bir forvet için anlaşmayı sonuçlandırmak istediklerini söyledi.
PSV meraklandı ve kulübün transfer sorumlusu Kees Ploegsma, bu gizemli hedefin kim olabileceğini sormak için futbol tutkunu oğlunu gecenin bir yarısı uyandırdı. PSV saymanı Harry van Raaij hikâyeyi şöyle anlattı: "Dönüş yolunda [Belçika'dan], bunun Brezilya'nın forveti olması gerektiği sonucuna vardık. Eindhoven'a vardığımızda doğruca Ploegsma'nın evine gittik.
"Gece saat 11.30 olmuştu. Ploegsma, 'Bizim küçük Kees bunu bilir ama çoktan uyudu' dedi ve sonra oğlunu uyandırdı. Küçük Kees, 'Aa, o Romario' dedi."
Günümüzde bir takımın scouting ağı, bu tür oyuncularla ilgili görüntülere ve zengin istatistiklere ulaşmakta zorlanmıyor, ancak Ploegsma daha fazla bilgi edinmek için başka sıra dışı bir yönteme başvurmak zorundaydı. İpucu verebilecek bir futbolsever çalışanın olup olmadığını görmek için PSV'nin kurucu şirketi olan teknoloji devi Philips'in Brezilya merkezine ulaştı.
Ploegsma, PSV Supportersvereniging'e verdiği röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada koyu bir futbolsever vardı ve ona Romario'yu sorduk. O da Romario'nun mutlak bir üst düzey oyuncuya dönüşebileceğini söyledi."
Romario da kulüp ya da Eindhoven hakkında hiçbir şey bilmeyecek kadar aynı derecede bilgisizdi, ama transferi kabul etti. Onu bir sürpriz bekliyordu.
'Kültürlerin acımasız çatışması'
“Hollanda lanet olası derecede zordu,” dedi Romario. Kışlar fazla karanlık ve soğuktu, bu yüzden düzenli olarak antrenmanları kaçırıyordu. Soğuk Hollanda kışında uzun mesafe koşularına katlanmak yerine sık sık Brezilya’ya dönüp plaj futbolu oynuyordu. Bir keresinde üç gün boyunca evinden çıkmayı reddetti: “Çocuklar benim için endişelendi. Kapımı çaldılar ve ben cevap vermedim.”
Bir başka sorun daha vardı. Sessiz bir çaresizlik içinde yaşayacak tipte olmayan Romario, tam bir parti insanıydı. Evinde meşhur kutlamalar düzenliyor ve gece kulüplerine gitmeyi seviyordu; çoğu zaman sabahın erken saatlerine kadar dışarıda kalıyordu.
Sir Bobby Robson, otobiyografisinde, “Bazı sabahlar antrenmanda olağanüstü olurdu” diye yazdı. “Bazı günlerde ise ona bir kez bakmanız yeterdi; enerjisini ve bacaklarını evde ya da bir gece kulübünde bıraktığını anlardınız.”
Robson şöyle devam etti: “Sorun alkol değildi, o bir Coca-Cola adamıydı, ama sabah dörde kadar dışarıda kalır, ardından 19.30’daki maçın öncesinde bütün gün uyurdu. İnsanlardan ‘Romario bütün gece dışarıdaydı. Buradan saat dörtte ayrıldı’ diyen telefonlar alırdık. Dans eder, sohbet eder, yöreden bir kadınla tanışır, onunla eğlenir ve sonra maç için ‘dinç’ olmak adına bütün gün uyurdu.”
Kaleci Hans van Breukelen, Frans van den Nieuwenhof’a Romario in Eindhoven adlı kitabında, “Bu acımasız bir kültür çatışmasıydı” dedi. “Bize uyum sağlaması gereken oydu, tersi değil. Şimdi ise şunu söyleyebilirsiniz: Bu tamamen hatalı bir düşünce tarzıydı.”
Romario’nun motivasyonu, yoksulluktan daha da uzaklaşma kararlılığıydı. “Ayak parmaklarımı hissedemeyecek kadar üşüdüğüm her seferde, futbolcu olmak için babam adına çatı plakaları taşıdığım günleri düşünürdüm. Hava soğuk diye hayalimden vaz mı geçecektim?
“Sonunda aileme bir ev aldım... hizmetçisi ve şoförü olan bir ev. Bu benim için müthiş bir zaferdi.”
Romario, ünlü kırmızı-beyaz formayla ilk kez sahaya çıkmak için ekim sonunu beklemek zorunda kaldı, ancak takıma kusursuz şekilde uyum sağladı. Eredivisie’deki üçüncü maçında karşılaşmanın tek golünü attı, bir hafta sonra da hat-trick yaptı. Mart ayında ise Avrupa Kupası çeyrek finalinde Real Madrid’e karşı iki maçta da ağları sarstı, ancak PSV uzatmalarda elendi.
Romario, o sezon 33 maçta 25 gol attı ve Eindhoven ekibi duble yaptı; Brezilyalı oyuncu KNVB Beker finalinde de bir gol kaydetti.
Zihin oyunları harikalar yaratır
Zaman zaman Romario, saha dışındaki şöhretinin de işaret ettiği gibi sahada da bir o kadar tembel görünürdü ama sürekli doğru zamanda doğru yerde belirir ve son dokunuşu yapardı. Bunu da sanki hiç çaba harcamıyormuş gibi gösterirdi.
Hiddink şöyle hatırlıyor: "Kritik maçlardan önce, biraz gergin olduğunuzda yanıma gelir ve ‘Coach, tranquilo (rahatla). Romario gol atacak ve biz kazanacağız’ derdi. Ve atardı. Her seferinde değil ama böyle 10 maçın sekizinde galibiyet golünü atardı."
İkinci sezonunda Hiddink, Romario'nun takım toplantılarına ve antrenmanlara sürekli geç kalmasından dolayı iyice rahatsız olmuştu. Teknik adam, son 16 turu ilk maçında Steaua Bükreş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra takımının Avrupa Kupası'na veda etme yolunda olduğundan ödü kopuyordu. Romario'ya en iyi halinde ihtiyaç duyuyordu, bu yüzden onu motive etmek için sıra dışı yöntemlere başvurdu.
"RKC Waalwijk maçından önce bir toplantı yaptım ve üç gün sonra Steaua Bükreş'e karşı oynayacaktık," dedi MidMid podcast'ine. "Kendi kendime, 'Bu küçük adamı bir şekilde tahrik etmem gerek' diye düşündüm. Bu yüzden, normalde bunu asla yapmamama rağmen, saatimi bir dakika yanlış ayarladım. Tam olarak [toplantının başlayacağı] dakikada geleceğini biliyordum. Ben de saat 11.00'de başladım ve Romario henüz orada değildi. Bir ya da iki dakika sonra kapı açıldı ve ben de, 'Defol git. Seni artık görmek istemiyorum' dedim."
Romario zamanında geldiğini savunduğunda Hiddink saatini gösterdi ve RKC'ye karşı kadroda olmayacağını söyledi. Gerekçesini şöyle açıkladı: "En üst düzey oyuncular tepki verir, üst düzeye yakın olan oyuncular ise yanlış kavgayı seçer, anlarsın ya. Acınmak isterler ve dudakları titreyerek gelirler. En üst düzey oyuncular ise geri dönüp, 'Sana göstereceğim dostum' der."
Maç korkunç başladı. Steaua 17. dakikada öne geçti ama PSV, Juul Ellerman'ın müthiş frikik golüyle beş dakikadan kısa süre içinde eşitliği sağladı. Soren Lerby'nin ortası ceza sahasının ortasında bomboş durumdaki Romario'yu buldu ve o da devre bitmeden hemen önce kafayla PSV'yi öne geçirdi. İkili, ikinci yarının başlarında bir kez daha birlikte iş yaptı; bu kez Lerby topu ortadan yüksek gönderdi, Romario'nun varlığı kaleciyle savunmacının dengesini bozdu ve ona topu boş ağlara göndermesine imkan tanıdı.
Ellerman'dan gelen bir gol daha sonrası Romario, konuk ekibi küçük düşürdü. Orta sahanın yakınında bir pası kontrol etti, topu bir savunmacının yanından aştı ve ardından diğer bir stoperle kaleciyi yere gönderdikten sonra dar açıdan sert vurarak hat-trick'ini tamamladı.
Hiddink, "Maçı izleyin, tamamen serbest bırakılmıştı," dedi.
Buna rağmen teknik adam, yıldız santrfora davranış biçiminden pişmanlık duydu. "Maçtan sonra perişan haldeydim. 'Romario, bu gece bizi sen kurtardın ama ben bir süredir en iyi durumda değildim. Takım toplantısından önce saatimi ayarladım' dedim. O da, 'Zaten öyle olduğunu düşünmüştüm ama bu beni gerçekten biledi' dedi. Hepsi buydu, olan oldu."
Hollanda ekibi çeyrek finalde Bayern Münih'e elense de, Romario iki maçı da sakatlığı nedeniyle kaçırdı, Brezilyalı oyuncu altı golle turnuvanın en golcü isimlerinden biri oldu. Onun yokluğunda PSV, şampiyonluk yarışını Ajax'a bir puan farkla kaybetti.
Kobrayı evcilleştirmek
Sonraki sezon, Robson yönetiminde Romario durdurulamazdı. Ceza sahası çizgisinin kenarından yaptığı tek dokunuşlu aşırtmalar; arka direkte attığı kafa golleri; basit tap-in'ler; ve savunmaların içinden beceri dolu koşular yapıp ardından topu ağlara füze gibi göndermesi... Romario, rakiplerini küçük düşürmenin ve gol atmanın her zaman bir yolunu buluyordu. Feyenoord'a dört gol attı, Ajax'a karşı da iki kez fileleri havalandırdı ve sezonu 30 maçta 30 golle tamamlayarak Eredivisie'de gol kralı ödülünü üçüncü kez kazandı.
Robson, "Kaleden 30 yard uzakta, olağanüstüydü" diye yazdı. "Herkesi geçebilirdi. Harika bir bitiriciydi, sırtı dönük oyunda iyiydi ve mütevazı boyuna rağmen havada tehlikeliydi."
Yine de efsane teknik adam, Romario'nun yaşam tarzına öfkeliydi. Hiddink döneminde diğer oyuncular, süperstarın savunma katkısındaki eksikliğinden şikayet etmişti; Romario da buna antrenmanda onları top kapma canavarına dönüşerek küçük düşürerek karşılık vermişti. Ancak bu kez hoşnutsuzluk daha da büyümüştü.
Romario takımın en çok kazanan oyuncusuydu ve Robson'a göre takım arkadaşları, onun kendileri kadar sıkı çalışmak zorunda olmamasına, hatta takım otobüsüne zamanında gelmek zorunda bile olmamasına içerliyordu.
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı maçlarda göz kamaştırıcı olurdu. Bazılarında ise uyuşuk, dikkati dağılmış. Oyuncular kısa sürede Romario'nun kötü günlerini fark etti. Bir yenilgide, Eric Gerets'in ona agresif şekilde durmadan bir şeyler söylediğini duydum... Eric şöyle diyordu: 'Dinle, lanet olası şu ya da bu, senden daha az kazandığını biliyorum. Bunu anlıyorum ve buna itiraz etmiyorum çünkü sen benden daha iyi bir oyuncusun. Ben bir maçı kurtarabilirim ama sen bir maçı kazanabilirsin. Benim itiraz ettiğim şey şu: Cumartesi günü hepimiz bir primi paylaşıyoruz ve ben o primi almak için kıçımı yırtıyorum, sen ise yapmıyorsun. Biz birlikte savaşıyoruz.'"
İngiliz teknik adamın ifadesiyle: "Dünyadaki Romario'lar, bir takımın dokusunu ne kadar zayıflatabileceklerini fark etmiyor."
Romario, sırtının ağrıdığını söyleyerek bir antrenmanın ortasında gizlice ayrıldıktan sonra Robson, biraz İspanyolca konuşabilen yardımcısı Frank Arnesen'i çevirmen olarak kullanarak onunla bir toplantı yaptı. Oyuncuya "antrenman sahasını terk etmeyi bırakmasını" ve cuma gecesi partileri alışkanlığından vazgeçmesini söylediklerinde, teknik ekip sessizlikle karşılaştı.
"Yaptığı tek şey, kobra gibi, oldukça agresif biçimde Frank Arnesen'in gözlerinin içine bakmaktı. Frank gerilmeye başlamıştı. Ona meydan okunuyordu. Kendini aşağılanmış hissetmeye başlıyordu. Küçük zirvemiz uzadıkça, 'Comprehendo?' diye soruyorduk ama Romario yine de konuşmuyordu." Sessiz. Asla çaresiz değil.
Romario, 1991-92 sezonunun büyük bir bölümünü sakat geçirerek kaçırdı ama oynadığında yine öldürücüydü. Sonraki sezonda ise yeniden ölümcüldü; PSV ikinci tur grup aşamasını geçememesine rağmen yeni formatına kavuşan Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu.
O yaz, ayrılık vakti gelmişti. Hiddink, Valencia'da onunla yeniden buluşmak istiyordu ama aynı ülkeden Johan Cruyff daha hızlı davranmış, gösterişli Brezilyalı'yı ünlü Barcelona takımına katmaya hevesliydi.
Yeni takım, aynı Romario
Barcelona'da kısa ama yakıcı bir serüvendi. Gollü geçen bir sezon öncesi dönemin ardından 27 yaşındaki oyuncu, Real Sociedad karşısında La Liga'daki ilk maçında hat-trick yaparak başladı. Müthiş bir gelişti ve çevik forvet, yarattığı beklentileri karşılamakta hiç zorlanmadı; bu, o sezon ligde attığı beş hat-trick'in ilkiydi.
İkisi Atletico Madrid'e karşı geldi; Barcelona ilkini 5-3 kaybetti, ardından Camp Nou'da aynı skorla kazandı. Bir diğerinin kurbanı Osasuna oldu, Romario ise gollerinden birinde topu cesurca kalecinin üzerinden aşırttı. En ünlüsü ise elbette Real Madrid'e karşı geldi.
Ve ne performanstı ama! 5-0'lık bir yıkım. Bunun merkezinde Romario vardı.
Fitili ateşleyen isim Pep Guardiola oldu. Orta sahanın gösterişsiz pası, Madrid ceza sahasının yayında Romario'nun sağ ayağına geldiğinde, bir sonraki hamlede ne yapacağını kestirmek imkansızdı. Sırtı kaleye dönük şekilde ceza sahasının hemen dışında, seçenekleri sınırlıydı. Geriye oynamasını bekleyen iki Real Madrid oyuncusu vardı. Kaleye yönelmek de imkansız görünüyordu. Solunda doğrudan bir Madrid savunmacısı, sağında bir diğeri vardı; onu bunu denemeye adeta davet ediyorlardı.
Romario denedi. Tek ve akıcı bir hareketle bir stoperi ve kaleciyi geçti, ardından topu köşeden ağlara gönderdi.
33 maçta 30 golle La Liga'da gol kralı olan Romario, sahada adeta eğlenerek gol atıyordu. Saha dışında da güzel günlerden vazgeçmiyordu. Karnaval zamanı geldiğinde, eve, Rio de Janeiro'ya gitmek için Cruyff'tan izin istedi.
"Ben de şu cevabı verdim: 'Yarın iki gol atarsan, sana diğer oyunculara kıyasla iki gün fazladan izin veririm'" diye anlattı Cruyff. "Ertesi gün Romario, maçın 20. dakikasında ikinci golünü attı ve hemen çıkmak istediğini anlatan bir hareket yaptı. Bana, 'Hocam, uçağım bir saat içinde kalkıyor' dedi. Sözünü tuttuğu için Romario'nun gitmesine izin vermekten başka seçeneğim yoktu."
Barcelona, PSV'den Şampiyonlar Ligi'nin korkulu rüyasını bu ünün üzerine koymak için transfer etmişti, ancak 1994 finalinde AC Milan'a 4-0 kaybettikleri yolda yalnızca iki gol attı. Onunla Cruyff arasındaki ilişki bozulunca Romario, Flamengo'ya katılarak evine dönmeye karar verdi, ancak bunu ancak dünyayı fethettikten sonra yaptı.
Dünyayı fethetmek
Teknik direktör Carlos Alberto Parreira’ya yönelik kamuoyu önündeki eleştirilerin, Romario’ya 1994 Dünya Kupası kadrosundaki yerini kaybettirmesi gerekirdi. Takımdan uzaklaştırılmıştı, ancak Brezilya, Uruguay’a karşı final niteliğindeki ya tamam ya devam elemesine çıkarken Parreira gururunu bir kenara bıraktı ve onu yeniden çağırdı.
Brezilya 2-0 kazandı. Romario iki gol attı.
Forvet daha sonra, “Orada bulunan herkese sorabilirsiniz, size bunun bir futbolcunun oynayabileceği en büyük maçlardan biri olabileceğini söylerler” dedi. “Birden 10’a kadar bir ölçekte ben 11 aldım.”
Dünya Kupası onundu. Bu tam anlamıyla klasik Romario’ydu. İlk maçta Rusya’ya karşı zorlu bir burun vuruşu; Kamerun kalecisini güzel bir dokunuşla geçip topu önüne alışı; iki İsveçli savunmacının arasından koşup topu çizgiden içeri yuvarlayışı; Hollanda’ya karşı bir kornerin sonunda doğru yerde oluşu; ve yarı finalde İsveç’e yine bir kafa golüyle kabus yaşatışı. Onsuz finale çıkmaları mümkün olmazdı.
Romario, İtalya’ya karşı ilk yarıda kolaylıkla kurtarılan bir kafa vuruşu yaptı. İkinci yarıda ise arka direkte, bitirmesi kaçınılmaz görünen bir fırsatta topla buluştu, ancak top auta çıkıp kale vuruşuna giderken sendeledi.
Maç penaltılara gitti. Brezilya ilk penaltısını kaçırdı, İtalya ise kaçırmadı. İkinci sırada topun başına Romario geçti ve golü attı. Roberto Baggio vuruşunu üstten auta gönderince Brezilya şampiyon oldu ve Romario Altın Top’u kazandı. Sonunda, minik Brezilyalı egosunun boyuna ulaşmıştı.
Romario birçok şeyle suçlandı, ama hiçbir zaman sessiz olmadı ve asla çaresiz olmayacak.