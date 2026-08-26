Egoist bir gençten Dünya Kupası fenomenine: Romario nasıl küresel bir süperstar oldu

Ancak Romario, absürtlüğün sınırına dayanan bir özgüvene sahipti. Vasco teknik direktörü Antonio Lopes, 1985'te bir gün antrenmanı bitirirken genç yedek oyuncu yanına gidip düşünülemez bir talepte bulundu. Bol gol atan, 1,85 m boyundaki kaptan ve 15 yıldan uzun süredir kulüpte bulunan Roberto Dinamite'nin kesilmesi gerekiyordu.

Lopes'e göre ufak tefek 19 yaşındaki oyuncu, "Ben ondan daha iyi oynuyorum bile" dedi.

Teknik direktör, kendini henüz kanıtlamamış bir genç uğruna efsane forveti gözden çıkarmayacaktı ve bu talebi gülüp geçti; Romario'ya, 1985 sezonunda 15 maçta 16 gol atan Dinamite'nin "hâlâ gol atmayı bildiğini" hatırlattı.

Lopes'in kendi itirafına göre Romario'yu hiç kullanmak istemiyordu. Kulüp başkanından daha fazla oyuncu transfer etmesini istemişti ama altyapıya güvenmesi söylenmişti. Romario konusunda bir orta yol bulundu. Genç oyuncu, tecrübeli isme destek vermek için kanatta başlayacaktı.

Ağustosta, Lopes'le yaşadığı karşılaşmadan kısa süre sonra Romario, Nova Venecia'da oynanan bir Rio Eyalet Şampiyonası maçında sonunda santrforda şansını buldu. 2.708 kişilik kalabalığın içindeki birçok kişi, asıl cazibe merkezi olan Dinamite'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığını fark edince yıkıldı, ancak kısa süre sonra parlayan genç çıkış oyuncusu Romario oyuna hükmedip iki gol atınca hayranlık duymaya başladılar.

Tıpkı teknik direktörünü uyardığı gibi gerekeni yaptı ve çok geçmeden Brezilya'da ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Dinamite'yle etkileyici bir ortaklık geliştirdi ve Vasco finali kaybederken 1986'da Campeonato Carioca'yı gol kralı olarak tamamladı. Ardından takımını üst üste iki eyalet şampiyonluğuna taşıdı; 1988 finalinin ilk maçında Flamengo kalecisine bacak arası yapıp rövanşta ise kavga ettiği için kırmızı kart gördü.

Vasco formasıyla en çok gol ve maça çıkma rekorlarını elinde bulunduran, daha sonra da başkan olan merhum Dinamite onun hakkında şöyle dedi: "Romario 20 yaşındayken onunla oynamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken topu ona vermekti. Ona gelen her üç topun ikisini ağlara gönderirdi."

Bir başka röportajında ise şöyle dedi: "Gördüğüm en iyi santrfor o."

Romario ateşi Brezilya'yı sardı. Bir dergiye kariyerinde 1.000 gol atacağını söyledi; ulaştığını iddia ettiği bir rakamdı bu ve ona inanmamak için pek bir sebep varmış gibi görünmüyordu.