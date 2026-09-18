Barcelona tüm yaz boyunca tek bir ismin peşinden koştu: Julian Alvarez. Atletico Madrid ve Arjantinli forvet, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski Camp Nou'dan ayrılmadan çok önce onun yerine düşünülen ideal isim olarak belirlendi; Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini tamamlamasıyla birlikte Barca'nın yeni bir 9 numaraya olan ihtiyacı daha da arttı.

Blaugrana Başkanı Joan Laporta'nın da doğruladığı üzere, Atletico'ya 100 milyon euroyu aşan resmi bir teklif gönderildi, ancak bu teklif doğrudan reddedildi. Atletico, Alvarez'i ezeli rakibine satmayı reddetti ve hatta Barca'yı oyuncuyu ayartmaya çalışmakla suçlayarak hem FIFA'ya hem de İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na (RFEF) resmi şikâyette bulundu.

Haberlere göre Alvarez'in gönlü Barca'dan yana olmasına ve kamuoyu önünde Atletico'dan ayrılma isteğini dile getirmesine rağmen, 1 Eylül'deki son tarihin ardından hâlâ Metropolitano'nun kadrosunda yer alıyordu. Ancak sonuçsuz kalan bu sürecin son şampiyon La Liga ekibini daha zayıf bir konumda bırakacağı yönündeki her türlü düşünce kısa sürede ortadan kalktı.

Hansi Flick'in takımı, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlardaki ilk yedi maçının tamamını kazandı ve bu süreçte tam 33 gol attı. Kimsenin başa çıkamadığı, karşı konulamaz bir futbol oynuyorlar ve Alvarez adı şimdiden unutuldu.

Görünen o ki Barca'nın 9 numara sorununa çözüm Flick'in hemen önündeymiş; Raphinha öne çıkıp hücumun liderliğini üstlendi, içindeki Ronaldo Nazario'yu ortaya çıkararak kıtanın en korkulan oyuncusu hâline geldi.