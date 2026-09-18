Durmak bilmeyen Raphinha, santrfor değişikliğinin ardından Barcelona'da R9'u örnek alıyor
Barcelona tüm yaz boyunca tek bir ismin peşinden koştu: Julian Alvarez. Atletico Madrid ve Arjantinli forvet, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski Camp Nou'dan ayrılmadan çok önce onun yerine düşünülen ideal isim olarak belirlendi; Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini tamamlamasıyla birlikte Barca'nın yeni bir 9 numaraya olan ihtiyacı daha da arttı.
Blaugrana Başkanı Joan Laporta'nın da doğruladığı üzere, Atletico'ya 100 milyon euroyu aşan resmi bir teklif gönderildi, ancak bu teklif doğrudan reddedildi. Atletico, Alvarez'i ezeli rakibine satmayı reddetti ve hatta Barca'yı oyuncuyu ayartmaya çalışmakla suçlayarak hem FIFA'ya hem de İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na (RFEF) resmi şikâyette bulundu.
Haberlere göre Alvarez'in gönlü Barca'dan yana olmasına ve kamuoyu önünde Atletico'dan ayrılma isteğini dile getirmesine rağmen, 1 Eylül'deki son tarihin ardından hâlâ Metropolitano'nun kadrosunda yer alıyordu. Ancak sonuçsuz kalan bu sürecin son şampiyon La Liga ekibini daha zayıf bir konumda bırakacağı yönündeki her türlü düşünce kısa sürede ortadan kalktı.
Hansi Flick'in takımı, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlardaki ilk yedi maçının tamamını kazandı ve bu süreçte tam 33 gol attı. Kimsenin başa çıkamadığı, karşı konulamaz bir futbol oynuyorlar ve Alvarez adı şimdiden unutuldu.
Görünen o ki Barca'nın 9 numara sorununa çözüm Flick'in hemen önündeymiş; Raphinha öne çıkıp hücumun liderliğini üstlendi, içindeki Ronaldo Nazario'yu ortaya çıkararak kıtanın en korkulan oyuncusu hâline geldi.
Şampiyonlar Ligi ustalık dersi
Raphinha, Flick yönetiminde büyük ölçüde sol kanatta oynadı ve 60 gole doğrudan katkı yaptığı muhteşem 2024-25 sezonunun ardından Ballon d'Or'u kıl payı kaçırdığı için şanssızdı. Ancak bu sayı geçen sezon 29'a düştü; eski Leeds United yıldızı, Dünya Kupası'nı da sonunda mahveden inatçı hamstring sakatlıkları nedeniyle toplam 125 gün sahalardan uzak kaldı.
Sahada olduğu zaman yine belirleyici olmasına rağmen Raphinha, bu yılki Ballon d'Or için açıklanan 30 kişilik aday listesine bile alınmadı ve bu durum Flick'in hiç hoşuna gitmedi. Brezilyalının yeni sezona merkezdeki rolde böylesine göz kamaştırıcı bir başlangıç yaptığını gören Barca patronu, tam bir özgüvenle, “O (Raphinha) bu listede olmamak için fazlasıyla iyi, ama bunu değiştiremeyiz” dedi.
Flick'in bu sözleri, Raphinha'nın Barca'nın Feyenoord'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi açılış maçında harika bir duble yapmasının hemen ardından geldi. İlk gol tam anlamıyla seyir zevkiydi; Lamine Yamal'ın hafif kötü düşen pasında bir savunmacıyı geçen Brezilyalı, ceza sahasına girip şut çekecekmiş gibi yaptı, ardından iki savunmacıyı daha yerde bırakan ve topu sakin şekilde ağlara göndermesi için alan açan dahiyane bir aldatmayla bitirdi.
Raphinha ikinci golünü ise tam bir santrfor dersi vererek attı; Dani Olmo orta yuvarlakta topu aldığında önce topa doğru koştu, ardından markajından kurtulmak için bir anda ters yöne fırladı, İspanyol takım arkadaşının şık pasını koşu yolunda kontrol etti ve çaresiz Feyenoord kalecisinin çaprazından vuruşunu yaptı.
Barca maçı sonunda 5-1 kazandı ve Raphinha da haklı olarak Maçın Oyuncusu ödülünü aldı. Bu, Avrupa sahnesine acımasız ve görkemli bir dönüş oldu; aynı zamanda onun iç sahadaki erken etkisini de yansıttı. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusunun özgüvenine sahip.
Flick, “Rapha harika oynadı” diye ekledi. “Başka bir seviyede, inanılmaz.”
Mükemmel asker
Genel istatistikler de Flick'in bu sözlerini destekliyor. Raphinha bu sezon şimdiden 11 gole ulaştı; bu, son 60 yılda hiçbir Barca oyuncusunun yakalayamadığı bir istatistik. Lionel Messi, 2012-13 sezonundaki ilk yedi maçında 10 gol atmış, aynı aşamada iki farklı kez dokuz gole ulaşmıştı; Ronaldo da 1996-97'de bunu başarmıştı.
Raphinha'nın bu yeni role anında uyum sağlaması, Barca'nın başka bir seviyeye çıkmasının temel nedeni. Lewandowski sırtı dönük oyunda uzmandı ve Torres arkaya yaptığı akıllı koşularla farklı bir tehdit sunuyordu, ancak Raphinha, Flick'in akıcı sistemi için mükemmel bir vitrin yüzü.
29 yaşındaki oyuncu, hatlar arasında serbestçe dolaşıyor; patlayıcı hızı ve teknik ustalığını kullanarak rakiplerini pozisyonundan çıkarıyor ve oyunu birbirine bağlıyor. Bu da geniş alanlarda Yamal ile Anthony Gordon için daha fazla boşluk yaratılmasına yardımcı olurken, Raphinha da önündeki savunmacılardan hep bir adım önde olarak boşlukları değerlendirme konusunda ustalığını gösteriyor.
Bu durum çarşamba günü de açıkça görüldü; La Liga'da Racing Santander'in 7-2'lik yıkımında hat-trick yaptı. Gollerinin ilki ve sonuncusu penaltıdan geldi, ancak ikincisi tamamen alan farkındalığıyla ilgiliydi. Yine mimar Olmo'yken, Raphinha Racing'in stoperleri arasına sızdı ve pası bekledi; top geldiğinde tek dokunuş yaptı ve yarım voleyle topu köşeye gönderdi.
Top ayağındayken her şeyi kolay gösteriyor, topsuz oyunda ise herkesten daha fazla çalışıyor. Barca'nın önde baskısı Raphinha ile başlıyor; çünkü tam sürat kovalamayı hiç bırakmadığı için sürekli hataya zorluyor.
Flick'in aradığı saf yoğunluk ve dinamizmi, buna ek olarak bitirici bir keskinliği de getiren bu oyuncu sayesinde teknik adam, Alvarez transferinin hiç gerçekleşmemesinden özel olarak memnun olmalı. Hücum hattı tıkır tıkır işliyor ve Barca da önümüzdeki birkaç transfer döneminde parayı sahanın diğer bölgelerini güçlendirmeye ayırabilir.
R9'u taklit etmek
Barça'nın Romario ve Rivaldo'dan Ronaldinho ile Neymar'a uzanan süreçte Brezilyalı oyunculardan en iyi verimi alma konusunda gurur verici bir geçmişi var. Ancak yetenek havuzu son derece zengin samba ülkesinden gelen hiçbir isim, kulüpte geçirdiği tek yılda Ronaldo'nun yaptıklarını henüz aşamadı.
1996 yazında PSV'den, o dönem dünya rekoru olan 19,5 milyon dolar bonservis bedeliyle ve henüz 20 yaşındayken gelen Ronaldo, Barça formasıyla çıktığı sadece 49 maçta 47 gol attı; Copa del Rey, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Korkutucu gücü, saf sürati ve şaşmaz bitiriciliğini bir araya getiren Ronaldo, haftadan haftaya rakiplerini darmadağın etti.
İki kez Dünya Kupası kazanan yıldız, 34 golle La Liga'nın en golcü oyuncusu olarak Pichichi Kupası'nı aldı; bu performans ona Avrupa Altın Ayakkabı'yı da getirdi ve 1997 Ballon d'Or oylamasını ilk sırada tamamladı. Bu, Barça taraftarına yaşattığı tüm unutulmaz anların karşılığıydı; SD Compostela'ya attığı büyüleyici bireysel golden, Copa del Rey çeyrek finalinde Atletico karşısında Barça'nın 4-3'lük geri dönüş galibiyetine ilham veren inanılmaz hat-trick'e kadar.
Dönemin Barça teknik direktörü Sir Bobby Robson, "O, hayatımda gördüğüm en spektaküler oyuncu" dedi. "Daha önce kimsenin yaptığını görmediğim şeyler yapıyor." Ronaldo'nun takım arkadaşları da ona hayrandı. Laurent Blanc ise şöyle dedi: "O hız ve güce sahip başka kimseyi görmedim. Top ayağındayken üzerinize gelen bir yük treni gibiydi."
Milyonlarca hayranı tarafından sevgiyle 'R9' olarak anılan Ronaldo, bugün Raphinha'nın olduğundan daha çok ileri uçta sabit bir referans noktasıydı, ancak vatandaşıyla aynı gol sezgisine sahipti. Aynı zamanda onun kadar doğrudandı; yetenek ve korkusuzluğun birleşimiyle takımları birkaç saniye içinde parçalayabilecek kapasitedeydi. Mevcut performans seviyesini korursa, Raphinha'nın bu büyük ismin toplam katkısını yakalayamaması için hiçbir neden yok ve hatta belki daha da önemli bir üç kupalık zafer serisi getirebilir.
Gerçek lider
Raphinha kesinlikle doğru zihniyete sahip. Kendisini olmuş bitmiş bir oyuncu olarak değil, sürekli gelişim hâlinde biri olarak görüyor. Racing galibiyetinin ardından da bunu şu sözlerle ifade etti: "Asla iyi oynadığımı söylemem; her zaman geliştirebileceğim her şeyi geliştirmeye çalışırım. Goller ve galibiyet beni mutlu ediyor, en önemlisi de bu ama gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."
Brezilyalı milli oyuncu, merkezde kendisini "rahat" hissettiğini de vurguladı ve son birkaç yıldaki oyunundaki gelişim için Flick'e teşekkür etti. "Düşünme biçimimi ve kendime bakışımı değiştiren teknik direktör o," diye ekledi. "Ona son derece minnettarım."
Gerçekten de Raphinha, Flick olmasaydı muhtemelen 2024'te Barça'dan ayrılacaktı. Camp Nou'daki ilk iki yılı beklentilerin altında geçti ve Xavi yönetiminde takımda kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Ancak Flick, onun büyük potansiyeline inandı ve görev süresinin en başından itibaren ona daha fazla sorumluluk verdi.
Marc-Andre ter Stegen'in yaz aylarında Ajax'a kiralık olarak gitmesinin ardından Flick, Raphinha'yı Barça'nın yeni kalıcı kaptanı yapma konusunda hiç tereddüt etmedi ve Katalonya'da pazubandı takan ilk Brezilyalı olarak şu ana kadar tüm beklentileri aşıyor. Tutkusu, çalışma temposu ve takım odaklı zihniyeti, kadrodaki genç oyuncular için parlak bir örnek oluşturuyor ve gerçek bir lider olarak maçlarda sorumluluğu üstüne alıp oyuna ağırlığını koyuyor.
Müthiş takım ruhu
Lewandowski ile Torres'i kaybetmesine ve Marcus Rashford'ın Manchester United'a dönmesine izin vermesine rağmen, Flick'in Barcelona'sı hücumda her zamankinden daha iyi işliyor. Bu yalnızca Raphinha'dan kaynaklanmıyor; yaz transferleri Gordon, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da takıma hızlıca uyum sağladı. Flick artık ayrıca Barca B'den A takıma yükselen 18 yaşındaki Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim'den de faydalanabiliyor.
Alman teknik adam, "Raphinha, Gabby ve Hamza üç farklı profil ama oynayabileceğimiz başka yollar da var" dedi. "Anthony ile Karim de bu pozisyonda oynayabilir (santrfor olarak). Ya da Dani Olmo. Dani son iki yılda bize orada oynayabildiğini gösterdi, Fermin [Lopez] de aynı şekilde. Çok fazla seçeneğimiz var."
Bu çeşitlilik, Raphinha'nın fiziksel sorunlarının yeniden ortaya çıkmamasına yardımcı olmalı. Flick, Feyenoord karşısında ve ligde Athletic Club ile Racing'e karşı alınan galibiyetlerde onu erkenden oyundan aldı; kaptanın bacaklarını korumanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu.
Benzer bir yaklaşım Yamal için de gerekli; Raphinha'ya daha yakın oynadığında çok daha tehlikeli oldu. İkilinin kombinasyonlarını durdurmak neredeyse imkânsız; bir stoper Yamal'ı takip etmek için vücudunu çevirdiği anda, Yamal topu Raphinha'ya aktarıyor ve onun açık koridora savunmanın kör tarafından içgüdüsel bir koşu yapacağını biliyor.
Yamal ayrıca, başroldeki isim olarak spot ışıklarını Raphinha'ya bırakmaktan da memnun görünüyor. Flick müthiş bir yıldız gücüne sahip, ancak hiç kimsenin egosu kontrolden çıkmıyor. Soyunma odasında çok güçlü bir kolektif ruh var ve bu da Barcelona'nın özel bir şey başarması adına umut veriyor.
Raphinha bu ruhun en güçlü yansıması. Barcelona'nın Onur Listesi'nde Ronaldo'nun yanına oturması çok uzun sürmeyebilir.