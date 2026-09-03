Dünya Kupası formaları, rekor kıran kramponlar ve dünyanın en ünlü peçetesi: Lionel Messi'ye ait şimdiye kadar satılan en sıra dışı beş hatıra eşyası
Lionel Messi, görkemli kariyeri boyunca inanılmaz ölçüde tarih yazdı, ancak kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıklaması, yazılacak tarihin sınırlı olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Messi kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Arjantin Milli Takımı görevinden çekilme kararı da bunun oldukça net bir göstergesi.
Ancak Messi hayranları için, Messi tarihinin parçalarıyla etkileşime geçmenin pek çok yolu var. Yıllar içinde sayısız imza attı ve Messi'nin en büyük anılarını ölümsüzleştiren çok sayıda kart ile koleksiyon ürünü mevcut. Onu hâlâ canlı izlemek için de zaman var. Ayrıca Messi'nin en büyük ve en zengin hayranları için, yalnızca bir oyuncuyu değil bir dönemi tanımlayan, gerçekten nefes kesici bazı koleksiyon parçaları da bulunuyor.
Peki bu koleksiyon parçaları neler? GOAL, şimdiye kadar piyasaya çıkan en özgün beş Messi hatıra ürününü derledi.
5. Porto'yla oynanan ilk hazırlık maçının bileti - 49.200 $
16 Kasım 2003'te Estadio do Dragao'ya girenlerin çok azının kendilerini neyin beklediğine dair bir fikri olduğunu söylemek yanlış olmaz. O hazırlık maçına gelenlerin çoğu, Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri için yeni bir stadın açılışını izleyeceklerini düşünüyordu. Bunun yerine, oyunun tüm zamanlardaki en büyük isimlerinden birinin A takım düzeyindeki ilk maçına tanıklık ettiler.
Messi o maça ikinci yarıda oyuna giren bir yedek olarak dahil oldu ve ileride onu o kişi yapacak özelliklerin izlerini gösterdi. Barcelona o gün Porto'ya 2-0 kaybetti, ancak en büyük kazananlar, sıradan bir hazırlık maçı gibi görünen karşılaşmanın biletlerini saklayanlar oldu.
Collectors Tools'a göre, Messi'nin 2003'teki ilk maçına ait tam biletler ve bilet parçalarının kombinasyonları dahil toplam 229 kopya derecelendirildi. PSA'nın verdiği en yüksek not sekiz oldu. Goldin'de satılan bir PSA 7, şu anda 49.200 dolar ile en yüksek satış olarak kabul ediliyor.
Elbette tarihin bu noktasına daha düşük maliyetle giriş yapmanın yolları var ve bazı taraftarlar, bir yıl sonra gelen La Liga'daki ilk maçına ait parçayı toplamaya daha hevesli olabilir. Ancak PSA 8, her şeyin başlangıcından bir hatıra edinmek isteyen herkes için kesinlikle kutsal kâse niteliğinde.
4. 2017 Remontada maçında giyilen forma - 200-400 bin $
Şampiyonlar Ligi'nde, 2017'de PSG'ye karşı yaşanan ünlü Remontada'dan daha unutulmaz çok az gün vardır. Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde birçok ikonik anı olumsuz tarafta yaşamış olsa da, PSG karşısındaki 6-1'lik zafer belki de en ünlüsü olabilir. O güne 4-0 geride giren Messi, o maçta Barça'nın attığı altı golün dördüncüsünü kaydederek Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük geri dönüş olmayı sürdüren geri dönüşü tamamladı.
Messi'nin o unutulmaz günde giydiği forma geçen yaz Sotheby's müzayedesinde satışa çıktı. PSA tarafından fotoğraf eşleştirmesi yapılan forma, sonunda 200.000 ila 400.000 dolar arasında bir fiyata satıldı.
3. Pele'nin rekorunu kıran kramponlar: 169.000 dolar
Ortada bir futbol rekoru varsa, bunun Messi'ye ait olma ihtimali oldukça yüksektir. Değilse, Pele de oldukça güçlü bir aday olurdu. Messi'nin birçok rekoru, efsanevi Brezilyalıdan alındı; bunlar arasında tek bir kulüp adına en çok gol atma rekoru da vardı. 22 Aralık 2020'de Messi, Barcelona formasıyla 644. golünü atarak Pele'nin Brezilya ekibi Santos adına ulaştığı toplamı geride bıraktı.
Messi'nin eşi ve çocuklarının isimlerinin yer aldığı kramponlar, Messi'nin Barselona'daki bir hastane için para toplamak amacıyla bizzat bağışlamasının ardından Christie's Online üzerinden açık artırmaya çıktı. Maçta giyilen kramponlardan bekleneceği üzere bir miktar yıpranma ve aşınma var, ancak onların içinde yazılan tarihi silip atmak mümkün değil; bu tarih, kısmen Messi'nin bu rekoru devraldığı adam tarafından da tanımlanıyor.
2. Bir peçeteye yazılan Barcelona sözleşmesi - 964.450 $
Her Messi hayranı bu hikâyeyi bilir. 2000 yılında sportif direktör Carles Rexach, 13 yaşındaki ufak tefek bir Arjantinli çocuğu Katalonya'ya getirmek için anlaşmayı tamamladı. Bu anlaşma, öğle yemeğinde bir peçete üzerine yazılarak yapıldı ve Messi ailesinin, ilk denemenin ardından Barcelona'nın iletişim eksikliği konusundaki endişeleri nedeniyle Rexach'ın biraz çaba göstermesini gerektirdi.
İngilizceye çevrildiğinde peçetede şu ifadeler yer alıyor: "14 Aralık 2000'de Barcelona'da ve Baylar Minguella ile Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve karşıt görüşlere bakılmaksızın, üzerinde anlaşılan miktarlara bağlı kalmamız şartıyla oyuncu Lionel Messi ile sözleşme imzalamayı kabul eder."
O peçetenin neleri değiştireceğini çok az kişi biliyordu ve ileride ne kadar değerli olacağını kimse tahmin edemezdi. 2024'te peçete, açık artırmada 964.450 dolara satıldı. Messi'nin kendisi tarafından imzalanmış olmasa da her şeyi başlatan fiziksel eser buydu ve bu kadar küçük ama bu kadar önemli bir şeyin kopyalanması ya da yeniden üretilmesi imkânsız.
Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği altı forma: 7,8 milyon dolar
2022 Dünya Kupası, şüphesiz Messi'nin kariyerini tanımlayan andı; en azından kısmen, çünkü o turnuvanın içinde bir çağa damga vuran pek çok an vardı. Yine de Katar'daki Messi serüveninden nihai hatırayı arıyorsanız, tek bir parça seçmeniz gerekmiyordu. Sotheby's bunların altısını birlikte açık artırmaya çıkardı.
2023'te, Messi'ye ait ikonik bir hatıra koleksiyonu piyasaya çıktı. Bu koleksiyonda, Arjantin'in Katar'daki yolculuğu sırasında Messi'nin giydiği altı forma yer alıyordu; buna finalin ilk yarısında giydiği forma da dahildi. Meksika'ya attığı gol, Hollanda ile yaşanan mücadele, Fransa'ya karşı oynanan ikonik final; hepsi, Messi'nin o maçlarda bizzat giydiği formalar aracılığıyla ölümsüzleştirildi. Elbette bu koleksiyon ucuza gitmedi. Nihai fiyat 7,8 milyon dolardı, ancak Dünya Kupası zaferinin ikonik niteliği düşünüldüğünde bu koleksiyonun gerçekten paha biçilmez olduğu da söylenebilir.