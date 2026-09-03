Dünya Kupası formaları, rekor kıran kramponlar ve dünyanın en ünlü peçetesi: Lionel Messi'ye ait şimdiye kadar satılan en sıra dışı beş hatıra eşyası

Lionel Messi, görkemli kariyeri boyunca inanılmaz ölçüde tarih yazdı, ancak kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıklaması, yazılacak tarihin sınırlı olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Messi kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Arjantin Milli Takımı görevinden çekilme kararı da bunun oldukça net bir göstergesi.

Ancak Messi hayranları için, Messi tarihinin parçalarıyla etkileşime geçmenin pek çok yolu var. Yıllar içinde sayısız imza attı ve Messi'nin en büyük anılarını ölümsüzleştiren çok sayıda kart ile koleksiyon ürünü mevcut. Onu hâlâ canlı izlemek için de zaman var. Ayrıca Messi'nin en büyük ve en zengin hayranları için, yalnızca bir oyuncuyu değil bir dönemi tanımlayan, gerçekten nefes kesici bazı koleksiyon parçaları da bulunuyor.

Peki bu koleksiyon parçaları neler? GOAL, şimdiye kadar piyasaya çıkan en özgün beş Messi hatıra ürününü derledi.