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Chris Billam-Smith Ricky Hatton Alex Scott boxing football 1:1GOAL

Dövüş kulübü! Boks ve futbol neden her zaman ayrılmaz biçimde birbirine bağlı kalacak?

İster eldivenlerini ister kramponlarını bağla, ister ringin ipleri arasına gir ister beyaz çizgiyi aş: Nakavt tutkusuyla övünen bu iki spor arasındaki bağları görmezden gelmek imkânsız.

Chris Burton
Çeviri:

  • Mike Tyson bir keresinde şu sözleri söylemişti: “Herkesin ağzına yumruk yiyene kadar bir planı vardır.” Sonucun çoğu zaman kimin önce yere düştüğüne bağlı olduğu bire bir bir mücadeleye girişmek, özel bir karakter gerektirir. Ancak mücadele ruhu söz konusu olduğunda boks tek başına değildir.

    Bu duygular, eski dünya ağır sıklet şampiyonu Tyson’a “gezegenin en belalı adamı” unvanını kazandırdı. Sayısız saat süren sparring ve kum torbası çalışmaları, Brooklyn’in çetin sokaklarından Las Vegas’ın parlak ışıklarına uzanan yolunu çizdi. Tyson, imkânsız görünen hayaline tutumunu ve yeteneğini birleştirerek ulaştı.

    Yokluktan varlığa uzanan benzer hikâyelere sporun her alanında rastlanabilir; futbol da bu kategoriye rahatlıkla girer. Bugün lüks içinde yaşayan pek çok kişi mütevazı koşullarda yola çıktı. Birçoğu, Tyson’ın o kadar etkili biçimde sözünü ettiği türden sert darbeler alırken kendini zirveye taşıdı.

    Futbol bir takım oyunu, boks ise bireysel bir uğraş olabilir. Yine de ikisi arasındaki sınırlar pek çok noktada belirsizleşir. Bu da sahada ve ringde öne çıkan isimlerin yollarının neden sık sık kesiştiğini büyük ölçüde açıklar.

  • Toplumsal kökler

    Chris Billam-Smith
    Getty

    Boks ve futbolun işçi sınıfına uzanan kökleri, iki sporun da gelişmesine katkı sağladı

    Boks ve futbol neden bu kadar güçlü bağlarla birbirine bağlı? Gerektirdikleri beceriler açısından bu iki spor birbirinden çok farklı. Biri ayaklarda ustalık, diğeri büyüleyici bir el hızı gerektiriyor. Ayakların üzerinde çevik olmak dışında, birinden diğerine aktarılabilecek pek az özellik var.

    Bu bağ, dış görünüşe ya da bireysel yeteneğe değil, toplumsal yapıya ve sınıf hiyerarşilerine dayanıyor. Pek çok kişi için boks eldivenleri ve futbol kramponları bir çıkış yolu, gerçeklerden kaçış, duygularını dışa vurma imkânı ve değer verilen bir üyesi olabilecekleri bir tür aile sunuyor.

    Her iki spor da artık büyük paralarla anılıyor olabilir, ancak ikisi de daha mütevazı koşullarda doğdu. Ne olduklarını ve her zaman ne olmaları gerektiğini işçi sınıfı değerleri belirledi. Bu bağlar asla kopmayacak.

    Eski WBO kruvazör sıklet dünya şampiyonu ve koyu bir Bournemouth taraftarı olan Chris Billam-Smith de bunu kabul ediyor. İki spor tutkusunu birbirine bağlayan şeyler sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Güzel bir soru. Bence bu iki spor kesinlikle benzer türde taraftarları bir araya getiriyor.

    “Boksseverlerin her zaman tutkulu olduğunu düşünüyorum çünkü genellikle gündüz futbol izleyip sonra boks izlemeye gidiyorlar. Bu yüzden biraz daha fazla içmiş ve futbol maçlarında olduklarından bile biraz daha hareketli oluyorlar! Ama tutku her zaman orada. Bence taraftarlar Britanyalı bir boksörü ya da genel olarak Britanya boks camiasını desteklediklerinde, futbola duydukları tutkuyu boksörlere de taşıdıklarını gösteriyorlar.”

    Bu kadar çok boksörün tutkulu futbol taraftarı olmasının nedeninin, futbol kulüplerinin bulundukları toplulukların merkezinde yer alıp hayatın her kesiminden insanı bir araya getirmesi olup olmadığı da sorulan Billam-Smith şöyle devam etti: “AFC Bournemouth'un topluluğun ve kentin merkezinde yer alması, son 10-15 yılda yaptıklarıyla kente büyük ilham vermesi benim hikâyemi kesinlikle anlatıyor. Ben de bundan ilham aldım. Dolayısıyla o kentin bir parçası olmak harika. Kulüp de bana karşı çok iyi davrandı, arkamda durdu ve beni destekledi.”

    Bournemouth'un 2026-27 sezonundaki futbolcuları nasıl coşkulu bir destek kazandıysa Billam-Smith de oluşturduğu, sayısı birkaç bini bulan ve artmaya devam eden destekçi kitlesini fazlasıyla hak ediyor.

    Baskı ve beklentiler arttıkça en iyileri öne çıkaran, ancak yalnızca az sayıda kişinin bu talepler karşısında yılmadan ayakta kalabildiği üst düzey futbolcularla ortak zihniyeti sayesinde bu noktaya gelmesi hakkında şunları söyledi: “Bence bu konu konuşuluyor ama hayatın her alanında önemi hafife alınıyor. Bana göre insanı, özellikle sporda, herhangi bir alanda zirveye taşıyan şey zihniyet.

    “İnsanlar yetenekten ve bunun gibi şeylerden söz ediyor ama yeteneğe gereğinden fazla değer verilebiliyor. Bence çok erken yaşta yetenekli olduğunuzda bu, çoğu zaman insanlara zarar verebiliyor. Çünkü yeteneklerine fazla güvenip antrenman yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri gerekmediğini düşünüyorlar. Bu yüzden her zaman güçlü bir zihniyete sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanları hedeflerine ulaştıracak olan da bu.”

  • Hırçın karakterler

    Tyler Adams Bournemouth 2026-27
    Getty

    Zirveye ulaşmak için bitmek bilmeyen bir azim ve asla pes etmeyen bir tutum gerekiyor.

    36 yaşındaki Billam-Smith, 22 galibiyet ve 14 nakavt içeren 24 maçlık kariyeriyle artık yumruk alışverişinin gereklerine ve kemikleri sızlatan gövde darbelerinin etkisini üzerinden atmaya oldukça alışkın.

    Birçok futbolcu da aynısını yapabileceğine inanıyor. Eski İngiltere millî futbolcusu David Bentley, gösterişli hareketleriyle tanınan Lee Trundle, eski Tottenham savunmacısı Sebastien Bassong ve Newcastle altyapısından yetişen Nile Ranger gibi isimlerin yer aldığı gösteri müsabakalarının pazarı ve izleyici kitlesi de büyüyor.

    Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi fiziksel özellikleriyle öne çıkan oyuncular yerine Bournemouth'un ikinci kaptanı Lewis Cook ve ABD Millî Takımı'nın yıldızı Tyler Adams gibi daha mücadeleci futbolcuları tercih edip etmediği sorulan Billam-Smith, şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse izlemekten en çok keyif aldığım futbolcular mücadeleci orta saha oyuncuları. Sanırım bunun nedeni, kendi kariyerimle en çok onların oyununu bağdaştırabilmem. Boks becerisi açısından en zarif, izlemesi en hoş boksör ben değilim ama mücadele azmim, enerjim ve yoğunluğum var. Bunu seviyorum.

    “Lewis Cook, yıllardır Bournemouth için böyle bir oyuncu. Şimdi Tyler Adams da öyle. İkisini birlikte oynarken izlemek güzel. Son dönemde ikisi de ön libero mevkisinde oynadı ve onları izlemek büyük keyifti. Ama Ronaldo ve Haaland gibi isimlere, yaşam biçimlerine de büyük saygı duyuyorum. Gelişmelerini sağlayacak en küçük farkları bulmaya çok odaklanmış görünüyorlar.”

    Yıllar içinde çeşitli dövüş sporları antrenmanları yapmış futbolcular da olduğunu hatırlatan Billam-Smith'e, futbolda kramponlarını eldivenlerle değiştirmek isteyebilecek büyük isimler sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Zlatan'ı [Ibrahimovic] kum torbasında çalışırken gördüğümü hatırlıyorum. Sergio Ramos'u da gördüm, bence yumruk atmayı biliyor. Kim bilir? Bir boks ringine çıkma ihtiyacı hissedeceklerini hiç sanmıyorum ama dünyanın gidişatına bakınca belli olmaz. Belki bir gün Premier League'den isimler arasında bir boks maçı izleriz, kim bilir?”

  • İkonik dövüş tutkunları

    Ricky Hatton Kosta Tszyu
    Getty

    Hatton, Froch ve Warrington ilham kaynağı olan isimler arasında yer alıyor.

    Billam-Smith, geçmişte birçok ünlü ismin temsil ettiği bir geleneği bugün sürdürüyor. Britanya boks tarihi, taraftarları arasında çok sayıda futbolseverin de bulunduğu, kemer kazanmış kahramanların hikâyeleriyle dolu.

    Bu isimler arasında Manchesterlı efsane, koyu Manchester City taraftarı merhum Ricky Hatton, süper orta sıkletin zirvesine çıkan Nottingham Forest taraftarı Carl ‘Kobra’ Froch, Yorkshire'da yaşayan yıldızlar Josh Warrington (Leeds United) ve Kell Brook (Sheffield United) ile memleketi Kuzey İrlanda'daki Crusaders'a tutkuyla bağlı, iki farklı sıklette dünya şampiyonu Carl Frampton yer alıyor.

    Adının böylesine ikonik isimlerle birlikte anılması sorulduğunda Billam-Smith şunları söyledi: “Maçlarımdan birinde, sanırım Bournemouth'a ilk kez gittiğimiz [Isaac] Chamberlain maçındaydı, yorumculardan biri bunun Ricky Hatton'ı hatırlattığını söylemişti. Bu, benim için mümkün olabilecek en büyük onurlardan biriydi çünkü Ricky'yi ve taraftarlarını izlemeyi çok severdim.

    “Vegas'a 20 bin kişiyi götürebileceğimi sanmıyorum ama Ricky ile aynı grupta anılmak bile büyük bir onur. Boksa 16 yaşında başladım ama izlemek için sabahın erken saatlerine kadar ilk kez uyanık kaldığım maç, Ricky ile Kostya Tszyu arasındaki maçtı. O sırada 14 yaşında olmalıydım ve bu benim için büyük bir ilham kaynağıydı. Onunla ve sözünü ettiğiniz diğer isimlerle kıyaslanmak, onlarla aynı grupta yer almak gerçekten büyük bir onur.”

    Hatton Etihad Stadyumu'nda, Brook Bramall Lane'de, Warrington ise Elland Road'da ringe çıktı. Billam-Smith de Mayıs 2023'te Vitality Stadyumu'nda Lawrence Okolie ile karşılaşırken çocukluk hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. O unutulmaz gecede ev sahibi şehrin kahramanı, WBO kruvazör sıklet kemerini kazandı.

    Herkes futbol stadyumunda ringe çıkma fırsatı bulamadı. Froch ile Nottinghamlı boksör Leigh Wood, City Ground'da hiç ringe çıkamadı. Bu deneyimin nasıl olduğu sorulan Billam-Smith şöyle konuştu: “Bunun ne kadar muhteşem olduğunu ve bu fırsatı elde ettiğim için ne kadar minnettar olduğumu anlatacak kelimeleri bulabileceğimi sanmıyorum.

    “Kulüpten organizatörlere, çok çalışan herkesten bana ve ekibime kadar birçok şey yolunda gitti. Bir de rakip olarak Lawrence'ın çıkması vardı; rakip bulmakta zorlanıyorduk. Diğer dünya şampiyonlarıyla anlaşmak zordu ve açıkçası bunu istemiyorlardı. Sonunda Lawrence'la anlaştık ve böylece maç bir dünya şampiyonluğu mücadelesine dönüştü. Bu yüzden gerçekten çok, çok özel bir geceydi. Kariyerimdeki en sevdiğim boks anısı olarak kalacak. Daha iyisini yaşamak imkânsız olur. Bu fırsatı elde ettiğim için çok minnettarım.”

  • Hayalini yaşıyor

    Vitality Stadium Bournemouth Europa League 2026-27
    Getty

    Billam-Smith, çok sevdiği Bournemouth'un stadında dünya şampiyonluğu kazanma fırsatı yakaladı.

    O gece Billam-Smith'in ringinin kurulduğu çim saha, o zamandan bu yana futbolda da muhteşem gecelere sahne oldu. 2022'de Premier League'e dönen Bournemouth, İngiliz futbolunun ilk altı sırasına doğru istikrarlı biçimde yükseldi.

    Son dönemde biraz gerçeküstü bir seri yakalayan Bournemouth, Avrupa Ligi'nde Serie A devi AC Milan'ı 3-0 yendi, sonraki maçında Manchester United'ı aynı skorla mağlup etti ve Aston Villa'yı rahat geçerek Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

    Üst ligdeki yolculuklarda varış noktasından çok yolun kendisinin değerli olduğu sıkça söylenirken Billam-Smith, en sevdiği anılarını şöyle anlattı: “Bence eksi 17 puanlık dezavantajı aşıp ilk kez Premier League'e yükselmek gerçekten inanılmazdı. Sonra Bill Foley'nin kulübün sahibi olduğu bugünlere geldik. Beş yıl içinde Avrupa'ya gitmemizi istiyordu ve bunu başardık. Kulübün bu süreçten geçtiğini görmek muhteşem anılar bıraktı. Ama şimdiki anılarımız da oldukça muhteşem. Kesinlikle yükselişin zirvesinde olduğumuzu hissediyorum.

    “Avrupa'daki ilk sezonumuzda şu ana kadar bütün maçlarımızı kazandık. Umarım gruptan çıkar ve Avrupa'da eleme turlarında mücadele ederiz. Bir Bournemouth taraftarı için hayallerin gerçekleşmesi tam da böyle bir şey. League Two'da olduğumuz dönemde 12 yaşında bir çocukken bir gün bunları söyleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. AC Milan'la resmî bir maç oynayacağımızı hiç beklemezdim, onları 3-0 yenmek bir yana. Ardından United'a karşı bir 3-0'lık galibiyet daha aldık.

    “Yıllar içinde Premier League'de muhteşem galibiyetlerimiz oldu. Büyük galibiyetlere ve büyük kulüpleri yenmeye daha çok alıştık ama artık Avrupa'da da olmamız bizi bir basamak daha yukarı taşıyor. Bakalım bu sezon neler olacak. Bence taraftarlar için en önemli şey, bütün bunların tadını çıkarmaya çalışmak. Nerelerden geldiğimizin ve şu an bu konumda olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzun çok iyi farkındayız.”

  • Kupa peşinde

    Chris Billam-Smith world title belt
    Getty

    Önümüzdeki birkaç ay, Bournemouth’daki sporseverler için birçok heyecan verici gelişmeye sahne olabilir.

    Vitality Stadium'daki gelişmeleri yakından takip eden Billam-Smith'in şu anki önceliği, cumartesi günü Londra'daki Copper Box Arena'da eski Olimpiyat sporcusu ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları madalyalısı Cheavon Clarke ile yapacağı maç.

    Amatör dönemde birkaç kez karşılaşan ikili birbirini iyi tanıyor. Aralarındaki maçlarda Clarke'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Bournemouth'un bokstaki gururu Billam-Smith, İngiltere'nin başkentine döndüğünde Clarke karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

    Billam-Smith hazırlıklarının nasıl geçtiğini şöyle anlattı: “İyi geçti. Hazırlık kampında her zaman inişler çıkışlar olur ama iyi geçti. Profesyonel boksta onunla karşılaşacağımı hiç düşünmezdim. O, 2021'de Olimpiyatlar'a katılmıştı. Sanırım Olimpiyatlar sona erdiğinde ben Britanya, İngiliz Milletler Topluluğu ve Avrupa şampiyonu olmuştum. Dolayısıyla bu aşamaya gelmenin zaman alacağını düşünürdünüz. Ama şu anda buradayız ve amatör dönemde karşısında kazanamadığım için çok üzüldüğüm Clarke'ı yenme fırsatım var.”

    “Şimdi onu yenmeye kesinlikle çok daha hazır hissediyorum. Profesyonel boks, amatör boksa kıyasla temelde farklı bir spor. Profesyonel boksa çok iyi uyum sağladığımı düşünüyorum ve yıllar içinde bunun görüldüğüne inanıyorum. Bu da insanların her zaman ilgiyle takip ettiği, aynı ülkeden iki boksörün karşılaşacağı bir başka maç. Böyle karşılaşmalardan keyif alıyorlar. Ben de yıllar boyunca bu tür maçlarda yer almaktan hep keyif aldım. Cumartesi günü bir yenisi var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.”

    Billam-Smith, Clarke'ı yenerse bir kez daha dünya şampiyonluğu için ringe çıkabilir. Boks ve futbolda büyük ödüllerin söz konusu olması nedeniyle 2027'nin Bournemouth'da spor açısından “epey destansı” bir yıla dönüşebileceğini kabul ediyor. Güney kıyısının sevilen sporcuları büyük başarılara imza atarsa bu, boksörlerle futbolcular arasındaki bağları daha da güçlendirecek bir hikâye olur.

    Zuffa Boxing, 7 Kasım Cumartesi günü Londra'daki Copper Box Arena'ya dönüyor. Gecenin ana maçında, iki Britanyalı kruvazör sıklet boksöründen eski dünya şampiyonu Chris Billam-Smith ile Olimpiyat sporcusu Chev Clarke karşılaşacak. Biletler Ticketmaster üzerinden satın alınabilir.