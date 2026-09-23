Liverpool, Andoni Iraola yönetimindeki hayata yavaş bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk dört maçının sadece birini kazandı. Taraftarlar, Anfield'da Fulham ile oynanan kasvetli golsüz beraberliğin ardından umutsuzca moral bulmaya ihtiyaç duyuyordu, ancak Liverpool, Carabao Cup üçüncü turunda Tottenham'la karşılaşırken bir kez daha diken üstünde kaldı.

Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleri Liverpool'u 2-0 öne geçirdi, ancak Conor Gallagher 69. dakikada Tottenham adına farkı bire indirdi ve konuk ekip daha sonra beraberlik golünü aramak için yüklenmeye başladı. Yine de Liverpool direndi ve sonunda Dominic Szoboszlai'nin uzatma dakikalarında sergilediği nefes kesen bir dahilik anıyla maçı bitirdi.

Gakpo solda topu aldı ve bir savunmacının üzerinden aşırtarak topu Szoboszlai'ye gönderdi. Szoboszlai topu göğsüyle yumuşattı ve ardından tam uzanan Tottenham kalecisi Martin Dubravka'nın yanından falso alarak ağların üst köşesine giden müthiş bir şut çıkardı. Bu 35 yardalık füze, ev sahibi tribünleri coşturdu, ancak kimsenin yüzünde şaşkınlık yoktu; Szoboszlai zaten uzak mesafe şutlarında uzman biri olarak kendini fazlasıyla kanıtlamıştı.

Nitekim Szoboszlai, 2023 yazında RB Leipzig'den Liverpool'a katıldığından bu yana tüm kulvarlarda ceza sahası dışından en fazla gol atan Premier League oyuncusu konumunda ve 13 gole ulaştı. Macar yıldız, son golünü kariyerindeki nereye koyduğu sorulduğunda, "İlk beşime girer derim" dedi. "İyi bir şut çıkardığında bunu hissedersin. Ben ortaya gideceğini düşünmüştüm ama sağa gittiğini gördüm. Her şey kusursuzdu."

Uzun yıllardır, topu adeta ağlara yürüyerek sokacak kadar ince pas organizasyonlarına odaklanan popüler Pep Guardiola düşünce tarzının, uzak mesafeden atılan muhteşem gollerin sanatını öldürdüğüne dair yaygın bir endişe vardı. Ama Szoboszlai bunu neredeyse tek başına yeniden havalı hale getiriyor.