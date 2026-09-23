Dominik Szoboszlai, füze golleri yeniden havalı hale getiriyor
Liverpool, Andoni Iraola yönetimindeki hayata yavaş bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk dört maçının sadece birini kazandı. Taraftarlar, Anfield'da Fulham ile oynanan kasvetli golsüz beraberliğin ardından umutsuzca moral bulmaya ihtiyaç duyuyordu, ancak Liverpool, Carabao Cup üçüncü turunda Tottenham'la karşılaşırken bir kez daha diken üstünde kaldı.
Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleri Liverpool'u 2-0 öne geçirdi, ancak Conor Gallagher 69. dakikada Tottenham adına farkı bire indirdi ve konuk ekip daha sonra beraberlik golünü aramak için yüklenmeye başladı. Yine de Liverpool direndi ve sonunda Dominic Szoboszlai'nin uzatma dakikalarında sergilediği nefes kesen bir dahilik anıyla maçı bitirdi.
Gakpo solda topu aldı ve bir savunmacının üzerinden aşırtarak topu Szoboszlai'ye gönderdi. Szoboszlai topu göğsüyle yumuşattı ve ardından tam uzanan Tottenham kalecisi Martin Dubravka'nın yanından falso alarak ağların üst köşesine giden müthiş bir şut çıkardı. Bu 35 yardalık füze, ev sahibi tribünleri coşturdu, ancak kimsenin yüzünde şaşkınlık yoktu; Szoboszlai zaten uzak mesafe şutlarında uzman biri olarak kendini fazlasıyla kanıtlamıştı.
Nitekim Szoboszlai, 2023 yazında RB Leipzig'den Liverpool'a katıldığından bu yana tüm kulvarlarda ceza sahası dışından en fazla gol atan Premier League oyuncusu konumunda ve 13 gole ulaştı. Macar yıldız, son golünü kariyerindeki nereye koyduğu sorulduğunda, "İlk beşime girer derim" dedi. "İyi bir şut çıkardığında bunu hissedersin. Ben ortaya gideceğini düşünmüştüm ama sağa gittiğini gördüm. Her şey kusursuzdu."
Uzun yıllardır, topu adeta ağlara yürüyerek sokacak kadar ince pas organizasyonlarına odaklanan popüler Pep Guardiola düşünce tarzının, uzak mesafeden atılan muhteşem gollerin sanatını öldürdüğüne dair yaygın bir endişe vardı. Ama Szoboszlai bunu neredeyse tek başına yeniden havalı hale getiriyor.
Muhteşem goller
1990’larda ve 2000’lerin başında uzak mesafeden şutlar oyunun önemli bir parçasıydı, çünkü savunmalar bugün olduğu kadar kompakt değildi. Birçok takım kalelerini korumak için ceza sahasına iyice gömülüyor, bu da rakiplere hazırlanıp şanslarını denemeleri için geniş alanlar bırakıyordu.
Taraftarlar ve teknik direktörler, “şansını dene” ya da “kaleciyi test et” anlayışını aktif olarak teşvik ediyordu; çok sayıda şut auta ya da üstten dışarı gitse de, spektaküler goller sıradan bir manzaraydı. Çoğu taraftar, gerçek bir Premier League füzesinin ilk örnekleri olarak 1994’te Southampton formasıyla Blackburn’e karşı Matt Le Tissier’ın 35 yarddan attığı o özel golü ya da Ağustos 1995’te Leeds United adına Liverpool’a karşı Tony Yeboah’nın attığı klasik vole golünü gösterecektir. Yeboah, bir sonraki ay bunu neredeyse aşacaktı da; Wimbledon savunmacısını kusursuz bir çalımla aldattıktan sonra ceza sahası çizgisinden vurduğu topu üst direkten ağlara gönderdi.
1996’da Manchester United efsanesi David Beckham, aynı rakibe karşı kendi yarı sahasının içinden attığı golle hafızalara kazındı. Dört yıl sonra ise Beckham, Bradford City karşısında antrenman sahasında çalışılmış bir korner organizasyonunda Paul Scholes’a pasını verdi ve United’ın kızıl saçlı sihirbazı, gelişine sert bir vuruşla topu alt köşeye yolladı.
Scholes, Aralık 2006’da Aston Villa’ya karşı attığı benzer bir golle BBC Match of the Day’in Ayın Golü yarışmasını kazandı, ancak aday olan her gol ödülü hak ediyordu. Portsmouth’tan Matt Taylor, Everton’ın 1 numarası Tim Howard’ı 55 yarddan avladı; Michael Essien’in ayağının dışıyla verdiği falsolu füze Chelsea’ye Arsenal karşısında beraberliği getirdi ve Morten Gamst Pedersen, Blackburn adına Newcastle’a karşı yaptığı muhteşem, ok gibi vuruşla topu ağların tavanına gönderdi.
Bundan çok daha fazla unutulmaz füze vardı, burada hepsini tek tek hatırlamak mümkün değil ve mesele de bu zaten. Bunlara fazlasıyla alışmıştık. Ne yazık ki futbol 2010’larda evrildikçe, bu tür goller çok daha nadir görülmeye başladı.
Veriye dayalı taktikler
Opta'nın Aralık 2025'te paylaştığı bilgilere göre, ortalama olarak Premier League gollerinin yüzde 85,7'si (2003-04'ten bu yana) ceza sahası içinden atıldı ve ortalama gole çevirme oranı yüzde 15 oldu. Futbol verilerinin oyuna girişi her şeyi değiştirdi; hem sadece İngiliz futbolunda değil, Avrupa'nın tamamında da.
Titiz çalışmalarıyla bilinen Guardiola gibi teknik direktörler, daha yüksek değerli ve yakın mesafeli fırsatlar üretmeye öncelik vermeye başladı. Beklenen gol (xG), bir gol pozisyonunun kalitesini ölçmek için başvurulan temel metrik haline geldi; her şuta, golle sonuçlanma ihtimalini göstermek üzere 0 ile 1 arasında bir değer verildi. Veri analistleri ve bilim insanları, 27,4 metreden çekilen bir şutun tipik olarak gol olma ihtimalinin yüzde 3'ün altında olduğunu ortaya koydu ve bu nedenle üst düzey takımlar bu tür şutları değerli topa sahip olma süresinin israfı olarak gördü.
Derinde konumlanan savunmalar da demode hale geldi ve yerini önde kurulan savunma hattına bıraktı. Modern futbol, pres yoğunluğu ve geçişlerde rakiplere zarar vermek üzerine kurulu. Bu plan işlediğinde, hücum oyuncuları ve santrforlar doğrudan kaleyle karşı karşıya kalıyor ve uzak mesafeden şut çekmek için çok daha az neden kalıyor.
‘Sevgi nerede?’
Bu dönüşüm, mucizevi şutlarıyla sevilmiş eski oyuncuların hoşuna gitmedi. Bunlar arasında yer alan eski Liverpool ve İngiltere orta saha oyuncusu Jamie Redknapp da 2024'te bu konuda konuştu. Redknapp, iPaper'a şunları söyledi: "Günümüzde oyuncular neredeyse nefes alamayacak kadar eğitiliyor. Neredeyse kendi başlarına düşünmüyorlar gibi.
"Akademisyenlerin ve istatistikçilerin oyunu yönetmesine izin verirsek bunun saflığı nerede kalır? Sevgi nerede? Tarihe geçen büyük anlar nerede? Bobby Charlton'a, 'xG 0,1 diye 25 metreden şut çekme. Sen dünyanın gördüğü en iyi topa vuran forvetsin ama oradan şut çekme çünkü birkaç antrenör ihtimalinin daha düşük olduğunu söylüyor' demeyi bir deneyin.
"Ben uzun mesafe şutlarını çok çalışırdım. Ama artık bunu daha az görüyorsunuz çünkü oyuncular muhtemelen bunu yeterince yapmıyor. İşte burada his sahibi olmanız gerekir; akademisyenleri, antrenörleri ve istatistikleri bir kenara bırakıp, 'Biliyor musun, burada vuracağım' demeniz gerekir. İstatistikler bunun hissinin önüne asla geçmemeli."
2005-06 sezonunda Premier League'deki tüm şutların %48,2'si 18 yardlık ceza sahasının dışından çekildi ve bu oran hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesi. 2011-12'ye gelindiğinde bu rakam %44'e düştü; 2020'lerde şu ana kadar toplanan verilere göre ortalama ise %31,7 ile %33,1 arasında seyrediyor.
Bu da "sevgi"nin kesinlikle azaldığını ve oyuncuların "his"ten çok daha mekanik şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Ancak bu durum evrensel değil. Szoboszlai gibi kabul gören normlara karşı çıkan oyuncular ve Redknapp'ın düşüncelerini paylaşmakla kalmayıp "eski güzel günler"e dönüşü kolaylaştırmak için aktif rol oynayan teknik direktörler her zaman olacaktır.
Gerrard'ı örnek alarak
Liverpool, kulübün efsanesi Steven Gerrard'ın ayrılışından bu yana uzak mesafe şutlarında uzman bir oyuncudan yoksundu. Gerrard, kariyeri boyunca ceza sahası dışından 33 Premier League golü attı; bu toplamı yalnızca Frank Lampard ve Beckham geçti. Szoboszlai, Gerrard'ın 8 numaralı formasını devraldığı için Anfield'a adım attığı andan itibaren onunla kıyaslandı ve İngiltere milli futbolcusundan ilham alan bir dövmesi olduğunu da açıkça kabul etti.
Gerrard ne zaman kaleyi görse, ne kadar uzakta olursa olsun Liverpool taraftarı ondan şut çekmesini isterdi. Sağ ayağı adeta bir top gibiydi ve tekniği kusursuzdu. 2001'de Manchester United'a karşı 30 metreden attığı füze ve Liverpool'u Olympiacos'a karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçında son dakikadaki müthiş golüyle kurtarmasından, Middlesbrough'ya karşı 40 metreden gönderdiği harika falsoyu ve Liverpool'un 2006 FA Cup'ta West Ham karşısında aldığı nefes kesen galibiyetteki enfes yarım vole vuruşuna kadar, Gerrard'ın akıllara durgunluk veren gollerle dolu bir hazinesi var.
Dikkat çekici olan şu ki Szoboszlai, sistem oyuncularını sıra dışı yeteneklerin önüne koyacak şekilde tasarlanmış çok farklı bir Premier League ortamında forma giymesine rağmen bu alanda şimdiden Gerrard'la boy ölçüşüyor. Gerrard'la aynı şut gücünü üretebiliyor ve topa istediği gibi yön verebiliyor; ayrıca cesur açılardan ve uzaklıklardan kaleyi bulma konusunda da kendine her zaman güveniyor.
Nitekim Liverpool formasıyla şu ana kadarki 31 golünün %42'si uzak mesafeden geldi. Szoboszlai, o ünlü kırmızı formayla gol perdesini Aston Villa'ya karşı ceza sahası çizgisinden yaptığı müthiş yarım voleyle açtı; bu da geleceklerin habercisiydi. Leipzig'in eski yıldızı güvenli seçeneği tercih edecek şekilde programlanmış bir oyuncu değil; fırsat doğduğunda nihai fark yaratan isim olabileceğini biliyor ve bu da onu Liverpool için eşsiz bir silah haline getiriyor.
Duran top uzmanı
Szoboszlai'nin şaşmaz özgüveni olmasaydı Liverpool muhtemelen şu anda Şampiyonlar Ligi'nde olmazdı. Arne Slot'un dümendeki son yılında Liverpool, şampiyonluğu silik bir şekilde teslim ederken Premier League'i beşinci sırada tamamlayabildi ve Szoboszlai tüm kulvarlarda attığı 13 kritik golle katkı verdi. Bunların sekizi ceza sahası dışından geldi.
Bu, aynı zamanda onun duran toplarda uzmanlaştığı yıl oldu. Szoboszlai, Premier League'de dördü olmak üzere beş frikik golü attı ve tek sezonda kulüp rekoru kırdı.
İlki, Liverpool'a sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal karşısında sahasında geç gelen 1-0'lık galibiyeti getirdi. 29,7 metreden kullandığı sert ve falsolu vuruşla topu üst köşeye gönderdi, David Raya'yı tamamen çaresiz bıraktı ve top direğe de çarpıp ağlara gitti. Bu gol daha sonra Sezonun Golü seçildi ve Premier League tarihinin en iyileri arasında üst sıralarda yer alıyor.
Szoboszlai ayrıca Liverpool'un Bournemouth deplasmanında 3-2 kaybettiği maçta harika bir falsolu vuruşa imza attı ve Liverpool'un sahasında Manchester City'ye 2-1 yenildiği karşılaşmada durdurulamaz bir "knuckleball" vuruşuyla Arsenal'e attığı golle yarıştı. Dörtlüsünü ise Spurs ile 1-1 berabere kaldıkları maçta tamamladı, ancak bu pozisyonda Guglielmo Vicario'nun çok kötü kaleciliği de ona yardımcı oldu.
Szoboszlai, mayısta Sky Sports için Redknapp ile yaptığı frikik ustalığı seansında "sadece topa odaklandığını" ve supaba temas etmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu teknik ilk olarak Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki ilk döneminde kamuoyunun dikkatini çekmişti. Szoboszlai, açık oyunda bir adımlık alan bulduğunda da genellikle aynı yaklaşımı benimsiyor; dönme etkisini en aza indirmek için topun tam merkezine vuruyor ve havadaki yalpalama hareketini yaratmak için takip hareketini kısa tutuyor.
Kendini ifade etmeye her zaman yer vardır
Görünüşe göre Iraola, bu sezon Szoboszlai'nin yeteneklerinden daha da fazla yararlanmak istiyor ve Liverpool'un daha sık uzak mesafeden şut atması için bastırıyor. Mac Allister, geçen hafta Spurs'e karşı alınan galibiyetin ardından Liverpool'un medya kanalına, "Bol bol şut çalışıyoruz. Dom'da bu var, onun için doğal" dedi.
Şimdi ise Liverpool'un tılsımlı 8 numarasının ortaya koyduğu örneği başkaları da, özellikle de Premier League'de, izlemeye başlıyor. Geçen sezon ligde atılan gollerin yalnızca %13,9'u ceza sahası dışından gelirken, yeni sezonun ilk beş haftasının ardından bu oran %17,2'ye çıktı. Ceza sahası içinden atılan goller ise %25,1'den %18,7'ye düştü. The Guardian'a göre.
Sürpriz ekip Brighton bunda büyük rol oynadı; Lewis Dunk 30 yarddan harika bir gole imza atarken, Yasin Ayari de Coventry City'nin 5-0 mağlup edildiği maçta ceza sahası dışından ağları buldu. Cumartesi günü Brighton'ın Arsenal'i şaşırtıcı bir şekilde 3-0 yendiği karşılaşmada Pascal Gross ile Charalampos Kostoulas da aynısını yaptı. Emiliano Buendia ise Aston Villa'nın Tottenham'a karşı 3-2 kazandığı maçta takımının üçüncü golünü 25 yarddan kaydetti.
Sözde daha küçük kulüpler elitleri durdurmaya çalışırken, alçak savunma blokları yeniden düzenli olarak kullanılmaya başladı. Orta sıra takımları da daha cesur hale geldi. Guardiola'nın artık topu durmadan çevirmenin önemini vaaz etmek için ortalıkta olmamasıyla birlikte, bunun sonucunda uzak mesafeden şut deneme isteği yeniden artıyor.
Szoboszlai bu romantik değişimde büyük pay sahibi olmayı hak ediyor. Kendini ifade etmeye ve gerçek risk almaya her zaman yer olması gerektiğini gösterdi. Saf içgüdü hâlâ algoritmalara üstün gelebilir ve insanlara bu güzel oyuna neden en başta âşık olduklarını hatırlatabilir.