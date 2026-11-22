Lobanovskyi yönetimindeki Dinamo, 1997-98 Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla kalmadı, turnuvada fırtına gibi esti. Barcelona ile oynadığı iki maçta rakibine gol şansı tanımadan yedi gol attı ve Newcastle United ile PSV'nin de bulunduğu grubu lider bitirdi.

Kiev ekibi çeyrek finalde, o sezon üst üste üçüncü kez finale çıkacak olan Juventus'a karşı tutunamadı. Ancak Camp Nou'da Barcelona'yı 4-0 yenmesi, Dinamo'nun yükselen bir güç olduğunu ve hat-trick yapan Shevchenko'nun Avrupa'nın sıradaki büyük 9 numarası olmaya adaylığını ortaya koymuştu.

Yine de Dinamo, ertesi sezon Arsene Wenger yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğu yaşamış Arsenal ile aynı gruba düşmesine rağmen eleme aşamasına bir kez daha kalınca şaşkınlık yarattı. Fakat bu, son şampiyon Real Madrid'i çeyrek finalde elemesinin yarattığı şaşkınlığın yanında küçük kaldı.

Shevchenko'nun rövanşta attığı iki golle Real Madrid karşısında toplamda 3-1'lik galibiyetin elde edilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuchma, Kiev'deki Olimpiyat Stadyumu'nun soyunma odasında oyunculara "Bu gece bütün dünya zaferinizi gördü," dedi.

Artık Dinamo'nun gücü herkes tarafından görülmüştü: Avrupa Kupası'nın gerçek adaylarından biriydi. Bunun başlıca nedeni de etkili hücum hattıydı. Lobanovskyi'nin takımında sahanın diğer bölgelerinde, özellikle savunmada da kalite eksik değildi. Kaptan Oleksandr Holovko iyi bir stoperdi; savunmadaki takım arkadaşları Kakha Kaladze ile Oleh Luzhny ise daha sonra sırasıyla AC Milan ve Arsenal formalarını giyecekti.

Ancak hücumda Shevchenko ve Serhiy Rebrov'u durdurmak neredeyse imkânsızdı. Klasik bir uzun-kısa forvet ikilisiydiler: Marco van Basten'ı andıran, zarif ve patlayıcı bir 9 numara ile zeki, bencil olmayan ve kısa boylu bir yardımcı forvet.

Bu yüzden Dinamo, Bayern karşısında hiç çekinmedi. Kiev'deki yarı final ilk maçının ilk düdüğünden itibaren Alman rakibine baskı kurdu. Kaleci Oleksandr Shovkovskyi, devre arasından yalnızca birkaç saniye önce Michael Tarnat'ın yaklaşık 32 metreden kullandığı, gol beklentisi düşük alçak serbest vuruşta şaşırtıcı biçimde mağlup olmasaydı Dinamo, Shevchenko'nun golleriyle soyunma odasına iki farklı üstünlükle gidecekti.

Ancak ikinci yarının başlamasından yalnızca beş dakika sonra Vitaliy Kosovskyi düzgün bir voleyle skoru 3-1'e getirdi. Kısa bir süre sonra orta saha oyuncusu, maçı ve belki de turu bitirebilecek çok iyi bir fırsat yakaladı. Kosovskyi ise kaleciyle karşı karşıya kaldığında Oliver Kahn'ı aşırtmayı denedi, ancak kötü bir vuruşla fırsatı harcadı.

Bu pozisyon, yarı finalin dönüm noktası oldu. Bitime 12 dakika kala Shovkovskyi, Bayern'in bu kez Stefan Effenberg tarafından kullanılan bir başka serbest vuruşunda yanıldı. Ardından süre tükenirken Carsten Jancker skoru eşitledi.