Ferran Torres'in düzenli olarak gol atmaya başlaması kesinlikle şart. İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı, tüm kulvarlarda attığı sekiz golle aslında bu sezon PSG'nin en golcü oyuncusu. Ancak cumartesi günü Nice'e attığı gol, yaklaşık iki aydır ilk golüydü. Luis Enrique'nin, yazın Ajax'tan 45 milyon avroya (38 milyon sterlin/49 milyon dolar) transfer edilen ve şu ana kadar PSG'nin Şampiyonlar Ligi serüveninde hiçbir etki yaratamayan Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts'tan da kesinlikle daha fazlasına ihtiyacı var.
Paris'ten gelen son haberlere göre kulüp, Kvaratskhelia ve Doue sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalırken Godts ile yazın transfer edilen bir diğer oyuncu Maghnes Aklouche'un artacak sürelerinden büyük fayda sağlayacağına inanıyor. PSG, altyapısından yetişen Senny Mayulu ve Quentin Ndjantou'dan da çok şey bekliyor. İkisi de son haftalarda daha düzenli forma şansı buldu; bunda, Luis Enrique'nin oyuncularında sevdiği çok yönlülüğe sahip olmaları da etkili.
Dolayısıyla teknik direktörün seçenek sıkıntısı çekmediği söylenebilir. Ancak bu, PSG'nin Bradley Barcola'nın yazın Liverpool'a gitmesine izin verdiği için bedel ödediği yönündeki kaçınılmaz tartışmaları engellemedi. Fransa millî takım oyuncusu, Kvaratskhelia, Dembele veya Doue'nin yerine her zaman çok iyi bir seçenekti. Mevcut sakatlık krizinde de doğrudan ilk 11'e gireceğine şüphe yok.
Ne var ki sonradan bakınca her şey daha açık görünür. Dünya futbolunun bitiricilik açısından en istikrarsız oyuncularından birini satarak PSG'nin yaz boyunca yaptığı harcamaların neredeyse tamamını karşılayan sportif direktör Luis Campos'u eleştirmek gülünç olur.
Yine de PSG'nin çarşamba günü tehlikeli bir Roma ekibiyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına giderken yıldızlarla dolu kadrosunda hücum açısından dünya çapında kalite eksikliği birdenbire göze çarpıyor. Bu nedenle kulübün adı, ocak ayında transfer edilmesi mümkün olabilecek birçok kanat oyuncusuyla şimdiden anılıyor. Bunlar arasında, daha önce de transfer hedefi olan ve Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde hiç mutlu olmayan Estevao da var.
Ancak gelen bilgilere göre Luis Enrique, sezon ortasında büyük transferler yapmaya hâlâ sıcak bakmıyor. Önümüzdeki beş hafta, Parc des Princes'teki mevcut diğer oyuncular için sezonun ikinci yarısında başrolü üstlenmeye layık olduklarını gösterecekleri uzun bir seçme süreci olacak.
Elbette PSG'nin tahtına göz diken başlıca rakipleri Arsenal, Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid bunu kamuoyu önünde söylemeyecek. Ancak Avrupa'nın mevcut şampiyonunun ideal hücum hattındaki üç oyuncudan ikisini kaybetmesi onlara büyük cesaret vermiş olmalı. Luis Enrique'nin daha önce durdurulamaz görünen takımı artık o kadar korkutucu görünmüyor.
Kuşkusuz PSG'nin başarısının anahtarı, sıra dışı teknik direktörünün son üç yılda sağladığı zihniyet değişimi oldu. Dolayısıyla henüz paniğe kapılmamasını anlamak mümkün. Ancak PSG'nin en yetenekli iki oyuncusu olmadan gerçekten “aynı takım” olup olamayacağını sorgulamamak imkânsız.