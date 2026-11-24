Yalnızca Kvaratskhelia'yı kaybetmek bile PSG'nin üst üste üçüncü kez şampiyon olma umutları için büyük bir darbeydi. Luis Enrique'nin takımının, Gürcü George Best olarak anılan oyuncu olmadan son iki Avrupa Kupası'nı kazanamayacağını söylemek kesinlikle abartı değil. Kvaratskhelia, Ocak 2025'te Napoli'den gelişinin ardından takımı dönüştüren bir etki yaratmıştı.

Kvaratskhelia geçen sezonki başarıda özellikle önemli bir rol oynadı. Eleme aşamasında üst üste yedi maçta en az bir gole katkı sağlayan ilk erkek futbolcu olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilmesi son derece yerindeydi. Ardından Arsenal'e karşı oynanan finalde Ousmane Dembele'nin PSG'ye beraberliği getirdiği kritik penaltıyı kazandırdı.

Hollandalı efsane Clarence Seedorf o dönemde Amazon Prime Video'ya şunları söylemişti: “Kvaratskhelia dünyanın en iyi oyuncusu ve daha da iyi olacak. Solda kalır mı bilmiyorum, çünkü her durumda ne yapması gerektiğini biliyor. Bazı anlarda takımı sırtlıyor; bu yüzden oyun zekâsını beğeniyorum. Orta sahada fazladan bir oyuncu gibi oynuyor, ileride de fark yaratıyor.” Sakatlığının Paris basınında bu kadar paniğe yol açmasının nedeni de tam olarak buydu.

Yine de Luis Enrique, Kvaratskhelia olmadan yola devam edebilecek kaliteye sahip olduklarında ısrarcıydı. İlk işaretler de doğrusu cesaret vericiydi. PSG, 20 Ekim'de Parc des Princes'te Barcelona ile oynadığı maçta Kvartaskhelia yaklaşık 60. dakikada ön çapraz bağını kopardığında 1-1 berabereydi. Buna rağmen Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian Ruiz'in golleriyle maçı 4-2 kazandı. İki hafta sonra Madrigal'de Villarreal'i 6-0 mağlup etmesi de Kvaratskhelia olmadan gol pozisyonu üretmenin ve bunları değerlendirmenin PSG için büyük bir sorun olmayacağını düşündürdü.

Ancak Doue'nin de devre dışı kalması, durumu Luis Enrique'nin bile çözemeyebileceği bir soruna dönüştürüyor. En azından transfer piyasasına yönelmeden çözmesi zor görünüyor.