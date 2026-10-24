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Dele Alli Twitch streamingGOAL

Dele Alli'nin yeni Twitch kariyeri: Unutulan eski Tottenham yıldızının canlı yayıncılığa yönelmesi futbola gerçekçi bir alternatif mi, yoksa endişe kaynağı mı?

Bir yılı aşkın süredir kulüpsüz olan eski Tottenham orta saha oyuncusu internette canlı yayın yapmaya başladı. Bu hamlesi birbirinden çok farklı tepkiler aldı.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Tottenham, cumartesi günü Chelsea deplasmanına çıkacak. Dele Alli, koşullar farklı olsaydı Stamford Bridge’de eski rakiplerine karşı bir kez daha sahaya çıkmaya hazırlanıyor olacaktı. Ancak unutulmaya yüz tutmuş eski Tottenham oyuncusu, maçı uzaktan izleyecek. Üstelik bunu, internette edindiği 150 bin takipçisinin önünde yapabilir.

    Son resmî maçının üzerinden yaklaşık 19 ay geçen ve bu sürenin son 13 ayını kulüpsüz geçiren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, beklenmedik bir yön değiştirerek Twitch’te canlı yayın yapmaya başladı ve kısa sürede çok sayıda aboneye ulaştı.

    Dele’nin sağlığına ilişkin haklı endişeler nedeniyle bu adım, en hafif tabirle karışık tepkiler aldı. Peki futbolculuk kariyerinin sonuna hızla yaklaşan biri için bu gerçekten yeni bir kariyer olabilir mi?

  • Tarih yazan

    FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAM
    AFP

    Dele, Tottenham'da oynadığı dönemde Chelsea'nin başına bela olmuş, 2018'de Tottenham'a Stamford Bridge'deki ilk galibiyetini kazandırmıştı.

    Tottenham ile Chelsea arasındaki son yıllarda giderek sertleşen rekabet denince akla ilk gelen oyunculardan biri Dele. Bunun da haklı bir nedeni var: Mauricio Pochettino döneminde Chelsea'ye karşı kazanılan bazı unutulmaz zaferlerin başrolündeydi. Bu karşılaşmalar onun en iyi performanslarını ortaya çıkarıyordu.

    Hırçın orta saha oyuncusu, Tottenham'ın Batı Londralı ezeli rakibine karşı kulüpteki döneminde çıktığı sekiz maçta sekiz gole katkıda bulundu. Bunlar arasında 2016-17 sezonunda White Hart Lane'de galibiyeti getiren iki golü ve 2018-19 sezonunda kendi sahasında kaydettiği bir gol ile yaptığı bir asist de vardı.

    Ancak Dele, Tottenham efsanesi olma yolunda asıl Nisan 2018'de önemli bir adım attı. Takımına, Premier League döneminde Stamford Bridge'deki ilk galibiyetini getirdi. Chelsea deplasmanındaki 28 yıllık galibiyet hasretine son veren geri dönüşe öncülük etti. Önce savunma arkasına gönderilen topu harika bir şekilde kontrol edip golü atarak takımını öne geçirdi, ardından kale önündeki karambolden yararlanıp tarihi zaferi perçinledi.

    O sırada 22 yaşında olan Dele, yıldız olacağına kesin gözüyle bakılan bir oyuncu gibi görünüyordu. Sezonu, tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta 30 gole katkıda bulunarak tamamlamıştı. Bu performans, daha da verimli geçen 2017-18 sezonunun ardından gelmişti ve Steven Gerrard ile Frank Lampard gibi isimlerle yapılan karşılaştırmaları haklı çıkarıyor gibiydi.

    Dele daha sonra, o dönemde Chelsea ile rekabeti Tottenham'ın Kuzey Londra'daki rakibi Arsenal ile rekabetinden bile daha sert hissettiğini itiraf etti. 2024'te Sky Sports'a şunları söyledi: "Neden bilmiyorum ama Tottenham'da geçirdiğim dönemde Arsenal ile Tottenham arasında her zaman bir rekabet olduğunu hissediyordum. Fakat Chelsea ile Tottenham arasındaki mesele daha kişisel bir hâl aldı. Onları hep yenmek istiyorduk; 'Battle of the Bridge' ve bunun gibi maçlar yaşadık. Bence dinamik değişti ve Arsenal'a eskisi kadar odaklanmıyorduk. Daha çok Chelsea'ye odaklanıyorduk."

  • Sert düşüş

    Dele Alli Como
    Getty

    Dele, Mart 2025'te Como formasıyla çıktığı tek maçta, dokuz dakikalık kısa süreli oyununun sonunda kırmızı kart görmesinden bu yana hiçbir resmî maçta forma giymedi.

    Kasım 2019'da Pochettino'nun görevden alınmasının ardından Dele'nin kariyeri giderek kötüye gitti. Sakatlıkları ve vasat performansı nedeniyle gözden tamamen düştü. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda teknik direktörler birbiri ardına değişirken Jose Mourinho ve Antonio Conte de göreve gelen isimler arasındaydı. Dele'nin Ocak 2022'de Everton'a bedelsiz transferine izin verildi.

    Mayıs 2020'de, Covid-19 kapanmasının en yoğun döneminde Dele, Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşanan bir soygun sırasında bıçakla tehdit edilip fiziksel saldırıya uğradı. Tottenham taraftarı ve gazeteci Sean Walsh, bunun Dele'nin kariyerinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyor. GOAL'e konuşan Walsh, “Bunu hiç atlatabildiğini sanmıyorum. Project Restart döneminde onu neredeyse hiç görmedik, pek oynamadı. Ardından 2020-21 sezonunun neredeyse tamamında hiçbir etkisi olmadı; ortalıkta yoktu, oynamıyordu. İşler giderek kötüleşti ve bir daha toparlanamadı” diyor.

    Dele, kariyeri boyunca form ve fiziksel durumuyla ilgili sorunların yanı sıra kişisel sorunlarla da mücadele etmişti. 2023 yazında Gary Neville ile The Overlap için yaptığı samimi röportajda çocukluğunda yaşadığı travmalara ışık tuttu. Altı yaşındayken cinsel istismara uğradığını ve sekiz yaşına geldiğinde uyuşturucu satması için kullanıldığını açıkladı.

    Ruh sağlığı sorunlarından ve uyku hapı bağımlılığından da söz etti. Bu bağımlılık, Beşiktaş'taki sakatlıkların etkilediği kiralık döneminin ardından, o yılın başlarında altı hafta boyunca bir rehabilitasyon merkezinde kalmasına yol açmıştı. Dele'nin güldürücü gaz soluduğunu gösteriyor gibi görünen fotoğraflar da o dönemde yayımlandı. Bu yılın başlarında Daily Mail, Londra'daki bir kumarhanede gece geç saatlerde oynadığı kart oyunlarında “birkaç gün içinde” 150 bin sterlin kaybettiğini bildirdi.

    Neville'e, “Beni yanlış anlama. Futbolu seviyorum, hayatımı kurtardı, her şeyimi futbola borçluyum. Ama herkesin düşündüğü kadar kolay değil. Dışarıdan görünen bu ‘şaşaalı hayat’ değil. Evet, paran var; o para olmadan yapamayacağın birçok şeyi yapabiliyorsun. Ama işin içinde olmadıkça bunun insana zihinsel olarak neler yapabileceğini insanların anlayacağını sanmıyorum” dedi.

    İngiltere'ye dönüşünün ardından Dele, bir dizi sakatlık nedeniyle zorlu bir 18 ay boyunca sahalardan uzak kaldı ve 2023-24 sezonunun tamamını kaçırdı. Sözleşmesi 2024 yazında sona ermesine rağmen Everton'ın sağlık ekibinin yardımıyla yeniden maçlara çıkabilecek duruma geldi ve Ocak 2025'te Como'ya bedelsiz transfer oldu.

    Ancak İngiltere millî takımında forma giymiş olan oyuncu, Eylül 2025'te Serie A ekibinden karşılıklı anlaşmayla ayrıldığından beri kulüpsüz. Bu ayrılık, sevgilisi Cindy Kimberly ile ilişkisinin sona ermesinden kısa süre sonra geldi. Como'da yalnızca bir kez, dokuz dakikalığına sahaya çıktı ve AC Milan'ın oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'e yaptığı kontrolsüz faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

    Bu, yazının kaleme alındığı tarihten 19 uzun ay önce oynadığı son resmî maç olmaya devam ediyor. Dele, 2021-22 sezonunun ortasında Tottenham'dan ayrıldığından beri yalnızca 29 maçta forma giydi. Bunların 13'ü Everton'da, 15'i kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta, biri de Como'daydı.

    Dele geçen yılı bireysel antrenman yaparak geçirdi ve sosyal medyada zaman zaman durumuna ilişkin paylaşımlar yaptı. Bu süreçte iki transfer dönemi geçmesine rağmen yeni bir kulüp bulamadı. Kariyerine nerede, ne zaman, hatta devam edip etmeyeceği şu aşamada belirsiz. Bolca boş vakti olunca Twitch'te yayın yapmaya başladı. Bu adım görüş ayrılıklarına yol açtı.

  • Yeni bir kariyer mi?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Eski Tottenham orta saha oyuncusu, boş zamanlarında yayıncılığa yöneldi. Bu da kaçınılmaz olarak farklı tepkilere yol açtı.

    Eylül sonlarında Twitch kanalını açan Dele, kısa sürede 150.000'den fazla takipçiye ulaştı. Bu süreçte hem “gerçek hayat” anlamına gelen ve günlük yaşamını olduğu gibi gösterdiği “IRL” yayınları yaptı hem de Londra'daki evinde masasının başına geçip izleyicileriyle sohbet etti. Videoları da kısa değil: Bugüne kadarki en uzun sohbet yayını neredeyse beş saat sürdü.

    Spor ayakkabılar ve tasarım çantalarla dolu rafların önünden dünyaya yayın yapan 30 yaşındaki Dele'nin içerikleri şimdiye kadar oldukça çeşitliydi. Futbol kariyerinden anılar anlattı, YouTube'da gollerinin videolarını izleyicileriyle birlikte izledi, beklenmedik özel konuklar ağırladı ve bolca müzik çaldı. Ayrıca ünlü isimlerle dolu rehberinden Jack Grealish, James Maddison ve Eric Dier'ın da aralarında bulunduğu kişileri rastgele aradı.

    Bu aramalardan biri, sonradan viral olan, rahatsız edici ve biraz da izlerken insanı utandıran bir konuşmaya yol açtı. İzleyicilerinin teşvikiyle eski Tottenham takım arkadaşı Harry Kane'i arayan Dele'nin yaptığı konuşma, yolları ayrıldığından beri kariyerlerinin ne kadar farklı yönlere gittiğini ortaya koydu. Telefonu açan Kane, “Neler oluyor? Bir süredir konuşmadık dostum,” dedi.

    Dele, Bayern Münih'in forvetine canlı yayın yaptığını söyledikten sonra gülümseyerek şöyle karşılık verdi: “Seni çok isteyen oldu. Bir de sohbette ‘Ballon d'Or’ deyip duruyorlar, ben de ‘O ödül yalnızca tek bir kişiye gitmeli’ diyorum.”

    Ancak binlerce kişinin konuşmayı dinlemesinden açıkça rahatsız olan Kane, belki de eski takım arkadaşının durumunu merak ettiği için konuyu hızla Dele'ye çevirdi. İngiltere kaptanının “Neredesin?” diye sorması, Dele'nin Londra'da yaşadığını bilmediğine işaret ediyordu. “Umarım sıkı çalışıyorsundur?” diyerek de onu motive etmeye çalışıyor gibiydi. Konu kendi hayatına geldiğinde Dele'nin ses tonu belirgin biçimde ciddileşti.

    Dele'nin yeni yayın platformundan para kazanıp kazanmadığı, kazanıyorsa tam olarak ne kadar kazandığı belli değil. Yayıncılar Twitch'te ücretli abonelikler, yayın içi reklamlar, sponsorluk anlaşmaları ve izleyicilerden gelen bağışlar yoluyla gelir elde edebiliyor.

  • “Futbol onu geride bıraktı”

    Dele Alli Como
    Getty Images

    İnternetteki yorumcular ve taraftarlar, Dele'nin internet yayıncılığına yönelmesi ve videolarındaki bazı içerikler nedeniyle endişe duyuyor.

    Dele'nin kariyerinde yön değiştirmesine verilen tepkiler büyük ölçüde olumsuz oldu. İnternette birçok kişi, eski Tottenham oyuncusunun ruh sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişelerin ardında, yayın yaparken alışılmışın dışında davrandığı algısı var. Futbolcuların hayatına bu düzeyde doğrudan erişimin neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu da belirtmek gerek. Medya karşısına çıkmaya yönelik eğitim aldıkları röportajlarda ve sosyal medya videolarında onların gerçek kişiliklerini pek göremiyoruz.

    Daily Mail, Dele'nin yayınlarını futboldan uzak kalmasının “üzücü gerçeği” olarak tanımlarken Mirror, yayınlarda yaptıklarını “rahatsız edici derecede absürt” ve “son derece iç karartıcı” diye nitelendirdi. talkSPORT'a konuşan futbol yorumcusu ve spiker Ally McCoist ise şöyle dedi: “Bu harika, eğlenceli; izlemek ve dinlemek de güzel. Ama şu anda bulunduğu noktadan söz ediyorsak, bu trajik. Asıl mesele bu. Çünkü hâlâ pazartesi sabahları hakkında konuşacağımız bir seviyede futbol oynuyor olmalıydı.”

    McCoist bununla birlikte, orta saha oyuncusunun ruh sağlığı ve bağımlılıkla ilgili yaşadığı zorluklara dikkat çekerek sözlerine bir çekince ekledi: “Sonuçta, ruh sağlığını etkilediği için bunu yapamıyorsa şu anda bulunduğu yerde çok daha iyi durumda. Ruh sağlığıyla ilgili sıkıntılarını da açıkça anlattı. Bu yüzden sağlığı ve esenliği, bence üst düzeyde futbol oynamasından çok daha önemli.”

    Öte yandan, adı açıklanmayan eski bir İngiltere millî futbolcusu Daily Mail'e şunları söyledi: “Videoları izleyemedim. Onun adına üzüldüm. İşlerin bu noktaya gelmesi beni gerçekten çok üzdü. Yeteneğini düşününce, ‘Vay be, iş bu noktaya mı geldi?’ dedim. Futbolun onu geride bırakmasına üzülüyorum.”

    Bu tepkiler üzerine Dele, yeni girişimini canlı yayında savunma gereği duydu. İzleyicilerine inanamaz bir kahkahayla, “Bütün o [antrenmanları] saat beşe kadar bitirip geri dönebilir, toparlanmamı sağlayacak çalışmaları yapıp altıda yayına çıkabilirim. İnsan bir yandan eğlenemez mi? Sonra bir kulübe [dışarı] çıksam o da sorun oluyor,” dedi. “Bunu gördüm ve dedim ki, arkadaşlar, insan birden fazla şey yapabilir. Ne yani, onlar sadece talkSPORT'ta program yapıp sonra eve gidince ne yapıyor?

    “Bu arada talkSPORT'a karşı bir şeyim yok. Sadece yayın yapmamla ilgili yorumlarını gördüm; sanki bir daha asla futbol oynamaya dönmeyecekmişim gibi konuşuyorlardı.”

  • “Onu destekleyenler kimler?”

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Bazıları, Dele'nin bazı kararlarını almasında perde arkasında kimin etkili olduğunu sorguluyor.

    Tottenham taraftarları için Dele'nin yayınlarından bazı kesitleri izlemek özellikle zor oldu. Tottenham taraftarı Walsh, GOAL'e şunları söylüyor: “Bu görüntülerden bazılarını izlemek zor. Bir şeyler yolunda değil gibi. Hatta mutlu da olabilir ama ruhsal olarak iyi bir durumda görünmüyor.”

    “Kane'le yaptığı görüşmede, bir süredir konuşmamışlar gibi görünüyordu. İçimden bir ses, Kane'in Dele'den gelen aramayı gördüğünde bunu neredeyse bir yardım çağrısı olarak düşündüğünü söylüyor. Bence [Kane] Dele'nin yayın yaptığını bilseydi telefonu açmazdı.”

    Walsh sözlerine şöyle devam ediyor: “Gerçekten çok zor. Evet, kariyerinin böyle ilerleyeceğini düşünmemiştim. Real Madrid'de ya da benzeri bir takımda oynayacağına o kadar emindim ki.”

    Ancak Walsh, Dele'nin Tottenham'daki en parlak yıllarında bile uzun süredir internette yayın yaptığını ve geniş hayran kitlesiyle etkileşim kurduğunu da hatırlatıyor. “Dele, Tottenham'da en iyi dönemindeyken de yayın yapıyordu,” diyor. “Hatırlıyorum, hafta içinde Fortnite oynarken yayın açardı. O kuşaktan biri. Bence bugün hâlâ iyi oynuyor olsaydı da muhtemelen bunu yapardı. Taraftarlarla etkileşim kuran biri olurdu.

    “En iyi döneminde küçük çocukların gözdesiydi. Herkes onun gibi olmak istiyordu. Küçük erkek kardeşimin onu ne kadar sevdiğini, kendine örnek aldığını hatırlıyorum. Muzip biriydi, önemli goller atar, rakibi kızdırmayı severdi. Bu çok büyük bir olaydı; bazen her şeyin merkezinde o varmış gibi gelirdi.”

    Walsh'a göre sorun canlı yayın yapması değil, videoların bazılarındaki içerik ve Dele'nin kararlarını etkiliyor olabilecek yakın çevresindeki kişiler. “Bence futbol dışında hep böyle bir ilgi alanı olacaktı. Ama benim için sorun bu değil; asıl mesele yanında kimlerin olduğu,” diyor.

    “Benim için sorun canlı yayınlar değil. Daha çok, yayınlarda söyledikleri ve yaptıkları. Bir de Kane'i durup dururken araması gibi şeyler. Bunlar tuhaf davranışlar.”

  • Tottenham takipte

    Dele Alli Tottenham
    Getty

    Tottenham, Dele ile iyi ilişkilerini sürdürdü ve onu geçen sezon özel konuk olarak kulübe davet etti.

    Şunu da belirtmek gerek: Tottenham görünüşe göre hâlâ Dele'ye destek oluyor. Dele, şubat ayında Arsenal'e karşı oynanan Kuzey Londra derbisi için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda özel konuk olarak ağırlandı ve bir sonraki ay formunu geliştirmek için kulübün antrenman tesislerini kullanmasına izin verildi.

    Ekim ayında daha önce yaptığı bir canlı yayın sırasında kulübün stadına da döndü. YouTuber Danny Aarons ile birlikte içerik üretirken taraftarlarla buluştu, stadyumu gezdi ve ardından çatıya çıktı.

    Walsh, GOAL'e şunları söyledi: “Tottenham, o kuşaktan kulüpte forma giymiş isimlere zeytin dalı uzatmaya çok istekliydi. Onlar [kulüp sahipleri] taraftarlarla yeniden bağ kurmak istiyordu. Taraftarların o takımı sevdiğinin farkındalar. Bu yüzden Dele de dâhil o takımdaki isimleri öne çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklar.

    “Geçen sezon antrenman tesislerinde çalışıyordu. Bence kulübün kapısı, ona ve o kuşaktan oyunculara geri dönmeleri için neredeyse her zaman açık. Temelde bir kültür oluşturmak istiyorlar ve bunun Tottenham'ın o dönemki hâli üzerine kurulmasını istiyorlar.”

  • Belirsiz gelecek

    Dele Alli Como Roma
    Getty

    13 aydır kulüpsüz olan Dele canlı yayıncılığa yönelirken, bir sonraki adımı belirsizliğini koruyor

    Şu aşamada Dele'yi bundan sonra nelerin beklediği ve Twitch'te canlı yayın yapmanın onun için sürdürülebilir yeni bir kariyere dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz. Neredeyse iki haftadır yayın açmadı. Kane ile yaptığı görüşmede, “Bazı şeyler oluyor” diyerek hazırlığında bir şeyler olduğunu ima etti. Diğer videolarında da bir “projeden” söz etti.

    Son bir ay kadar sürede canlı yayınlara ayırdığı toplam 20 saati aşkın zamana rağmen Dele'nin çok çalışmadığı söylenemez. Spor salonunda ve antrenman sahasında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada düzenli olarak paylaşıyor. Sahaya dönüşünü beklerken hâlâ formda görünüyor. Bir yayınında haftada beş ya da altı kez antrenman yaptığını söyledi.

    Bir sonraki durağının neresi olacağını kimse bilmiyor. Yazın West Ham ile antrenman yaptığı bildirilen orta saha oyuncusuna, daha önce tesislerini kiraladığı, bölgesindeki League Two kulübü Barnet ile çalışma fırsatı sunuldu. Kısa süre önce konuşan kulübün teknik direktörü Dean Brennan, formunu geliştirmek üzere A takımla çalışması için Dele'ye “kapıların açık olduğunu” söyledi. Ancak Daily Mail, Dele'nin “doğru fırsatı” beklediği için bu teklifi kabul etmeyeceğini bildirdi. Dele, sekizinci kademede mücadele eden Windsor & Eton FC'nin sahasını da antrenman için kullandı.

    Boyle Sports'un ‘No Tippy Tappy Football’ podcast'inde konuşan, Dele'nin MK Dons'taki çıkış döneminde teknik direktörlüğünü yapan Karl Robinson, 30 yaşındaki oyuncuya bu yılın başlarında Salford City'ye katılma fırsatı sunduğunu açıkladı. “Bir iş fırsatı çıkarsa Dele Alli, isterse çalıştığım her yere her zaman gelebilir” dedi. “Tek söyleyebileceğim, umarım iyidir, umarım sağlıklıdır ve umarım iyi bir durumdadır. Onu haziranda spor salonunda gördüm ve Salford'a gelmesini söyledim. Ama muhtemelen bana bakıp ‘Hocam, hadi ama, bunu yapmam’ demiştir.”

    Walsh, Football League'in dördüncü kademesine inmenin şu anda Dele'nin futbol kariyeri için aslında en iyi hamle olacağına inanıyor. GOAL'e konuşan Walsh, “Championship'te muhtemelen iş yapabilir” diyor. “Ama futbolu hâlâ önemsediğini gerçekten kanıtlamak istiyorsa League Two'ya gitmenin aslında halkla ilişkiler açısından iyi bir hamle olacağını düşünüyorum.”

    Geleceğin neler getireceğini kim bilebilir? Öğrenmek için Dele'nin bir sonraki canlı yayınını izlememiz gerekebilir.