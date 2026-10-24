Dele Alli'nin yeni Twitch kariyeri: Unutulan eski Tottenham yıldızının canlı yayıncılığa yönelmesi futbola gerçekçi bir alternatif mi, yoksa endişe kaynağı mı?

Kasım 2019'da Pochettino'nun görevden alınmasının ardından Dele'nin kariyeri giderek kötüye gitti. Sakatlıkları ve vasat performansı nedeniyle gözden tamamen düştü. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda teknik direktörler birbiri ardına değişirken Jose Mourinho ve Antonio Conte de göreve gelen isimler arasındaydı. Dele'nin Ocak 2022'de Everton'a bedelsiz transferine izin verildi.

Mayıs 2020'de, Covid-19 kapanmasının en yoğun döneminde Dele, Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşanan bir soygun sırasında bıçakla tehdit edilip fiziksel saldırıya uğradı. Tottenham taraftarı ve gazeteci Sean Walsh, bunun Dele'nin kariyerinde bir dönüm noktası olduğuna inanıyor. GOAL'e konuşan Walsh, “Bunu hiç atlatabildiğini sanmıyorum. Project Restart döneminde onu neredeyse hiç görmedik, pek oynamadı. Ardından 2020-21 sezonunun neredeyse tamamında hiçbir etkisi olmadı; ortalıkta yoktu, oynamıyordu. İşler giderek kötüleşti ve bir daha toparlanamadı” diyor.

Dele, kariyeri boyunca form ve fiziksel durumuyla ilgili sorunların yanı sıra kişisel sorunlarla da mücadele etmişti. 2023 yazında Gary Neville ile The Overlap için yaptığı samimi röportajda çocukluğunda yaşadığı travmalara ışık tuttu. Altı yaşındayken cinsel istismara uğradığını ve sekiz yaşına geldiğinde uyuşturucu satması için kullanıldığını açıkladı.

Ruh sağlığı sorunlarından ve uyku hapı bağımlılığından da söz etti. Bu bağımlılık, Beşiktaş'taki sakatlıkların etkilediği kiralık döneminin ardından, o yılın başlarında altı hafta boyunca bir rehabilitasyon merkezinde kalmasına yol açmıştı. Dele'nin güldürücü gaz soluduğunu gösteriyor gibi görünen fotoğraflar da o dönemde yayımlandı. Bu yılın başlarında Daily Mail, Londra'daki bir kumarhanede gece geç saatlerde oynadığı kart oyunlarında “birkaç gün içinde” 150 bin sterlin kaybettiğini bildirdi.

Neville'e, “Beni yanlış anlama. Futbolu seviyorum, hayatımı kurtardı, her şeyimi futbola borçluyum. Ama herkesin düşündüğü kadar kolay değil. Dışarıdan görünen bu ‘şaşaalı hayat’ değil. Evet, paran var; o para olmadan yapamayacağın birçok şeyi yapabiliyorsun. Ama işin içinde olmadıkça bunun insana zihinsel olarak neler yapabileceğini insanların anlayacağını sanmıyorum” dedi.

İngiltere'ye dönüşünün ardından Dele, bir dizi sakatlık nedeniyle zorlu bir 18 ay boyunca sahalardan uzak kaldı ve 2023-24 sezonunun tamamını kaçırdı. Sözleşmesi 2024 yazında sona ermesine rağmen Everton'ın sağlık ekibinin yardımıyla yeniden maçlara çıkabilecek duruma geldi ve Ocak 2025'te Como'ya bedelsiz transfer oldu.

Ancak İngiltere millî takımında forma giymiş olan oyuncu, Eylül 2025'te Serie A ekibinden karşılıklı anlaşmayla ayrıldığından beri kulüpsüz. Bu ayrılık, sevgilisi Cindy Kimberly ile ilişkisinin sona ermesinden kısa süre sonra geldi. Como'da yalnızca bir kez, dokuz dakikalığına sahaya çıktı ve AC Milan'ın oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'e yaptığı kontrolsüz faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bu, yazının kaleme alındığı tarihten 19 uzun ay önce oynadığı son resmî maç olmaya devam ediyor. Dele, 2021-22 sezonunun ortasında Tottenham'dan ayrıldığından beri yalnızca 29 maçta forma giydi. Bunların 13'ü Everton'da, 15'i kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta, biri de Como'daydı.

Dele geçen yılı bireysel antrenman yaparak geçirdi ve sosyal medyada zaman zaman durumuna ilişkin paylaşımlar yaptı. Bu süreçte iki transfer dönemi geçmesine rağmen yeni bir kulüp bulamadı. Kariyerine nerede, ne zaman, hatta devam edip etmeyeceği şu aşamada belirsiz. Bolca boş vakti olunca Twitch'te yayın yapmaya başladı. Bu adım görüş ayrılıklarına yol açtı.