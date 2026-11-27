ABD futbolundaki pek çok kişi gibi Robinson da geçen yazın daha parlak bir geleceğin başlangıcı olabileceğine inanıyor. Paraguay, Avustralya ve Bosna-Hersek karşısında alınan galibiyetlerin taraftarlara ilham vermiş olmasını umuyor. Ona göre bu, ABD futbolunda kendisinin de parçası olduğu dönemden daha parlak bir çağın önünü açabilir.

Robinson’a göre bunun bir yönü kültürel. İngiltere’de büyüdüğü için futbolun günlük hayatın ne kadar içinde olduğunu biliyor; ABD’de ise durum tam olarak böyle değil. Diğer yönü de futbola erişim. Bu konu ABD’de tartışılmaya devam ediyor.

“Dünya Kupası’nın buna katkı sağlamış olmasını umuyorum ama hâlâ gidilecek yol var” diyor. “ABD’de insanların nasıl futbol oynadığını, en azından büyüdüğüm Birleşik Krallık’taki durumla karşılaştırdığımda, orada futbol hep oynanan spordu. Elinizde ne olduğu önemli değil; bir topunuz ve oynayacak bir sahanız olsun yeter. Ayakkabılarımızı çıkarır, kale yapar ve birbirimize karşı oynardık. Fark etmez. Zengin çocuklar isterse oynayabilir, yoksul çocuklar da oynayabilir. Burada bunun önünde bir engel yok.

“ABD’de futbolun daha çok zengin çocukların oynadığı bir spor olarak görüldüğünü hissediyorum. Çocuklarınızı düzenli biçimde futbol oynayabilecekleri bir ortama sokmak çok para gerektiriyor. Umarım bu engelleri aşar ve futbolu daha erişilebilir hâle getirebiliriz. Ülkenin büyüklüğüne, oyuncu havuzuna, herkesin geçmişine bakın; çok çeşitli bir ülke. Futbola girme fırsatı bulamayan insanlar arasında değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ortaya çıkma şansı bulamayan yetenekleri kaçırıyoruz.

“Futbolu daha erişilebilir kılabilir ve popülerliğini artırmaya devam edebilirsek, parka ya da sahaya gittiğinizde herkesin sadece birbirine top atıp tutmadığını veya Amerikan futbolu topu fırlatmadığını, futbol da oynadığını görürsünüz. O zaman bu ülke giderek daha iyi olacak dostum.”