Rice, ağustos sonlarında Arsenal antrenmanında her zamanki adidas COPA Pure kramponlarını bir kenara bırakıp bunun yerine Nike'ın yeni beyaz, kırmızı ve altın renkli Tiempo Maestri modelini giydiğinde, krampon meraklıları arasında ilk olarak dikkat çekti.

Bu tür şeyler nadiren gözden kaçar ve şaşırtıcı değişim, sektörün önde gelen isimleri tarafından orta sahanın Seven-Year association with the Three Stripes'ını bitirmeye hazır olduğunun bir işareti olarak hemen yorumlandı.

adidas'tan Nike'a geçip geçmeyeceği henüz belli değil, ancak böyle bir hamle aslında Rice için Swoosh'a dönüş anlamına gelecek. 27 yaşındaki oyuncu kariyerine bir Nike sporcusu olarak başladı ve özellikle West Ham'daki çıkış yılları boyunca Tiempo giydikten sonra 2019'da adidas ile sözleşme imzaladı.

Dolayısıyla Tiempo, onun çok iyi tanıdığı bir krampon ve rahatlık ile kontrol arayan oyuncular için Nike'ın, adidas'ın köklü COPA serisine denk modeli olarak doğal bir alternatif olurdu.