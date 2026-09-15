Declan Rice'ın krampon anlaşmasındaki gizem: Arsenal ve İngiltere yıldızı neden adidas'la sürpriz bir ayrılığın eşiğinde olabilir
Modern futbolda krampon anlaşmaları büyük önem taşıyor ve Declan Rice da dengeleri sarsan son büyük isim olmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.
Arsenal'ın orta saha oyuncusu, son haftalarda bir değil iki kez farklı tedarikçilerin yeni kramponlarını denerken görüldü. Bu da mevcut tedarikçisi adidas ile yedi yıllık birlikteliğini noktalamak üzere olduğuna işaret ediyor.
Yaklaşan ayrılığın ardındaki gerçeği muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü bunun nedenleri, hukuken bağlayıcı ince yazılar ve gizlilik sözleşmeleriyle korunuyor. Ancak bu kararın arkasındaki etkenleri ve bir sonraki anlaşmayı kiminle yapabileceğini değerlendirebiliriz.
Yeniden Nike'a mı?
Rice, ağustos sonlarında Arsenal antrenmanında her zamanki adidas COPA Pure kramponlarını bir kenara bırakıp bunun yerine Nike'ın yeni beyaz, kırmızı ve altın renkli Tiempo Maestri modelini giydiğinde, krampon meraklıları arasında ilk olarak dikkat çekti.
Bu tür şeyler nadiren gözden kaçar ve şaşırtıcı değişim, sektörün önde gelen isimleri tarafından orta sahanın Seven-Year association with the Three Stripes'ını bitirmeye hazır olduğunun bir işareti olarak hemen yorumlandı.
adidas'tan Nike'a geçip geçmeyeceği henüz belli değil, ancak böyle bir hamle aslında Rice için Swoosh'a dönüş anlamına gelecek. 27 yaşındaki oyuncu kariyerine bir Nike sporcusu olarak başladı ve özellikle West Ham'daki çıkış yılları boyunca Tiempo giydikten sonra 2019'da adidas ile sözleşme imzaladı.
Dolayısıyla Tiempo, onun çok iyi tanıdığı bir krampon ve rahatlık ile kontrol arayan oyuncular için Nike'ın, adidas'ın köklü COPA serisine denk modeli olarak doğal bir alternatif olurdu.
Seçeneklerini değerlendiriyor
Ancak Nike'a dönüş masadaki tek seçenek değil ve görünen o ki İngiltere milli oyuncusu, kazançlı yeni bir krampon anlaşmasına imza atmadan önce araştırmasını yapmaya hazır.
Ağustos ayında Arsenal antrenmanında Nike kramponlarla görüntülenen Rice, daha sonra kısa süreliğine yeniden COPA'larına döndü; eylül ayının ilerleyen günlerinde ise London Colney'de markasız, tamamen beyaz bir çift kramponla görüntülendi. Muhtemelen sözleşmesel yükümlülükler nedeniyle, maçlarda adidas kramponlarını giymeyi sürdürdü.
Dikkatli uzmanlar kısa süre içinde bu gizemli siluetin Nike'ın Tiempo'sundan çok daha sıra dışı bir şey olduğunu belirledi. Piyasadaki ana akım seçenekler yerine, bunların ağustos sonunda piyasaya sürülen Under Armour'un yeni Magnetico Elite 6 kramponları olduğuna inanılıyor.
Beyaz ya da tamamen siyah krampon giymek, genellikle bir oyuncunun ekipman sponsoru konusunda bir şeylerin değiştiğinin, sözleşmenin sona erdiğinin ya da yolların ayrılması yönünde anlaşma sağlandığının en güçlü işaretlerinden biridir ve bu da Rice'ın adidas'tan kesin gibi görünen ayrılığı öncesinde seçeneklerini değerlendirdiğinin bir başka örneğiydi.
Başroldeki isim değil
Bu aşamada, Rice'ın Alman spor giyim devinden ayrılmaya yaklaşan bu değişikliğini neyin motive ettiği net değil. Yedi yılın ardından sadece bir değişiklik istemesi mümkün, ya da bu hamle mevcut anlaşmasının ticari koşullarına yönelik bir memnuniyetsizliğe işaret ediyor olabilir.
Orta saha oyuncusu, adidas'ın daha az gösterişli COPA serisinin yüzlerinden biri olsa ve yıllar içinde çeşitli reklam kampanyalarında yer almış olsa da, onun markanın en öne çıkan sporcularından biri olduğunu savunmak zor. Erkek futbolunda bu roller, en azından şimdilik, görünüşe göre süperstarlar Lionel Messi, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'a ayrılmış durumda.
Yakın tarihli bir örnekte Rice, Hollywood süperstarı Timothee Chalamet'nin yanı sıra Three Stripes'ın üç vitrin ismi ile Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha ve Florian Wirtz gibi oyuncuların yer aldığı adidas'ın şık, beş dakikalık Dünya Kupası kısa filmi 'Backyard Legends'ta dikkat çekici şekilde yer almadı. Euro 2024 öncesinde de durum aynıydı; vatandaşın ve orta saha oyuncusu arkadaşı Bellingham, adidas'ın turnuva öncesi kampanyasında başrolü üstlenmişti.
Rice, Premier League'de sevilen bir kişiliğe sahip, güçlü bir karakter olarak bilinse de, dünyanın en iyi orta sahalarından biri olmasına rağmen küresel profilinin bazı akranlarının seviyesine ulaşmadığı yönünde bir algı var. 27 yaşındaki oyuncunun, yeni bir krampon tedarikçisinin bunu değiştirebileceğini düşündüğü mümkün.
adidas'ın kadrosu az önce andığımız isimler ve daha niceleriyle dolu olsa da, Rice hem Nike'ın hem de Under Armour'un sporcu grubunda anında en büyük isimlerden biri hâline gelecektir ve bu da kararını etkileyebilir.
Krampon anlaşmaları neden sona erer
adidas, ticari açıdan parasının karşılığını alamadığını düşünüyorsa, bağları koparma kararını Rice'ın kendisi değil de tedarikçi tarafın almış olması da, muhtemelen finansal nedenlerle, söz konusu olabilir.
The Athletic'e göre bir oyuncuya, sözleşmesinin son yılında uzatma teklifi yapılmayacağı bildirilir ve ayrılması beklenen bir müşteriye yönelik bir markanın finansmanını ve tanıtım faaliyetlerini azaltması da sık görülen bir durumdur.
Rice'ın adidas ile sözleşmesinin sonuna yaklaşırken adidas'ın son kampanyalarında yer almaması, onun yerine çeşitli diğer büyük yıldızlara öncelik verilmesiyle birlikte, bunu bir ölçüde açıklayabilir.
Covid-19 pandemisinin ardından Nike, stratejik bir hamleyle bazı elit futbolcularla yaptığı anlaşmaları sona erdirdi ve ticari açıdan en büyük isimlerine, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Marcus Rashford gibi oyunculara odaklanmayı tercih etti.
Kaynaklar ayrıca The Athletic'e, bazı elit futbolcuların "en büyük markalardan zaman zaman gördüklerinden daha fazla ilgi ve tanıtıma ihtiyaç duydukları" için başka seçeneklere yöneldiğini söyledi; Rice, spor giyim devinin kendisine yeterince değer vermediğini düşünüyorsa bu durum onun için de kesinlikle geçerli olabilir.
Elbette para da neredeyse kaçınılmaz olarak bir etken olacaktır. En kazançlı dönemlerinde krampon anlaşmaları, bir oyuncunun kulübünden elde ettiği kazancın yüzde 10 ila 15'ine denk gelebilir. Başka bir yerde daha iyi şartlar sunuluyorsa, bunun dikkatleri çekmesi pek de şaşırtıcı olmaz.
Yeni sipariş
Son yıllarda oyuncuların, imajları üzerinde daha fazla özerklik arayışına girip bundan keyif alması yönünde bir eğilim de var.
Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior, 2022'de üreticiyle olan sözleşmesi sona erdikten sonra Amerikalı spor giyim deviyle yaşadığı anlaşmazlığa ve teklif edilen tatmin edici olmayan yeni şartlara karşı bir meydan okuma olarak karartılmış siyah Nike kramponlar giymişti. O dönemde bir kaynak, The Athletic'e Vini'nin, "markasına kampanyalar ve dünya çapında aktivasyonlar aracılığıyla yatırım yapmaya istekli" bir tedarikçi bulmak istediğini söylemişti. Sonuçta Nike geri adım atacaktı.
Daha yakın zamanda ise, modern dönemde kariyerinin alacakaranlığındaki Ronaldo ile birlikte Nike Football'un yeni yüzü olan Mbappe'nin, şirkette pay sahibi olacağı, ürün stratejisi üzerinde söz sahibi olacağı ve kendi imza krampon serisini birlikte tasarlama özgürlüğüne kavuşacağı "bilinmeyen" bir piyasa bozucusuna imza atmak için iki on yılın ardından sansasyonel biçimde Swoosh'tan ayrılabileceği iddia edildi (söylentilere göre bu marka İsviçreli koşu uzmanı ON).
Daha küçük ölçekte ise birçok oyuncu, muhtemelen oldukça kazançlı bir anlaşmayla PUMA, Under Armour, New Balance ya da Mizuno gibi ikinci kademe tedarikçilerden birinin yüzü olma ihtimaline de yönelecektir. Bu markaların tamamı güçlü sporcu kadroları oluşturuyor; son yıllarda Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze ve Ibrahima Konate, Nike ya da adidas'ı geride bırakan isimler arasında yer aldı.
Bu arada bazıları ise tek başına hareket etmeyi seçiyor. Bayern Münih ve Fransa'nın sansasyon yaratan ismi Michael Olise'nin meşhur şekilde bir krampon anlaşması bile yokken, eski Arsenal savunmacısı Hector Bellerin daha önce kramponlarını internetten kendisi satın almıştı.
Ancak Rice için adidas'la bir yenileme ihtimali göz ardı edilmemeli. Geçmişte, Erling Haaland ve daha önce de belirttiğimiz gibi Vini Jr. dahil olmak üzere oyuncuların, asıl tedarikçileriyle yeni şartlara imza atmadan önce başka seçenekleri denediğini ya da kramponlarını kararttığını gördük.
Tercihlerini sürekli değiştirerek Arsenal'in yıldızı kesinlikle herkesi tetikte tutuyor. Gelişmeleri takip edin.