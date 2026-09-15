Rice, ağustos sonlarında Arsenal antrenmanında her zamanki adidas COPA Pure kramponlarını bir kenara bırakıp bunun yerine Nike'ın yeni beyaz, kırmızı ve altın renkli Tiempo Maestri modelini giydiğinde, krampon takipçileri arasında ilk olarak büyük yankı uyandırmıştı.

Böyle şeyler nadiren gözden kaçar ve bu şaşırtıcı değişiklik, sektörün önde gelen isimleri tarafından orta sahanın Three Stripes ile yedi yıllık birlikteliğini bitirmek üzere olduğunun bir işareti olarak hemen yorumlandı.

adidas'ı Nike ile değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil, ancak bu gerçekleşirse Rice için aslında Swoosh'a dönüş anlamına gelecek. 27 yaşındaki oyuncu kariyerine bir Nike sporcusu olarak başladı; özellikle West Ham'daki çıkış yılları boyunca Tiempo giydi ve 2019'da adidas ile sözleşme imzaladı.

Dolayısıyla Tiempo, onun son derece aşina olduğu bir krampon ve konfor ile kontrol arayan oyuncular için Nike'ın adidas'ın köklü COPA serisine karşılık gelen modeli olarak, doğal bir alternatif olacaktır.