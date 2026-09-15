Declan Rice'ın krampon anlaşması bilmecesi: Arsenal ve İngiltere yıldızı, adidas'tan neden sürpriz bir ayrılığa hazırlanıyor olabilir
Modern futbolda krampon anlaşmaları büyük önem taşıyor ve Declan Rice da dengeleri değiştirmeye hazırlanan son yıldız oyuncu gibi görünüyor.
Arsenal'ın orta saha oyuncusunun son haftalarda bir değil, iki kez farklı tedarikçilerin yeni kramponlarını denediği görüldü. Bu da mevcut tedarikçisi adidas ile yedi yıllık birlikteliğini noktalamaya hazırlandığının sinyalini veriyor.
Yaklaşan ayrılığın ardındaki gerçeği muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz; çünkü nedenler yasal bağlayıcılığı olan küçük puntolu maddeler ve gizlilik anlaşmalarıyla korunuyor. Ancak bu kararın arkasındaki etkenleri ve bir sonraki anlaşmasını kiminle yapabileceğini değerlendirebiliriz.
Yine Nike'a mı dönüyor?
Rice, ağustos sonlarında Arsenal antrenmanında her zamanki adidas COPA Pure kramponlarını bir kenara bırakıp bunun yerine Nike'ın yeni beyaz, kırmızı ve altın renkli Tiempo Maestri modelini giydiğinde, krampon takipçileri arasında ilk olarak büyük yankı uyandırmıştı.
Böyle şeyler nadiren gözden kaçar ve bu şaşırtıcı değişiklik, sektörün önde gelen isimleri tarafından orta sahanın Three Stripes ile yedi yıllık birlikteliğini bitirmek üzere olduğunun bir işareti olarak hemen yorumlandı.
adidas'ı Nike ile değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil, ancak bu gerçekleşirse Rice için aslında Swoosh'a dönüş anlamına gelecek. 27 yaşındaki oyuncu kariyerine bir Nike sporcusu olarak başladı; özellikle West Ham'daki çıkış yılları boyunca Tiempo giydi ve 2019'da adidas ile sözleşme imzaladı.
Dolayısıyla Tiempo, onun son derece aşina olduğu bir krampon ve konfor ile kontrol arayan oyuncular için Nike'ın adidas'ın köklü COPA serisine karşılık gelen modeli olarak, doğal bir alternatif olacaktır.
Seçeneklerini değerlendiriyor
Ancak Nike'a dönüş, masadaki tek seçenek değil ve görünen o ki İngiltere milli oyuncusu, kazançlı yeni bir krampon anlaşmasına imza atmadan önce araştırmasını yapmaya hazır.
Ağustos ayında Arsenal antrenmanında Nike kramponlarla görüntülenen Rice, kısa süreliğine yeniden COPA'larına döndü. Daha sonra ise eylül ayının başlarında London Colney'de markasız, tamamen beyaz bir çift kramponla objektiflere yansıdı. Muhtemelen sözleşmesel yükümlülükler nedeniyle maçlarda adidas kramponlarını giymeyi sürdürdü.
Dikkatli uzmanlar kısa süre içinde bu gizemli silüetin, Nike'ın Tiempo modelinden çok daha sıra dışı bir şey olduğunu tespit etti. Piyasadaki ana akım seçenekler yerine bunların, ağustos ayının sonunda piyasaya çıkan Under Armour'un yeni Magnetico Elite 6 kramponları olduğuna inanılıyor.
Beyaz ya da tamamen siyah krampon giymek, genellikle bir oyuncunun ekipman sponsoru konusunda bir şeylerin değişmekte olduğunun, sözleşmenin sona erdiğinin ya da ayrılık konusunda anlaşmaya varıldığının en net işaretlerinden biridir. Bu da Rice'ın adidas'tan ayrılması neredeyse kesin görünen süreç öncesinde seçeneklerini değerlendirdiğinin bir başka örneğiydi.
As adam değil
Bu aşamada Rice'ın Alman spor giyim devinden ayrılmaya neden hazırlandığı net değil. Yedi yılın ardından sadece bir değişiklik istemesi mümkün, ya da bu hamle mevcut anlaşmasının ticari şartlarından duyduğu bir memnuniyetsizliğe işaret ediyor olabilir.
Orta saha oyuncusu adidas'ın daha az gösterişli COPA serisinin yüzlerinden biri olsa ve yıllar içinde çeşitli reklam kampanyalarında yer almış olsa da, onun markanın en öne çıkan sporcularından biri olduğunu savunmak zor. Erkek futbolunda bu roller, en azından şimdilik, görünüşe göre süperstarlar Lionel Messi, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'a ayrılmış durumda.
Yakın tarihli bir örnekte Rice, adidas'ın Hollywood süperstarı Timothee Chalamet'yi ve Üç Çizgi'nin öne çıkan üç ismini, ayrıca Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha ve Florian Wirtz gibi oyuncuları bir araya getiren şık, beş dakikalık Dünya Kupası kısa filmi 'Backyard Legends'ta dikkat çekici biçimde yer almadı. Euro 2024 öncesinde de durum aynıydı; vatandaşı ve orta sahadaki meslektaşı Bellingham, adidas'ın turnuva öncesi kampanyasında başroldeydi.
Rice, Premier League'de sevilen kişiliği ve büyük karakteriyle tanınsa da, dünyanın en iyi orta sahalarından biri statüsüne rağmen küresel profilinin bazı yaşıtlarının seviyesine ulaşmadığı yönünde bir algı var. 27 yaşındaki oyuncu, yeni bir krampon tedarikçisinin bunu değiştirebileceğini düşünüyor olabilir.
adidas'ın kadrosu az önce andığımız isimler ve daha niceleriyle dolu olsa da, Rice Nike ya da Under Armour'un sporcu portföyünde anında en büyük isimlerden biri hâline gelecektir ve bu da kararını etkileyebilir.
Krampon anlaşmaları neden sona erer
adidas'ın ticari açıdan parasının karşılığını alamadığını düşünmesi halinde, mali nedenlerle bağları koparma kararını Rice'ın kendisinden ziyade tedarikçinin almış olması da mümkün.
The Athletic'e göre bir oyuncuya, sözleşmesinin son yılında uzatma teklifi yapılmayacağı bildirilir ve ayrılığın beklendiği durumlarda bir markanın da bir müşterisine sağladığı finansman ve tanıtım desteğini azaltması sık görülen bir durumdur.
Bu da, adidas ile anlaşmasının sonuna yaklaştığı görülen Rice'ın, kendisinin önünde çeşitli başka büyük yıldızlara öncelik verilmesi nedeniyle adidas'ın son kampanyalarında yer almamasını bir ölçüde açıklayabilir.
Covid-19 pandemisinin ardından Nike, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Marcus Rashford gibi ticari açıdan en büyük isimlerine odaklanmak için stratejik bir hamleyle çok sayıda elit futbolcuyla yaptığı anlaşmaları sonlandırdı.
Kaynaklar ayrıca The Athletic'e, bazı elit futbolcuların "en büyük markalardan bazen gördüklerinden daha fazla ilgi ve tanıtıma ihtiyaç duydukları" için başka seçeneklere baktığını söyledi; spor giyim devinin kendisine hak ettiğinden daha az değer verdiğini düşünüyorsa, bu Rice için de kesinlikle geçerli olabilir.
Elbette para da neredeyse kaçınılmaz olarak bir etken olacaktır. En kazançlı dönemlerinde krampon anlaşmaları, bir oyuncunun kulübünden elde ettiği gelirin yüzde 10 ila 15'ine denk gelebilir. Başka bir yerde daha iyi şartlar sunuluyorsa, bunun dikkatleri çekmesi pek de şaşırtıcı olmaz.
Yeni sipariş
Son yıllarda oyuncuların, imajları üzerinde daha fazla söz sahibi olmayı istemesi ve bundan keyif alması yönünde bir eğilim de ortaya çıktı.
Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior, 2022'de üreticiyle olan sözleşmesi sona erdikten sonra Amerikan spor giyim deviyle ve sunulan tatmin edici olmayan yeni şartlarla yaşadığı anlaşmazlığa tepki olarak tamamen siyaha boyanmış Nike kramponlar giymişti. O dönemde bir kaynak, The Athletic'e Vini'nin, "markasına kampanyalar ve dünya çapında aktivasyonlar aracılığıyla yatırım yapmaya istekli" bir tedarikçi bulmak istediğini söylemişti. Sonunda Nike geri adım attı.
Daha yakın zamanda ise, kariyerinin alacakaranlığındaki Ronaldo'nun ardından modern dönemde Nike Football'un yeni yüzü olan Mbappe'nin, yaklaşık yirmi yılın ardından Swoosh'tan ayrılarak "bilinmeyen" bir pazar bozucusuna imza atabileceği öne sürüldü. Bu şirketin, hakkında söylentiler çıkan İsviçreli koşu uzmanı ON olduğu belirtiliyor. Burada şirkette pay sahibi olacak, ürün stratejisi üzerinde etkisi bulunacak ve kendi imza krampon serisini birlikte tasarlama özgürlüğüne sahip olacak.
Daha küçük ölçekte ise birçok oyuncu, PUMA, Under Armour, New Balance ya da Mizuno gibi ikinci kademe tedarikçilerin vitrin yüzü olma ihtimaline de yönelecektir; bu da büyük olasılıkla oldukça kazançlı bir anlaşma anlamına gelecektir. Bu markaların tamamı güçlü sporcu kadroları oluşturuyor; son yıllarda Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze ve Ibrahima Konate, Nike ya da adidas'ı geride bırakan isimler arasında yer aldı.
Bu arada bazıları ise kendi yolunu çizmeyi seçiyor. Bayern Münih ve Fransa'nın sansasyonu Michael Olise'nin meşhur şekilde bir krampon anlaşması bile yokken, eski Arsenal savunmacısı Hector Bellerin daha önce kramponlarını internetten kendisi satın almıştı.
Bununla birlikte, Rice için adidas'la bir yenileme ihtimali de göz ardı edilmemeli. Geçmişte, Erling Haaland ve daha önce de belirttiğimiz gibi Vini Jr. dahil olmak üzere, yeni şartlara eski tedarikçileriyle imza atmadan önce başka seçenekleri deneyen ya da kramponlarını siyaha boyayan oyuncular gördük.
Bu kadar sık değişiklik yaparak Arsenal'in oyuncusu herkesin dikkatini üzerinde tutmayı başarıyor. Gelişmeleri takip edin.