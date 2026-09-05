‘David Beckham bu dünyanın kapısını açtı’ - Futbolcular, bir marka yaratmanın önemini nasıl fark etmeye başladı
“Takım”da “ben” olmayabilir ama 21. yüzyılda futbolcular, kolektif parçalarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birey olarak, sadece birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şöhret düzeyine sahipler. Sahadaki yetenekleri tek bir spor kurumu tarafından sahipleniliyor olabilir, ancak onlar kendi başlarına birer pazarlama süper gücüne dönüştü.
İlk olarak 1992'de harekete geçen Premier League devi, bu süreci başlatmaya yardımcı oldu. 1990'ların sonuna gelindiğinde İngiltere'nin en üst düzey ligindeki oyuncular küresel ikonlara ve gezegenin her köşesinde bilinen isimlere dönüşmüştü. Bu yükselişe öncülük eden isim ise artık Sir unvanı taşıyan ve krallık tarafından şövalyelikle onurlandırılan Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham'dı.
Pop yıldızı eşi Victoria'nın meşhur şekilde taktığı lakapla ‘Golden Balls’, farklı saç stilleri ve iddialı krampon seçimleriyle, orta sahadan attığı goller ve Dünya Kupası finallerindeki kırmızı kartları kadar manşet oldu. Sonrasında diğer profesyonellerin de geçişine imkan tanıyan engeller aşıldı.
Artık neredeyse her sporcu en az bir sosyal medya hesabına sahip. Bu da kârlı sponsorluk anlaşmalarına zemin hazırlıyor. Bu işin en iyilerinden bazıları ise, seçtikleri mesleği ve temsil ettikleri takımları aşan takipçi kitlelerine ulaşmış durumda. Maaşlarını ödeyen kulüpten daha fazla, fanatik desteğin odağı haline gelenler de onlar oldu.
Zirvedeki süreleri, Cristiano Ronaldo gibi uzun ömürlülüğün sınırlarını zorlayan isimlere rağmen hâlâ görece kısa olduğu için, güneş parlıyorken fırsatı değerlendirmek önemli. Bu da geniş kitlelere hitap etmeyi en üst seviyeye çıkarırken, aynı zamanda zamana meydan okuyabilecek potansiyele sahip bir marka inşa etmek anlamına geliyor. Futbolcular para kazanma yöntemlerinde giderek daha yaratıcı hale geliyor ve Arsenal'in eski yıldızı, erkek model John Halls da GOAL'e sporun iş dünyasına dair her şeyi anlattı...
Engelleri yıkmak
Halls, Arsenal’ın dillere destan akademi sisteminin bir ürünü ve bir dönem kuzey Londra’da Thierry Henry, Patrick Vieira ve 2003-04 sezonunun şampiyon “Yenilmezler” kadrosuyla aynı takımda yer aldı. Futbolda zirveye tam anlamıyla çıkamadı, ancak 30 yaşında emekli olduktan sonra Giorgio Armani ve Dolce & Gabbana gibi markalarla çalışarak moda dünyasında o seviyelere ulaştı.
Şimdi ise uzaktan izliyor; NBA ve NFL maçlarının girişleri gibi bazı spor platformları adeta birer podyuma dönüşmüş durumda ve gösteriş yapmak artık işin olağan bir parçası. Bunun göz önünde bir hayat yaşamanın doğal bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda, Ignition Australia iş birliğiyle konuşan Halls, GOAL’a özel röportajında şunları söyledi: “Bence öyle. Bence bunun önünü Beckham açtı. Bize, ‘Futbola gidiyorsun, futbolcusun ve hepsi bu, futboldan sonra eve gidersin, yer, uyur, içersin, maça hazırlanırsın’ denirdi.
“Beckham şu dünyanın kapısını açtı: Tamam, başka yerlerden de para kazanabiliriz. Kariyerlerimiz uzun değil, bu yüzden artık kendine iyi bakman gerekiyor. Artık insanlar birer marka ve bunu anlıyoruz; özellikle sosyal medyadan, futbolun ne kadar büyüdüğünden, sporun ne kadar büyük olduğundan ve bu oyuncularla insanların bir şeyler satma konusunda ne kadar etkili olduğundan. Yani onlar birer marka.
“Ve neyse ki, ya da güzel olan şu ki, takımlar da bunu yapmanıza izin veriyor. Hafta sonunda iyi oynadığınız sürece bu adamlar bu markalara dönüşüyor ve işin içinde çok fazla para var. Helal olsun, para kazanıyorlar, sonuçta kısa bir kariyer. Ama aslında bunu şimdi bambaşka bir seviyeye taşıyan şey sosyal medya tarafı.”
Zincirin tepesinde
GOAT rakipleri Ronaldo ve Lionel Messi, saç ekim kliniklerinden otellere kadar uzanan yatırımlarıyla, saha içinde ve dışında futbol dünyasının en tepesinde yer alıyor. Ancak pastadan pay alacak fazlasıyla büyük bir alan da var.
Oyuncuların 30 ya da 40 yıl öncesine kıyasla keşfedebileceği çok daha fazla fırsata sahip olması hakkında konuşan Halls, kramponlarını astıktan sonra modelliğe yöneldiğini de belirterek şunları ekledi: “Kesinlikle. Bize her zaman, ‘Sen bir futbolcusun, futbol oynamaya hazır ol’, denirdi; hepsi buydu.
“Yani bu adamların bunun kapısını diğerleri için de açması harika. Ve kapalı anlaşmalarla ya da her ne şekilde olursa olsun para kazanan herkese de helal olsun. Nereden bulabiliyorsanız parayı alın çocuklar, çünkü bu uzun bir kariyer değil. Gerçekten değil. Önünüzde 10, 15 yıl var ve sonra her şey bitiyor. Para kazanmaya ve kendilerini bir marka haline getirmeye çalışan bu çocuklara helal olsun.”
Açık geçişkenlik
Moda, spor yıldızları için açık bir kesişim alanı olduğunu kanıtlıyor; parmaklarının ucunda, şık görünmeye harcayabilecekleri hatırı sayılır miktarda harcanabilir gelir var ve birçok oyuncunun bu yola girmiş olması da şaşırtıcı değil. Jesse Lingard’ın kendi giyim markası oldu, Adebayo Akinfenwa tam anlamıyla ‘Beast Mode On’ ve Marvin Morgan da Fresh Ego Kid ile kayda değer bir başarı yakaladı.
Daha fazla kişinin de bu adımı atmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Halls şunları söyledi: “Kesinlikle. Özellikle günümüzde, gerçekten kaliteli bir şey ortaya koymanız ya da takipçi kitlenizin olması gerekiyor. Takipçileriniz varsa, muhtemelen biraz ilgi görecek bir şeyi ortaya koyabilirsiniz.
“Ben de kendim denedim. Bir manken arkadaşım ile kendi pantolon serimi yapmaya çalışıyordum. Piyasaya sürmeye çok yaklaşmıştık ama hem benim hem onun modellik yapması ve oraya buraya uçup durmamız nedeniyle bunu yapmak bir bakıma imkânsızdı. Ben tam bir kontrol delisiyim. Her şeyin benim üzerimden ilerlemesini istiyordum. Bu yüzden iki hafta uzakta olduğumda ve yurt dışından sevkiyat gelmek üzereyken geri dönüp ona bakmam gerekiyordu. Başka birinin bakmasını istemiyordum ve tarihleri ile zaman çizelgelerini kaçırıyordum.
“Bu yüzden belki yeniden döneceğim bir şey olabilir ve bu gerçekten, gerçekten zor. Gerçekten güvendiğiniz insanlarınız yoksa, tüm kalbinizi ve ruhunuzu buna koymanız gerekiyor. Ama kesinlikle, artık herhangi bir platformda belli bir takipçi kitleniz varsa, bu bakabileceğiniz ve bazı rakamlar ile satışlar elde edebileceğiniz bir şey.”
Uzun süredir emekli
Futbolcuları aktif şekilde konfor alanlarının dışına çıkmaya ve farklı girişimleri keşfetmeye teşvik edip etmeyeceği sorulan Halls, tamamen farklı bir sektörde başarılı olmayı başarmış biri olarak şunları söyledi: “Bence biz futbolcular olarak hep şu şeyi yaptık: ‘35 yaşıma kadar futbol oynadım, emekli oldum ve biraz golf oynadım.’ Biz büyürken olay bundan ibaretti.
“Ama 35 genç bir yaş. Ben şimdi 44 yaşındayım ve ‘Vay canına, 35 gençmiş’ diyorum. Ben 30 yaşında emekli oldum, yani şimdi 90 yaşına gelmeden önce önünde 60 küsur yıl daha var demekten bahsediyoruz. Emeklilik gerçekten çok, çok uzun sürüyor.
“Şimdi bütün çocukların medyada pek çok işe girdiğini görüyorsunuz, bu harika, ama bizim gerçekten pek bir eğitimimiz olmadı. Arsenal'da bunu yapan ilk kişilerden biriydik ve bunu şimdi yapıyor olduğumuz için şanslıyız. Ama ben ilk e-postamı yaklaşık 28 yaşındayken gönderdim. Bu çılgınlık. Bize sadece menajerlerin her şeyi sizin yerinize hallettiği öğretildi. Sen git futbolunu oyna. Hepsi buydu.
“O yüzden şimdi bir şeyler öğrenmeye, kendi işlerini ve markalarını kurmaya çalışan bu gençleri takdir etmek lazım; çünkü emeklilik çok, çok uzun sürüyor. Ve şu anda benim durumumda olduğu gibi, gerçekten kendim için bir şey istiyorum çünkü 44 yaşında bir adam olarak telefonun çalmasını ya da bir e-postanın gelmesini beklemek, çalışıp çalışmayacağını ya da bir iş alıp alamayacağını bilmemek biraz korkutucu. İnsan kendi hayatının ve kaderinin kontrolünü elinde tutmak istiyor. Benim gerçekten denemek, dengelemek ve bunu nasıl yapabileceğimizi görmek istediğim şey bu. Şu anda biraz zor.”
Hayalin peşinden koşmaya devam et
Halls, sosyal medyada da kendi varlığını oluşturmayı başardı; Instagram'da yaklaşık 28 bine yakın takipçi edindi ve modellik dünyasında, profesyonel futbolda geçirdiği süreden daha uzun zaman geçirdi. Çimlerle kaplı bir zeminde deri bir topa tekme atılan günler sona erdiğinde nelerin başarılabileceğinin kusursuz bir örneği.
Profesyonel kariyerinde adeta bir roller coaster'a binen bir adam için sırada ne olduğu konusunda Halls sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda gerçekten bu yolculuğun tadını çıkarıyorum. Yurt dışına seyahat etmeyi seviyorum. Artık, futbola benzer şekilde, uzun yıllardır tanıdığım modellerden oluşan bir ekibimiz var. Bu yüzden herhangi bir ülkede olsanız bile orada arkadaşlarınız oluyor, bu da güzel. Aranızda böyle bir topluluk var.
“Yani şu anda mesele sadece bu yolculuğun tadını çıkarmak, yurt dışındaki yeni seyahatleri, yeni müşterileri dört gözle beklemek, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Birbirinizle rekabet etmeye çalışıyorsunuz, bu da bir bakıma güzel. Yüzünü değiştirmek zor, değil mi? Ama futbol açısından bakarsanız bunun için biraz daha sıkı çalışırdınız. Ben de sadece spor salonuna gitmeye, sağlıklı kalmaya, iyi görünmeye çalışmaya devam ediyorum. Benim için hoş bir rekabet unsuru.
“Ve parfüm asıl hedef. Herkes bir parfüm istiyor, bu yüzden her zaman bunu umabilir ya da bunun için çalışabilirsiniz. Sonra da yurt dışına seyahat etmek; yeni kültürler görmeyi, yurt dışındaki arkadaşları görmeyi gerçekten çok seviyorum. İdeal olarak, kendim için bir şey, yapabileceğim bir marka ya da buna benzer bir şey isterim. Ama şimdilik sadece bu yolculuğun tadını çıkarıyor ve sırada ne geleceğini görüyorum.”
Halls Beckham olmayabilir ama bir bakıma öncü sayılır. Hayatlarının büyük bölümünü o hayalin peşinden koşmaya adamış kişiler için futbolun her şey olmadığının yaşayan kanıtı. Takım ortamında bireysel olmanın avantajlarını profesyonel spor yıldızları benimsedikçe, daha fazlasının geleceği vaadiyle pek çok kişi artık bu düşünce tarzını satın alıyor.