“Takım”da “ben” olmayabilir ama 21. yüzyılda futbolcular, kolektif parçalarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birey olarak, sadece birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şöhret düzeyine sahipler. Sahadaki yetenekleri tek bir spor kurumu tarafından sahipleniliyor olabilir, ancak onlar kendi başlarına birer pazarlama süper gücüne dönüştü.

İlk olarak 1992'de harekete geçen Premier League devi, bu süreci başlatmaya yardımcı oldu. 1990'ların sonuna gelindiğinde İngiltere'nin en üst düzey ligindeki oyuncular küresel ikonlara ve gezegenin her köşesinde bilinen isimlere dönüşmüştü. Bu yükselişe öncülük eden isim ise artık Sir unvanı taşıyan ve krallık tarafından şövalyelikle onurlandırılan Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham'dı.

Pop yıldızı eşi Victoria'nın meşhur şekilde taktığı lakapla ‘Golden Balls’, farklı saç stilleri ve iddialı krampon seçimleriyle, orta sahadan attığı goller ve Dünya Kupası finallerindeki kırmızı kartları kadar manşet oldu. Sonrasında diğer profesyonellerin de geçişine imkan tanıyan engeller aşıldı.

Artık neredeyse her sporcu en az bir sosyal medya hesabına sahip. Bu da kârlı sponsorluk anlaşmalarına zemin hazırlıyor. Bu işin en iyilerinden bazıları ise, seçtikleri mesleği ve temsil ettikleri takımları aşan takipçi kitlelerine ulaşmış durumda. Maaşlarını ödeyen kulüpten daha fazla, fanatik desteğin odağı haline gelenler de onlar oldu.

Zirvedeki süreleri, Cristiano Ronaldo gibi uzun ömürlülüğün sınırlarını zorlayan isimlere rağmen hâlâ görece kısa olduğu için, güneş parlıyorken fırsatı değerlendirmek önemli. Bu da geniş kitlelere hitap etmeyi en üst seviyeye çıkarırken, aynı zamanda zamana meydan okuyabilecek potansiyele sahip bir marka inşa etmek anlamına geliyor. Futbolcular para kazanma yöntemlerinde giderek daha yaratıcı hale geliyor ve Arsenal'in eski yıldızı, erkek model John Halls da GOAL'e sporun iş dünyasına dair her şeyi anlattı...