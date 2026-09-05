“Takım”da “ben” olmayabilir, ancak 21. yüzyılda futbolcular artık kolektif parçalarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birey olarak, yalnızca birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şöhret seviyesinin tadını çıkarıyorlar. Sahadaki yetenekleri tek bir spor kurumu tarafından sahipleniliyor olabilir, ancak onlar artık kendi başlarına birer pazarlama gücüne dönüştü.

1992’de ilk kez harekete geçen Premier League juggernautu, bu sürecin başlamasına yardımcı oldu. 1990’ların sonuna gelindiğinde, İngiltere’nin en üst düzey ligindeki oyuncular küresel ikonlara ve dünyanın her köşesinde bilinen isimlere dönüşmüştü. Bu yükselişe öncülük eden isim, artık “Sir” unvanı taşıyan ve şövalyelik nişanı alan Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham’dı.

Pop yıldızı eşi Victoria’nın kendisine meşhur şekilde taktığı “Golden Balls” lakaplı Beckham, farklı saç stilleri ve iddialı krampon tercihleriyle, orta sahadan attığı goller ve Dünya Kupası finallerinde gördüğü kırmızı kartlar kadar manşet oldu. Ardından başka profesyonellerin de akın etmesini sağlayan engeller yıkıldı.

Artık neredeyse her sporcu en az bir sosyal medya hesabına sahip, bu da kazançlı sponsorluk anlaşmalarının önünü açıyor. Sektörün en iyilerinden bazılarının takipçi kitlesi, seçtikleri spor dalını ve temsil ettikleri takımları bile aşmış durumda. Maaşlarını ödeyen kulüpten daha fazla, fanatik desteğin odağı artık onlar haline geldi.

Zirvedeki süreleri hâlâ görece kısa olduğundan, Cristiano Ronaldo gibi isimler uzun ömürlülüğün sınırlarını zorlasa da, güneş parlıyorken fırsatı değerlendirmek, bu durumda sterlin ve dolar kazanmak, büyük önem taşıyor. Bu da zamana meydan okuma potansiyeline sahip bir marka inşa ederken geniş kitlelere hitabı en üst seviyeye çıkarmak anlamına geliyor. Futbolcular para kazanma planlarında giderek daha yaratıcı hale geliyor ve Arsenal yıldızıyken erkek modele dönüşen John Halls, sporun iş dünyasını tüm yönleriyle GOAL'e anlattı...