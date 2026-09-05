‘David Beckham bu dünyanın kapılarını açtı’ - Futbolcular marka yaratmanın önemini nasıl fark etmeye başladı?
“Takım”da “ben” olmayabilir, ancak 21. yüzyılda futbolcular artık kolektif parçalarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birey olarak, yalnızca birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şöhret seviyesinin tadını çıkarıyorlar. Sahadaki yetenekleri tek bir spor kurumu tarafından sahipleniliyor olabilir, ancak onlar artık kendi başlarına birer pazarlama gücüne dönüştü.
1992’de ilk kez harekete geçen Premier League juggernautu, bu sürecin başlamasına yardımcı oldu. 1990’ların sonuna gelindiğinde, İngiltere’nin en üst düzey ligindeki oyuncular küresel ikonlara ve dünyanın her köşesinde bilinen isimlere dönüşmüştü. Bu yükselişe öncülük eden isim, artık “Sir” unvanı taşıyan ve şövalyelik nişanı alan Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham’dı.
Pop yıldızı eşi Victoria’nın kendisine meşhur şekilde taktığı “Golden Balls” lakaplı Beckham, farklı saç stilleri ve iddialı krampon tercihleriyle, orta sahadan attığı goller ve Dünya Kupası finallerinde gördüğü kırmızı kartlar kadar manşet oldu. Ardından başka profesyonellerin de akın etmesini sağlayan engeller yıkıldı.
Artık neredeyse her sporcu en az bir sosyal medya hesabına sahip, bu da kazançlı sponsorluk anlaşmalarının önünü açıyor. Sektörün en iyilerinden bazılarının takipçi kitlesi, seçtikleri spor dalını ve temsil ettikleri takımları bile aşmış durumda. Maaşlarını ödeyen kulüpten daha fazla, fanatik desteğin odağı artık onlar haline geldi.
Zirvedeki süreleri hâlâ görece kısa olduğundan, Cristiano Ronaldo gibi isimler uzun ömürlülüğün sınırlarını zorlasa da, güneş parlıyorken fırsatı değerlendirmek, bu durumda sterlin ve dolar kazanmak, büyük önem taşıyor. Bu da zamana meydan okuma potansiyeline sahip bir marka inşa ederken geniş kitlelere hitabı en üst seviyeye çıkarmak anlamına geliyor. Futbolcular para kazanma planlarında giderek daha yaratıcı hale geliyor ve Arsenal yıldızıyken erkek modele dönüşen John Halls, sporun iş dünyasını tüm yönleriyle GOAL'e anlattı...
Engelleri yıkmak
Halls, Arsenal’ın dillere destan akademi sisteminin bir ürünü ve bir dönem kuzey Londra’da Thierry Henry, Patrick Vieira ve 2003-04 sezonunda şampiyon olan “Yenilmezler” ile aynı kadroda yer aldı. Futbol dünyasının zirvesine tam anlamıyla çıkamadı, ancak 30 yaşında emekli olduktan sonra Giorgio Armani ve Dolce & Gabbana gibi markalar için çalışarak moda dünyasında o zirvelere ulaştı.
Şimdi ise uzaktan izliyor; NBA ve NFL maçlarına girişler gibi bazı spor platformları adeta birer podyuma dönüşürken, gösteriş yapmak artık işin doğal bir parçası haline gelmiş durumda. Bunun, göz önünde yaşanan bir hayatın doğal bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda Halls, Kanada’daki en iyi online casinolar ile iş birliği kapsamında, GOAL’e özel röportajda şunları söyledi: “Bence öyle. Bence bunun önünü Beckham açtı. Bize, ‘Sen futbola gidiyorsun, futbolcusun ve hepsi bu, futboldan sonra eve gidersin, yersin, uyursun, içersin, maça hazırlanırsın’ denirdi.
“Beckham şu dünyanın kapısını açtı: Tamam, başka yerlerden de para kazanabiliriz. Kariyerlerimiz uzun değil, bu yüzden artık kendine dikkat etmen gerekiyor. Artık insanlar birer marka ve bunu anlıyoruz; özellikle sosyal medyadan, futbolun ne kadar büyüdüğünden, sporun ne kadar büyük olduğundan ve bu oyuncuların ve insanların bir şeyler satma konusunda ne kadar etkili olduğundan. Yani onlar birer marka.
“Ve neyse ki, ya da güzel olan da bu, takımlar bunu yapmanıza izin veriyor. Hafta sonunda iyi oynadığınız sürece, bu adamlar bu markalara dönüşüyor ve bunun içinde çok büyük para var. Helal olsun, para kazanıyorlar; sonuçta bu kısa bir kariyer. Ama gerçekten artık bunu bambaşka bir seviyeye taşıyan şey sosyal medya tarafı.”
Zincirin tepesinde
GOAT rakipleri Ronaldo ve Lionel Messi, saç ekim kliniklerinden otellere kadar uzanan portföyleriyle, saha içinde de dışında da futbolun zirvesinde yer alıyor. Ancak pastadan herkese yetecek kadar pay var.
Oyuncuların 30 ya da 40 yıl öncesine kıyasla keşfedebilecekleri çok daha fazla fırsata sahip olmasıyla ilgili konuşan ve kramponlarını astıktan sonra modelliğe yönelen Halls, şunları ekledi: “Kesinlikle. Bize her zaman ‘Sen bir futbolcusun, futbol oynamaya hazır ol’, denirdi, olay buydu.
“Bu yüzden bu adamların geri kalanların da önünü açması harika. Ayrıca kapalı anlaşmalarla ya da her ne şekilde olursa olsun para kazanan herkese de helal olsun. Çocuklar, paranızı nereden bulabiliyorsanız alın, çünkü bu uzun bir kariyer değil. Gerçekten değil. Önünüzde 10, 15 yıl var, sonra bitiyor. Para kazanmaya ve kendilerini bir marka hâline getirmeye çalışan bu çocuklara helal olsun.”
Bariz kesişme
Moda, spor yıldızları için açık bir kesişim alanı olduğunu kanıtlıyor. Ellerinin altında, şık görünmek için harcayabilecekleri ciddi bir kullanılabilir gelir var ve bu nedenle birçok oyuncunun bu yola girmesi şaşırtıcı değil. Jesse Lingard'ın kendi giyim markası vardı, Adebayo Akinfenwa tam anlamıyla ‘Beast Mode On’ ve Marvin Morgan da Fresh Ego Kid ile kayda değer bir başarı yakaladı.
Daha fazla kişinin de bu adımı atmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Halls şöyle dedi: “Kesinlikle. Özellikle günümüzde ya gerçekten kaliteli bir şey ortaya koymanız gerekiyor ya da takipçi kitleniz olmalı. Takipçi kitleniz varsa, ortaya bir şey koyduğunuzda muhtemelen biraz ilgi görecektir.
“Ben de denedim aslında. Model bir arkadaşımla kendi pantolon serimi çıkarmaya çalışıyordum. Çıkarmaya çok yaklaşmıştık ama hem benim hem de onun model olması ve sürekli oraya buraya uçmamız nedeniyle bunu yapmak neredeyse imkânsızdı. Ben tam bir kontrol manyağıyım. Her şeyin benim üzerimden yapılmasını istiyordum. Bu yüzden iki haftalığına uzakta olduğumda ve yurt dışından sevkiyat geliyorken geri dönüp ona bakmam gerekiyordu. Başkasının bakmasını istemiyordum ve tarihleriyle takvimi kaçırıyordum.
“Bu yüzden belki yeniden döneceğim bir şey olabilir ve gerçekten ama gerçekten zor. Size gerçekten güvendiğiniz insanlar yoksa, buna kalbinizi ve ruhunuzu vermeniz gerekiyor. Ama kesinlikle, artık herhangi bir platformda belli bir takipçi kitleniz varsa, bu bakabileceğiniz ve belli rakamlara ve satışlara ulaşabileceğiniz bir şey.”
Uzun süredir emekli
Aktif olarak futbolcuları konfor alanlarının dışına çıkıp alternatif girişimleri keşfetmeye teşvik edip etmeyeceği sorulan Halls, tamamen farklı bir sektörde başarılı olmayı başarmış biri olarak şöyle dedi: “Futbolcular olarak bence hep şunu yaptık: ‘35 yaşıma kadar futbol oynadım, emekli oldum ve biraz golf oynadım.’ Biz büyürken olay buydu.
“Ama 35 genç bir yaş. Ben şimdi 44 yaşındayım ve dönüp bakınca, ‘Vay canına, 35 gençmiş’ diyorum. Ben 30 yaşında emekli oldum, yani şimdi 90 yaşına bile gelmeden önce önünde 60 küsur yıl daha var demekten bahsediyoruz. Emeklilik çok, çok uzun bir dönem.
“Şimdi bütün çocukların medyada birçok işe girdiğini görüyorsunuz, bu harika, ama bizim aslında pek bir eğitimimiz olmadı. Arsenal'da bunu yapan ilk isimlerden biriydik ve bunu şimdi yapıyor olduğumuz için şanslıyız. Ama ben ilk e-postamı yaklaşık 28 yaşımda attım. Bu çılgınlık. Bize sadece menajerlerin sizin için her şeyi hallettiği öğretildi. Sen gidip futbolunu oynarsın. Hepsi buydu.
“O yüzden şimdi bir şeyler öğrenmeye, kendi işlerini ve markalarını kurmaya çalışan bu gençleri takdir etmek lazım, çünkü emeklilik çok, çok uzun sürüyor. Ve şu anda benim durumumda olduğu gibi, gerçekten kendim için bir şey istiyorum çünkü 44 yaşında bir adam olarak telefonun çalmasını ya da bir e-postanın gelmesini beklemek, çalışıp çalışmayacağını ya da iş bulup bulamayacağını bilmemek biraz korkutucu. İnsan kendi hayatını ve kaderini kontrol etmek istiyor. Benim gerçekten dengelemeye çalışmak ve bunu nasıl yapabileceğimizi görmek istediğim şey bu. Şu anda biraz zor.”
Hayalinin peşinden koşmaya devam et
Halls, sosyal medyada da kendine bir yer edinmeyi başardı; Instagram'da 28 bine yakın takipçi kitlesi oluşturdu ve modellik dünyasında, profesyonel futbol kariyerinde geçirdiğinden daha uzun süre kaldı. Deriden yapılmış bir topa çim sahanın üstünde tekme atılan günler sona erdiğinde nelerin başarılabileceğinin kusursuz bir örneği.
Profesyonel hayatında adeta inişli çıkışlı bir yolculuk yaşayan bir isim için sırada ne olduğu sorulduğunda Halls sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda gerçekten bu yolculuğun tadını çıkarıyorum. Yurt dışına seyahat etmeyi seviyorum. Artık tıpkı futboldaki gibi, uzun yıllardır tanıdığım modellerden oluşan bir grubumuz var. Bu yüzden hangi ülkede olursanız olun, orada arkadaşlarınız oluyor ki bu da güzel. Aranızda böyle bir topluluk duygusu var.
“Yani şu anda mesele sadece bu yolculuğun tadını çıkarmak, yurt dışındaki yeni seyahatleri, yeni müşterileri dört gözle beklemek ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Birbirinizle rekabet etmeye çalışıyorsunuz, bu da bir bakıma güzel. Yüzünüzü değiştirmek zor, değil mi? Ama futbol açısından bakınca bunun için biraz daha sıkı çalışırdınız. Ben de sadece spor salonuna gitmeye, sağlıklı kalmaya, iyi görünmeye çalışıyorum. Benim için hoş bir rekabet unsuru.
“Ve parfüm işi en önemlisi. Herkes bir parfüm istiyor, bu yüzden her zaman bunu umut edebilir ya da onun için çalışabilirsiniz. Bir de yurt dışına seyahat etmek; yeni kültürler görmeyi, yurt dışındaki arkadaşları görmeyi gerçekten çok seviyorum. İdeal olarak kendim için yapabileceğim bir şey, bir marka ya da benzeri bir şey isterim. Ama şimdilik sadece bu yolculuğun tadını çıkarıyor ve sırada ne olduğunu görüyorum.”
Halls, Beckham olmayabilir ama bir bakıma öncü sayılır. Hayatlarının büyük bölümünü o hayalin peşinden koşmaya adamış olanlar için futbolun her şey demek olmadığının yaşayan kanıtı. Profesyonel spor yıldızları takım ortamında bireysel olmanın faydalarını benimsedikçe, daha fazlasının geleceği vaadiyle birçok kişi de artık bu düşünce tarzını benimsiyor.