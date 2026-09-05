“Takımda ‘ben’ olmaz” denebilir, ancak 21. yüzyılda futbolcular kolektif parçalarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birey olarak, sadece birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şöhret seviyesinin keyfini çıkarıyorlar. Sahadaki yetenekleri tek bir spor kurumu tarafından sahip olunabilir, ancak onlar da kendi başlarına pazarlama gücü hâline geldi.

İlk kez 1992'de harekete geçen Premier League juggernautu, bu sürecin başlamasına yardımcı oldu. 1990'ların sonuna gelindiğinde, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki oyuncular küresel ikonlara ve dünyanın her köşesinde tanınan isimlere dönüşmüştü. Bu akımın öncüsü ise artık “Sir” unvanı taşıyan ve şövalyelikle onurlandırılan Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham'dı.

Pop yıldızı eşi Victoria'nın ona meşhur şekilde taktığı lakapla “Golden Balls”, farklı saç stilleri ve iddialı krampon tercihleri sayesinde, orta sahadan attığı goller ve Dünya Kupası finallerinde gördüğü kırmızı kartlar kadar manşet oldu. Böylece diğer profesyonellerin de içinden geçebileceği engeller yıkıldı.

Artık neredeyse her sporcu en az bir sosyal medya hesabına sahip ve bu da kazançlı sponsorluk anlaşmalarına kapı açıyor. Hatta işin en iyilerinden bazılarının, seçtikleri mesleği ve temsil ettikleri takımları aşan bir takipçi kitlesi bulunuyor. Maaşlarını ödeyen kulüpten bile daha fazla, fanatik desteğin odağı onlar hâline geldi.

Zirvedeki süreleri hâlâ nispeten kısa olduğundan, Cristiano Ronaldo gibi uzun ömürlülüğün sınırlarını zorlayan isimlere rağmen, güneş parlıyorken saman yapmak, bu durumda sterlin ve dolar kazanmak önemli. Bu da geniş kitlelere hitabı en üst düzeye çıkarırken zamana direnebilecek potansiyele sahip bir marka inşa etmek anlamına geliyor. Futbolcular para kazanma yöntemlerinde giderek daha yaratıcı oluyor ve Arsenal yıldızıyken erkek modele dönüşen John Halls, GOAL'e sporun iş dünyasını tüm yönleriyle anlattı...