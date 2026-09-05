‘David Beckham bu dünyanın kapılarını açtı’ - Futbolcular, marka oluşturmanın önemini nasıl fark etmeye başladı?
“Takımda ‘ben’ olmaz” denebilir, ancak 21. yüzyılda futbolcular kolektif parçalarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Birey olarak, sadece birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek bir şöhret seviyesinin keyfini çıkarıyorlar. Sahadaki yetenekleri tek bir spor kurumu tarafından sahip olunabilir, ancak onlar da kendi başlarına pazarlama gücü hâline geldi.
İlk kez 1992'de harekete geçen Premier League juggernautu, bu sürecin başlamasına yardımcı oldu. 1990'ların sonuna gelindiğinde, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki oyuncular küresel ikonlara ve dünyanın her köşesinde tanınan isimlere dönüşmüştü. Bu akımın öncüsü ise artık “Sir” unvanı taşıyan ve şövalyelikle onurlandırılan Manchester United ve İngiltere efsanesi David Beckham'dı.
Pop yıldızı eşi Victoria'nın ona meşhur şekilde taktığı lakapla “Golden Balls”, farklı saç stilleri ve iddialı krampon tercihleri sayesinde, orta sahadan attığı goller ve Dünya Kupası finallerinde gördüğü kırmızı kartlar kadar manşet oldu. Böylece diğer profesyonellerin de içinden geçebileceği engeller yıkıldı.
Artık neredeyse her sporcu en az bir sosyal medya hesabına sahip ve bu da kazançlı sponsorluk anlaşmalarına kapı açıyor. Hatta işin en iyilerinden bazılarının, seçtikleri mesleği ve temsil ettikleri takımları aşan bir takipçi kitlesi bulunuyor. Maaşlarını ödeyen kulüpten bile daha fazla, fanatik desteğin odağı onlar hâline geldi.
Zirvedeki süreleri hâlâ nispeten kısa olduğundan, Cristiano Ronaldo gibi uzun ömürlülüğün sınırlarını zorlayan isimlere rağmen, güneş parlıyorken saman yapmak, bu durumda sterlin ve dolar kazanmak önemli. Bu da geniş kitlelere hitabı en üst düzeye çıkarırken zamana direnebilecek potansiyele sahip bir marka inşa etmek anlamına geliyor. Futbolcular para kazanma yöntemlerinde giderek daha yaratıcı oluyor ve Arsenal yıldızıyken erkek modele dönüşen John Halls, GOAL'e sporun iş dünyasını tüm yönleriyle anlattı...
Engelleri yıkmak
Halls, Arsenal'ın dillere destan akademi sisteminin bir ürünü ve bir dönem kuzey Londra'da Thierry Henry, Patrick Vieira ve 2003-04 sezonunda şampiyon olan “Yenilmezler” ile aynı kadroda yer aldı. Futbol kariyerinde tam anlamıyla zirveye çıkamasa da, 30 yaşında emekli olduktan sonra Giorgio Armani ve Dolce & Gabbana gibi markalarla çalışarak moda dünyasında o zirvelere ulaştı.
Şimdi ise uzaktan bakıp NBA ve NFL maçlarına girişler gibi bazı spor platformlarının adeta podyuma dönüştüğünü görüyor; gösteriş yapmak da bunun sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Bunun göz önünde bir hayat yaşamanın doğal bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda, Ignition Australia iş birliğiyle konuşan Halls, GOAL'e özel röportajında şunları söyledi: “Bence öyle. Bence bunun önünü Beckham açtı. Bize, ‘Futbola gidiyorsun, futbolcusun ve hepsi bu, futboldan sonra eve gidersin, yersin, uyursun, içersin, maça hazırlanırsın’ denirdi.
“Beckham şu dünyanın kapısını açtı: tamam, başka yerlerden de para kazanabiliriz. Kariyerlerimiz uzun değil, bu yüzden artık kendinize bakmanız gerekiyor. O yüzden artık insanlar birer marka ve biz de bunu anlıyoruz, özellikle sosyal medya sayesinde, futbolun ne kadar büyüdüğünü, sporun ne kadar büyük olduğunu ve bu oyuncularla insanların bir şeyler satma konusunda ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bu yüzden onlar birer marka.
“Ve neyse ki, ya da güzel olan da şu, takımlar buna izin veriyor. Hafta sonunda iyi oynadığınız sürece, bu adamlar bu markalara dönüşüyor ve işin içinde çok fazla para var. Helal olsun, para kazanıyorlar, sonuçta kısa bir kariyer. Ama gerçekten, şu anda bunu bambaşka bir seviyeye taşıyan şey sosyal medya tarafı.”
Besin zincirinin tepesinde
GOAT rakipleri Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, saç ekim kliniklerinden otellere kadar uzanan portföyleriyle saha içinde de saha dışında da futbolun zirvesinde yer alıyor. Ancak herkese yetecek kadar büyük bir pasta da var.
Oyuncuların 30 ya da 40 yıl öncesine kıyasla keşfedebileceği çok daha fazla fırsata sahip olması hakkında konuşan Halls, kramponlarını astıktan sonra modelliğe yöneldiğini de ekleyerek şöyle dedi: “Kesinlikle. Bize her zaman, ‘Sen bir futbolcusun, futbol oynamaya hazır ol’, diye öğretildi; hepsi buydu.
“Bu adamların geri kalanların da önünü açması harika. Ayrıca kapalı anlaşmalarla ya da her ne şekilde olursa olsun parasını kazanan herkese de helal olsun. Parayı nerede kazanabiliyorsanız oradan alın çocuklar, çünkü bu uzun bir kariyer değil. Gerçekten değil. Önünüzde 10, 15 yıl var, sonra her şey bitiyor. Para kazanmaya ve kendilerini bir marka hâline getirmeye çalışan bu çocuklara helal olsun.”
Aşikâr geçişim
Moda, spor yıldızları için giderek daha belirgin bir kesişim alanı haline geliyor; şık görünmek için harcayabilecekleri ciddi bir harcanabilir gelire sahip olmaları da bunun önemli nedenlerinden biri. Bu yüzden birçok oyuncunun bu yola girmiş olması şaşırtıcı değil. Jesse Lingard'ın kendi giyim markası oldu, Adebayo Akinfenwa tamamen ‘Beast Mode On’ ve Marvin Morgan da Fresh Ego Kid ile kayda değer bir başarı elde etti.
Daha fazla kişinin de bu adımı atmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Halls şöyle dedi: “Kesinlikle. Özellikle günümüzde ya gerçekten kaliteli bir şey ortaya koymanız ya da takipçi kitlenizin olması gerekiyor. Eğer takipçi kitleniz varsa, ortaya bir şey koyduğunuzda muhtemelen biraz ilgi görebilirsiniz.
“Ben de kendim denedim. Model bir arkadaşımla kendi pantolon serimi çıkarmaya çalışıyordum. Piyasaya sürmeye çok yaklaşmıştık ama hem benim hem onun model olması ve sürekli bir yerlere uçup durmamız nedeniyle bunu yapmak neredeyse imkansızdı. Ben tam bir kontrol hastasıyım. Her şeyin benim üzerimden yürümesini istiyordum. Bu yüzden iki hafta uzakta olduğumda ve yurt dışından sevkiyat geldiğinde geri dönüp ona bakmam gerekiyordu. Başka birinin bakmasını istemiyordum ve tarihleriyle takvimi kaçırıyordum.
“Bu yüzden belki yeniden döneceğim bir şey olabilir ve gerçekten, gerçekten çok zor. Gerçekten güvendiğiniz insanlar yoksa buna yüreğinizi ve ruhunuzu katmanız gerekiyor. Ama kesinlikle, şu anda herhangi bir platformda belli bir takipçi kitleniz varsa, bu bakabileceğiniz ve belli rakamlara ve satışlara ulaşabileceğiniz bir alan.”
Uzun süredir emekli
Aktif olarak futbolcuları konfor alanlarının dışına çıkıp alternatif girişimleri keşfetmeye teşvik edip etmeyeceği sorulan Halls, tamamen farklı bir sektörde başarılı olmayı başarmış biri olarak, şöyle dedi: “Futbolcular olarak bence hep şunu yaptık: ‘35 yaşıma kadar futbol vardı, emekli oldum ve biraz golf oynadım.’ Biz büyürken durum buydu.
“Ama 35 genç bir yaş. Şimdi 44 yaşındayım ve ‘Vay canına, 35 gençmiş’ diyorum. Ben 30 yaşında emekli oldum, yani şimdi 90 yaşına bile gelmeden önce önünüzde 60 küsur yıl daha var. Emeklilik çok, çok uzun sürüyor.
“Bugün çocukların çoğunun medyaya yöneldiğini görüyorsunuz, bu harika, ama bizim gerçekten bir eğitimimiz olmadı. Arsenal'da bunu yapan ilk isimlerden biriydik ve şimdi bunu yapıyor olduğumuz için şanslıyız. Ama ben ilk e-postamı yaklaşık 28 yaşımdayken gönderdim. Bu çılgınlık. Bize sadece menajerlerin her şeyi sizin için hallettiği öğretildi. Sen gidip futbolunu oynarsın. Hepsi buydu.
“O yüzden şimdi bir şeyler öğrenmeye, kendi işlerini ve markalarını kurmaya çalışan bu çocukları takdir etmek lazım çünkü emeklilik gerçekten çok, çok uzun sürüyor. Ve şu an benim durumumda olduğu gibi, kendim için gerçekten bir şey istiyorum çünkü 44 yaşında bir adam olarak telefonun çalmasını ya da bir e-postanın gelmesini beklemek, çalışıp çalışmayacağını ya da bir iş bulup bulamayacağını bilmemek biraz korkutucu. İnsan kendi hayatının ve kaderinin kontrolünü elinde tutmak istiyor. Benim gerçekten denemek, bunu nasıl dengeleyebileceğimizi görmek istediğim şey bu. Şu anda biraz zor.”
Hayalinin peşinden koşmaya devam et
Halls, Instagram'da 28 bine yakın takipçi edinerek sosyal medyada da kendine bir yer açmayı başardı ve modellik dünyasında, profesyonel futbolda geçirdiği süreden daha uzun zaman geçirdi. Deriden yapılmış bir topu çim bir saha üzerinde koşturduğu günler sona erdiğinde nelerin başarılabileceğinin kusursuz bir örneği.
Profesyonel anlamda tam bir inişli çıkışlı yolculuk yaşayan bir isim için sırada ne olduğuna dair konuşan Halls, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda gerçekten bu yolculuğun tadını çıkarıyorum. Yurt dışına seyahat etmeyi seviyorum. Artık, futboldakine benzer şekilde, uzun yıllardır tanıdığım modellerden oluşan adeta bir kadromuz var. Bu yüzden herhangi bir ülkede olsanız bile orada arkadaşlarınız oluyor, bu da güzel. Aranızda böyle bir topluluk var.
“Bu yüzden şu anda mesele sadece bu yolculuğun tadını çıkarmak, yurt dışındaki yeni seyahatleri, yeni müşterileri dört gözle beklemek, elinden gelenin en iyisini yapmak. Birbirinizle rekabet etmeye çalışıyorsunuz, bu da bir bakıma güzel. Yüzünü değiştirmek zor, değil mi? Ama futbol açısından bakarsak, bunun için biraz daha sıkı çalışırdınız. Ben de sadece spor salonuna gitmeye, sağlıklı kalmaya, iyi görünmeye çalışıyorum. Benim için hoş bir rekabet unsuru.
“Ve parfüm işi asıl olan. Herkes bir parfüm istiyor, bu yüzden her zaman bunu umut edebilir ya da bunun için çalışabilirsiniz. Bir de yurt dışına seyahat etmek, yeni kültürler görmeye, yurt dışındaki arkadaşları görmeye bayılıyorum. İdeal olarak, kendim için bir şey, bir marka ya da yapabileceğim buna benzer bir şey isterim. Ama şimdilik sadece bu yolculuğun tadını çıkarıyor ve sırada ne olacağını görüyorum.”
Halls, Beckham olmayabilir ama bir bakıma öncü sayılır. Hayatlarının büyük bölümünü o hayalin peşinden koşmaya adamış kişiler için futbolun her şey demek olmadığının canlı kanıtı. Takım ortamında birey olmanın avantajlarını profesyonel spor yıldızları benimsedikçe ve dahasının geleceği vaadi oldukça, artık çok daha fazla kişi bu düşünce tarzını benimsiyor.