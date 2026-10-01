Çok değil, kısa bir süre öncesine kadar yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolcular yok denecek kadar azdı. Bireysel olarak coğrafi konfor alanlarını terk etme konusundaki isteksizlik, toplu olarak kanatların kırpılmasına yol açıyordu.

Ancak artık karşımızda cesur bir yeni dünya var; kültürel ilerleme sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Yuvadan uçmak ve farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir tecrübe.

Elbette zorluklar var; yol boyunca aşılması gereken profesyonel ve kişisel engeller bulunuyor. Ama bunlardan kaçınmak yerine neden onları kucaklamayasınız? Giderek daha fazla oyuncu bu zihniyeti benimsiyor.

Bunu göz önünde bulundurarak ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiğinin durmadan söylendiğini de hesaba katarak, GOAL engelleri aşan ve kendilerini hem sportif hem de tatil konusunda fikirlerini aktarabilecek bir konumda bulan gözü kara kaşiflerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

Sıradaki isim ise batı Londra’daki Hammersmith’ten Hırvatistan’ın liman kenti Rijeka’ya uzanan manzaralı yolu seçen Daniel Adu-Adjei…