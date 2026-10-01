Daniel Adu-Adjei: Londra'dan Rijeka'ya ve Hırvatistan'da profesyonel bir futbolcu olarak yaşam
Çok değil, kısa bir süre öncesine kadar yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolcular yok denecek kadar azdı. Bireysel olarak coğrafi konfor alanlarını terk etme konusundaki isteksizlik, toplu olarak kanatların kırpılmasına yol açıyordu.
Ancak artık karşımızda cesur bir yeni dünya var; kültürel ilerleme sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Yuvadan uçmak ve farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir tecrübe.
Elbette zorluklar var; yol boyunca aşılması gereken profesyonel ve kişisel engeller bulunuyor. Ama bunlardan kaçınmak yerine neden onları kucaklamayasınız? Giderek daha fazla oyuncu bu zihniyeti benimsiyor.
Bunu göz önünde bulundurarak ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiğinin durmadan söylendiğini de hesaba katarak, GOAL engelleri aşan ve kendilerini hem sportif hem de tatil konusunda fikirlerini aktarabilecek bir konumda bulan gözü kara kaşiflerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.
Sıradaki isim ise batı Londra’daki Hammersmith’ten Hırvatistan’ın liman kenti Rijeka’ya uzanan manzaralı yolu seçen Daniel Adu-Adjei…
Sürpriz bir hediye
"En başından itibaren başladığım yer, her cumartesi gittiğim bir futbol okulu gibiydi. Bu da yaklaşık beş ya da altı yaşlarımdaydı; oradayken gelişmeye başladım ve futboldan çok daha fazla keyif aldım. Sonra da aslında arkadaşımın futbol partisinde keşfedildim. Power League'i bilirsiniz; doğum gününüzse arkadaşlarınızı oraya oyun oynamaya davet edersiniz. Biz de oraya gittik ve orayı işleten kişi bazı insanları tanıyordu.
"Sanırım scout olan ya da futbolla ilgilenen bir arkadaşı vardı. Sonra beni ona yönlendirdi ve ben Brentford Gelişim Merkezi ile Tottenham Gelişim Merkezi'ne gittim. İkisine de haftada belki iki ya da üç kez gidiyordum, ardından da deneme için Brentford'un asıl akademisine davet edildim.
"Oraya yaklaşık altı yaşında gittim, bir süre sonra kabul edildim, 11 yaşıma kadar Brentford'daydım ve sonra onların akademisi kapandı. Oradan Fulham'a gittim, 16 yaşıma kadar oradaydım, bana burs teklif edilmedi. Sonra Bournemouth'ta ve birkaç başka takımda denemeye çıktım, Bournemouth'a kabul edildim ve geçen sezon ayrılana kadar da oradaydım."
Bournemouth altyapısından yetişen oyuncular
“Bournemouth'taki dönemimde çok iyi tanınan birinin olduğunu sanmıyorum. League One'da oynayan birkaç çocuk var, aslında yurt dışında olan birkaç çocuk da var. 21 yaş grubumdan Portekiz'de Moreirense'te iki çocuk var, Sırbistan'da iki kişi var, biri Wigan'da Archie Harris, biri de Noa Boutin, o da Scottish Championship'te. Yani etrafa dağılmış birkaçımız var.”
Kolay aile kararı
“Bournemouth'ün sahipleri olan Black Knight grubu, bir ara Rijeka'yı satın almakla ilgileniyordu; konuşmaların başlamasını sağlayan da bir bakıma buydu. Görünüşe göre güçlendirilmesi gereken mevkiler hakkında ve Bournemouth'ta buna uygun seçenekler olup olmadığı konusunda konuşuyorlardı. Sonra benim adım gündeme geldi ve o transfer döneminde ben de A takımda oynama fırsatı arıyordum.
“Bunun Bournemouth'ta çok olası olmadığını biliyordum ve düzenli olarak A takım futbolu oynayabileceğim bir yere gitmek istiyordum. Rijeka'yı duymak, Avrupa'da oynama fırsatını duymak ve umarım lig için yarışan bir takımda oynayacak olmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Bu yüzden kız arkadaşımla ve ailemle birlikte Hırvatistan'ı ziyaret etmeye gittim ve hepimiz burayı gerçekten çok sevdik. Ondan sonra karar vermek gerçekten çok kolay oldu.”
Hırvatistan'da hayat nasıldır?
"Hırvatistan'da hayat harika. Havanın çoğu zaman gerçekten güzel olması, ortamın çok sakin olması, insanların da son derece rahat olması büyük artı. Herkes benim idare edebileceğim kadar iyi İngilizce konuşuyor, bu yüzden her şey harika, bundan gerçekten keyif alıyorum."
Engelleri yıkmak
"Şu anda dili öğrenmiyorum, öğrenmesi gerçekten çok zor bir dil. Hatta henüz derslere de başlamadım. Ama kadroda hiç Hırvatça konuşamayan dokuz kişi olduğumuzu düşünüyorum, bu da çok yardımcı oluyor. Geçen sezon İspanyol bir teknik direktörümüz vardı, bu yüzden sürekli İngilizce konuşuyordu, ama bu sezon Sloven bir teknik direktörümüz var ve aynı dili konuşuyorlar, bu da biraz zor oldu. Ama bizim için çeviri yapan ve neler olduğunu anlamamıza yardımcı olan biri her zaman oluyor."
Yerel halk nasıl?
"Hırvatlar, mesela benim geldiğim Londra'ya kıyasla oldukça rahat insanlar; orada her şey saatte 160 kilometre hızla akıyor, herkes oradan oraya koşturuyor. Ama burada insanlar gerçekten çok sakin, rahatlar, kahve içiyorlar; burada çok güçlü bir kahve kültürü var. Yemekler de gerçekten çok iyi. Tabii deniz kenarında oldukları için bol bol taze balıkları var. Ben levreği gerçekten seviyorum. Aslında deniz ürünlerini çok seven biri değilim ama levreği epey seviyorum, gerçekten çok güzel, çok taze. Bence burada yaşamaya çok iyi uyum sağladım."
Hırvatistan'da yaşam maliyeti
“Yaşam maliyeti kesinlikle daha ucuz. Marketlerden aldığım pek çok şey İngiltere’den geliyor, bu da bazen onları biraz daha pahalı hale getiriyor ve bildiğim markaları tercih ediyorum, ama bence oldukça benzer. Çok daha ucuz değil.”
Kendini kapat ve rahatla
“Boş zamanlarımda oldukça sıkıcı biriyim. Çok fazla televizyon izlemeyi seviyorum. Premier League'in yeniden başlamasıyla birlikte maçları izlemek harika oldu ama çok fazla dizi izlemeyi, yürüyüşe çıkmayı, çok yakın olan sahile gitmeyi seviyorum. Oyun oynamaya da biraz ilgim var ama eskisi kadar değil.”
Hırvatistan bir tatil destinasyonu olarak
“Kariyerimin başında yaşamak için Rijeka'ya giderken, taşınabileceğim daha kötü yerler de olabileceğini düşünüyordum. Bu yüzden buraya gelmek istememde bu kesinlikle yüzde 100 bir artıydı; keyif alabileceğim ve futboldan ayrı olarak da yaşamaktan zevk duyabileceğim, rahat edeceğim bir yerde olacağımı biliyordum. Bu da gerçekten çok önemli. Kıyının daha aşağısında olan ve buradan yaklaşık dört saat uzaklıktaki Split oldukça turistik, ama buralar biraz daha sakin. Daha önce Hırvatistan'a hiç gitmemiştim. Buraya tatil için gelen insanlar olduğunu duymuştum ama ben daha önce hiç gelmemiştim.”
Gerçek Hırvatistan deneyimini nasıl yaşarsınız?
"Bence küçük kasabaları denemelisiniz. Buradan yaklaşık 15 dakika uzaklıkta Opatija adında bir yer var, gerçekten çok güzel. Oldukça eski bir yer, eski binaları var ve bulunmak için gerçekten çok güzel bir bölge. Bence yeni bölgeleri denemek lazım. Ayrıca deniz ürünlerini seviyorsanız, burayı gerçekten çok seversiniz. Tüm balıklar gerçekten çok taze, bu yüzden deniz ürünleri de kesinlikle öyle. Bir de kahve, eğer kahveyle aranız yoksa, çünkü ben buraya gelmeden önce hiç kahve sevmezdim. Sonra buraya gelip tadınca bayıldım."
Daha fazla oyuncu yurt dışına gitmeli mi?
"Büyürken yurt dışında oynama ihtimalini hiç düşünmemiştim bile ve bunun mümkün olabileceğini de hiç aklımdan geçirmemiştim. Bu yüzden bence mesele, karşınıza çıkabilecek her türlü fırsata açık fikirli yaklaşmak. Çünkü futbol her yerde çok büyük. Bence İngiltere'de oynarken dar bir bakış açısına sahip olmak ve futbolun büyük olduğu ya da büyük fırsatların bulunduğu tek yerin orası olduğunu düşünmek çok kolay.
"Bence Avrupa'da futbol çok büyük ve özellikle de mesela Konferans Ligi'nde oynama fırsatı bulabileceğiniz ya da o ülkelerde ligler için mücadele edebileceğiniz bir kulüpte, her yerde çok büyük taraftar kitleleri var, her yerde çok büyük fırsatlar var. Oyuncular için yurt dışına gitmeyi kesinlikle tavsiye ederim."
Sırada ne var?
"Geleceğin ne getireceğini söylemek gerçekten çok zor. Ben sadece gelişmeye devam etmeye çalışmak istiyorum. Elbette kariyerimde her zaman daha büyük adımlar atmaya ve gelişmeyi sürdürmeye çalışıyorum. Her şey biraz da bu gelecek sezonun nasıl geçeceğini görüp oradan sonra kendimi nereye taşıyabileceğime bakmakla ilgili. Tabii ki ideal olan, bir noktada Birleşik Krallık'a dönmek ve orada mücadele etmeye çalışmak. Orası dünyanın en iyi ligi, bu yüzden bunu yapmayı çok isterim."
Yaşanabilirlik endeksi
Hava durumu: 7,5/10 "Kış aylarında hava epey fırtınalı olabiliyor. Birkaç maçımız oldu, özellikle geçen sezon bir maçta devre arasında oyunu durdurmak zorunda kaldık çünkü hava gerçekten çok fazla rüzgârlı ve yağışlıydı. İyi olduğunda ise gerçekten çok iyi oluyor."
Yemek: 8/10 "Çok fazla denemedim. Yemek konusunda biraz seçiciyim. Ama iyi olduğunu biliyorum."
İnsanlar: 9/10 "İnsanlar harika."
Yapılacak şeyler: 8/10. "Eğer ararsanız yapılacak oldukça fazla şey var."
Yaşam maliyeti: 8/10
Toplam: 40,5/50
Daniel'e erişim New Vision Football tarafından sağlandı.