Croix Bethune, Beckham’ı hatırlatan frikiği için doğru zamanı seçti. NWSL yarı finalinde attığı frikik golü, Kansas City Current’ın final maçına yükselmesine yardımcı oldu.

Bethune, sezon boyunca ligin en yaratıcı orta saha oyuncularından biri oldu; tek pasla savunma hattını aşabiliyor. Emma Hayes, topu ileri taşıma becerisini özellikle vurguladı ve onu son pası verme konusunda NWSL’nin tartışmasız en iyisi olarak nitelendirdi.

Hafif bir sakatlığı kontrol altında tutmak için ekim ayındaki millî maç dönemini kaçıran Bethune, Dünya Kupası elemeleri için geri döndü. ABD formasıyla yedi maça çıkıp bir gol atan oyuncu, Rose Lavelle’in ilk tercih olmaya devam ettiği 10 numara pozisyonunda süre almak için bu turnuvada kendini gösterme fırsatı bulacak.