Emma Hayes, ABD Kadın Millî Takımı’nı 2027 Dünya Kupası’na taşıyabilecek maç öncesinde “Triple Espresso” üçlüsüne yeniden kavuştu.
Trinity Rodman, Sophia Wilson ve Mallory Swanson, Hayes’in çarşamba günü Concacaf W Şampiyonası için açıkladığı 23 kişilik kadroda yer alıyor. ABD, 2024 Olimpiyatları’ndan bu yana ilk eleme maçında 27 Kasım’da çeyrek finalde El Salvador ile karşılaşacak. Galibiyet, Brezilya biletini getirecek.
Naomi Girma, Jaedyn Shaw ve Ally Sentnor yine kadro dışında kaldı. Kadrodaki oyuncuların yalnızca altısı Dünya Kupası elemelerinde oynama deneyimine sahip. Angel City FC savunmacısı Evelyn Shores ise henüz millî formayı giymemiş tek oyuncu.
Hayes, kadro açıklandıktan sonra en iyi oyuncularının tamamından aynı anda nadiren yararlanabildiğini söyledi. “Oyuncuları kadroya aldığınızda bazen yüzde 50 hazır oluyorlar. Bu da kimi zaman grubun yararına olmuyor,” dedi.
Ashley Sanchez, NWSL’nin en değerli oyuncusu seçildiği gün üst üste ikinci kez millî takıma çağrıldı. Attığı 20 golle Altın Ayakkabı’yı da kazanmış olan Sanchez, kulüp formunu ABD formasıyla sahada kalacağı sürelere yansıtmak için yeni bir fırsat yakaladı. Son iki yılda zaman zaman kadroya girip çıkan Croix Bethune ise 10 numara pozisyonunda ritmini buluyor.
GOAL, Hayes’in eleme kadrosunda kazananları ve kaybedenleri inceliyor.