“Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum” diyen Cristiano Ronaldo, bu ayın başlarında Vogue'a verdiği röportajda, “Geleceğimi tamamen planladım” ifadelerini kullandı.

Bunu yapmış olması iyi, çünkü 41 yaşındaki oyuncu için 2026-27 sezonunun sonrasını sürdürmenin uygulanabilir bir seçenek olacağının hiçbir garantisi yok.

Al-Nassr'ın yeni patronu Ange Postecoglou, salı günü Ronaldo'ya diğer oyuncular gibi davranarak düşünülemez olanı yaptı. Al-Nassr, Al-Ettifaq deplasmanında 2-0 gerideyken ve kaleci Bento'nun erken gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kalmışken, Portekizli ikonu devre arasında oyundan alma yönünde cesur bir karar verdi.

Suudi şampiyonu daha sonra inanılmaz bir ikinci yarı geri dönüşüne imza atarak maçı 3-2 kazandı; Sadio Mane uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle, final düdüğünden sonra da süren çılgın kutlama görüntülerini ateşledi. Ronaldo bunların bir parçası olmayı seçmedi ve bunu yaparken manşetleri takım arkadaşlarından çaldı, ancak bu Postecoglou'nun doğru kararı verdiği gerçeğini değiştirmiyor. Futbolun en büyük sızlanmacısının nihayet biraz aşağı çekildiğini görmek ferahlatıcıydı.

Postecoglou'nun itibarı, Nottingham Forest'ın başındaki berbat 39 günlük görevinin ardından büyük darbe aldı, ancak şimdi herkese elit düzeydeki teknik direktörlük karakterini yeniden hatırlattı. Ronaldo kariyerini yüksek bir notla noktalamak istiyorsa, hayatı boyunca sürdürdüğü alışkanlığı değiştirmek ve gerçek bir takım oyuncusu olmak zorunda kalabilir; çünkü artık beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın önüne kulübü koymaktan çekinmeyecek bir teknik adamla çalışıyor.