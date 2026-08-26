Cristiano Ronaldo sonunda biraz olsun yere indirildi! Ange Postecoglou, Al-Nassr süperstarını cesurca oyundan alarak elit teknik direktörlük karakteri sergiledi
“Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum” diyen Cristiano Ronaldo, bu ayın başlarında Vogue'a verdiği röportajda, “Geleceğimi tamamen planladım” ifadelerini kullandı.
Bunu yapmış olması iyi, çünkü 41 yaşındaki oyuncu için 2026-27 sezonunun sonrasını sürdürmenin uygulanabilir bir seçenek olacağının hiçbir garantisi yok.
Al-Nassr'ın yeni patronu Ange Postecoglou, salı günü Ronaldo'ya diğer oyuncular gibi davranarak düşünülemez olanı yaptı. Al-Nassr, Al-Ettifaq deplasmanında 2-0 gerideyken ve kaleci Bento'nun erken gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kalmışken, Portekizli ikonu devre arasında oyundan alma yönünde cesur bir karar verdi.
Suudi şampiyonu daha sonra inanılmaz bir ikinci yarı geri dönüşüne imza atarak maçı 3-2 kazandı; Sadio Mane uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle, final düdüğünden sonra da süren çılgın kutlama görüntülerini ateşledi. Ronaldo bunların bir parçası olmayı seçmedi ve bunu yaparken manşetleri takım arkadaşlarından çaldı, ancak bu Postecoglou'nun doğru kararı verdiği gerçeğini değiştirmiyor. Futbolun en büyük sızlanmacısının nihayet biraz aşağı çekildiğini görmek ferahlatıcıydı.
Postecoglou'nun itibarı, Nottingham Forest'ın başındaki berbat 39 günlük görevinin ardından büyük darbe aldı, ancak şimdi herkese elit düzeydeki teknik direktörlük karakterini yeniden hatırlattı. Ronaldo kariyerini yüksek bir notla noktalamak istiyorsa, hayatı boyunca sürdürdüğü alışkanlığı değiştirmek ve gerçek bir takım oyuncusu olmak zorunda kalabilir; çünkü artık beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızın önüne kulübü koymaktan çekinmeyecek bir teknik adamla çalışıyor.
Statü değişikliği
Hiç kimse Ronaldo'nun Al-Nassr için işe yaramadığını söylemiyor, tam tersine. Son üç sezonun her birinde takımın en golcü oyuncusu oldu, iki kez Suudi Pro Ligi Gol Krallığı'nı kazandı ve geçen sezonki şampiyonlukta attığı goller belirleyici oldu.
Bir santrforun fırsatçılığı en son kaybolan özelliktir ve Ronaldo, Al-Nassr'ın yeni lig sezonundaki ikinci maçında, Al-Riyadh deplasmanındaki 4-0'lık galibiyette attığı şık golle bunun hâlâ ne kadar keskin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak Ronaldo'nun sahadaki en iyi oyuncu olarak öne çıktığı günler artık çok geride kaldı.
Erik ten Hag, Manchester United efsanesini Old Trafford'daki talihsiz ikinci döneminde yedek bırakarak onun azalan gücünü gerektiği gibi ilk kabul eden isim oldu; eski Portekiz teknik direktörü Fernando Santos da 2022 Dünya Kupası'nda aynısını yaptı. Ancak Ronaldo, o turnuvanın ardından Santos'un halefi Roberto Martinez tarafından yeniden şans buldu ve Al-Nassr'a bedelsiz transferi de kulüp düzeyinde yeniden "en büyük isim" statüsünü kazanmasını sağladı.
Rudi Garcia, Luis Castro, Stefano Pioli ve Jorge Jesus gibi isimler de Al-Awwal Park'ta Ronaldo'nun egosunu okşadı. Kulübün kendisine verdiği rekor sözleşme göz önüne alındığında bu beklenen bir durumdu, ancak son dört yıldır Al-Nassr'da tüm ilginin merkezinde olması takımın istikrar sorunu yaşamasına da katkıda bulundu.
Al-Nassr, 2025-26 sezonundaki şampiyonluk başarısının üzerine koymak ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te gerçekten iddialı bir atak yapmak istiyorsa, her maçta tartışmasız başrol olarak Ronaldo'ya güvenmeyi sürdüremez. Postecoglou'nun Al-Ettifaq karşısındaki acımasız hamleleri, bunun tamamen farkında olduğunu gösteriyor ve içeriden ya da dışarıdan gelecek kaçınılmaz baskılara rağmen bu sert tutumunu koruması gerekiyor.
Fark yaratan
Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Ettifaq karşısında ilk yarıda oyundan düşmesinin ardından devre arasında tünele yönelirken gözle görülür şekilde öfkeliydi. Hışımla çıktı ve kollarını iki yana açarak tribünlere, adeta “Ben daha ne yapabilirim?” der gibi bir jest yaptı. Bu, tam anlamıyla klasik Cristiano.
Anlamlı bir öz eleştiri yapabilseydi, ilk tepkisinin kendisine yönelik bir hayal kırıklığı olması gerekirdi. Maçı sadece yedi topla buluşma, kaleyi bulan bir şut ve tamamlanan üç pasla terk ederken Ronaldo'nun oyunda kalması son derece büyük bir şans olurdu. Neredeyse tamamen etkisizdi ve bunun sonucunda Al-Nassr çok az tehdit yaratabildi, hatta neredeyse hiç yaratamadı.
Postecoglou, Abdullah Al-Khaibari'yi merkez orta sahaya alıp Mane'yi Ronaldo'nun 9 numara pozisyonuna çekerek proaktif bir değişiklik yaptı. Al-Khaibari, Al-Nassr'a eksikliğini hissettiği yapısal dengeyi verdi; Mane ise dinamik hareketlilik ve yüksek pres getirdi, bu da Al-Ettifaq'ı hataya zorlamaya yardımcı oldu.
Mane, 74. dakikada Joao Felix'in harika pasına hareketlenip soğukkanlı bir vuruşla Al-Nassr'ı yeniden oyuna ortak etti. Savunmacı Abdulelah Al-Amri de kısa süre sonra Portekizli yıldızın kullandığı korneri kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru eşitledi. Maçın son bölümünde, sergiledikleri yoğunluk nedeniyle sahada sanki fazladan oyuncuyla oynayan taraf Al-Nassr'mış gibi görünüyordu ve Mane takımının üçüncü golünü ağlara bıraktığında kimse bu galibiyeti hak etmediklerini söyleyemezdi.
Herkesin tanıklık etmesi gereken bir zafer anıydı, ancak Ronaldo ikinci yarıda kulübede oturup takımını desteklemeyi ihmal etti ve haberlerde, karşılaşma bitmeden statı tamamen terk ettiği belirtildi. Bunlar gerçek bir kaptanın davranışları değil; kazanırken de kaybederken de birlikte olursunuz.
Ne pahasına olursa olsun kazanmak
Postecgolou, Ronaldo'yu oyundan alma kararı sorulduğunda medyaya, "Benim işim, gördüklerim doğrultusunda her maçta oyunculara yardım etmeye çalışmak" dedi. "Ve bakın, Cristiano'nun çok fazla futbol oynamadığını biliyoruz. Bu yüzden 10 kişi kaldığımızda, onu 45 dakikadan sonra sahada tutmak... İlk yarıda bizim için harika bir iş çıkardı ama ikinci yarıda farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız vardı."
Şöyle ekledi: "Bence bugün daha büyük bir hikâye var ve o da Al-Nassr'ın 10 kişisinin inanılmaz olması. Bugün yazmanız gereken tek şey bu. Diğer hiçbir şey önemli değil, çünkü sahada hangi takım [olduğumuzun] bir önemi yok. O şartlarda 10 kişinin bu kadar uzun süre mücadele edip 2-0'dan geri döndüğünü görüyorsanız, tek hikâye budur."
Gerçek şu ki Al-Nassr'da en büyük hikâye her zaman Ronaldo'dur, ancak Postecoglou bu durumu kusursuz yönetti. Perde arkasında bir gerilim olduğu yönündeki hiçbir düşünceyi körüklemedi, bu süreçte kulübün en değerli varlığını korudu ve aynı zamanda maçı kazanan oyuncuların hak ettikleri övgüyü almasını sağladı.
Bu, Postecoglou'yu futbolda bu kadar başarılı ve sevilen bir figür yapan güçlü oyuncu yönetiminin tam karşılığı. Ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip ve kadrodaki herkesi eşit görüyor. Al-Nassr'ın geri dönmek ve sezondaki art arda üçüncü galibiyetini almak için bu kadar sert mücadele etmesinin nedeni de bu, Avustralyalı teknik adamın yönetiminde Tottenham, Celtic, Yokohama F. Marinos ve Brisbane Roar'ın büyük kupalar kazanmasının nedeni de buydu.
Suudi Arabistan'da kazandığı kupa sayısına yenilerini ekleyebilirse ve Ronaldo'nun ayaklarının yere basmasını uzun vadede sağlamayı başarırsa, Postecoglou yeniden büyük Avrupa kulüpleri için cazip bir isim olacaktır. Madalyonun öteki yüzünde ise, Ronaldo uyum sağlamazsa, ihtişamlı kariyerinin son bölümü geriye dönüp bakıldığında üzücü ve utanç verici bir sayfa olarak anılacaktır.