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Cristiano Ronaldo Portugal retirement GFX 1:1GOAL

Cristiano Ronaldo, Portekiz'i tarihinin en büyük başarılarına taşıdı ama yaşayan efsane, milli takımı bırakmakta fazla gecikerek milli takım kariyerindeki mirasına gölge düşürdü

41 yaşındaki oyuncu, perşembe günü artık ülkesini temsil etmeyeceğini açıkladı ve rekorlarla dolu kariyerine nokta koydu.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Perşembe sabahı Cristiano Ronaldo, millî takım kariyerini noktalama yönünde zor bir karar aldığını açıkladı. “Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk,” diye yazdı Instagram'da, “sona erdi.”

    Elbette üzücü olan, bu yolculuğun böylesine tatsız koşullarda, gecikmeli olarak sona ermesi. Ronaldo, teknik olarak hâlâ Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) verdiği 30 günlük men cezasını çekiyor. Bu cezayı, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı büyük anlaşmazlığın ardından, ekim ayında Kopenhag'da Danimarka ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde millî takımı terk ettiği için almıştı.

    Ancak Ronaldo, Portekiz millî takımındaki kariyerine son verme niyetini açıklar açıklamaz FPF, millî futbol tarihinde en çok gol atan ve en fazla maça çıkan oyuncunun böylesine yakışıksız bir şekilde veda etmesine izin vermeye niyeti olmadığını bildirdi.

    “Taraftarların ve ülkenin bize çok şey vermiş olan futbolcuyu bir kez daha alkışlayıp kutlayabileceği, Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerine yaraşır bir veda törenini düzenlemek, planlamak, bu törene katılmak ve aktif biçimde iş birliği yapmak en büyük ve en kararlı arzumuz,” dedi FPF yaptığı açıklamada. Açıklama, bir veda maçının düzenlenmesinin neredeyse kesin olduğunu düşündürüyor.

    Ronaldo hakkında ne düşünürseniz düşünün, ülkesinde görkemli bir vedayı fazlasıyla hak ediyor. Çünkü çok az futbolcu ülkesine onun kadar iyi hizmet etti.

  • Bir yıldız doğuyor

    FBL-EUR2004-POR-NED
    AFP

    Ronaldo, Portekiz'in 2004 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesine yardımcı olduğunda henüz 19 yaşındaydı.

    Portekiz, Eusebio'dan Paulo Futre'ye uzanan dünya çapında oyuncular yetiştirme konusunda köklü ve gurur verici bir geçmişe sahip. Ronaldo millî takımdaki ilk maçına çıktığında, ülkenin “Altın Nesil” olarak anılan kuşağının en başarılı iki üyesi Luis Figo ve Rui Costa da hâlâ Portekiz forması giyiyordu.

    Ancak ince yapılı, süratli kanat oyuncusunun kendisinden öncekilerin hepsinden farklı olduğu kısa sürede anlaşıldı. Mesele yetenek değildi; Ronaldo fazlasıyla yetenekliydi. Asıl fark, onu durmaksızın mükemmelliğin peşinden gitmeye iten doyumsuz kazanma arzusuydu.

    “Onun kadar başarıya aç bir oyuncu daha görmedim,” demişti Rui Costa bir keresinde Tuttosport'a. “Cristiano ile 2004 Avrupa Şampiyonası'nda birlikte oynadım. O zaman henüz bir çocuktu. Ama hepimiz Ballon d'Or kazanacağını biliyorduk.”

    Ronaldo'nun olağanüstü azmi yalnızca kendisini futbolun zirvesine taşımadı; Portekiz'i de beraberinde yükseltti. O gelmeden önce Portekiz'in büyük bir uluslararası turnuvadaki en iyi derecesi, Eusebio'nun öncülüğünde elde ettiği 1966 Dünya Kupası üçüncülüğüydü. Portekiz formasıyla ilk maçına çıkmasından birkaç ay sonra Ronaldo, takımının 2004 Avrupa Şampiyonası finaline yükselmesine yardımcı olmuştu. Etkileyici performansları sayesinde henüz 19 yaşındayken turnuvanın en iyi 11'ine seçildi. İki yıl sonra da Portekiz'in Almanya'daki Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşmasında pay sahibi oldu.

    Doğrusunu söylemek gerekirse Ronaldo, futbolun en büyük sahnesinde kapasitesini yansıtan, herkesi hayran bırakan performansları pek sergileyemedi. 2014 play-off'larında İsveç'e karşı, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda ise İspanya'ya karşı çarpıcı hat-trick'ler yaptı. Ayrıca altı Dünya Kupası'nda gol atan tek erkek futbolcu. Ancak bu istatistik, turnuvanın kendisinde yarattığı kayda değer etkiden çok, olağanüstü uzun kariyerini yansıtıyor. Defalarca vurgulandığı gibi, eleme aşamasında yalnızca bir gol atabildi. O da bu yıl daha önce Hırvatistan'a karşı penaltıdan attığı goldü.

    Yine de Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası tarihinin en büyük oyuncusu olduğunu savunmak hiç de zor değil.

  • Bir hayal gerçek oldu

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Ronaldo, finalde sakatlanmasına rağmen Portekiz'i tarihindeki ilk büyük turnuva zaferine taşıdı.

    Ronaldo'nun 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki son performansı bir fiyasko olmuş olabilir. Ancak 14 gol ve yedi asistle Avrupa Şampiyonası finallerinde her iki alandaki rekor da ona ait. Ronaldo için her şeyden daha önemli olan ise 2016 yazında Henri Delaunay Kupası'nı kaldırmaktı.

    Portekiz, Fransa'daki turnuvanın hiçbir aşamasında şampiyonluk adayı gibi görünmedi. Grup aşamasını geçebilmesini de iki şeye borçluydu. İlki, üçüncü sırada bitiren takımların da tur atlamasına izin veren formattı. İkincisi ise ülkesinin Macaristan'la oynadığı son grup maçında yenilgiyi kabullenmeyen Ronaldo'ydu. Kaptan, Lyon'da 3-3 biten karşılaşmada Fernando Santos'un takımına iki kez beraberliği getirdi ve Portekiz'in eleme turuna güçlükle kalmasını sağladı.

    Portekiz, Hırvatistan ve Polonya karşısında da umut verip beklentileri karşılayamadı. Ancak Ronaldo, Galler'in mağlup edildiği yarı finalde her zamanki gibi yükselerek attığı kafa golüyle kritik anda sahneye çıktı. Yine de Portekiz'in finalde ev sahibi Fransa'yı yeneceğini pek az kişi bekliyordu. Üstelik Ronaldo, ilk yarının henüz 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

    Ancak kenarda Santos'un fiili yardımcısı hâline gelen Ronaldo'nun desteğiyle Portekiz bir kez daha kazanmanın yolunu buldu. Eder'in duraklama dakikalarında attığı gol ve Pepe'nin önderlik ettiği muhteşem savunma performansı galibiyeti getirdi.

    Duygularına hâkim olmakta zorlanan Ronaldo, maçın ardından şunları söyledi: “Bu benim için eşsiz bir an. Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Unutulmaz.”

  • Olağanüstü yolculuk

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Ronaldo’nun 23 yıl boyunca millî takım düzeyinde futbol oynamayı başarması, mesleğine duyduğu bağlılığın bir göstergesi.

    “Bay Şampiyonlar Ligi” için bile Portekiz’le kupa kazanmak gerçekten en büyük başarıydı. Bu yüzden çok eleştirilen Uluslar Ligi’ni iki kez kazanmak dahi Ronaldo için büyük anlam taşıyordu.

    “Kulüplerle birçok şampiyonluk kazandım ama hiçbir şey Portekiz adına kupa kaldırmaktan daha güzel değil,” demişti geçen yıl Almanya’da gelen bu zaferlerin ikincisinin ardından. “Bu yüzden gözyaşları dökülüyor, çünkü görev tamamlandı.”

    Elbette üzücü olan şu ki İspanya karşısında penaltı atışlarıyla gelen zafer, Ronaldo’nun millî takıma veda etmesi için harika bir fırsattı. 2022 Dünya Kupası’ndan bu yana artık en üst düzeyde yeterli performansı gösteremeyeceği açıktı. Bu nedenle bu yıl Kuzey Amerika’da yaşanan hayal kırıklığı acı verecek kadar öngörülebilirdi. Sonuç olarak, uluslararası kariyerinde bıraktığı izlenime gölge düşürdü. Çünkü emekliliği çoktan gecikmiş olmasının yanı sıra son derece yakışıksız bir şekilde gerçekleşti.

    Yine de şaşırtıcı olmayan ölçüde hırçın vedasını unutmayı zorlaştırmış olsa da millî takımda geçirdiği 23 yılda başardıkları sonsuza dek hatırlanacak.

    Ronaldo adını rekorlar kitabına yazdırdı. Futbol tarihindeki yeri garanti. Yolculuğu istediği gibi bitmemiş olabilir ama kimsenin insani açıdan mümkün göremeyeceği kadar uzun sürdü.