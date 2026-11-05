Perşembe sabahı Cristiano Ronaldo, millî takım kariyerini noktalama yönünde zor bir karar aldığını açıkladı. “Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk,” diye yazdı Instagram'da, “sona erdi.”

Elbette üzücü olan, bu yolculuğun böylesine tatsız koşullarda, gecikmeli olarak sona ermesi. Ronaldo, teknik olarak hâlâ Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) verdiği 30 günlük men cezasını çekiyor. Bu cezayı, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı büyük anlaşmazlığın ardından, ekim ayında Kopenhag'da Danimarka ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde millî takımı terk ettiği için almıştı.

Ancak Ronaldo, Portekiz millî takımındaki kariyerine son verme niyetini açıklar açıklamaz FPF, millî futbol tarihinde en çok gol atan ve en fazla maça çıkan oyuncunun böylesine yakışıksız bir şekilde veda etmesine izin vermeye niyeti olmadığını bildirdi.

“Taraftarların ve ülkenin bize çok şey vermiş olan futbolcuyu bir kez daha alkışlayıp kutlayabileceği, Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerine yaraşır bir veda törenini düzenlemek, planlamak, bu törene katılmak ve aktif biçimde iş birliği yapmak en büyük ve en kararlı arzumuz,” dedi FPF yaptığı açıklamada. Açıklama, bir veda maçının düzenlenmesinin neredeyse kesin olduğunu düşündürüyor.

Ronaldo hakkında ne düşünürseniz düşünün, ülkesinde görkemli bir vedayı fazlasıyla hak ediyor. Çünkü çok az futbolcu ülkesine onun kadar iyi hizmet etti.