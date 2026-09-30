Geçen hafta Portekiz'in Galler ile oynadığı Uluslar Ligi maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'ya, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmayı düşünüp düşünmediği soruldu. O da şu yanıtı verdi: "Evet, düşündüm. Elbette, kararlarımı, geleceğimi, bugünü de her zaman düşünüyorum. Düşünen biriyim. Düşünmek zorundasınız. Beni şu an burada görmenizin sebebi de bu. Bu, devam edeceğim anlamına geliyor.

"Başkanımızla, hocamızla bir konuşma yaptım. Milli takımın ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilecek durumda olduğuma hâlâ inanıyorum ve burada hiçbir şey yapmadığımı hissettiğimde bırakacağım. Milli takıma desteğimi sadece gollerle değil, futbolun dışında da verebileceğimi düşünüyorum. Bu yeni, genç bir nesil. Ama benim için temel nokta, sahada olup goller atabilmek ve takımın maç kazanmasına yardımcı olmak."

Belli ki bunu yeterince iyi düşünmemiş, çünkü üst üste üç büyük turnuvada o "temel nokta"yı karşılayamadı. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda beş maçta sadece bir gol attı ve Euro 2024'te de aynı sayıda karşılaşmada ağları hiç havalandıramadı. Kuzey Amerika'daki 2026 Dünya Kupası'nda üç gol buldu, ancak bunların ikisi grup aşamasında zayıf bir Özbekistan takımına karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyette geldi. Diğeri ise Portekiz'in Hırvatistan karşısında tartışmalı son 32 turu galibiyetinde penaltıdan geldi. Üstelik sahada kaldığı 81 dakikada ceza sahasında topla buluştuğu tek an da buydu.

Ronaldo, Portekiz'in bu turnuvalardaki serüvenini sona erdiren Fas, Fransa ve İspanya maçlarında tamamen etkisizdi. Ama kim olduğu nedeniyle takım onun etrafında döndü. Diğer herkes, Ronaldo'nun bitirmesi için topu ona ulaştırmak adına elinden gelen her şeyi yapmak zorunda ve onun yerine koşmak da zorunda.

Bir dönem bu yaklaşım mantıklıydı, çünkü Ronaldo, vurgulamamak haksızlık olur, 234 maçta attığı 146 golle olağanüstü bir istatistiğe sahipti ve dünyanın en öldürücü santrforuydu. Ancak 2018'den bu yana bu gayriresmî unvanı elinde tuttuğunu söylemek zor. Futbolun gerçek büyüklerinden birinin düşüşünü izlemek üzücüydü ve 41 yaşında hâlâ önemini korumaya çalışması da açıklanamaz. Zamana kimse karşı koyamaz, Ronaldo gibi insanüstü bir atlet bile. Yine de onun ilerlemenin önünde durduğu gerçeğini kabul eden Portekiz taraftarları için sevindirici olan şu ki, takımın yeni teknik direktörü onun egosunu okşayacak gibi görünmüyor.