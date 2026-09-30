Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki tuhaf amigo rolünü bırakmalı; artık Lionel Messi'nin izinden gidip emekli olma zamanı
Geçen hafta Portekiz'in Galler ile oynadığı Uluslar Ligi maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'ya, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakmayı düşünüp düşünmediği soruldu. O da şu yanıtı verdi: "Evet, düşündüm. Elbette, kararlarımı, geleceğimi, bugünü de her zaman düşünüyorum. Düşünen biriyim. Düşünmek zorundasınız. Beni şu an burada görmenizin sebebi de bu. Bu, devam edeceğim anlamına geliyor.
"Başkanımızla, hocamızla bir konuşma yaptım. Milli takımın ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilecek durumda olduğuma hâlâ inanıyorum ve burada hiçbir şey yapmadığımı hissettiğimde bırakacağım. Milli takıma desteğimi sadece gollerle değil, futbolun dışında da verebileceğimi düşünüyorum. Bu yeni, genç bir nesil. Ama benim için temel nokta, sahada olup goller atabilmek ve takımın maç kazanmasına yardımcı olmak."
Belli ki bunu yeterince iyi düşünmemiş, çünkü üst üste üç büyük turnuvada o "temel nokta"yı karşılayamadı. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda beş maçta sadece bir gol attı ve Euro 2024'te de aynı sayıda karşılaşmada ağları hiç havalandıramadı. Kuzey Amerika'daki 2026 Dünya Kupası'nda üç gol buldu, ancak bunların ikisi grup aşamasında zayıf bir Özbekistan takımına karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyette geldi. Diğeri ise Portekiz'in Hırvatistan karşısında tartışmalı son 32 turu galibiyetinde penaltıdan geldi. Üstelik sahada kaldığı 81 dakikada ceza sahasında topla buluştuğu tek an da buydu.
Ronaldo, Portekiz'in bu turnuvalardaki serüvenini sona erdiren Fas, Fransa ve İspanya maçlarında tamamen etkisizdi. Ama kim olduğu nedeniyle takım onun etrafında döndü. Diğer herkes, Ronaldo'nun bitirmesi için topu ona ulaştırmak adına elinden gelen her şeyi yapmak zorunda ve onun yerine koşmak da zorunda.
Bir dönem bu yaklaşım mantıklıydı, çünkü Ronaldo, vurgulamamak haksızlık olur, 234 maçta attığı 146 golle olağanüstü bir istatistiğe sahipti ve dünyanın en öldürücü santrforuydu. Ancak 2018'den bu yana bu gayriresmî unvanı elinde tuttuğunu söylemek zor. Futbolun gerçek büyüklerinden birinin düşüşünü izlemek üzücüydü ve 41 yaşında hâlâ önemini korumaya çalışması da açıklanamaz. Zamana kimse karşı koyamaz, Ronaldo gibi insanüstü bir atlet bile. Yine de onun ilerlemenin önünde durduğu gerçeğini kabul eden Portekiz taraftarları için sevindirici olan şu ki, takımın yeni teknik direktörü onun egosunu okşayacak gibi görünmüyor.
Yeni düzenleme
Jorge Jesus geçen sezon Al-Nassr'da Ronaldo ile birlikte çalıştı ve ikili güçlü bir ilişki kurdu. Ronaldo takımın yine başrolündeki isim olmayı sürdürdü ve sonunda ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandı, bunu yaparken de 28 gol attı.
Roberto Martinez'in ayrılığının ardından yaz aylarında Portekiz, Jesus için devreye girdi ve eski Benfica teknik direktörünün ilk kadrosuna Ronaldo'yu dahil etmesi sürpriz olmadı. Jesus, Galler'e karşı oynanacak Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde Portekiz Futbol Federasyonu'nun kampüsünde Ronaldo'nun yanında otururken bu kararı açıklarken, "Cristiano, Portekiz'in ve milli takımın bir simgesi" dedi.
Ancak bir şart da vardı. Şöyle ekledi: "Maçlarda oynayıp oynamayacağı onun hakkı değil, buna karar verecek kişi teknik direktör." Jesus'un seleflerinin hiçbiri Ronaldo'nun önünde böyle bir şey söylemeye cesaret edemezdi; 2022 Dünya Kupası'nda efsanevi golcüyü en azından iki kez yedeğe çekme cesaretini gösteren Fernando Santos bile.
Ronaldo'nun son daveti açıkça belli şartlara bağlıydı ve o da bu düzenlemeyle sorunu olmadığını vurgulamak için çaba gösterdi, her ne kadar bunun altında kendine özgü bir kibir tonu olsa da. "Beni milli takımda istemediklerini söyledikleri anda gidecek ilk kişi ben olurum" dedi. "Takıma hiçbir şey katmadığımı düşündüğümde ya da bir atmosfer yarattığımı hissettiğimde gidecek ilk kişi ben olurum. Bavulumu alır ve giderim. Portekizliler bana güveniyor. Bu yüzden hâlâ buradayım... Sadece sayılara bakın, eminim bazı hesaplar yapabilirsiniz, ben hâlâ iyi durumdayım. Bana güvenmedikleri gün, no problemo, ayrılırım. Bu federasyonun her zaman 1 numaralı taraftarı olacağım."
Eski Manchester United ve Real Madrid süperstarı sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için en önemli şey ne olduğumu bilmem. Burada olmak için ne yaptığımı, sahip olduğum başarıyı elde etmek için neler yaptığımı biliyorum. Genç çocukların neden Cristiano'yu sevdiğini biliyorum, çünkü beni bir örnek olarak görüyorlar ve bunu yapmaya devam edeceğim. Emekli olduğumda bile... 10 yıl içinde. Kendimden memnunum. Yarın oynayıp oynamamam, bir sonraki maç için dinlendirilip dinlendirilmemem önemli değil, benim için en önemli şey kendimi iyi hissetmem. Etrafımdaki insanlar çalışmalarıma güveniyor. Bana eleştirenlere değil, Cristiano'yu seven insanlara odaklanın, bu yüzden mutlu biriyim."
Galler galibiyetinde hayal kırıklığı
Ronaldo, Portekiz'le 10 yıl daha devam etme konusunda muhtemelen şaka yapıyordu, ancak yeni kazandığı alçakgönüllülük anında sınandı. Jesus, Lizbon'da Galler'e karşı oynanan maçta Al-Nassr forvetine rekorunu geliştiren 234. milli maçını verdi ve Portekiz, Joao Felix'in ilk yarıda attığı galibiyet golüyle hak edilmiş bir 1-0'lık zafer elde etti.
Ancak genel olarak bu, Ronaldo için unutulacak bir geceydi. Yedi şut çekti, bunların yalnızca ikisi kaleyi buldu ve ikinci yarının başlarında çok önemli bir fırsatı kaçırdı; Ruben Neves'in ortasını çok yakın mesafeden yaptığı vuruşla bir şekilde üstten auta gönderdi.
Kısa süre sonra Ronaldo topu ağlara da gönderdi; Bruno Fernandes'in pasına hareketlenip soğukkanlı bir bitiriş yaptı, ancak sevinci kısa sürdü. Portekiz kaptanı neredeyse bir yarda ofsayttaydı ve gol doğru şekilde iptal edildi.
68. dakikada Jesus yeterince gördüğüne karar verdi ve Ronaldo'yu çıkarıp yerine Goncalo Ramos'u oyuna aldı. Ronaldo sahadan 0,06 beklenen asist toplamı, sıfır başarılı dripling ve savunma katkısıyla ayrıldı; toplamda da topla sadece 27 kez buluştu. Bu, Portekiz'in ilk 11'indeki oyuncular arasında en düşük sayıydı. Eğer fırsatlarını gole çeviremiyorsa, bu istatistikler mazur görülemez.
Jesus, maçın ardından Ronaldo'nun erken oyundan alınmasıyla ilgili soruya yanıt verirken dikkat çekici derecede dürüsttü ve Canal 11'e şöyle dedi: "Maç bu değişikliği gerektirdi. Önümüzde 25 dakika vardı ve ilk savunma hattında hızlı, iki stoper üzerinde baskı kurabilecek bir oyuncuyu oyuna sokmak istedim. Cris artık bunu yapamıyordu. Hücumda da artık çok daha fazlasını yapamayacağını biliyordum."
Norveç'te gerekli değil
Jesus, üç gün sonra Portekiz'in Norveç deplasmanı için kurduğu kadroda Ronaldo'ya yer vermeyerek büyük bir sürprize daha imza attı. Ronaldo ile Erling Haaland'ın kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelmesi bekleniyordu, ancak Jesus'un bu anlatıyla ilgisi yoktu.
Nitekim Ronaldo sahaya hiç çıkmadı; bu, 18 yıldan uzun bir süredir ilk kez resmi bir milli maçta yaşandı. Portekiz adına perdeyi Felix açtı, Erling Haaland 51. dakikada eşitliği sağladı, ancak Ramos harika bir aşırtmayla Portekiz'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Sakat Man Utd oyun kurucusu Fernandes'in yokluğunda bu kesinlikle Portekiz'in klasik performanslarından biri değildi, ancak takım 2026 Dünya Kupası çeyrek finalistleri karşısında üç puanı almak için durmaksızın mücadele etti. Ronaldo'nun eksikliği hissedilmedi.
Forvet oyuncusu, maçın son bölümünde Francisco Trincao için oyundan alınırken Ramos'a sarıldığı görüldü ve genel olarak mücadeleye dahil görünüyordu, ancak son düdüğün hemen ardından Portekiz taraftarlarının yanına gitmeden doğruca tünele yöneldi. Masum olsun ya da olmasın, bunlar "bir atmosfer yaratma" konusunda bilinçli olan birinin davranışları değildi; Ronaldo yaptığı her şeyin büyük bir dikkatle incelendiğinin fazlasıyla farkında olacaktır.
Vitinha, Rafael Leao, Neves ve Bernardo Silva da Ronaldo'dan önce yedek kulübesinden oyuna girdi ve Jesus, ilk planından uzaklaştığını kabul etti. Teknik direktör, Portekiz yayıncısı RTP'ye yaptığı açıklamada, "Hatta onunla [Ronaldo] son yarım saatte oyuna gireceği konusunda anlaşmıştım ama maç bunu gerektirmedi" dedi.
"Goncalo Ramos iyi oynuyordu, bir gol atmıştı ve bir golü daha iptal edilmişti. Onu oyundan almak için doğru an olmadığını hissettim. Bu, onu fiziksel olarak korumak için değildi, çünkü benim istediğim kadar oynayabilecek durumdaydı. Maç kendi akışında ilerledi ve Cris'i oyuna sokmak için uygun an olmaktan çıktı. Bunun yerine dengeyi ve sonucu garanti altına almak için başka bir oyuncu gerekliydi."
Ramos daha fazlasını sunuyor
Jesus yine de Ronaldo'nun hâlâ planları arasında olduğunu netleştirdi; Portekiz perşembe günü Kopenhag'da Danimarka ile karşılaşacak, ardından 4 Ekim'de sahasında Norveç'i ağırlayacak. "Farklı özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacım vardı ama bu, onun bir seçenek olmadığı anlamına gelmiyor, tam tersine" dedi. "Belki şimdi, Danimarka'ya karşı oynar."
Galler, Portekiz'in Uluslar Ligi grubundaki en zayıf takım, bu yüzden Jesus için Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmak çok fazla risk taşımıyordu. Ancak kalite açısından Norveç ile Danimarka arasında çok az fark var; bunu geçen hafta karşı karşıya geldiklerinde de gösterdiler ve Stale Solbakken'in takımı, Haaland'ın attığı iki gol sayesinde nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazandı.
Ramos hiçbir zaman Ronaldo'nun zirve yıllarında ulaştığı seviyeye yaklaşamayacak ama 25 yaşındaki oyuncu şu anda Portekiz için daha kullanışlı. AC Milan'ın rekor bonservisle transfer ettiği oyuncu, rakip stoperlere baskı yapıyor ve pas kanallarını kapatıyor; Norveç'e attığı gol de bunun en iyi örneğiydi, çünkü kaleci Orjan Nyland'ı hataya zorladı.
Dikey koşularıyla savunmaları geriyor, ayrıca topu saklayıp oyunu bağlantılandırmak için geriye de gelebiliyor; Jesus'un yüksek yoğunluklu oyun tarzına uygun hız ve fizikselliğe sahip. Buna karşılık Ronaldo artık tamamen ceza sahası golcüsü olarak oynuyor, topsuz oyunda minimum katkı veriyor ve servis bekliyor; Portekiz de onun verimini en üst düzeye çıkarmak için ortalara dayalı bir sisteme geçmek zorunda kalıyor.
Özellikle en büyük maçlarda Ronaldo, Portekiz'i geriye çekiyor. Eğer gerçekten zaman zaman oyuna sonradan girip etki yaratacak bir yedek olmayı kabul edebilirse, Sporting CP akademisinin mücevheri hâlâ takıma sunabileceği şeylere sahip, çünkü Portekiz bir maçta geri düşüp skoru kovalarsa ceza sahası içindeki içgüdüleriyle yine belirleyici olabilir, ancak bu yine de tuhaf olurdu. Ronaldo'nun milli takım mirası o kadar büyük ki amigo ya da yan rol oyuncusu gibi bir rol ona yakışmıyor.
Messi kadar verildi
Ronaldo'nun zirvedeyken sahneden çekilmesi için en doğru zaman gelip geçti, ancak bir sonraki büyük turnuvaya geri sayım başlamadan önce milli takımı bırakma konusunda ezeli rakibi Lionel Messi'nin izinden yine de gidebilir. Şu anda kulüp kariyerini MLS'te Inter Miami formasıyla sürdüren Barcelona efsanesi Messi, son Dünya Kupası'nda zamanı adeta tersine çevirdi; Arjantin art arda ikinci finaline çıkarken sekiz gol ve dört asist kaydetti.
Turnuvanın oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün Messi yerine Rodri'ye gitmesi adaletsizlikti; bunun başlıca nedeni İspanya'nın finalde Arjantin'i rahat geçmesiydi. Ülkesi adına Messi'den daha etkili kimse yoktu; o, en iyi günlerini çoktan geride bırakmış bir Arjantin kadrosunu adeta sırtında taşıdı.
Miami taraftarlarının hâlâ her hafta gördüğü üzere Messi hâlâ durdurulamaz bir maç kazandırıcı, bu yüzden 2028 Copa America'ya kadar, hatta belki 2030 Dünya Kupası'na kadar bile Arjantin'in tılsımlı lideri olarak kalabilirdi. Ancak sonunda kendi döngüsünün doğal sonuna ulaştığını kabul etti.
Ayrılığını açıklarken, "Elimden gelenin hepsini verdim, verecek başka bir şeyim kalmadı ve ayrıca arkamdan gelen, şans verilmeyi hak eden gerçekten çok iyi genç oyuncular var" dedi. Messi'nin aksine Ronaldo'nun özgeçmişinde bir Dünya Kupası şampiyonluğu madalyası yok, ancak o da Portekiz için elinden gelenin hepsini verdi.
Uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu ve milli takım forması en çok giyen ismi olarak artık kanıtlaması gereken hiçbir şey yok. Ayrıca Portekiz'in 2016 Avrupa Şampiyonası zaferinde ve 2019 ile 2025'teki iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunda da kilit rol oynadı.
Ronaldo hâlâ Portekiz'in genç yeteneklerine yardımcı olabileceğini düşünüyor olabilir, ancak onların hepsi zaten onun en parlak döneminde ortaya koyduğu ışık saçan örneği takip etmeye çalışıyor. Artık onlarla süre için rekabet etmesine gerek yok. Jesus'un da söylediği gibi Ronaldo her zaman Portekiz'in bir "sembolü" olacak ve bırakmak yerine tutunmaya devam ederek değil, geri çekilerek arzuladığı takdiri görecek.
FPF'ye borçlu değil
Ancak Ronaldo'nun durumu benzersiz. Büyük olasılıkla Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), milli takım markasının yüzü olduğu için Dünya Kupası'ndan sonra devam etmesi yönünde ona ricada bulundu.
Her şey onun etrafında şekilleniyor. Eşi benzeri olmayan küresel bir kitleye sahip olan FPF, Ronaldo'nun ticari gücünden besleniyor ve uluslararası görünürlük konusunda ona dayanıyor. Ronaldo'nun varlığı tek başına iş ortaklarını ve yayın anlaşmalarını çekiyor; o, onların temel ekonomik motoru ve adı milli takımın kendisinden bile daha fazla ağırlık taşıyor.
Ronaldo kramponlarını astığında FPF'nin yıllık gelirinde %45'lik bir düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor. Portekiz Pazarlama Yönetimi Enstitüsü'nün (IPAM) icra direktörü Daniel Sa da yaz aylarında Lusa Haber Ajansı'na şöyle demişti: "Ayrıldığında bu bir trajedi olacak, çünkü insanlar hâlâ kaybedilecek medya ilgisinin boyutunu kavramıyor. Yüksek hızlı bir yürüyen merdivenden aşağı düşüyor olacağız."
Futbol gücü eski seviyesinden uzaklaştı diye hiç kimse, buna Jesus da dahil, Ronaldo'yu göndermeye zorlamayacak. Kararın ondan gelmesi gerekiyor. Ronaldo, yıllardır Portekiz'de peşini bırakmayan eleştiri yükü olmadan, Al-Nassr'da iki ya da üç yıl daha rahatlıkla iyi performans göstermeye devam edebilir ve kariyerindeki 1.000 gol hedefine ulaşabilir.
Kalması mirasına hiçbir şey katmıyor. Ronaldo'nun yeri asla kulübe olmayacak, bu sporda çok fazla şey başardı. FPF için 23 yıllık büyümeyi besledikten sonra mali açıdan da Portekiz'e borçlu değil. Ronaldo, yaşın kendisini yakalamasına rağmen bırakmayı reddettiği için çok uzun süre alay konusu oldu. Bunu yaptığı anda, oyunu süslemiş en büyük oyunculardan biri olarak kutlanacak ve hissedeceği rahatlama, herhangi bir suçluluk ya da pişmanlık duygusundan daha ağır basacak.