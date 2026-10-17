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Corinthians crisis 1:1Getty/GOAL

Corinthians'ta kriz: Memphis Depay, Jesse Lingard ve düşüşteki Brezilya devini çaresizlik içinde Clarence Seedorf'u göreve getirmeye iten nedenler

Corinthians, küme düşme tehlikesinden kurtulmak için Hollandalı efsaneye yöneldi ve tartışmalı sportif kararlar listesine bir yenisini daha ekledi.

James Westwood
Çeviri:

  • Corinthians, yedi Serie A şampiyonluğu, bir Copa Libertadores ve iki Kulüpler Dünya Kupası dahil 48 büyük kupayla Brezilya’nın en büyük kulüplerinden biri. Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez ve Javier Mascherano gibi yıldızlar da kariyerlerinin bir döneminde bu kulüpte forma giydi. Corinthians’ın tahminen 35 milyon taraftarı var; bu sayı Avustralya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin her birinin toplam nüfusunu aşıyor.

    İşçi sınıfıyla özdeşleşmiş kimliği nedeniyle “O Time do Povo” (Halkın Takımı) olarak bilinen Corinthians, São Paulo kültürünün ayrılmaz bir parçası. Neo Quimica Arena, Corinthians’ın iç saha maçlarında düzenli olarak 48 bin kişilik kapasitesini dolduruyor ve tribünlerdeki atmosfer görkemli olabiliyor. Ne var ki taraftarların son yıllarda sevinecek pek bir şeyi olmadı. Kulüp şimdi tam anlamıyla bir krizin ortasında.

    2026 Serie A sezonunda oynanacak yalnızca yedi maç kalmışken Corinthians 16. sırada. Düşme hattındaki 17. sırada bulunan Internacional’ın üzerinde olmasının tek nedeni, rakibinden bir galibiyet fazla almış olması. Brezilya futbolunda puan eşitliğinde averajdan önce galibiyet sayısına bakılıyor. Üstelik Corinthians, ligdeki son dokuz maçının tamamını kaybederek hızla düşüşe geçti.

    Brezilya Millî Takımı’nın eski geçici teknik direktörü Fernando Diniz’in geçen hafta Corinthians’taki görevine son verildi. Kulüp, ardından büyük bir sürprizle son on yıldaki 20. teknik direktörü olarak Clarence Seedorf’a yöneldi. Hollandalı futbol efsanesi Seedorf, Şampiyonlar Ligi’ni üç farklı kulüple kazanan tek oyuncu. Ancak teknik direktörlük kariyeri aynı ölçüde başarılı olmadı ve yedi yıldır futbolun içinde yer almıyor.

    Bu, dibe vurmaya yaklaşan bir kulübün çaresiz hamlesi. Peki Corinthians bu noktaya nasıl geldi?

  • Bel büken borçlar

    FBL-BRAZIL-STADIUM-NEO QUIMICA ARENA
    AFP

    Yeni bir stadyum inşa etmek, Corinthians'ı henüz toparlanamadığı kırılgan bir mali duruma sürükledi.

    Corinthians'ın sorunlarının temeli, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası için Neo Quimica Arena'nın inşa edilmesiyle atıldı. Stadyum, başlangıçta öngörülenden çok daha pahalıya mal oldu ve kulübü devlet bankası Caixa Economica Federal ile inşaat şirketi Odebrecht'e karşı yüksek faizli bir finansman borcuyla baş başa bıraktı.

    Kulüp başkanı Andres Sanchez döneminde Corinthians, artık mali gücünün yetmediği yıldızlarla dolu kadrosunu korumaya çalıştı. 2020'ye gelindiğinde stadyum hariç toplam borcu 1 milyar Brezilya realini aştı. Transfer ödemeleri, vergiler ve imaj haklarına ilişkin ödemeler sürekli ertelenirken, yapısal sorunların sahadaki etkilerini gizlemek sonunda imkânsız hâle geldi.

    2024 sezonunun son iki ayına girilirken küme düşme tehdidi belirince yönetim, Memphis Depay'ın acil olarak kadroya katılmasını onayladı. Bonservis bedeli ödenmeden yapılan bu transfer, başlangıçta son derece isabetli bir hamle olduğunu gösterdi. Eski Atletico Madrid ve Manchester United forveti, Corinthians'ın ligde kalmasını sağlayan mucizevi dokuz maçlık galibiyet serisinde yedi gol attı.

    Ancak Depay'ı kadroya katmak için üstlenilen yüklü maaş yükümlülükleri, tam bir çöküşün zeminini hazırladı.

  • Sorunların üzerini örtmek

    FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANS
    AFP

    Corinthians, 2025 sezonunda ülkesindeki iki kupayı da kazandı ancak perde arkasındaki çalkantı daha da arttı.


    Corinthians, 2024'te Meksika ekibi Santos Laguna ile 6,5 milyon Brezilya reali tutarında anlaşmaya vararak Ekvadorlu savunmacı Felix Torres'i de kadrosuna kattı. Ancak Torres için yalnızca ilk taksiti ödedi ve ardından gelen beş taksitin tamamını aksattı.

    FIFA, Corinthians'ın Santos Laguna'ya hâlâ 6,1 milyon Brezilya reali borcu bulunması nedeniyle Ağustos 2025'te kulübe transfer yasağı getirdi. İki ay sonra Ulusal Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (CNRD), toplam 76 milyon Brezilya reali tutarındaki borcun yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmanın ikinci taksitini ödemediği için Corinthians'a ülke içinde geçerli altı aylık transfer yasağı verdi.

    Ciddi endişe yaratmaya bunlar da yetmezmiş gibi, Augusto Melo kulüp başkanlığı görevinden resmen azledildi. Süreç, Corinthians'ın eski ana sponsoru olan bahis şirketi Vai de Bet ile ilgili usulsüzlük ve sözleşme dolandırıcılığı soruşturmalarından kaynaklandı. Ardından birinci başkan yardımcısı Osmar Stabile, 2026 sonuna kadar geçerli bir görev süresiyle kulübün yönetimini devraldı.

    Buna rağmen takım, perde arkasındaki çalkantıya karşı sahada somut başarılar elde etti. Corinthians, Campeonato Paulista ve Copa do Brasil'i kazanarak beklenmedik bir yerel duble yaptı. Depay ile hücumdaki partneri Yuri Alberto, tüm kulvarlarda toplam 31 gol attı.

    Ancak oyuncuların mutluluğu kısa sürdü çünkü Corinthians, “büyük takım” anlamına gelen Timao lakabının hakkını hâlâ veremiyordu. Copa Libertadores elemelerini geçemedi, Copa Sudamericana'ya grup aşamasında veda etti ve Serie A'yı ancak 13. sırada bitirebildi.

    Vasco da Gama'ya karşı oynanan Copa do Brasil finalinde galibiyet golünü attıktan sonra Depay, Radio Bandeirantes'e verdiği ses getiren röportajda hayal kırıklığını dile getirdi: “Yönetimdeki kişilerin artık uyanması gerekiyor. Kimlerden bahsettiğimi çok iyi biliyorum, onlar da kim olduklarını çok iyi biliyor. Bu kulüpten ayrılın, gidip başka bir yerde işleri berbat edin. Çünkü bu kulübün büyümesi, her yıl Libertadores ve Brasileirao için mücadele etmesi gerekiyor; taraftarlar bunu hak ediyor. Bu kulübün bir yapıya ihtiyacı var. Ben de bu yapıyı kurmaya yardımcı olmak için buradayım ama daha fazla yardıma ihtiyacım var.”

  • Gerginlik tırmanıyor

    Corinthians fans
    Getty

    Taraftarlar, kulübü bu kötü gidişten kurtarmak için yargının müdahalesini talep etti. Oyuncular da taraftarların tepkisinden nasibini aldı.

    Ocak ayında Corinthians, Santos Laguna'ya olan borcunu kapatmak için anlaşmaya varıp CNRD'de varılan anlaşmanın üçüncü taksiti için peşin ödeme yapınca transfer yasakları kaldırıldı. Ancak bu, geçici bir rahatlamadan öteye gitmeyecekti.

    Kulüp, şubat ayında Brezilya Ulusal Hazinesine olan 1,2 milyar Brezilya reali tutarındaki vergi borcunu yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. Borcun 679 milyon dolara indirilmesi için pazarlık yaptı ancak kendisini uzun vadeli, çok yüksek tutarlı taksitlere bağladı. Haziran ile temmuz arasında Corinthians'a, Jose Martinez'in Philadelphia Union'dan, Charles'ın Midtjylland'dan ve Talles Magno'nun New York City FC'den transferlerine ilişkin ödenmemiş mali yükümlülükler ile CNRD'ye ödenmesi gereken 8 milyon Brezilya reali tutarındaki taksitin gecikmesi nedeniyle üç transfer yasağı getirildi.

    Corinthians'ın altı ay boyunca yeni oyuncu kaydetmesi yasaklandı. Kulüp, yaz transfer dönemindeki zorunlu 25 milyon Brezilya reali tutarındaki oyuncu satış hedefine de ulaşamadı. Daha da kötüsü, eylülde Brezilya basınına sızan kulüp içi muhasebe kayıtları, Corinthians'ın yılın temmuz sonuna kadarki döneminde 278 milyon Brezilya reali açık verdiğini ortaya koydu. Corinthians'ın mevcut nakit akışı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2027 gelirlerinin yüzde 30'unu erkenden tahsil etme olasılığını değerlendirdiği bildirildi.

    Tüm bunların taraftarlar tarafından hiç de iyi karşılanmadığını söylemek yeterli. Yıl boyunca kitlesel protestolar düzenlendi. Gaviies da Fiel Torcida'nın da aralarında bulunduğu kulübün en büyük taraftar grupları, yargı müdahalesi talep etmek için doğrudan Sao Paulo Savcılığına yürüdü. Kulübün simge isimlerinden Dinei de gösteriye katıldı.

    Taraftarlar, kulübün tekrar tekrar kötü yönetilmesine son vermek için Corinthians'a bir kayyum atanmasını istiyor. Başkanlık görevindeki Stabile ise artık büyük baskı altında. Geçen ay Corinthians'ın antrenman tesislerinde oyuncularla taraftarlar arasında sert bir yüzleşme de yaşandı; tesise girilmesi sırasında araçlara ve duvarlara zarar verildi.

    Corinthians'ın Palmeiras deplasmanındaki derbide 4-1'lik ağır yenilgi almasından bir gün sonra, pazartesi günü, kulübün sosyal merkezi Parque Sao Jorge'nin önünde kendiliğinden bir protesto da düzenlendi. Kapılara “Intervencao Ja” (Hemen müdahale) yazılı bir pankart asıldı. Taraftarlar meşaleler yakıp yönetim karşıtı tezahüratlar yapınca askerî polis görevlendirildi. Gerilim giderek artıyor ve en azından şimdilik 2024'teki büyük kurtuluşun tekrarlanması son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

  • Depay'in 'acı verici' sorunu

    Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Depay, uzun ve tartışmalı bir müzakere sürecinin ardından kısa süre önce sözleşmesini uzattı ancak sahadaki değeri büyük ölçüde düştü.

    Bu kez ilham kaynağı olacak kişi Depay gibi görünmüyor. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar yalnızca bir kez ağları havalandırdı ve performansı ciddi biçimde geriledi. Depay'ın ciddi bir arka adale sakatlığı ve Hollanda ile Dünya Kupası görevi nedeniyle nisandan eylül ortasına kadar forma giyemediğini belirtmek gerek, ancak bu, ne kadar kötü oynadığını mazur göstermiyor.

    Sözleşmesiyle ilgili süreç de kulübe zarar veren ayrı bir gündem yarattı. Corinthians, ağustosta eski Barcelona ve Lyon oyuncusuyla yapılması planlanan iki yıllık sözleşme uzatmasını iptal etti. Depay ise daha sonra kulübü “kabul edilemez davranışlarda bulunmakla” ve sözlü anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Depay, ‘Don't Panic’ adlı rap şarkısının klibini yayımlayarak tartışmaları daha da büyüttü. Klipte Corinthians'ın genel merkezi alevler içinde gösteriliyordu.

    Sonunda iki taraf uzlaştı ve Depay, 2028'e kadar kulüpte kalmayı kabul etti. ESPN Brasil'e göre Depay, toplam R$135 milyon değerindeki sözleşme yenilemesi kapsamında kulübün kendisine borçlu olduğu R$75 milyonun R$21 milyonundan vazgeçmeyi kabul etti. Kalan R$54 milyonluk borç dört taksitte ödenecek. İlk taksidin ocakta ödenmesi gerekiyor; herhangi bir ödemenin gecikmesi hâlinde kulüp indirim hakkını kaybedecek.

    İlk sözleşme görüşmelerini sonlandırdığı için tehditler alan Stabile, basına şunları söyledi: “O [Depay], koşullar, kalma isteği ve Corinthians'ın ödeme yapmanın bir yolunu bulması gerektiği için önemli bir indirime gitti. Bu sözleşmenin maliyetini karşılayabileceğimize inanıyorum.”

    Corinthians, Depay'ı takımda tutmak için büyük uğraş verdi. Oysa oyuncunun vücudu artık onu yarı yolda bırakmaya başladı ve skor katkısı da tükendi. Bu kararın yanlışlığı şimdiden ortaya çıkıyor. Depay, Corinthians'ın Estudiantes ile oynadığı Copa Libertadores çeyrek final eşleşmesinin rövanş maçında, karşılaşmayı penaltı atışlarına taşıyabilecek son dakikalardaki penaltıyı üstten dışarı gönderdi. Hafta sonu Palmeiras karşısında alınan ağır yenilgide ise tamamen etkisiz kaldı; 18 kez top kaybetti ve kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi.

    Corinthians taraftarlarının sevdiği eski forvet Neto, maçı Radio Craque Neto adlı radyo kanalında yorumladı ve Hollandalı oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi: “Bana göre yine en kötü oyuncu Memphis Depay'dı ve öyle olmaya devam edecek. Bu adamın Corinthians'a yaptıkları inanılır gibi değil, acı verici.”

  • Yeterli donanıma sahip olmayan

    FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR
    AFP

    Seedorf'un teknik direktörlük geçmişi, Corinthians'ın kötü gidişatını hemen tersine çevirebileceğine dair güven vermiyor.

    Neto ayrıca Depay'ın Corinthians'ın başına geçmesi için Seedorf'u bizzat seçtiğine inandığını söyledi. “Bu adamın sahip olduğu gücü görünce insanın ağlayası geliyor,” diye ekledi. “Parque Sao Jorge'yi ateşe verdi, Hollandalı Seedorf'la anlaştılar ve biz bu utancı yaşıyoruz.

    “Maçtan sonra Memphis'i neden röportaja çıkarmadılar? Neden hep Hugo [Souza]? Neden hep gençler? Neden Memphis değil? Ama topluluğun arasına giriyor, saçını yaptırdı, saçlarını ördürdü, şimdi de teknik direktör getiriyor. Adını bile bilmediğim bir şirketle birlikte Seedorf'u işe aldı. Bu arada Corinthians'ı mahvedecekler. Seedorf'u işe aldı.

    “Siz bu adama [Depay] inandınız. İyi oynadığında sadece görevini yaptı. Onu el üstünde tuttunuz ve tutmaya devam ediyorsunuz. Bana göre yaşananların en büyük sorumlusu Memphis.” Bu suçlamada gerçek payı olmasa bile Seedorf'un 2027 sonuna kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve getirilmesinin pek anlamlı olmadığı söylenebilir.

    Seedorf, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda etmesinin ardından, göreve gelişinin üzerinden bir yıl bile geçmeden Temmuz 2019'da kovuldu. Mayıs 2018'de Deportivo la Coruna'nın başında çıktığı 15 maçta yalnızca iki galibiyet alabildi ve takımla La Liga'dan düşme utancını yaşadı. Temmuz ile Aralık 2016 arasında ise Çin ekibi Shenzhen FC'nin başında yalnızca beş ay kaldı.

    2013-14 sezonunun ikinci yarısında AC Milan'ın başında geçirdiği dört ay da unutulacak türdendi. Serie A'yı sekizinci sırada bitiren takımdaki birçok önemli isimle arasının açıldığı bildirildi. Corinthians'ın, eski teknik direktörü Ramon Diaz ve eski Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece de dahil olmak üzere daha deneyimli birçok teknik direktörle temas kurduğu, ancak her iki isimden de ret yanıtı alınca aceleyle Seedorf'a yöneldiği bildirildi.

    Kâğıt üzerinde Seedorf, kümede kalma mücadelesine hazırlıksız görünüyor. Özellikle de uzun süredir teknik direktörlük yapmadığı düşünüldüğünde onu büyük bir sınav bekliyor. Yine de futbolculuk kariyerinin son iki yılını Brezilya'da Botafogo formasıyla geçirdi ve akıcı biçimde Portekizce konuşuyor.

    Efsanevi konumunun takıma moral vereceği de umuluyor. Corinthians yöneticisi Marcelo Paz, Globo Esporte'ye şunları söyledi: “Seedorf gibi bir ismin etkisi sınırları aşar. Onun bir lider, bir kazanan olduğunu gördük. Bu işi isteyen birine sahip olmak bizim için önemli; o da istiyordu. Gerekli niteliklere sahip olduğuna inanıyorum.”

  • Kimlikten yoksun

    Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Oyuncular kısır döngüye sıkışmış durumda ve yetkililerin korkunç muamelesi karşısında daha fazla enerji harcamak için bir nedenleri yok.


    Ancak Seedorf’un katılacağı soyunma odasındaki moral bundan daha düşük olamazdı. Futbolcuların maaşları aylardır ya ödenmiyor ya da ciddi biçimde geciktiriliyor. Bu da doğal olarak motivasyonlarını dibe çekiyor.

    Eski Arsenal stoperi Gabriel Paulista, Palmeiras maçının ardından konuşma ihtiyacı hissetti. Durumun tüm takımı nasıl etkilediğini anlatırken gözyaşlarını tutmaya çalıştı. “Bir hayali yaşamak için pek çok şeyden vazgeçtim, şimdi ise bir kâbus yaşıyorum” dedi. “Yönetimden biri benimle konuşup aptalca bir şey söylediğimi belirtmek isterse geri gelir, aynı şeyi yine söylerim.

    “Korunmaya ihtiyacımız var. Maaşlarımızın ödenmesine, çalışanlarımızın maaşlarının ödenmeye devam etmesine ihtiyacımız var. Gerçekten çok acı çekiyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama bazen olmuyor. Saha dışındaki şeyler beni fazlasıyla etkiliyor. Yönetimden, başkanlıktan kaynaklananlar futbolcuları çok etkiliyor. Takım arkadaşlarıma yalnızca futbola odaklanmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bunların hepsi geçecek. Umarım Corinthians her şeyi yoluna koyabilir.”

    Seedorf, “Elimden gelen her şeyi yapıp her top, her dakika, her galibiyet için mücadele eden bir takım kuracağım” sözü verdi. Ancak kulübün yıldızları, kendilerini böylesine yüzüstü bırakan bir yönetim için neden mücadele etsin? Jesse Lingard’ı da düşünmek gerek. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumu gerçekten anlamış olsaydı mart ayında Corinthians’a katılmazdı.

    Görünen o ki Lingard’a bir hayal satıldı; üstelik bunu yapanlar yalnızca kulüp yetkilileri değildi. 2015 ile 2017 arasında Manchester United’da Depay ile iki sezon birlikte oynayan İngiliz futbolcu, tanıtımında şöyle demişti: “Buraya kupalar kazanmak için geldim. O [Depay], buranın Brezilya’nın en büyük kulübü olduğunu söyledi; taraftarları ve tutkularını anlattı. Bu da teklifi kabul etme kararımda kesinlikle belirleyici oldu.”

    Gerçekte Lingard, eski gücünden uzak bir başka futbol devine katılmıştı. Corinthians’ın 33 yaşındaki futbolcuyu hedef almış olması da bunun bir başka kanıtıydı. Lingard, önceki yaklaşık iki yılını Güney Kore’de FC Seoul formasıyla geçirmişti.

    Lingard, en azından 2022’den bu yana üst düzeyde kayda değer bir şey yapmadı ve şaşırtıcı olmayan biçimde Neo Quimica Arena’da da beklentilerin oldukça altında kaldı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 11 kez ilk 11’de sahaya çıkan Lingard, üç gole katkı sağladı. Bunların sonuncusu mayıs ayında geldi.

    Corinthians, daha uygun serbest oyuncular aramak yerine büyük bir isme yine para harcadı. Lingard’ın yaşadığı zorluklar da oyun kimliğini tamamen kaybetmiş takımın durumunu yansıtıyor. Seedorf, futbola dönüşü için bundan daha zorlu bir proje seçemezdi.

    Seedorf gidişatı değiştiremezse yalnızca teknik direktörlük itibarı bir kez daha büyük darbe almakla kalmayacak, Corinthians da uzun süre çıkış yolu bulamayabilir. İkinci lige düşmesi hâlinde, bunun sonucunda yaşanacak televizyon ve sponsorluk geliri kayıpları nedeniyle hemen geri dönmesi neredeyse imkânsız olacak. Kulüp, faaliyetlerini sürdürebilmek için en iyi oyuncularını satmak zorunda kalacak.

    Kulübün geleceği hiç bu kadar karanlık görünmemişti. Artık onu yalnızca bir mucize kurtarabilir.