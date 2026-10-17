Corinthians, yedi Serie A şampiyonluğu, bir Copa Libertadores ve iki Kulüpler Dünya Kupası dahil 48 büyük kupayla Brezilya’nın en büyük kulüplerinden biri. Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez ve Javier Mascherano gibi yıldızlar da kariyerlerinin bir döneminde bu kulüpte forma giydi. Corinthians’ın tahminen 35 milyon taraftarı var; bu sayı Avustralya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin her birinin toplam nüfusunu aşıyor.

İşçi sınıfıyla özdeşleşmiş kimliği nedeniyle “O Time do Povo” (Halkın Takımı) olarak bilinen Corinthians, São Paulo kültürünün ayrılmaz bir parçası. Neo Quimica Arena, Corinthians’ın iç saha maçlarında düzenli olarak 48 bin kişilik kapasitesini dolduruyor ve tribünlerdeki atmosfer görkemli olabiliyor. Ne var ki taraftarların son yıllarda sevinecek pek bir şeyi olmadı. Kulüp şimdi tam anlamıyla bir krizin ortasında.

2026 Serie A sezonunda oynanacak yalnızca yedi maç kalmışken Corinthians 16. sırada. Düşme hattındaki 17. sırada bulunan Internacional’ın üzerinde olmasının tek nedeni, rakibinden bir galibiyet fazla almış olması. Brezilya futbolunda puan eşitliğinde averajdan önce galibiyet sayısına bakılıyor. Üstelik Corinthians, ligdeki son dokuz maçının tamamını kaybederek hızla düşüşe geçti.

Brezilya Millî Takımı’nın eski geçici teknik direktörü Fernando Diniz’in geçen hafta Corinthians’taki görevine son verildi. Kulüp, ardından büyük bir sürprizle son on yıldaki 20. teknik direktörü olarak Clarence Seedorf’a yöneldi. Hollandalı futbol efsanesi Seedorf, Şampiyonlar Ligi’ni üç farklı kulüple kazanan tek oyuncu. Ancak teknik direktörlük kariyeri aynı ölçüde başarılı olmadı ve yedi yıldır futbolun içinde yer almıyor.

Bu, dibe vurmaya yaklaşan bir kulübün çaresiz hamlesi. Peki Corinthians bu noktaya nasıl geldi?