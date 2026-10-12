Colo-Colo formasıyla çıktığı 374 resmî maçta attığı 208 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan Carlos Caszely, bu formayı giyen en büyük oyuncu olarak kabul ediliyor. Takımını 1973 Copa finaline taşırken turnuvanın gol kralı oldu ve Monumental'deki iki ayrı döneminde sekiz büyük kupa kazandı. Topa yakın hâkimiyeti ve acımasız bitiriciliği sayesinde ‘Rey del metro cuadrado’ (Metrekarenin Kralı) lakabını da aldı.

Caszely'nin saha dışındaki etkisi daha da büyüktü. Siyasi olarak solun yanında yer aldı ve Pinochet'yi açıkça eleştirdi. 1974 Dünya Kupası öncesinde onun elini sıkmayı reddetmesiyle de hafızalara kazındı. Colo-Colo taraftarları için isyankâr olmanın en büyük simgesi hâline gelen Caszely'nin heykeli, 2022'de Monumental'in dışına dikildi.

Nisan ayında Monumental'de düzenlenen ilk Colo-Colo Üyeler Günü'nde Caszely, kulübün kendisi ve taraftarları için ne ifade ettiğini şöyle anlattı: “Kalbinizin her zaman heyecanla çarpması, destek olmak ve Colo-Colo'nun bir futbol takımından çok daha fazlası olduğunu anlamak demek. Toplumsaldır; Arica'dan Punta Arenas'a uzanan bir kalptir. Colo-Colo her şeydir, var olan en büyük şeydir.”

Caszely'nin heykelinin hemen yanında bir başka Colo-Colo simgesi olan Francisco ‘Chamaco’ Valdes'in heykeli bulunuyor. Hücumcu orta saha oyuncusu, hem Şili'de hem de Colo-Colo'da Caszely'yi mükemmel biçimde tamamladı. O da kulüpte iki ayrı dönem geçirdi ve kaptan olarak örnek oldu. Üstün tekniğe sahip, duran toplarda usta bir oyuncu olan Valdes, Colo-Colo için çoğu olağanüstü güzellikte 180 gol attı.

Valdes, 2009'da 66 yaşında hayatını kaybetti. Bu yılın başlarında Colo-Colo Mozolesi'nde onun anısına düzenlenen etkinlikte Caszely de kendisini andı. “Futbolda Chamaco olmasaydı olduğum kişi olamazdım. Dünyanın hiçbir yerinde Chamaco'nun zekâsına sahip bir oyuncu görmedim,” dedi.

Caszely ve Valdes'in bıraktığı mirasa belki kimse erişemeyecek, ancak Colo-Colo'nun 1991'de Copa Libertadores'i kazanan takımından bir oyuncu buna yaklaştı. Marcelo Barticciotto (yukarıdaki fotoğrafta), takımın tarihî yolculuğunda üç kritik gol attı ve finalde iki asist yaptı. Ayrıca 1989'da yeniden açılan Monumental'deki ilk golü de kaydetti.

Taraftarların sevgiyle ‘Barti’ veya ‘El 7 del Pueblo’ (Halkın 7 Numarası) diye andığı patlayıcı kanat oyuncusu, Şili liginde kazanılan üç şampiyonlukta da başrol oynadı. Kıta turnuvalarında en fazla Colo-Colo maçına çıkan oyuncu rekoru da 86 maçla ona ait.

Barticciotto, efsane statüsünü pekiştirmek için tüm bunlar yetmezmiş gibi, 1995'te Club America'dan kiralık olarak Colo-Colo'nun rakibi Universidad Catolica'da oynarken kulübüne bağlılığını gösterdi. Catolica'nın 2-1 kazandığı maçta gol attı ancak sevinmeyi reddetti; bunun yerine, ertesi yıl yeniden katılacağı Colo-Colo'ya saygısından başını eğdi.

Barticciotto, Vamos a Recordar'a o anı şöyle anlattı: “Golü kutlamamayı ya da buna benzer bir şeyi planlamamıştım. O anda içimden öyle geldi. Beni alkışlamış, sokakta bana bunu sormuş ve bana bu kadar sevgi göstermiş insanlara karşı attığım golü kutlayamazdım. Yapamazdım.”

“İnsanların bana ne kadar sevgi duyduğunu fark ettim. Asla unutmayacağım bir tezahürattı. O zaman kendi kendime, ‘Bu formayı giyerek burada ne yapıyorum?’ diye sordum. Benim için çok tuhaftı, özellikle de maça geldiğimde. Karşı tarafta yıllardır birlikte oynadığım, nice mücadeleyi paylaştığım takım arkadaşlarım vardı. Bir daha hiç böyle bir şey hissetmedim. Mümkün olduğunca profesyonel davranmaya çalıştım ama kalbim Colo-Colo'dayken gözüm hep karşı taraftaydı.”

Barticciotto 2003'te futbolu bıraktığını açıkladığında, idolüne veda etmek için toplam 50 bin taraftar Monumental'e geldi. Beş yıl sonra teknik direktör olarak dönen Barticciotto, kulübe Clausura kupasını kazandırarak Garra Blanca ile bağını daha da güçlendirdi.