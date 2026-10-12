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Colo-Colo - 1:1Getty/GOAL

Colo-Colo: Şili kulübü nasıl çok daha fazlasının simgesi hâline geldi?

Latin Amerika devleri, büyüleyici bir geçmişe ve dünyadaki takımlar arasında en yoğun taraftar kitlelerinden birine sahip.

James Westwood
Çeviri:

  • “Colo-Colo, Şili'nin açık ara en popüler kulübü. Nüfusun yaklaşık yüzde 42'si kendisini kulübün taraftarı olarak tanımlıyor,” dedi Colo-Colo'nun ticaret ve pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticisi Samuel Perez, 2022'de Football Business Inside'a. “Ülkenin her bölgesinde, her sosyoekonomik kesimde ve yaş grubunda en geniş taraftar kitlesine sahibiz. Kulüple ilgili her şey medyada her gün yer buluyor. Çok ünlü iki söz var: ‘Colo-Colo Şili'dir’ ve ‘Colo-Colo kazandığında ertesi gün ekmek daha çıtır, çay daha tatlı olur.’”

    Gerçekten de Colo-Colo'nun Şili'nin işçi sınıfıyla derin bağları var. Ekmek ve çay da neredeyse her zaman lezzetli, çünkü takım 101 yıllık tarihinin büyük bölümünde durmaksızın kazandı. Colo-Colo, 34 Primera Division de Chile şampiyonluğuyla rekorun sahibi. Bu sayı, rakipleri Universidad de Chile (18) ve Universidad Catolica'nın (16) çok üzerinde. Kulübün 14 Copa Chile zaferine de hiçbir takım ulaşamadı.

    Colo-Colo ayrıca Güney Amerika'nın en önemli kulüp turnuvası ve Şampiyonlar Ligi'nin kıtadaki karşılığı olan Copa Libertadores'i kazanan tek Şili kulübü. Üstelik hiç küme düşmeden en üst ligdeki her sezonda mücadele eden tek Şili takımı. Tüm bunlar, kulübe tutkuyla bağlı colocolino taraftarların neden Colo-Colo'ya ‘Eterno Campeon’ (‘Ebedi Şampiyon’) dediğini açıklıyor. Kulüp, futbolun ötesine geçerek Şili'nin ortak sevinçlerinin ve mücadelelerinin aynası hâline geliyor.

  • İlk adımlar

    Colo-Colo
    Getty Images

    Kulüp neredeyse hemen başarıya ulaştı, ancak daha önce benzeri görülmemiş bir trajediyle de başa çıkmak zorunda kaldı.

    Colo-Colo, Şili millî futbolcusu David Arellano ve 10 oyuncunun daha ülkenin en eski kulüplerinden biri olan ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında kurulan Deportes Magallanes'ten ayrılmasının ardından 1925'te kuruldu. Yeni takıma, 16. yüzyıldaki Arauco Savaşı'nda Mapuçe halkına İspanyol sömürgecilere karşı önderlik eden efsanevi yerli lider Colocolo'nun anısına Colo-Colo adını verdiler.

    Colocolo, hokeye benzeyen geleneksel bir yerli sporu olan palinin şampiyonu olarak tanınıyor; cesur, zeki ve yılmaz bir lider olarak saygı görüyordu. Arellano ve arkadaşları, bu özelliklerin onun adını taşıyan takımın oyuncularına da yansımasını umuyordu.

    Ne yazık ki Arellano, Colo-Colo'nun Şili'nin bir numaralı kulübü hâline gelişini göremedi. Colo-Colo gösteri maçları oynamak üzere Avrupa'yı dolaşırken, Real Valladolidli bir rakip oyuncunun karnına vurduğu sert darbenin yol açtığı peritonit nedeniyle hayatını kaybetti. Arellano'nun ölüm haberi Şili'yi ve tüm Güney Amerika'yı sarstı. Cenazesinde binlerce kişi ona son saygısını sunarken Colo-Colo, yasının ve minnettarlığının kalıcı bir simgesi olarak armasının üzerine siyah yatay bir şerit ekledi.

    Çok sevdikleri kurucu ortaklarını ve takım kaptanlarını kaybetmelerine rağmen Colo-Colo giderek güçlendi. Kulüp, 1933'te ülkenin başkenti Santiago'dan altı kulüple birlikte Şili profesyonel futbol liginin kurulmasına yardımcı oldu. Dört yıl sonra Colo-Colo, tek maç bile kaybetmeden ilk ulusal şampiyonluğunu kazandı ve sonraki on sezonda kupayı dört kez daha kaldırdı.

  • Başkaldırının simgesi

    FBL-LIBERTADORES-ATLAS-COLOCOLO
    AFP

    Colocolo’nun portresi kulübün armasına eklendikten sonra arma, zor zamanlarda umudun simgesi hâline geldi.

    Colo-Colo’nun ilk armaları, kulüp adının çapraz olarak yazıldığı sade bir kalkandan oluşuyordu. Ancak bu armalar resmî formalarda değil, yalnızca afişlerde ve flamalar üzerinde yer aldı. 1950’de ise özellikle forma için yeni bir tasarım hazırlandı ve kalkana Colocolo’nun portresi eklendi.

    Colocolo’nun siyah saçları ve beyaz baş bandı kulübün renklerini temsil ediyordu. Şili bayrağını yansıtmak için mavi ve kırmızı renklere boyanan kalkan, armayı tamamlayan dikdörtgen içindeki Colo-Colo adının arkasına yerleştirildi. Bu yeni tasarım, kulübün ünlü ‘El Cacique’ (‘Reis’) lakabını pekiştirdi.

    Arma, 1970’ler ve 80’lerde daha da derin bir anlam kazandı. Augusto Pinochet’nin askerî diktatörlüğü döneminde Mapuche halkı siyasi baskıya ve kültürel kimliğini silmeye yönelik uygulamalara maruz kaldı. Colo-Colo, bu dönemde formasının göğsünde gururla taşıdığı Mapuche savaşçısı figürüyle10 kupa kazandı ve Şili’deki yerli halklar için direnişin simgesi hâline geldi.

    Colo-Colo armasının bugüne kadar toplam sekiz farklı versiyonu kullanıldı. Kulübün Copa Libertadores başarısını simgelemek için 1992’de siyah Arellano yas bandının üzerine bir yıldız eklendi. Bu arma, dünya futbolunun en ayırt edici ve tarihsel açıdan en güçlü armalarından biri. Aynı zamanda bütün bir ulusun ruhuna yazılmış bir aşk mektubu olarak görülebilir.

  • İkonik ev

    FBL-LIBERTADORES-COLOCOLO-CERROPORTEÑO
    AFP

    Colo-Colo'nun And Dağları'na yakınlığı, iç saha maçları için muhteşem bir manzara sunuyor.

    Colo-Colo, 1928’de Campos de Sports de Nunoa’ya taşınmadan önce maçlarını Estadio El Llano’da oynuyordu. 1939’dan itibaren ise iç saha maçlarını ağırlıklı olarak Şili’nin ulusal stadyumu Estadio Nacional’da oynadı. Kulüp, 1946’da güvenlik gerekçesiyle kapatılmış olan ve Carabineros de Chile’ye ait Fortin Mapocho’yu 30.000 kişilik bir stadyum inşa etmek amacıyla satın aldı. Ancak belediye kuralları inşaatı engelleyince araziyi sattı.

    1956’da dönemin kulüp başkanı Antonio Laban, 120.000 kişilik çok daha büyük bir stadyumun planlarını açıkladı. Şili’nin ev sahipliği yapacağı 1962 Dünya Kupası’na yetiştirmek istediği stadyum için Macul’da 28 hektarlık bir arazi satın aldı. Ancak beklenmedik bir felaket bütün planları bozdu.

    Turnuvanın başlamasına iki yıl kala inşaatın yüzde 75’i tamamlanmışken Şili’nin güneyindeki Valdivia kentinde deprem meydana geldi. Hükümet de tamamlanmamış stadyumu Dünya Kupası planlarından çıkardı.

    Colo-Colo, sonraki 15 yıl boyunca inşaatı tamamlamak için gereken finansmanı bulmaya çalıştı. Stadyum 20 Nisan 1975’te kısmen açıldı ve takım bu günü Aviacion karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle kutladı. Ancak birçok temel tesisten yoksun olan stadyum, yalnızca dört maç daha oynandıktan sonra kullanıma uygun bulunmadı. Bunun üzerine kulüp Estadio Nacional’a dönmek zorunda kaldı.

    Bekleyiş, kulübün kurucusunun adını taşıyan Estadio Monumental David Arellano’nun nihayet tamamlandığı 1989 yılına kadar sürdü. Stadyumun finansmanı büyük ölçüde kulüp üyeleri ve sponsorların katkılarıyla, ayrıca Colo-Colo’nun forvet Hugo Rubio için Bologna’dan aldığı 1 milyon dolarlık yüksek bonservis bedeliyle sağlandı. Beton çanak biçiminde tasarlanan stadyumun dik tribünleri, taraftarları sahadaki mücadeleye yaklaştırıyordu.

    Geniş ayakta seyir alanları sayesinde stadyum, yeniden açılışında 62,5000 ile 65.000 arasında seyirci alabiliyordu. Ancak yıllar içinde bireysel koltukların kademeli olarak yerleştirilmesi ve modern güvenlik düzenlemelerine uyum için yapılan altyapı iyileştirmeleri kapasiteyi düşürdü. Bugün kapasite yaklaşık 47.000. Colo-Colo, geçen yıl bu sayıyı yeniden 60.000’e çıkarmayı hedefleyen yenileme planlarını açıkladı. İnşaatın 2027’nin sonlarında başlaması planlanıyor.

    Bu planlar büyük heyecan yaratsa da Monumental, mevcut hâliyle de çok özel. Alt tribünlerin zemin seviyesinin altında kalması stadyuma çukurda yer alan bir kolezyum görünümü veriyor. Derin yapı ise sesi içeride tutarak rakip takımlar için ürkütücü bir atmosfer yaratıyor.

    Stadyumun nefes kesici bir manzarası da var. Karla kaplı And Dağları’nın zirveleri doğu tribünlerinin ardında yükseliyor; açık kış günlerinde neredeyse dokunulacak kadar yakın görünüyor. Akşam maçlarında gün batımı dağları turuncuya boyuyor ve stadyumu, yerel halkın 'cielo en llama' (alevler içindeki gökyüzü) adını verdiği görsel bir şölene dönüştürüyor.

  • Garra Blanca

    Colo Colo v Union Española - Copa Chile
    Getty Images Sport

    Colo-Colo’nun ultra taraftar grubu, hem iyi hem de kötü nedenlerle kulübün mitolojisinin ayrılmaz bir parçası.

    Colo-Colo'nun barra brava taraftar grubu 'Garra Blanca' (Beyaz Pençe), Monumental'i böylesine eşsiz bir stadyum yapan unsurlardan biri. Resmen 1985'te Santiago bölgesinde kurulan grup, yüz boyama ve üstleri çıplak hâlde hep bir ağızdan tezahürat etme gibi uygulamaları benimseyerek Britanya ve Avrupa kültüründen ilham aldı.

    Garra Blanca, Pinochet rejimi tarafından dışlanan gençlere hayal kırıklıklarını dışa vurabilecekleri ve kimliklerini ifade edebilecekleri bir alan sağladı. Onlar da Colo-Colo'ya sarsılmaz bir bağlılık gösterdi. Bunun en belirgin örneği, kulübün 2002'de iflas etmesinin ardından teleton tarzındaki 'Coloton' hareketine öncülük etmeleriydi. Bu hareket, kurumsal yeniden yapılanma gerçekleşene kadar takımın ayakta kalmasına yardımcı oldu.

    Kulübe duydukları bitmeyen bağlılık tribünlerde de kendini gösteriyor. Garra Blanca tüm gücüyle tezahürat ettiğinde Güney Amerika'da Monumental Arellano'dan daha çetin bir atmosfere sahip çok az stadyum vardır. Grubun başlıca özelliklerinden biri, kuzey tribününü tamamen kaplayan, elle boyanmış dev kumaş pankartlar kullanması. Sık sık yakılan meşaleler ve atılan sis bombaları ise And Dağları manzarasının önünde bir sis duvarı oluşturuyor.

    Ancak hikâyelerinin karanlık bir yanı da var. Garra Blanca, stadyumlarda yaşanan geniş çaplı şiddet olayları, askerî polisle çatışmalar ve rakip gruplarla sokak kavgalarıyla, özellikle de Universidad de Chiles'in 'Los de Abajo' (Aşağıdakiler) grubuyla yaşananlarla yoğun biçimde ilişkilendirildi. İki kulüp arasındaki Superclasico maçlarında her zaman üst düzey güvenlik önlemleri gerekiyor, ancak bu bazen yeterli olmuyor.

    2003'te bir derbi, Colo-Colo taraftarının attığı bir cismin Universidad de Chile oyuncusuna isabet etmesi üzerine yarıda kaldı. Altı yıl sonra ise taraftar şiddeti, iki takım arasındaki Şili şampiyonası yarı final eşleşmesinin rövanş maçının durdurulmasına yol açtı. Los de Abajo'nun sahaya taş ve plastik koltuk atmasının ardından Colo-Colo galip ilan edildi. Bu yılın mart ayında, gruplar arasında stadyumdan kilometrelerce uzakta yaşanan ve silahlı çatışmaya dönüşen bir kavgada bir taraftar hayatını kaybetti.

    Ancak şiddet yalnızca Superclasico'ya özgü değil. Colo-Colo'nun Copa Libertadores'te Fortaleza ile oynayacağı maçtan önce, Nisan 2025'te de can kayıpları yaşandı. Stadyum dışındaki koruyucu çitlerden birini yıkan izdihamda iki genç taraftar hayatını kaybetti. Colo-Colo taraftarları protesto amacıyla maçın 72. dakikasında sahaya girdi ve karşılaşma yarıda kaldı.

    Garra Blanca'nın, Colo-Colo'nun 2021'de küme düşme tehlikesi yaşadığı dönemde takımı tehdit ettiği bir olay da yaşandı. Grup, antrenman merkezine “Ya kazanırsınız ya da sizi öldürürüz” yazılı bir pankart astı. Ancak tüm bunlara rağmen grup, genel olarak kulübün işçi sınıfı değerlerinin vücut bulmuş hâli olarak görülüyor.

    Grup, 2018'deki Şili toplumsal ayaklanması sırasında ekonomik eşitliği protesto etmek için stadyumu kullandı; yoksulluk içindeki aileler için de sık sık futbol turnuvaları ve aşevleri düzenliyor. Garra Blanca ayrıca Colo-Colo'nun kurumsal sahibi Blanco y Negro S.A.'ya karşı da harekete geçerek şirketi kulübü yalnızca ticari bir varlık olarak görmekle suçladı. Nihai hedefleri, Colo-Colo'nun üyelerine ait demokratik bir kulüp olarak faaliyet gösterdiği günlere dönüşü sağlamak. Bunun için mücadeleyi doğrudan şirketin kapısına taşımaktan da çekinmiyorlar.

  • Copa zaferi ve Şili'nin altın jenerasyonu

    Alexis Sanchez (L) of Chile's Colo Colo
    AFP

    Colo-Colo, 90'ların başında uluslararası arenada büyük ses getirdi ve 2000'lerin ortalarında ülke içinde eşi görülmemiş başarılar elde etti.

    1973'te Colo-Colo, Copa Libertadores finaline yükselen ilk Şili kulübü oldu. Ancak ilk iki maçın beraberlikle bitmesinin ardından oynanan eşitliği bozma maçında, uzatmalar sonucunda Arjantin temsilcisi Independiente'ye 2-1 yenildi. Yine de 18 yıl sonra, 1991'de yeniden finale çıktığında bu yürek burkan yenilginin izlerini silecekti.

    Paraguay temsilcisi Olimpia ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Colo-Colo, rövanşı 3-0 kazanarak kupayı nihayet Şili'ye getirdi. Bu galibiyette yıldız forvet Luis Perez iki, oyuna sonradan giren Leonel Herrera ise bir gol attı. Tanınmış yorumcu Vladimiro Mimic, son düdük çalarken canlı radyo yayınında tüyleri diken diken eden şu sözleri söyledi: “Sokağa çıkın, bayrağınızı sıkıca tutun ve Colo-Colo'nun Copa Libertadores şampiyonu olduğunu bilin.”

    Başarının büyüklüğünün Colo-Colo'nun Hırvat teknik direktörü Mirko Jozic de farkındaydı: “Copa Libertadores yalnızca onu kazananlara değil, tüm Colo-Cololulara ait... Colo-Colo'nun kıtadaki her takımla göz göze gelebileceğini kanıtladık.”

    Colo-Colo bunu ertesi yıl da gösterdi. Japonya'daki Recopa Sudamericana finalinde Brezilya devi Cruzeiro'yu penaltılarla yendi, ardından Meksika temsilcisi Club Puebla'yı iki maçın toplamında 7-2 mağlup ederek Copa InterAmericana'yı kazandı. Üç uluslararası ve dokuz ulusal kupa kazandığı 1990'lar, Colo-Colo'nun başarılarla dolu tarihindeki en başarılı on yıl oldu.

    Arjantinli teknik direktör Claudio Borghi'nin kulübün varlığını tehdit eden mali krizin ardından kurumsal gururunu yeniden tesis ettiği 2006-2008 döneminde de parlak bir dönem yaşandı. Borghi, Colo-Colo'yu üst üste dört ulusal lig şampiyonluğuyla daha önce görülmemiş bir 'Tetracampeonato'ya taşıdı. Bu dönemin zirvesi, Torneo de Apertura finalinde Universidad de Chile'ye karşı penaltılarla kazanılan, duygu yüklü zaferdi.

    Colo-Colo, Borghi yönetiminde 2006 Copa Sudamericana finaline de yükseldi ancak Pachuca'ya iki maçın toplamında 2-1 yenildi. Cesur bir 3-4-2-1 dizilişi uygulayan Borghi ise haklı olarak Güney Amerika'da Yılın Teknik Direktörü seçildi.

    Ancak Borghi'nin en kalıcı mirası, yetenekleri yetiştirme becerisiydi. Şili'nin altın nesline yükselme fırsatı sundu; orta sahadaki sertliğiyle tanınan Arturo Vidal'ı (ondan ileride daha fazla söz edeceğiz) ve eski Barcelona ile Manchester City kalecisi Claudio Bravo'yu yetiştirirken, eski Arsenal ve Manchester United oyun kurucusu Alexis Sanchez'e de Udinese'den kiralık geldiği dönemde kendini gösterme imkânı verdi.

  • Kulüp efsaneleri

    SOC COLO COLO-U. CATOLICA
    AFP

    Colo-Colo, yıllar boyunca pek çok parlak futbolcuya ev sahipliği yaptı. Aralarından bazıları bugün hâlâ saygıyla anılıyor.

    Colo-Colo formasıyla çıktığı 374 resmî maçta attığı 208 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan Carlos Caszely, bu formayı giyen en büyük oyuncu olarak kabul ediliyor. Takımını 1973 Copa finaline taşırken turnuvanın gol kralı oldu ve Monumental'deki iki ayrı döneminde sekiz büyük kupa kazandı. Topa yakın hâkimiyeti ve acımasız bitiriciliği sayesinde ‘Rey del metro cuadrado’ (Metrekarenin Kralı) lakabını da aldı.

    Caszely'nin saha dışındaki etkisi daha da büyüktü. Siyasi olarak solun yanında yer aldı ve Pinochet'yi açıkça eleştirdi. 1974 Dünya Kupası öncesinde onun elini sıkmayı reddetmesiyle de hafızalara kazındı. Colo-Colo taraftarları için isyankâr olmanın en büyük simgesi hâline gelen Caszely'nin heykeli, 2022'de Monumental'in dışına dikildi.

    Nisan ayında Monumental'de düzenlenen ilk Colo-Colo Üyeler Günü'nde Caszely, kulübün kendisi ve taraftarları için ne ifade ettiğini şöyle anlattı: “Kalbinizin her zaman heyecanla çarpması, destek olmak ve Colo-Colo'nun bir futbol takımından çok daha fazlası olduğunu anlamak demek. Toplumsaldır; Arica'dan Punta Arenas'a uzanan bir kalptir. Colo-Colo her şeydir, var olan en büyük şeydir.”

    Caszely'nin heykelinin hemen yanında bir başka Colo-Colo simgesi olan Francisco ‘Chamaco’ Valdes'in heykeli bulunuyor. Hücumcu orta saha oyuncusu, hem Şili'de hem de Colo-Colo'da Caszely'yi mükemmel biçimde tamamladı. O da kulüpte iki ayrı dönem geçirdi ve kaptan olarak örnek oldu. Üstün tekniğe sahip, duran toplarda usta bir oyuncu olan Valdes, Colo-Colo için çoğu olağanüstü güzellikte 180 gol attı.

    Valdes, 2009'da 66 yaşında hayatını kaybetti. Bu yılın başlarında Colo-Colo Mozolesi'nde onun anısına düzenlenen etkinlikte Caszely de kendisini andı. “Futbolda Chamaco olmasaydı olduğum kişi olamazdım. Dünyanın hiçbir yerinde Chamaco'nun zekâsına sahip bir oyuncu görmedim,” dedi.

    Caszely ve Valdes'in bıraktığı mirasa belki kimse erişemeyecek, ancak Colo-Colo'nun 1991'de Copa Libertadores'i kazanan takımından bir oyuncu buna yaklaştı. Marcelo Barticciotto (yukarıdaki fotoğrafta), takımın tarihî yolculuğunda üç kritik gol attı ve finalde iki asist yaptı. Ayrıca 1989'da yeniden açılan Monumental'deki ilk golü de kaydetti.

    Taraftarların sevgiyle ‘Barti’ veya ‘El 7 del Pueblo’ (Halkın 7 Numarası) diye andığı patlayıcı kanat oyuncusu, Şili liginde kazanılan üç şampiyonlukta da başrol oynadı. Kıta turnuvalarında en fazla Colo-Colo maçına çıkan oyuncu rekoru da 86 maçla ona ait.

    Barticciotto, efsane statüsünü pekiştirmek için tüm bunlar yetmezmiş gibi, 1995'te Club America'dan kiralık olarak Colo-Colo'nun rakibi Universidad Catolica'da oynarken kulübüne bağlılığını gösterdi. Catolica'nın 2-1 kazandığı maçta gol attı ancak sevinmeyi reddetti; bunun yerine, ertesi yıl yeniden katılacağı Colo-Colo'ya saygısından başını eğdi.

    Barticciotto, Vamos a Recordar'a o anı şöyle anlattı: “Golü kutlamamayı ya da buna benzer bir şeyi planlamamıştım. O anda içimden öyle geldi. Beni alkışlamış, sokakta bana bunu sormuş ve bana bu kadar sevgi göstermiş insanlara karşı attığım golü kutlayamazdım. Yapamazdım.”

    “İnsanların bana ne kadar sevgi duyduğunu fark ettim. Asla unutmayacağım bir tezahürattı. O zaman kendi kendime, ‘Bu formayı giyerek burada ne yapıyorum?’ diye sordum. Benim için çok tuhaftı, özellikle de maça geldiğimde. Karşı tarafta yıllardır birlikte oynadığım, nice mücadeleyi paylaştığım takım arkadaşlarım vardı. Bir daha hiç böyle bir şey hissetmedim. Mümkün olduğunca profesyonel davranmaya çalıştım ama kalbim Colo-Colo'dayken gözüm hep karşı taraftaydı.”

    Barticciotto 2003'te futbolu bıraktığını açıkladığında, idolüne veda etmek için toplam 50 bin taraftar Monumental'e geldi. Beş yıl sonra teknik direktör olarak dönen Barticciotto, kulübe Clausura kupasını kazandırarak Garra Blanca ile bağını daha da güçlendirdi.

  • Modern kahramanlar

    FBL-LIBERTADORES-COLOCOLO-ATLMINEIRO
    AFP

    Colo-Colo, yüzyılın başından bu yana ne hücum gücü ne de taraftarların gözdesi olan oyuncular konusunda sıkıntı çekti.

    Modern dönemin Colo-Colo efsaneleri arasında Luis Mena'nın, namıdiğer 'El Historico'nun üstüne çıkan yok. Güvenilir stoper, profesyonel kariyerinin neredeyse tamamını Colo-Colo'da geçirdi (1996-2014). Son iki yılında kaptanlık yaptığı kulüple 11 lig şampiyonluğu kazanarak Şili futbolunun tüm zamanlar rekorunu kırdı.

    Mena, kendi ifadesiyle en yetenekli oyuncu değildi ancak olağanüstü çalışma disiplini ve Colo-Colo sevgisi bu açığı kapatıyordu. Kaptanlık, savunmacı için özellikle büyük bir onurdu. El Cancha'ya şunları söyledi: "Colo-Colo'nun kaptanı olmak, ömür boyu kurduğum bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu, taşıması ağır bir sorumluluk ama onu nasıl yöneteceğinizi ve doğru şekilde yönlendireceğinizi bildiğinizde inanılmaz derecede anlamlı bir şeye dönüşüyor."

    Mena takımın kalbiydi. Topsuz oyundaki çabaları, özellikle Borghi döneminde diğer oyuncuların parlamasını sağladı. Colo-Colo altyapısından yetişen Matias Fernandez, Borghi yönetimindeki olağanüstü performansları sayesinde 2006'da Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Atletizmi, teknik becerisi ve frikik ustalığıyla göz kamaştırdı.

    Fernandez, o sezon orta sahada oynadığı 30 yerel lig maçında 20 gol attı ve Humberto Suazo ile durdurulamaz bir ikili oluşturdu. Şilili forvet, 2006'da Apertura ve Clausera'da 34, uluslararası organizasyonlarda ise 13 gol kaydederek yalnızca 49 maçta toplam 47 gole ulaştı. Suazo, üst vücut gücü çok yüksek, alışılmadık bir forvetti ve bire bir pozisyonlarda son derece soğukkanlı görünüyordu.

    Suazo, 2007 sezonunun sonunda ayrıldıktan sonra Colo-Colo onun boşluğunu doldurmakta zorlandı. Bu durum, 2009'da Esteban Paredes'i (yukarıdaki fotoğrafta) Santiago Morning'den 350.000 avroluk mütevazı bir bedelle transfer edene kadar sürdü. Paredes, kulüpteki ilk üç sezonunda ligde 50 gol attı. Top tutabilen bir santrfor olarak becerileri ve güçlü şutları sayesinde 'El Tanque' (Tank) lakabını aldı. Taraftarlar, Santiago'da mütevazı bir aileden gelmesi ve Garra Blanca ile birlikte sık sık tezahürat yapan koyu bir Colo-Colo taraftarı olarak büyümesi nedeniyle de onu destekliyordu.

    Paredes, 2012'de Colo-Colo'dan ayrıldı ancak takımın uzun süredir istikrarsız sonuçlar aldığı bir dönemde, iki yıl sonra geri döndü ve attığı gollerle takımı hemen 30. lig şampiyonluğuna taşıdı. 2021'e kadar takımın hücumdaki odak noktası olmayı sürdürdü. Colo-Colo kariyerini 198 golle tamamlayarak kulübün tüm zamanlar gol sıralamasında Caszely'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Bu gollerin 16'sını Universidad de Chile'ye karşı oynanan Superclasico maçlarında atarak rekor kırdı.

  • El Rey'in dönüşü

    FBL-CHI-COLOCOLO-VIDAL
    AFP

    Arturo Vidal, Colo-Colo forması giyen belki de en ünlü futbolcu ve 39 yaşında hâlâ takımda yıldızlaşmaya devam ediyor.

    Borghi yönetiminde öne çıkan tüm oyuncular arasında Colo-Colo'da en büyük izi Vidal'ın bıraktığı söylenebilir. Kulübün altyapısında beş yıl geçirdikten sonra 2005'te, 18 yaşındayken ilk maçına çıktı. Borghi'nin hem sol stoper hem de ön libero olarak görev verdiği Vidal, Colo-Colo'nun 2006 Clausura ve 2007 Apertura şampiyonluklarında önemli rol oynadı.

    Takım arkadaşları, sıra dışı saç stilleri ve dışa dönük kişiliği nedeniyle Vidal'a efsanevi Kübalı şarkıcıdan esinlenerek 'Celia Cruz' demeye başladı. Sahada ise altyapı yıllarından beri kendisiyle anılan 'Cometierra' (Toprak yiyen) lakabının hakkını veriyor, hiç tereddüt etmeden sık sık kayarak müdahaleye girişiyordu.

    Vidal'ın mücadeleci yapısı taraftarların sevgisini kazanırken, pozisyon alma ve oyunu önceden okuma becerileri yaşına göre olağanüstüydü. Çok daha uzun rakiplerine karşı hava toplarını çoğu zaman yalnızca üstün zamanlamasıyla kazanıyor, bitmek bilmeyen enerjisiyle kısa sürede tribünlerin gözdesi hâline geliyordu. Colo-Colo için ne yazık ki Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisinden uzak tutulamayacak kadar iyiydi.

    Bayer Leverkusen, Vidal'ı 2007'de 10 milyon avroya transfer etti. Almanya'da dört yıl geçirdikten sonra Juventus'a katılan Vidal, burada kuşağının en iyi orta saha oyuncularından biri hâline geldi. İki ceza sahası arasında görev yapan bir 8 numaraya dönüşürken taraftarlar ona 'El Rey' (Kral) lakabını verdi. Vidal, Bayern Münih, Barcelona ve Inter'de de başarılı dönemler geçirdi ancak köklerini hiç unutmadı. Sosyal medyada Colo-Colo'ya desteğini düzenli olarak paylaştı ve bir gün kulübe döneceğini açıkça dile getirdi.

    Bu dönüş sonunda 2024'te gerçekleşti. Vidal, bonservis bedeli ödenmeden Monumental'a döndü ve Colo-Colo'nun düzenlediği görkemli karşılama töreni dünya çapında manşetlere taşındı. Pelerin ve taç giyip elinde bir kılıç tutan Vidal, helikopterle doğrudan sahanın ortasına inerek stadyuma geldi. Ardından ata binip çevrede dolaşarak kendisini coşkuyla karşılayan 35.000 taraftarı selamladı.

    Vidal, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, "Gittiğim her yerde Colo Colo'yu hep ilk sıraya koydum. Şimdi de herkes Colo Colo'yu takip edecek," dedi. "Onu Güney Amerika'nın en güçlü takımlarından biri olarak tanımalarını istiyorum. Çok iyi oyuncuları, büyük bir taraftar kitlesi var. Colo Colo bir ülke. İnsanlar ona giderek daha fazla ilgi gösterecek. Dünyanın onu tanımasını istiyorum."

    Vidal, bunun gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Döndüğü ilk sezonda Colo-Colo'nun 34. Şili ligi şampiyonluğuna ulaşmasına öncülük etti. Hatta Deportes Copiapo ile sezonun son haftasında oynanan ve beraberlikle sonuçlanan maçta şampiyonluğu getiren beraberlik golünü attı. Colo-Colo ayrıca Copa Libertadores'te çeyrek finale yükselerek son yıllardaki en iyi derecesine ulaştı.

    Bugüne gelindiğinde Colo-Colo, Catolica'nın 12 puan önünde Şili birinci liginin zirvesinde yer alıyor. Vidal ise 39 yaşında, tüm kulvarlarda yedi gole katkı sağlamış durumda. Yalnızca yaşına meydan okumakla kalmıyor, profesyonelliğiyle kulübün genç oyuncularına da örnek oluyor.

    Colo-Colo'nun mevcut teknik direktörü Fernando Ortiz, "Arturo sahaya yalnızca geçmişteki başarılarını taşımıyor; eşsiz bir otorite de getiriyor," dedi. "Avrupa'da en üst seviyede kazanmış bir oyuncuya sahip olmak, genç oyuncuların bir kazananın nasıl biri olduğunu canlı bir örnek üzerinden görmesini sağlıyor. Onun söyledikleri bambaşka bir ağırlık taşıyor."

  • İnsan tutkusu

    FBL-CHI-COLOCOLO-UNIONESPANOLA
    AFP

    Colo-Colo, cazip bir futbol projesinin yanı sıra oyunculara benzersiz bir aidiyet duygusu da sunabilir.

    Vidal gibi bir süper yıldızın varlığı, Colo-Colo'nun dünya çapındaki tanınırlığına da katkı sağlıyor. Kulüp, başka üst düzey oyuncuları çekmek için artık her zamankinden daha güçlü bir konumda. Nitekim Colo-Colo, yaz transfer döneminde 2026 Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden Vozihna'yı kadrosuna katarak transfer piyasasındaki gücünü gösterdi.

    Deneyimli kaleci, Yeşil Burun Adaları tüm beklentileri aşarak son 32 turuna yükselirken turnuvanın öne çıkan oyuncularından biriydi. Özellikle grup aşamasında, turnuvanın sonunda şampiyon olan İspanya ile oynanan ve 0-0 biten maçta yedi kurtarış yaptı. Bu sayı, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında 40 yaş ve üzeri bir kalecinin ulaştığı en yüksek ikinci kurtarış sayısıydı.

    Vozinha'nın Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'nin ilgisini çektiği bildirildi. Ancak Portekiz ikinci lig ekibi Chaves ile sözleşmesi sona erince Colo-Colo'ya katılmayı tercih etti. Vozinha, resmi tanıtımında şöyle dedi: “İçten içe kendime hep ‘büyük kulüp oyuncusu’ olduğumu söyledim. Bu yüzden Colo-Colo'dan teklif geldiğinde hiç tereddüt etmedim. Çok sayıda teklif aldım ama önceliğim her zaman Colo-Colo'ydu.”

    Yashin Trophy'ye aday gösterilmiş bir kalecinin kulübe katılmakta bu kadar kararlı olması, Colo-Colo'nun itibarını açıkça ortaya koyuyor. Kulüp, CONMEBOL'un güncel resmi kulüp sıralamasında ilk 20'ye giren tek Şili takımı. Internacional, Fluminense ve Corinthians gibi güçlü Brezilya kulüplerinin önünde yer alıyor.

    Colo-Colo neredeyse her yıl ülkesindeki en büyük kupalar için mücadele ediyor ve Libertadores'te de son derece başarılı bir geçmişe sahip. Vidal, döndüğünde kıta kupasını yeniden Monumental'e getireceğine söz vermişti. Bu, gerçekçi olmayan bir hedef değil.

    Ancak Colo-Colo'nun futboldaki tüm başarılarından daha önemlisi, taraftarlarının filtresiz, insani tutkusu. Kulübün formasını giyme şansına erişenler, Colocolo ve Arellano'nun hatırasını temsil ediyor ve milyonlarca emekçi ailenin duygusal esenliğini omuzlarında taşıyor.

    Geçen yıl Şilili medya kişiliği Pedro Ruminot, Jozic'in bir sözünü Zapping TV'de paylaştı. Kulübü benzersiz kılan şeyi özetleyen bu söz, sosyal medyada hızla yayıldı. Eski teknik direktör şöyle demişti: “Artık benim için Colo-Colo, uzakta olduğum için dokunamadığım, hissedemediğim ve göremediğim bir şey. Ama aşktan daha büyük.”