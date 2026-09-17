'Çok şey değişti' - RB Leipzig, Yan Diomande'yi Real Madrid'e kaptırmasının ardından başarı formülünü yeniden düşünüyor
LEIPZIG, Almanya -- Red Bull Leipzig, Yan Diomande'yi satmak istemiyordu.
Karşılarında, daha önce kendi bünyelerinde sahip oldukları hiçbir oyuncuya benzemeyen bir yıldız vardı. Onu takımda tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Etraflarında, anlaşmalar ve kulüp rekoru bonservis bedellerine dair spekülasyonlarla sosyal medya savaşları yaşandı. Sportif Direktör Marcel Schafer bile devreye girerek, Red Bull'un hiç kimseyle anlaşma yapmadığını kamuoyu önünde söyledi. Leipzig, Diomande'nin dünyanın en iyilerinden biri olabileceğini ve olacağını düşünüyor. Bu yüzden, eğer giderse, anlaşmada Ballon d’Or bonusu olmasında ısrar ettiler.
Haberlere göre Liverpool, oyuncunun transferini bitirmişti. Ardından PSG gündeme geldi. Sonunda en yüksek teklifi Real Madrid verdi. Leipzig, 140 milyon € karşılığında, küçük sayılmayacak bir teselliyle en değerli varlığını kaybetti.
Schafer, “Yan Diomande'yi satma niyetimiz yüzde 100 yoktu. Bunu neden yapalım ki? Ama yine de transfer gelirine ihtiyaç duyan bir kulübüz... elbette niyetimiz bir oyuncuyu en az iki yıl tutmak... Real Madrid gelirse, bu zor oluyor” dedi.
Birkaç yıl önce bu, standart işleyiş olurdu. Leipzig, yetenekleri ucuza alır ve sonra onları Avrupa futbolunun en üst seviyelerine gönderirdi. On yılı aşkın süre boyunca bu son derece iyi işleyen bir modeldi ve Avrupa'nın en başarılı oyuncularından bazılarının başlangıç noktası oldu. Ancak işler değişiyor. Transfer piyasasındaki değişimler, büyüyen bir marka, düzenli Şampiyonlar Ligi futbolu ve kulüp genelinde burada daha büyük başarıların mümkün olduğuna dair inanç. Leipzig, oyuncu alım satımında itibarı olan ve belki de finansal gücünün biraz üstünde yumruk atan akıllı bir kulüptü. Şimdi ise farklı bir yaklaşımın zamanı. Artık genç düşünmenin zamanı.
Schafer, “Beş, altı, yedi yıl önce durum şöyleydi: Almanya'da yükselen bir yıldızlarsa... bana göre bu oyuncunun adı ne olursa olsun Leverkusen'e, Dortmund'a ya da Leipzig'e gideceği neredeyse kesindi. Şimdi ise tüm Premier League takımları da peşlerine düşüyor ve bu tür oyuncuları transfer etmeye çalışıyor. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl bizim için zor olacak” dedi.
Ve mali açıdan rekabet edemediğinizde, ya da en azından eskiden bulduğunuz değeri artık bulamadığınızda, modern oyun sizi hızlı bir yön değişikliğine zorluyor. Leipzig, genç oyuncu satma konusundaki tüm başarılarına rağmen, aslında hiçbir zaman kendi oyuncusunu geliştirmedi. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: Hepsi de büyük bedeller karşılığında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplere satıldı. Ama hepsi başka yerlerden keşfedilmişti. Leipzig'in Paris, Salzburg, Viyana ve Bundesliga'nın alt sıraları üzerinde sıkı bir hakimiyeti varken bu sorun değildi.
Ancak artık böyle bir kontrolleri yok. Leipzig, bu oyuncular için Avrupa'nın başka yerlerindeki kulüplere karşı yarışı kaybediyor. Bu yüzden odak içerden gelmek zorunda.
Genç Gelişim Departmanı Başkanı David Wagner, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Geçmişte iş modelimiz daha çok Avrupa'dan 18, 19, 20 yaşında, oldukça genç ama artık A takım seviyesinde olan oyuncuları almak, onlarla iki ya da üç yıl çalışmak ve sonra tabii ki yeniden satmak üzerineydi. Geçmişte çok genç oyuncuları, 15, 16 yaşındakileri ya da daha da gençlerini alıp akademimizde onlarla çalışmak, ardından onları A takımımıza çıkarmak ya da satmak konusunda başarılı olamadık” dedi.
Doğru antrenman tesisini inşa etmek
RB Leipzig'in antrenman tesisi kusursuz. Şehir merkezine arabayla en fazla 15 dakika uzaklıkta bulunan kompleks, kapılarını 2015'te açtığı günkü kadar yüksek teknolojili görünüyor ve hissettiriyor. İngilizce konuşan futbol kamuoyunun en çok Manchester United'ın “açık kalp ameliyatına” ihtiyacı olduğunu söyleyen isim olarak tanıdığı Ralf Rangnick, Leipzig'in akademisini sınıfının en iyisi olacak şekilde şekillendirdi.
Futbolda yüksek teknolojili, yeni bir fikir burada başlamadıysa bile, Leipzig onu kusursuz hale getirmek için kesinlikle para harcadı. Akademide, kadın takımının maçlarını oynadığı ve 2.000'den biraz az seyirci kapasiteli bir stadyum da dahil olmak üzere dokuz saha bulunuyor; ayrıca evet, burada Red Bull da satın alabilirsiniz. Burada belirleyici olan ince ayrıntılar. Antrenman sahalarındaki canlı video analiz ekranlarından, iç saha ya da deplasman soyunma odasına doğru yürümenize bağlı olarak boğaların sizinle “aynı yönde” ya da size “karşı” koşuyormuş gibi göründüğü duvar kâğıdındaki optik illüzyonlara kadar her detay dikkatle düşünüldü.
Soyunma odaları yaş gruplarına göre giderek büyüyor. 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı tesislerinin arasında bir sauna bulunuyor ve oyuncuların burayı kullanabilmek için vücutlarına bakacak kadar “olgun” olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.
Amerikan Ninja Warrior tarzı bir engel parkuru, gençlerin çevikliğini test etmek için kullanılıyor; A takımın ise yeteneklerini burada denemesine izin verilmiyor çünkü sakatlık riski çok yüksek. Oyuncuların antrenman yaptığıyla aynı hibrit çimden yapılan kapalı bir pist, hızı ölçmek için kullanılıyor; verileri takip etmek amacıyla her beş metrede bir sensör yer alıyor. 16 Yaş Altı ve üzerindeki genç oyuncuların kendilerine ait yatakhaneleri var. Daha küçük yaştakiler ise ya şehirde koruyucu ailelerle yaşıyor ya da her gün gidip geliyor. Futbolcuların okul çalışmalarını takip eden tesis içi bir öğretmen de bulunuyor. Sınıfta iyi performans göstermezseniz, oynamıyorsunuz.
Altyapıdan A takıma kadar kadrodaki her bir oyuncunun, antrenmanını ve beslenmesini takip eden, video analizi için kişiselleştirilmiş görüntüler sunan ve tüm bunlara günün her saati erişim sağlayan bir uygulamaya erişimi var. Tesisin lobisindeki bir televizyonda, diğer tüm Red Bull kulüplerinden görüntüler sürekli döngü halinde oynatılıyor; ülkeden ülkeye, yaş grubundan yaş grubuna atlıyor.
Her şey son teknoloji ve sürekli gelişiyor. Öyleyse neden RB Leipzig akademisinden yetişen sadece üç oyuncu Bundesliga'da 100'den fazla maça çıkabildi?
Wagner, “Bu, tesislerle ilgili bir durum değil” dedi.
"Ben, herkesten daha iyi olan bir oyuncuyu engelleyen bir teknik direktöre hiç sahip olmadım"
Wagner, geçen yıl bazı çözümler bulması için göreve getirildi. Eski Global Spor Direktörü Jurgen Klopp’un denetiminde yapılan dikkat çekici atamalardan biriydi. Wagner ile Klopp arasında ömür boyu süren bir dostluk var. Wagner, Klopp’un düğününde sağdıcıydı. Wagner’in de kabul ettiği gibi, bu yakınlık yardımcı oldu. Ancak Premier League’de teknik direktör olarak edindiği deneyim de etkiliydi; burada kulüplerin üst düzey yetenekleri ne kadar sık yetiştirdiğini gördü.
Ona göre Almanya’nın ve Leipzig’in asıl yetişmesi gereken yer de burası.
Wagner, “İngiltere [altyapı gelişimi konusunda] bizden çok daha iyi. Açıkçası İngiltere’yi oldukça iyi biliyorum çünkü [orada] uzun yıllar çalıştım. Onlar takım antrenmanlarında tamamen bireysel gelişim programlarına odaklanıyor. 16 yaş altına kadar puan durumu yok. Hafta sonunda bir araya geliyorlar. Maç yapıyorlar. Maçları kazanmayı seviyorlar ama kimse umursamıyor” dedi.
Ve bu son kısım, yani maç oynamak, Wagner’in başlıca odağı. Geçen yıl RB Leipzig’in altyapı takımları her seviyede 30-40 maç oynadı. Bu yıl ise UEFA Gençlik Ligi ve kulübün kendi oluşturduğu bir turnuva sayesinde bu sayı 50’nin üzerine çıkacak. Performansı 90 dakikalık bir maç kadar iyi ortaya koyan başka bir yöntem yok. Leipzig de daha fazla maç oynandığından emin oldu.
Kulübün biraz daha sertleşmeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğü bir nesil için bu son derece mantıklı.
Schafer, “Oğlum oynuyordu ve skor 6-0, 7-0 gibiydi. En iyi oyuncular, rakibe saygısızlık olmasın diye oyundan çıkmak zorunda kalıyor ve ben de ‘ne oluyor ya’, biliyorsunuz, çok fazla gol mü attınız diye düşünüyorum” dedi.
7-0’ı 20-0’a çevirmeye istekli çocuklar istiyor. Ancak tarihsel olarak kulübü, onları A takıma monte etmekte zorlandı. Bu daha genel anlamda bir Doğu Almanya sorunu da olabilir. Berlin hariç 10 milyon nüfuslu bir bölge, 2026 Dünya Kupası kadrosuna bir oyuncu verdi. Yine de yetenek kesinlikle var. Leipzig’in bir futbol kültürü var ve bu kültür, onlarca yıldır oyuncu yetiştiren Berlin ve Frankfurt gibi merkezlerden çok da uzak değil. Ancak gençleri Leipzig için oynamaya ikna etmek zor, en başta da net ve açık bir yetenek hattının olmaması nedeniyle.
Wagner, “Oyuncuların, ebeveynlerin ya da menajerlerin çoğu bir karar vermek zorunda kaldığında, A takıma kaç oyuncu çıkardığınıza bakıyor ve açıkçası bu bizim kullanabileceğimiz bir koz değil çünkü geçmişte bunu yapmadık. Bu da doğal olarak Almanya’da en iyi itibara sahip olmadığımız anlamına geliyor” dedi.
Peki çözüm ne? Wagner, aslında gerçekten bir çözümü olmadığını kabul etti. Tek bir sihirli formül yok.
Wagner, “Bir değişim yapmalıyız. Donanımımızı ele alalım, bu iyi, ama yazılımı değiştirdiğimizden emin olalım” dedi.
O halde sadece birkaç tane gerekiyor. İster yerel bir çocuğun A takımda yıldızlaşması olsun, ister akademiden çıkan bir jenerasyonun tamamının iz bırakması, kulüp altyapıdan gelen başarının yakın olduğuna inanıyor.
Schafer, “Bu kesinlikle hedefimiz. Ama bazen bu bir zamanlama meselesi bile oluyor. A takımınızda aynı pozisyonda kim var? Size kim güven veriyor? Bazen bir eşleşmedir, bazen değildir. Ama ben hiçbir zaman herkesten daha iyi olan bir oyuncunun önünü kesen bir teknik direktör görmedim” dedi.
Kazanmayı yönetmek ve gelişmek
Elbette burada başa çıkılması gereken bir çelişki var. RB Leipzig yeni bir yetenek dalgasını takıma kazandırmaya çalışıyor. Aynı zamanda rekabetçi olmaya da çalışıyor. Bu dengeyi kurmak kolay değil. Bu yaz yaptıkları hamleler, ikisini birden başarmaya çalıştıklarını gösteriyor, ancak Bundesliga seviyesine hazır oyuncu bulmak kolay değil. Diomande'yi kulüp rekoru bir bonservis bedeliyle sattıktan sonra nispeten az yatırım yaptılar. Maxime Esteve, Burnley'den geldi. Rocco Reitz ve Marc Guiu da transfer edildi.
Manşet transfer ise kulüp efsanesi Christopher Nkunku oldu; Chelsea ve Milan'daki başarısız dönemlerin ardından kiralık olarak geri döndü. Nkunku, 2022'de Bundesliga'da Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandığı yere dönmenin, en iyi performansını yeniden bulmasına yardımcı olacağını söyledi.
Nkunku, “Bence şu anda futboldan yeniden keyif almam gerekiyor. Sadece futbola ve maç oynamaya odaklanmak, sahada da keyif almak, yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum ve şu anda benim için en iyi seçenek buydu” dedi.
Bu da, sessiz kişiliğiyle tanınan forvet için yaklaşımda bir değişim anlamına geliyor; çünkü artık kulübün daha açık sözlü, daha sesini çıkaran yüzü olması bekleniyor.
“Bu benim için zor çünkü ben içine kapanık biriyim, bu yüzden her zaman kendi işlerime odaklanıyorum. Şimdi paylaşma zamanının geldiğini hissediyorum, çünkü genç neslin yüksek seviyenin ne olduğunu ve yardıma duyulan ihtiyacı anlaması gerekiyor… ben de gençken birçok yaşlı oyuncu bana bir şeyler öğretti ve bazı tavsiyeler verdi… şimdi benim rolüm bu” dedi.
"Yükselen yıldızlar yetiştirmeniz gerekiyor"
Nkunku iyi bir iş gibi görünüyor. Pazar öğleden sonra Hamburg'u 5-0'lık ağır bir yenilgiye uğrattıkları maçta, kulübe döndükten sonraki ilk golünü attı.
Burada başka yetenekler de var. Ağustos 2024'te Club Brugge'den transfer edilen Antonio Nusa, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dünya çapındaki potansiyelini göstermeye başladı. Ancak o da, en azından Leipzig'in geçmişine bakılırsa, bu yaz neredeyse kesin olarak elden çıkarılacak. Kanat oyuncularına büyük talep var. Leipzig, en yüksek teklifi verene satış yapmak zorunda kalacak.
Bu yüzden muhtemelen yeniden başka yerlere bakacaklar. Elbette yetenek bulmak daha zor olacak. Almanya, Avusturya, Fransa ya da Avrupa'nın başka herhangi bir yerinde ortaya çıkan hangi genç oyuncu olursa olsun, daha zengin ve harcama konusunda daha rahat Premier League kulüplerinin radarına girecek.
Eğer bir başka Yan Diomande varsa, acı gerçek şu ki Leipzig'den önce Brentford'a imza atacak.
Schafer, “Pek çok oyuncunun Premier League'e gitmek istediğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Herhangi bir oyuncuyla konuştuğunuzda, sanki durum şu oluyor: Tamam, belli bir süre için Leipzig'e geleyim ama sonuçta benim hayalim Premier League” dedi.
Elbette seçeneklerden biri, Red Bull organizasyonunun geneline bakmak. Örneğin New York Red Bulls'ta çok iyi bir genç oyuncu grubu yetişiyor; bunlar arasında yüksek potansiyelli forvet Julian Hall ve gelecek vadeden orta saha Adri Mehmeti de var. İkisi de Leipzig'e transferle anıldı.
Schafer, “New York'ta Julian Hall ve Adri Mehmeti gibi gerçekten müthiş genç oyuncularınız olduğu büyük bir sır değil... Elbette niyetimiz ve net hedefimiz onları Red Bull ailesinde tutmak ve onlara, bizimle adım adım ilerlemeye ikna edeceğimiz bir yol göstermek” dedi.
İkisi de akıllıca transferler olurdu; Leipzig'in geçmişte büyük fayda sağlayarak yaptığı türden hamleler. Ancak Leipzig artık onlara eskisi gibi bel bağlamıyor. Artık kendi oyuncularını geliştirmek zorundalar.
Schafer, “Çok şey değişti. Yükselen yıldızlar geliştirmek zorundasınız. Neredeyse dünya çapında oyuncular geliştirmek zorundasınız. Ne olacağını biliyoruz ama sonuçta bu sizi odak noktasına, taraftarlara, genç taraftarlara, futbolun yeni nesline taşıyacak. Kilit nokta bu” dedi.