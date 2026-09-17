LEIPZIG, Almanya -- Red Bull Leipzig, Yan Diomande'yi satmak istemiyordu.

Karşılarında, daha önce kendi bünyelerinde sahip oldukları hiçbir oyuncuya benzemeyen bir yıldız vardı. Onu takımda tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Etraflarında, anlaşmalar ve kulüp rekoru bonservis bedellerine dair spekülasyonlarla sosyal medya savaşları yaşandı. Sportif Direktör Marcel Schafer bile devreye girerek, Red Bull'un hiç kimseyle anlaşma yapmadığını kamuoyu önünde söyledi. Leipzig, Diomande'nin dünyanın en iyilerinden biri olabileceğini ve olacağını düşünüyor. Bu yüzden, eğer giderse, anlaşmada Ballon d’Or bonusu olmasında ısrar ettiler.

Haberlere göre Liverpool, oyuncunun transferini bitirmişti. Ardından PSG gündeme geldi. Sonunda en yüksek teklifi Real Madrid verdi. Leipzig, 140 milyon € karşılığında, küçük sayılmayacak bir teselliyle en değerli varlığını kaybetti.

Schafer, “Yan Diomande'yi satma niyetimiz yüzde 100 yoktu. Bunu neden yapalım ki? Ama yine de transfer gelirine ihtiyaç duyan bir kulübüz... elbette niyetimiz bir oyuncuyu en az iki yıl tutmak... Real Madrid gelirse, bu zor oluyor” dedi.

Birkaç yıl önce bu, standart işleyiş olurdu. Leipzig, yetenekleri ucuza alır ve sonra onları Avrupa futbolunun en üst seviyelerine gönderirdi. On yılı aşkın süre boyunca bu son derece iyi işleyen bir modeldi ve Avrupa'nın en başarılı oyuncularından bazılarının başlangıç noktası oldu. Ancak işler değişiyor. Transfer piyasasındaki değişimler, büyüyen bir marka, düzenli Şampiyonlar Ligi futbolu ve kulüp genelinde burada daha büyük başarıların mümkün olduğuna dair inanç. Leipzig, oyuncu alım satımında itibarı olan ve belki de finansal gücünün biraz üstünde yumruk atan akıllı bir kulüptü. Şimdi ise farklı bir yaklaşımın zamanı. Artık genç düşünmenin zamanı.

Schafer, “Beş, altı, yedi yıl önce durum şöyleydi: Almanya'da yükselen bir yıldızlarsa... bana göre bu oyuncunun adı ne olursa olsun Leverkusen'e, Dortmund'a ya da Leipzig'e gideceği neredeyse kesindi. Şimdi ise tüm Premier League takımları da peşlerine düşüyor ve bu tür oyuncuları transfer etmeye çalışıyor. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl bizim için zor olacak” dedi.

Ve mali açıdan rekabet edemediğinizde, ya da en azından eskiden bulduğunuz değeri artık bulamadığınızda, modern oyun sizi hızlı bir yön değişikliğine zorluyor. Leipzig, genç oyuncu satma konusundaki tüm başarılarına rağmen, aslında hiçbir zaman kendi oyuncusunu geliştirmedi. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande: Hepsi de büyük bedeller karşılığında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplere satıldı. Ama hepsi başka yerlerden keşfedilmişti. Leipzig'in Paris, Salzburg, Viyana ve Bundesliga'nın alt sıraları üzerinde sıkı bir hakimiyeti varken bu sorun değildi.

Ancak artık böyle bir kontrolleri yok. Leipzig, bu oyuncular için Avrupa'nın başka yerlerindeki kulüplere karşı yarışı kaybediyor. Bu yüzden odak içerden gelmek zorunda.

Genç Gelişim Departmanı Başkanı David Wagner, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Geçmişte iş modelimiz daha çok Avrupa'dan 18, 19, 20 yaşında, oldukça genç ama artık A takım seviyesinde olan oyuncuları almak, onlarla iki ya da üç yıl çalışmak ve sonra tabii ki yeniden satmak üzerineydi. Geçmişte çok genç oyuncuları, 15, 16 yaşındakileri ya da daha da gençlerini alıp akademimizde onlarla çalışmak, ardından onları A takımımıza çıkarmak ya da satmak konusunda başarılı olamadık” dedi.