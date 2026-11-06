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“Çok küçülebiliriz”: Sahte olduğu iddia edilen bir e-posta, sürpriz oylamalar ve iki dönemlik reform çökme tehlikesiyle karşı karşıyayken erkekler üniversite futbolunun geleceği üzerine verilen çetin mücadele

NCAA takviminde dönüm noktası niteliğindeki köklü değişiklik, son anda yükselen muhalefetle karşı karşıya. Üniversiteler kaynaklar konusunda görüş ayrılığı yaşarken önde gelen antrenörler, üniversite futbolunun geride kalma riski taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • 7 Ekim'de Sasho Cirovski kutlama yapıyordu.

    Maryland erkek futbol takımının başantrenörü, üç ulusal şampiyonluk kazandığı College Park'ın çok ötesinde iz bırakabilecek bir başarı elde etmişti. Erkekler üniversite futbolunun yapısını kökten değiştirebilecek bir teklifin onaylanmasına yardımcı olmuştu. Ancak bir aydan kısa süre sonra bu kazanım tehdit altına girdi. Üstelik Cirovski için mesele, bir takvim değişikliğinden çok daha fazlası.

    Cirovski, geleneksel olarak sonbaharda oynanan ve şampiyonası aralık ayında düzenlenen Division I erkek futbolu sezonunu akademik yılın iki dönemine yayacak düzenlemenin önde gelen savunucularından ve mimarlarındandı. O ve en başarılı Division I programlarından birkaçının antrenörleri, yıllardır bu ölçekte bir değişiklik çağrısında bulunuyordu. Ekim ayında, birkaç başarısız girişimin ardından, teklif nihayet onaylanmış gibi görünüyordu. ABD Futbol Federasyonu da teklife güçlü destek vermişti.

    Ne var ki son haftalarda planı iptal ettirmeye yönelik son bir girişim, bu kazanımı çöküşün eşiğine getirdi. Ekim ayındaki onay, erkek futbolu programı bulunmayanlar da dâhil olmak üzere oy kullanma hakkına sahip Division I üniversitelerinin değişikliğe karşı oy verebilmesine olanak tanıyan 30 günlük bir iptal süresine tabiydi. Perşembe akşamı itibarıyla teklifin iptali için gereken 241 oya ulaşıldığı, GOAL'ın haberinde belirtildi. NCAA, teklifin cuma akşamı iptal edildiğini doğruladı. Kaynaklar GOAL'a 247 üniversitenin iptal yönünde oy kullandığını söyledi.

    Teklifi savunanlar, üniversite futbolunun güncelliğini korumak ve öğrenci sporculara daha iyi destek sağlamak için yeni bir döneme girmesi gerektiğini savunuyor. Ancak teklif, süreç boyunca dirençle karşılaştı. Daha önceki itirazlar arasında sezonun uzunluğu ve oynama hakkına ilişkin kurallarla ilgili kaygılar yer alırken, NCAA Division I Kabinesi de akademik faaliyetler üzerindeki olası etkiyi sorguladı.

    Cirovski'yi asıl kaygılandıran ise daha geniş tablo. Erkekler üniversite futbolunun ABD'deki futbolun gelişimine ayak uydurmakta zorlandığını ve mevcut modelin korunması hâlinde daha da geride kalabileceğini düşünüyor. Onun ve diğer destekçilerin gerekli gördüğü bir değişiklik artık gerçekleşmeyebilir. Kısa süre önce ulaşılabilir görünen gelecek, şimdi büyük ölçüde belirsiz.

    “Bence her şey aynı kalacak. Bu da son 40 yıldır olduğu gibi hiç gelişme göstermememiz, ulusal şampiyonluklarımıza rağmen önem taşımamamız ve yerli oyuncular üniversite futbolunu tercih etmemeye devam edeceği için yurt dışından gelen daha fazla oyuncuya bel bağlamayı sürdürmemiz demek,” dedi Cirovski GOAL'a.

    NOT: Bu haber, NCAA erkek futbolunda iki dönemli modelin resmen iptal edildiğini yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

  • Zorlanan bir sistemle başa çıkmak

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Sıkışık sonbahar takvimi, erkek üniversite futbolunun önde gelen antrenörlerini reform çağrısı yapmaya yöneltti.

    Üniversite futbolu antrenörleri, normal sezonun yorucu temposunu çok iyi biliyor. Division I düzeyindeki 200'den fazla program, normal sezonunu sonbahar aylarına sığdırıyor. Buna konferans turnuvaları ve olası bir NCAA turnuvası katılımı da eklenince yük daha da artıyor. Öğrenci sporcular, kısa aralıklarla oynanan maçları seyahat, dersler ve üst düzey futbolculuğun gerektirdiği dinlenme ve toparlanma süreciyle birlikte yürütmek zorunda. Reformu destekleyen antrenörler, bu takvimin sürdürülemez olduğunu bir süredir savunuyor.

    Üst sıralarda yer alan bir erkek futbol programından bir kaynak, normal sezonun sonuna gelindiğinde birçok takımın antrenman yapamaz hâle geldiğini GOAL'e söyledi. Sıkışık fikstür toparlanmaya çok az zaman bırakırken antrenörler eksilen kadroları yönetmek zorunda kalabiliyor. Kaynağa göre oyuncu gelişimi de bundan zarar görebiliyor; çünkü sezon sonundaki atılım için oyun sistemini geliştirmekten çok ayakta kalmaya odaklanılıyor.

    Kaynaklara göre bunun sonucu, oyuncuları profesyonel futbola hazırlamak için daha az zaman kalması ve sezon ilerledikçe oyun kalitesini korumanın zorlaşması. Bir MLS genel menajeri, GOAL'e yaptığı değerlendirmede MLS draftının artık “hiçbir değeri” olmadığını söyledi.

    Ancak kulüplerin bu fırsatlara farklı değerler biçtiği açık. Nitekim Philadelphia Union, 2024'te sekiz MLS draft hakkını (üç yıla yayılan) garanti edilen 350.000 dolarlık Genel Tahsis Parası ve performans koşullarına bağlı olarak 250.000 dolara kadar ek ödeme karşılığında Colorado Rapids'e takas etti. Philadelphia üç yıllık seçim haklarından vazgeçmeye, Colorado ise bunlar için ödeme yapmaya razıydı.

  • İki dönemli modelin lehindeki gerekçeler

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Maryland başantrenörü Sasho Cirovski, iki dönemlik modelin önde gelen savunucularından biri oldu.

    İki yarıyıla yayılan model de bu noktada devreye giriyor. Her derde deva değil. Ancak kaynaklar, teoride bu sorunların bazılarına çözüm getirdiğini savunuyor. Maçların iki yarıyıla yayılması, toparlanmak için daha fazla zaman sağlıyor. Modeli destekleyenlere göre ulusal şampiyonanın aralık ayından bahara taşınması, sporun müsabakaları ara sıra takip eden izleyicilerin ilgisini çekme şansını da artırabilir.

    Georgetown başantrenörü Brian Wiese, "Güz dönemindeki sıkışık takvim pek çok sorun yaratıyor. Bunlardan biri de şampiyona. Şampiyonanın aralık ayında olması, sporumuz için yayınlarda doğal olarak yer kalmaması anlamına geliyor. Üniversite Amerikan futbolu tüm hızıyla sürüyor. NFL tüm hızıyla sürüyor. Üniversite basketbolu da yeni başladı," dedi. "Haberimiz yapılırsa da ancak arka sayfalarda yer buluyoruz."

    Okullar, maçların iki yarıyıla nasıl dağıtılacağı konusunda esnekliğini koruyacak. Öneri, mevcut yıllık sınır dahilinde güz döneminde en fazla 18, bahar döneminde ise en fazla 10 maç oynanmasına izin verecek. Böylece takımlar, maç takvimlerinin büyük bölümünü güz döneminde tutabilecek.

    Wiese, "Maçlarınızın temelde tamamını yine güz döneminde, bahar döneminde de şu anda oynadığınız sayıda maç oynayabilirsiniz. Mevcut düzeninizi böylece koruyabilirsiniz," dedi.

    Modeli savunanlar, daha az sıkışık bir takvimin daha az ders kaçırılması ve toparlanmak için daha fazla zaman anlamına geleceğini de ileri sürüyor. Wiese'ye göre Georgetown'daki oyuncuların tepkisi son derece net.

    Wiese, "Soyunma odamızdaki 28 oyuncunun tamamı, 'Bu harika olur' dedi. Kadromuza katılacak oyuncuların hepsi de 'Bu harika olur' dedi. 'Bunu pek seveceğimden emin değilim' diyen tek bir oyuncu bile yok," dedi.

    Benzer bir planın farklı versiyonları 1990'ların sonlarından beri gündemde. Üniversite futbolunun en başarılı antrenörlerinden biri olan Bob Warming, 1998'de ulusal şampiyonanın mayıs ayında düzenlenmesi çağrısında bulunan bir politika raporunun ortak yazarlarından biriydi. Ancak Warming'in toplantıda "destek" olarak tanımladığı havaya rağmen planın onaylanmasını sağlayamadı.

    Cirovski ve North Carolina başantrenörü Carlos Somoano o zamandan beri bu çabayı sürdürdü, ancak daha kapsamlı bir değişikliği savundu.

    Yıllarca sonuç alınamamasının ardından öneri, Division I Erkek Futbolu Denetim Komitesi'nin mayıs ayında kabul etmesiyle gerçek bir ivme kazandı. Division I Kabinesi, öneriyi haziran ayında yeniden incelenmek üzere geri gönderdi, ardından ekim ayında onayladı. Modeli destekleyenler için bu olumlu oylama, uzun zamandır beklenen değişikliğin artık yakın olduğunu gösteriyordu.

  • “Ciddi endişelerimiz var”

    College Cup
    IMAGN

    Soğuk aylarda resmî maçların oynanması, geri alma yönünde oy kullananlar için önemli bir endişe kaynağı oldu.

    Ancak ekim ayındaki aynı toplantı, karşıtlarına değişikliği geri alma yolunu da açtı.

    Öneri, Kabine'nin ağırlıklı oylamasında oyların yüzde 67,4'ünü aldı. Bu oran, kararın geri alınması için tanınan 30 günlük süreyi devre dışı bırakmak için gereken yüzde 75'in altında kaldı. Aleyhte oy kullananlar arasında Pitt'in atletizm direktörü Allen Greene de vardı. NCAA'in yayımladığı oy dökümüne göre Greene'in “evet” oyu vermesi, desteği bu eşiğin üzerine taşıyacaktı.

    Kaynaklar, Pitt erkek futbol takımının başantrenörü Jay Vidovich'e Greene'in kararının önceden bildirilmediğini GOAL'e söyledi ve bu oyun öneriyi destekleyenler için sürpriz olduğunu belirtti. Greene, yorum talebine yanıt vermedi.

    Kaynaklara göre değişikliği destekleyen komite üyeleri, ardından gelen kampanyaya hazırlıksız yakalandı. Onay alınmışken destekçiler, kararı geri aldırmaya yönelik uzun soluklu bir girişime karşı yedek bir iletişim planı hazırlamamıştı. Kurumların oylarıyla işleyen geri alma süreci de Kabine'nin ağırlıklı oylamasından farklıydı: Erkek futbol takımı bulunmayanlar da dâhil, oy kullanma hakkına sahip her Division I okulunun eşit oy hakkı vardı.

    Yine de destekçiler başlangıçta karşıtların gerekli 241 oya ulaşmakta zorlanacağına inanıyordu. GOAL'in haberine göre perşembe akşamı bu eşiğe ulaşıldı. Durum cuma akşamı doğrulandı.

    Kararın geri alınması için çalışanlar arasında CAA komiseri Joe D'Antonio da vardı. Kaynakların GOAL'e aktardığına göre D'Antonio, yakın zamanda yapılan bir video görüşmesinde komite üyelerine bu girişim için destek topladığını ve konunun Division I Yönetim Kurulu tarafından ele alınmasını isteyeceğini söyledi. Bir kaynak, D'Antonio'nun görüşme sırasında “öfkeli” olduğunu belirtti. Daha sonra Kabine kararını Yönetim Kurulu düzeyinde bozmak için verilen önerge sonuçsuz kaldı. D'Antonio, yorum talebine yanıt vermedi.

    Karşıtlar, kararı geri aldırmak için okulların oylarını toplamayı sürdürdü.

    Öneriyi geri almak isteyenlerin gerekçeleri var. Drake Üniversitesi, destek personelinin üzerindeki yükü karşı çıkışının başlıca nedenlerinden biri olarak gösterdi. Üniversitenin erkek futbol takımının spor iletişim sorumlusu (SID), kadın basketbolu, Amerikan futbolu, atletizm ve hem erkek hem de kadın tenisi için de iletişimi yürütüyor.

    Başka sorunlar da ortaya çıktı. Bazı okullar, ortak kullanılan tesisler üzerindeki olası yükü gündeme getirdi. Kaynaklar ayrıca bazı programların ek antrenman sahaları kiralamak zorunda kalabileceğini, bunun da maliyetleri artıracağını söyledi. Soğuk havada maç oynamanın zorlukları da vurgulandı.

    Önerinin geri alınması yönünde oy kullanan Fairfield Üniversitesi, yaptığı açıklamada “Kuzeydoğu'da kış aylarında çim sahamızın bakımı, ortak soyunma odalarının kullanımı ve erkek ve kadın lakros sezonları da devam ettiği için suni çim sahamızı kullanamamamız konusunda ciddi kaygılarımız var” dedi.

    Birden fazla program, diğer spor dallarının da benzer değişiklikler isteyebileceği ve bunun takvim ile kaynaklar üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği yönünde kaygılarını dile getirdi. Bu gerekçeler, erkek futbol takımı bulunmayan okulların desteğini kazanma çabasının da bir parçası hâline geldi.

    Öneriyi savunanlar, bu olasılıkların önerinin kaderini belirlemesi gerektiği fikrine karşı çıktı.

    Somoano, “Erkek futbolunun başka bir spor dalının çıkarına ya da önerisine karşı siyasi bir kampanya yürüttüğünü hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir şey asla olmaz. Üstelik hiyerarşide o kadar alt sıralardayız ki buna cüret etsek insanlar bizi sert bir şekilde yerimize oturturdu” dedi.

  • Spor dalları birbirine karşı cephe alırken üniversiteler telaşla çözüm arıyor

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    Üniversitelerarası Erkekler Lakros Antrenörleri Derneği’nden J.B. Clarke, okulları takvim değişikliğine karşı çıkmaya çağırdı.

    Son bir ayda kayda değer oy blokları oluştu. Ivy League, okullarının tamamının teklifin iptali yönünde oy kullandığını açıkladı. Okullardan biri ise teklife karşı çıkmak için nispeten geç harekete geçti. Kaynaklar, ASUN, CAA, Horizon ve Big South dâhil olmak üzere başka konferanslardaki okulların da teklife oybirliğiyle karşı çıktığını belirtti. GOAL bu konferanslardan birkaçıyla iletişime geçti ancak hiçbiri yorum yapmadı. NCAA de yorum yapmayı reddetti. Erkek futbol takımı bulunmayan birkaç üniversite ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

    Bununla birlikte, genel olarak teklife mesafeli duran konferanslardaki geçmişte başarılı olmuş takımlar farklı tutumlar aldı. Kaynaklara göre 10 ulusal şampiyonluk kazanan Saint Louis University'nin teklifi desteklemesi bekleniyor. Aynı kaynaklar, Atlantic 10'daki diğer okulların tamamının teklife karşı olduğunu belirtti. Diğer konferanslarda ise görüşler daha dengeli biçimde bölünmüş durumda. Kaynakların verdiği bilgiye göre cuma sabahı itibarıyla Big East'ten beş okul teklifin iptalini, yedi okul ise teklifi destekliyordu.

    Diğer spor dalları da sürece dâhil oldu. Perşembe sabahı Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association'dan J.B. Clarke, okulları teklifin iptali yönünde oy kullanmaya çağıran bir e-posta gönderdi.

    Bu karşı çıkışın ardında pratik kaygılar var. Bazı üniversiteler futbol ve lakros için aynı tesisleri kullanıyor. Modeli destekleyenler de bahar dönemi fikstürlerinin çakışmasının zorluk yaratabileceğini kabul etti. Ancak Clarke'ın teklife karşı müdahalesi, teklifin savunucularını öfkelendirdi.

    Cirovski, "Korku yayma çabaları kontrolden çıktı ve şu noktada düpedüz utanç verici bir hâl aldı. İnsanlar bencilce nedenlerle bunu engellemeye çalışıyor," dedi.

  • Sahte olduğu iddia edilen bir e-posta ve tartışmalı taktikler

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Teklifi destekleyenler, lobi faaliyetlerini ve bazı kurumların kararlarına nasıl vardığını sorguladı.

    Sonuç, kendileri için kritik önemdeki değişikliğin onaylanacağını düşünenler arasında şaşkınlık ve inanamama duygusu yarattı.

    Denetim komitesi ve üniversite takımlarının antrenörleri, son günlerde teklifi oy kullanacak kurumlara anlatmak için yoğun çaba harcıyor. Teklifin destekçileri, tartışmanın üslubundan duydukları rahatsızlığı dile getirirken bazı itirazların yeni takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin yanlış anlamalardan kaynaklandığını savunuyor.

    “Kapalı kapılar ardında yürütülen siyasi faaliyetlerin ve muhalefetin boyutu çok büyük. Bu girişimler, o düzenin içinde çalışan yöneticilerden ve kişilerden geldiği için sistemi kullanabiliyorlar,” diye açıkladı Somoano.

    Kurumların kararlarını nasıl aldığına dair sorular da gündeme geldi. GOAL, Power Four kapsamındaki bir kurumun spor direktörünün bilgisi olmadan teklifin geri çekilmesi yönünde oy kullandığını, ardından bu oyu geri çektiğini öğrendi.

    Bir kaynak, GOAL'e bir lobicinin sahte bir kimlikle e-posta hesabı açtığını, kendisini Gustav adlı “endişeli bir ebeveyn” olarak tanıttığını ve ülke genelindeki yöneticilere teklifin geri çekilmesi yönünde nasıl oy kullanabileceklerini açıklayan bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

    Cirovski, daha geniş çaplı lobi kampanyasına ilişkin görüşünü açıkça dile getirdi.

    “Bu, modelin güçlü yanlarını ve erkek futbolcular ile üniversite futbolu üzerindeki olumlu etkisini doğru dürüst anlamayan pek çok kişinin yürüttüğü acınası ve aşağılık bir lobi faaliyeti,” dedi Cirovski.

    Wiese ise iki dönemli modelin yeterince anlaşılmamasını önemli bir engel olarak gösterdi.

    “Bütün bu süreçteki zorluk, bunun gerçekte ne olduğunu anlatmak olmaya devam ediyor. Bazı kurumların, mevzuata uyum birimlerinin veya spor direktörlerinin yaptığı yorumların çoğu, olgusal açıdan doğru değil,” dedi.

    Tartışma, NCAA'in yönetimine ilişkin daha geniş soruları da gündeme getirdi. Bazı kaynaklar, oylamayı kurumların ve konferansların erkek futbolunun ötesine uzanan kararlar üzerindeki etkilerini gösterme fırsatı olarak görüyor.

    “Yöneticiler, bunun ne anlama gelebileceği ve nasıl bir mesaj vereceği açısından meseleye çok daha geniş bir çerçeveden bakıyor... Bazı kurumlar ve konferanslar muhtemelen ‘bir araya gelebileceğimizi gösterebilmeliyiz’ diye düşünüyor. Ayrıca onların istedikleri herhangi bir düzenlemeyi öylece yürürlüğe koyamayacaklarını göstermek istiyorlar,” dedi teklifin geri çekilmesi yönünde oy kullanan bir üniversitedeki üst düzey yetkili GOAL'e.

    Teklifin önde gelen destekçileri ise futbola ilişkin teklifin ayrıntılarının bu daha geniş mücadelenin içinde gözden kaçmasından endişe ediyor.

  • Üniversite futbolu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

    Vermont wins

    Öneriyi destekleyen antrenörler, bir aksiliğin daha üniversite futbolunu profesyonel futbolun daha da gerisinde bırakmasından endişe ediyor.

    Teklifin geri çekilmesi için 241 oy gerekiyordu. Perşembe akşamı birden fazla kaynak, GOAL'e bu sayıya ulaşıldığını söyledi. Geri çekme yönünde oy kullananların kararlarını değiştirmesine yönelik son dakika girişimine rağmen sonuç cuma akşamı resmen doğrulandı. Teklifin geri çekilmesi için 247 üniversite oy kullandı. Bunların 106'sında erkek üniversite futbolu programı bulunmuyor.

    Teklifi destekleyenler açısından mesele, üniversite futbolunun ülke futbolundaki yeriyle de ilgili. Üniversite futbolu, tarihsel olarak MLS ve USL'ye geçişte önemli bir yol oldu. MLS akademilerinin A takım oyuncuları yetiştirmesiyle bu yol daha fazla rekabetle karşı karşıya. MLS'nin Temmuz 2027'de yazdan ilkbahara uzanan bir takvime geçecek olması da üniversite futbolunda reformu savunanlara iki takvimi birbirine daha yakın hâle getirme fırsatı sunuyor.

    ABD Futbol Federasyonu, NCAA sürecinde oy hakkı bulunmasa da değişikliği desteklemeyi sürdürüyor.

    ABD Futbol Federasyonu Operasyon Direktörü Dan Helfrich, GOAL'e gönderdiği e-postada şunları söyledi: "NCAA'nın yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasak da ABD Futbol Federasyonu, erkek üniversite futbolunun modernleştirilmesini desteklemeye devam ediyor. Görüşülmeyi bekleyen teklifte yer alanlar gibi değişikliklerle üniversite futbolunun, ABD'de futbolcu yetiştirme yolunun daha da önemli bir parçası olabileceğine inanıyoruz. Öğrenci sporculardan, yeniden düzenlenmiş takvim modelinin daha iyi dinlenme ve toparlanmanın yanı sıra hem akademik gelişimlerine hem de futboldaki gelişimlerine daha iyi odaklanmaları için zaman sağlayacağını sürekli duyduk. Teklif ayrıca hava koşulları, tesisler ve kaynaklarla ilgili olarak okulların kendilerine özgü koşullarına uyum sağlamak üzere pek çok kişinin istediği takvim esnekliğini de sunuyor."

    Cirovski, değişime istekli daha küçük bir okul grubunun başka bir yol arayabileceğini öne sürdü. Tüm erkek futbol programları arasında uzlaşı aramaya devam etmek yerine, modelin en güçlü destekçilerinin etrafında bir yapı kurulabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

    "213 okulun tamamını dahil etmek için çok çabaladık ama 130 okul bunu istemiyorsa isteyen 80 okulu alıp bir çözüm bulalım" dedi.

    Birden fazla kaynak, böyle bir alternatifin koordine edilmesinin en az iki dönemli model için gereken desteği sağlamak kadar zor olabileceğini söyledi. ABD Futbol Federasyonu belirli bir yapı konusunda taahhütte bulunmadı ancak reforma desteğini yineledi.

    Federasyon, "Teklif kabul edilmezse her yolu değerlendireceğiz ancak henüz belirli bir yapıyı görüşmedik. Amaç, NCAA süreci aracılığıyla üniversite futbolunu güçlendirmek" dedi.

    Üniversite futbolunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Reformu savunanlar için bu girişimin de başarısız olması, yıllardır çözmeye çalıştıkları sorunların çözümsüz kalması anlamına geliyor.

    Somoano, "Bu, büyümek ve daha iyiye gitmek için bir fırsat. Dolayısıyla bu modelin sürdürülebilir olması mümkün değil. Değil. Bunu biliyoruz. Bu yüzden hâlâ en alttayız ve bunun gibi basit bir teklifi bile kabul ettiremiyoruz. O nedenle bir yol bulmaya devam etmeliyiz" dedi.

    Wiese ise futbolun ne kadar gerileyebileceğinden endişe ediyor.

    Wiese, "Üniversite futbolunun önemini korumak için buna ihtiyacı var. MLS ile iç içe geçme fırsatımız var" dedi. "Yok olacağız demiyorum ama şu anki durumumuza kıyasla çok küçülebiliriz."