7 Ekim'de Sasho Cirovski kutlama yapıyordu.

Maryland erkek futbol takımının başantrenörü, üç ulusal şampiyonluk kazandığı College Park'ın çok ötesinde iz bırakabilecek bir başarı elde etmişti. Erkekler üniversite futbolunun yapısını kökten değiştirebilecek bir teklifin onaylanmasına yardımcı olmuştu. Ancak bir aydan kısa süre sonra bu kazanım tehdit altına girdi. Üstelik Cirovski için mesele, bir takvim değişikliğinden çok daha fazlası.

Cirovski, geleneksel olarak sonbaharda oynanan ve şampiyonası aralık ayında düzenlenen Division I erkek futbolu sezonunu akademik yılın iki dönemine yayacak düzenlemenin önde gelen savunucularından ve mimarlarındandı. O ve en başarılı Division I programlarından birkaçının antrenörleri, yıllardır bu ölçekte bir değişiklik çağrısında bulunuyordu. Ekim ayında, birkaç başarısız girişimin ardından, teklif nihayet onaylanmış gibi görünüyordu. ABD Futbol Federasyonu da teklife güçlü destek vermişti.

Ne var ki son haftalarda planı iptal ettirmeye yönelik son bir girişim, bu kazanımı çöküşün eşiğine getirdi. Ekim ayındaki onay, erkek futbolu programı bulunmayanlar da dâhil olmak üzere oy kullanma hakkına sahip Division I üniversitelerinin değişikliğe karşı oy verebilmesine olanak tanıyan 30 günlük bir iptal süresine tabiydi. Perşembe akşamı itibarıyla teklifin iptali için gereken 241 oya ulaşıldığı, GOAL'ın haberinde belirtildi. NCAA, teklifin cuma akşamı iptal edildiğini doğruladı. Kaynaklar GOAL'a 247 üniversitenin iptal yönünde oy kullandığını söyledi.

Teklifi savunanlar, üniversite futbolunun güncelliğini korumak ve öğrenci sporculara daha iyi destek sağlamak için yeni bir döneme girmesi gerektiğini savunuyor. Ancak teklif, süreç boyunca dirençle karşılaştı. Daha önceki itirazlar arasında sezonun uzunluğu ve oynama hakkına ilişkin kurallarla ilgili kaygılar yer alırken, NCAA Division I Kabinesi de akademik faaliyetler üzerindeki olası etkiyi sorguladı.

Cirovski'yi asıl kaygılandıran ise daha geniş tablo. Erkekler üniversite futbolunun ABD'deki futbolun gelişimine ayak uydurmakta zorlandığını ve mevcut modelin korunması hâlinde daha da geride kalabileceğini düşünüyor. Onun ve diğer destekçilerin gerekli gördüğü bir değişiklik artık gerçekleşmeyebilir. Kısa süre önce ulaşılabilir görünen gelecek, şimdi büyük ölçüde belirsiz.

“Bence her şey aynı kalacak. Bu da son 40 yıldır olduğu gibi hiç gelişme göstermememiz, ulusal şampiyonluklarımıza rağmen önem taşımamamız ve yerli oyuncular üniversite futbolunu tercih etmemeye devam edeceği için yurt dışından gelen daha fazla oyuncuya bel bağlamayı sürdürmemiz demek,” dedi Cirovski GOAL'a.

NOT: Bu haber, NCAA erkek futbolunda iki dönemli modelin resmen iptal edildiğini yansıtacak şekilde güncellenmiştir.