7 Ekim'de Sasho Cirovski kutlama yapıyordu.

Maryland erkek futbol takımının başantrenörü, üç ulusal şampiyonluk kazandığı College Park'ın çok ötesinde iz bırakabilecek bir başarıya imza atmıştı. Erkekler üniversite futbolunun yapısını kökten değiştirebilecek bir önerinin onaylanmasına yardımcı olmuştu. Ancak aradan bir ay bile geçmeden bu kazanım tehlikeye girdi. Cirovski için söz konusu olan, takvimde yapılacak bir değişiklikten çok daha fazlası.

Cirovski, erkekler üniversite futbolunu yeniden yapılandıracak planın önde gelen savunucularından ve mimarlarındandı. Plan, geleneksel olarak sonbaharda oynanan ve şampiyonluğu aralık ayında belirlenen Division I sezonunu akademik yılın iki dönemine yayacaktı. Cirovski ve en başarılı Division I programlarında görev yapan bazı antrenörler, yıllardır bu ölçekte bir değişiklik çağrısında bulunuyordu. Ekim ayında, sonuçsuz kalan birkaç girişimin ardından, teklif U.S. Soccer'ın güçlü desteğiyle nihayet kabul edilmiş gibi görünüyordu.

Ancak son haftalarda planı iptal ettirmeye yönelik son bir girişim, bu kazanımı çöküşün eşiğine getirdi. Ekim ayındaki onayın ardından tanınan 30 günlük geri alma süresi, erkek futbol takımına sahip olmayanlar da dâhil olmak üzere oy kullanma hakkı bulunan Division I üniversitelerinin değişikliğe karşı oy vermesine olanak tanıyordu. Perşembe akşamı itibarıyla, teklifi iptal etmek için gereken 241 oy eşiğine ulaşılmıştı. Bu bilgi GOAL'un haberine dayanıyor. NCAA, teklifin cuma akşamı iptal edildiğini doğruladı. Kaynaklar GOAL'a 247 üniversitenin iptal yönünde oy kullandığını söyledi.

Planı savunanlar, üniversite futbolunun güncelliğini korumak ve öğrenci sporculara daha iyi destek sağlamak için yeni bir döneme girmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak teklif, süreç boyunca dirençle karşılaştı. Daha önce dile getirilen itirazlar arasında sezonun uzunluğu ve oynama hakkına ilişkin kurallarla ilgili kaygılar vardı. NCAA Division I Cabinet de akademik faaliyetler üzerindeki olası etkiyi sorguladı.

Cirovski'yi ise daha geniş tablo endişelendiriyor. Ona göre erkekler üniversite futbolu, ABD futbolundaki gelişmelere ayak uydurmakta zorlanıyor ve mevcut modeli korumak daha da geride kalma riski taşıyor. Kendisinin ve diğer destekçilerin gerekli gördüğü değişiklik şimdi ellerinden kayıp gidebilir. Yakın zamana kadar ulaşılabilir görünen gelecek, artık son derece belirsiz.

“Bence her şey aynı kalacak. Bu da son 40 yılda olduğu gibi hiç büyüme olmaması, ulusal şampiyonluklarımıza rağmen önemsiz kalmamız demek. Yerli oyuncular üniversiteye gitmemeye devam edeceği için uluslararası oyunculara giderek daha fazla bel bağlayacağız,” dedi Cirovski GOAL'a.

NOT: Bu haber, NCAA erkek futbolunda iki dönemli modelin resmen iptal edildiğini yansıtacak şekilde güncellenmiştir.