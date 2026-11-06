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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

“Çok küçülebiliriz”: İki dönemli reform çökme tehlikesiyle karşı karşıyayken, sahte olduğu iddia edilen bir e-posta, sürpriz oylamalar ve erkekler üniversite futbolunun geleceğine ilişkin sert mücadele

NCAA takviminde dönüm noktası niteliğindeki kapsamlı değişiklik son anda yükselen itirazlarla karşı karşıya. Okullar kaynaklar konusunda bölünmüş durumda; önde gelen antrenörler ise üniversite futbolunun geride kalma riski taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • 7 Ekim'de Sasho Cirovski kutlama yapıyordu.

    Maryland erkek futbol takımının başantrenörü, üç ulusal şampiyonluk kazandığı College Park'ın çok ötesinde iz bırakabilecek bir başarıya imza atmıştı. Erkekler üniversite futbolunun yapısını kökten değiştirebilecek bir önerinin onaylanmasına yardımcı olmuştu. Ancak aradan bir ay bile geçmeden bu kazanım tehlikeye girdi. Cirovski için söz konusu olan, takvimde yapılacak bir değişiklikten çok daha fazlası.

    Cirovski, erkekler üniversite futbolunu yeniden yapılandıracak planın önde gelen savunucularından ve mimarlarındandı. Plan, geleneksel olarak sonbaharda oynanan ve şampiyonluğu aralık ayında belirlenen Division I sezonunu akademik yılın iki dönemine yayacaktı. Cirovski ve en başarılı Division I programlarında görev yapan bazı antrenörler, yıllardır bu ölçekte bir değişiklik çağrısında bulunuyordu. Ekim ayında, sonuçsuz kalan birkaç girişimin ardından, teklif U.S. Soccer'ın güçlü desteğiyle nihayet kabul edilmiş gibi görünüyordu.

    Ancak son haftalarda planı iptal ettirmeye yönelik son bir girişim, bu kazanımı çöküşün eşiğine getirdi. Ekim ayındaki onayın ardından tanınan 30 günlük geri alma süresi, erkek futbol takımına sahip olmayanlar da dâhil olmak üzere oy kullanma hakkı bulunan Division I üniversitelerinin değişikliğe karşı oy vermesine olanak tanıyordu. Perşembe akşamı itibarıyla, teklifi iptal etmek için gereken 241 oy eşiğine ulaşılmıştı. Bu bilgi GOAL'un haberine dayanıyor. NCAA, teklifin cuma akşamı iptal edildiğini doğruladı. Kaynaklar GOAL'a 247 üniversitenin iptal yönünde oy kullandığını söyledi.

    Planı savunanlar, üniversite futbolunun güncelliğini korumak ve öğrenci sporculara daha iyi destek sağlamak için yeni bir döneme girmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak teklif, süreç boyunca dirençle karşılaştı. Daha önce dile getirilen itirazlar arasında sezonun uzunluğu ve oynama hakkına ilişkin kurallarla ilgili kaygılar vardı. NCAA Division I Cabinet de akademik faaliyetler üzerindeki olası etkiyi sorguladı.

    Cirovski'yi ise daha geniş tablo endişelendiriyor. Ona göre erkekler üniversite futbolu, ABD futbolundaki gelişmelere ayak uydurmakta zorlanıyor ve mevcut modeli korumak daha da geride kalma riski taşıyor. Kendisinin ve diğer destekçilerin gerekli gördüğü değişiklik şimdi ellerinden kayıp gidebilir. Yakın zamana kadar ulaşılabilir görünen gelecek, artık son derece belirsiz.

    “Bence her şey aynı kalacak. Bu da son 40 yılda olduğu gibi hiç büyüme olmaması, ulusal şampiyonluklarımıza rağmen önemsiz kalmamız demek. Yerli oyuncular üniversiteye gitmemeye devam edeceği için uluslararası oyunculara giderek daha fazla bel bağlayacağız,” dedi Cirovski GOAL'a.

    NOT: Bu haber, NCAA erkek futbolunda iki dönemli modelin resmen iptal edildiğini yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

  • Zorlanan bir sistemle başa çıkmak

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Sıkıştırılmış sonbahar maç takvimi, erkekler üniversite futbolunun önde gelen antrenörlerini reform çağrısında bulunmaya yöneltti.

    Üniversite futbolu antrenörleri, normal sezonun yoğun temposunu çok iyi biliyor. 200'den fazla Division I programı, normal sezonunu sonbahar aylarına sıkıştırıyor. Buna konferans turnuvaları ve olası bir NCAA katılımı da eklenince yük daha da artıyor. Öğrenci sporcular, peş peşe oynanan maçların yanı sıra seyahat, eğitim ve üst düzey bir futbolcu olarak ihtiyaç duydukları dinlenme ve toparlanma sürecini bir arada yürütmek zorunda. Reformu destekleyen antrenörler, bir süredir bu takvimin sürdürülemez olduğunu savunuyor.

    Üst sıralarda yer alan bir erkek futbol programından bir kaynak, normal sezonun sonuna gelindiğinde birçok takımın antrenman yapamaz hâle geldiğini GOAL'e söyledi. Sıkışık fikstür toparlanmaya pek zaman bırakmıyor ve antrenörler eksilen kadroları idare etmek zorunda kalabiliyor. Kaynağa göre, sezon sonundaki kritik dönem öncesinde oyun sistemini ince ayarlarla geliştirmek yerine ayakta kalmaya odaklanılması, oyuncu gelişimini de olumsuz etkileyebiliyor.

    Kaynaklara göre bunun sonucunda oyuncuları profesyonel futbola hazırlamak için daha az zaman kalıyor ve sezon ilerledikçe oyun kalitesini korumak zorlaşıyor. Bir MLS genel menajeri ise GOAL'e, MLS draftının artık “hiçbir değeri” olmadığını söyleyerek özellikle sert bir değerlendirmede bulundu.

    Ancak kulüplerin bu fırsatlara farklı değerler biçtiği açık. Nitekim Philadelphia Union, 2024'te üç yıla yayılan sekiz MLS draft seçim hakkını, üç yıla yayılmış bu hakları, Colorado Rapids'e garanti 350.000 dolar Genel Tahsis Parası karşılığında takas etti. Anlaşmada performans koşullarına bağlı olarak 250.000 dolara kadar ek ödeme de yer alıyordu. Philadelphia üç yıllık seçim haklarından vazgeçmeye hazırdı. Colorado ise bu haklar için ödeme yapmaya hazırdı.

  • İki dönemli modelin gerekçeleri

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Maryland'ın başantrenörü Sasho Cirovski, iki dönemlik modelin önde gelen savunucularından biri oldu.

    İki dönemli model tam da bu noktada devreye giriyor. Her derde deva değil. Ancak kaynaklara göre, teoride bu sorunlardan bazılarını ele alıyor. Maçların iki döneme yayılması, toparlanma için daha fazla zaman sağlıyor. Modeli destekleyenler ayrıca ulusal şampiyonanın aralık ayından bahar aylarına taşınmasının, futbolun sporu daha seyrek takip eden izleyicilerin ilgisini çekme şansını artırabileceğini savunuyor.

    Georgetown başantrenörü Brian Wiese, “Maçların güz dönemine sıkıştırılması pek çok soruna yol açıyor. Bunlardan biri de şampiyona. Şampiyonanın aralık ayında yapılması, futbolumuza yayın mecralarında yer kalmaması anlamına geliyor. Üniversite Amerikan futbolu tüm hızıyla sürüyor. NFL tüm hızıyla sürüyor. Üniversite basketbolu da yeni başlamış oluyor,” dedi. “Biz ise haber olabiliyorsak ancak arka sayfalarda yer buluyoruz.”

    Okullar, maçları iki döneme nasıl dağıtacakları konusunda esnekliğe sahip olmaya devam edecek. Teklif, mevcut yıllık sınır kapsamında güz döneminde 18’e, bahar döneminde ise 10’a kadar maça izin verecek. Böylece programlar maçlarının büyük bölümünü güz döneminde tutabilecek.

    Wiese, “Esasen bütün maçlarınızı yine güz döneminde oynayıp baharda da şu anda oynadığınız sayıda maça çıkabilirsiniz. Mevcut düzeninizi böylece sürdürebilirsiniz,” dedi.

    Teklifi savunanlar, daha az sıkışık bir takvimin öğrencilerin daha az ders kaçırması ve toparlanmak için daha fazla zaman bulması anlamına geleceğini de öne sürüyor. Wiese, Georgetown’daki oyuncuların tepkisinin çok net olduğunu söyledi.

    Wiese, “Soyunma odamızda 28 oyuncunun 28’i de ‘Bu harika olur’ dedi. Kadromuza katılacak oyuncuların hepsi de ‘Bu harika olur’ dedi. ‘Bundan pek hoşlanacağımdan emin değilim’ diyen tek bir oyuncu bile yok,” dedi.

    Benzer bir planın farklı versiyonları 1990’ların sonlarından beri gündemde. Üniversite futbolunun en başarılı antrenörlerinden biri olan Bob Warming, 1998’de ulusal şampiyonanın mayıs ayında düzenlenmesi çağrısında bulunan bir raporun ortak yazarlarından biriydi. Ancak Warming’in toplantı salonunda “ivme” olarak tanımladığı havaya rağmen raporun onaylanmasını sağlayamadı.

    Cirovski ve North Carolina başantrenörü Carlos Somoano, o zamandan beri bu girişimi sürdürdü ancak daha köklü bir değişimi savundu.

    Yıllarca sonuç alınamamasının ardından girişim, Division I Erkek Futbolu Denetim Komitesi’nin teklifi kabul ettiği mayıs ayında gerçek bir ivme kazandı. Division I Kabinesi, teklifi haziran ayında yeniden incelenmek üzere geri gönderdi, ardından ekim ayında onayladı. Destekçiler açısından bu olumlu oylama, uzun zamandır beklenen değişimin artık yakın olduğu anlamına geliyordu.

  • “Ciddi endişelerimiz var”

    College Cup
    IMAGN

    Soğuk aylarda resmî maçların oynanması, bunun kaldırılması yönünde oy kullananlar için önemli bir endişe kaynağı oldu.

    Ancak ekim ayında yapılan aynı toplantı, karşı çıkanların değişikliği geri aldırmasının da önünü açtı.

    Teklif, Kabine'deki ağırlıklı oyların yüzde 67,4'ünü aldı. Bu oran, 30 günlük geri alma sürecini önlemek için gereken yüzde 75'in altında kaldı. Karşı oy kullananlar arasında Pitt atletizm direktörü Allen Greene de vardı. NCAA'nın yayımladığı oy dökümüne göre Greene'in «evet» oyu vermesi, desteği bu eşiğin üzerine taşıyacaktı.

    Kaynaklar GOAL'e, Pitt erkek futbol takımı başantrenörü Jay Vidovich'in Greene'in kararından önceden haberdar edilmediğini söyledi ve oyun, teklifi destekleyenler için sürpriz olduğunu belirtti. Greene, yorum talebine yanıt vermedi.

    Kaynaklara göre değişikliği destekleyen komite üyeleri, ardından gelen kampanyaya hazırlıksız yakalandı. Teklifin onaylanmasının ardından destekçiler, kararı geri aldırmaya yönelik uzun soluklu bir girişime karşı yedek bir iletişim planı hazırlamamıştı. Kurumların kararı geri alma sürecindeki oylama da Kabine'deki ağırlıklı oylamadan farklıydı: Erkek futbol takımı bulunmayanlar da dâhil olmak üzere oy kullanma hakkına sahip her Division I okulunun oyu eşit ağırlıktaydı.

    Yine de destekçiler başlangıçta karşıtların gereken 241 oya ulaşmakta zorlanacağını düşünüyordu. GOAL'in haberine göre perşembe akşamına gelindiğinde bu eşiğe ulaşılmıştı. Bu durum cuma akşamı doğrulandı.

    Kararın geri alınması için çalışanlar arasında CAA komiseri Joe D'Antonio da vardı. Kaynaklar GOAL'e, D'Antonio'nun yakın zamanda yapılan bir görüntülü görüşmede komite üyelerine girişim için destek topladığını ve konunun Division I Yönetim Kurulu tarafından ele alınmasını isteyeceğini söylediğini aktardı. Bir kaynak, D'Antonio'yu görüşme sırasında «öfkeli» olarak nitelendirdi. Daha sonra Kabine'nin kararını Yönetim Kurulu düzeyinde geri almaya yönelik önerge başarısız oldu. D'Antonio, yorum talebine yanıt vermedi.

    Karşıtlar, kararın geri alınması için okullardan oy toplamayı sürdürdü.

    Teklifi geri aldırmak isteyenlerin gerekçeleri var. Drake University, destek personelinin üzerindeki yükü karşı çıkışının başlıca nedeni olarak gösterdi. Erkek futbol takımının spor iletişim sorumlusu (SID), kadın basketbolu, Amerikan futbolu, atletizm ve hem erkek hem de kadın tenisi için de iletişim işlerini yürütüyor.

    Başka sorunlar da ortaya çıktı. Bazı okullar, ortak kullanılan tesisler üzerindeki olası yüke dikkat çekti. Kaynaklar ayrıca bazı programların ek antrenman sahaları kiralaması gerekebileceğini ve bunun maliyetleri artıracağını söyledi. Soğuk havada maç oynamanın zorlukları da vurgulandı.

    Teklifin geri alınması yönünde oy kullanan Fairfield University, yaptığı açıklamada, «Tesislerle ilgili ciddi endişelerimiz var. Bunların başında Kuzeydoğu'daki kış aylarında doğal çim sahamızın bakımı, ortak soyunma odalarının kullanımı ve erkek ve kadın lakros sezonları da devam ettiği için sentetik çim sahamızı kullanamamamız geliyor» dedi.

    Birden fazla program, diğer sporların da benzer değişiklikler isteyebileceği ve bunun takvim ile kaynaklar üzerinde daha fazla baskı yaratabileceği endişesini dile getirdi. Bu gerekçeler, erkek futbol takımı bulunmayan okulların desteğini kazanmaya yönelik çabanın da bir parçası hâline geldi.

    Teklifin savunucuları, bu olasılıkların teklifin kaderini belirlemesi gerektiği görüşüne karşı çıktı.

    Somoano, «Erkek futbolunun başka bir sporun çıkarına veya teklifine karşı çıkıp meseleyi siyasallaştırdığını düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey asla olmaz. Üstelik hiyerarşide o kadar alt sıralardayız ki böyle bir şeye cüret etsek insanlar bizi sert biçimde haddimize geri çeker» dedi.

  • Spor dalları birbirine düşerken üniversiteler telaşla harekete geçiyor

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    Üniversitelerarası Erkekler Lakros Antrenörleri Derneği’nden J.B. Clarke, okullara takvim değişikliğine karşı çıkma çağrısında bulundu.

    Son bir ayda önemli oy blokları oluştu. Ivy League, okullarından biri teklife karşı harekete geçmek için nispeten geç kalmış olsa da tüm üye okullarının teklifin iptali yönünde oy kullandığını açıkladı. Kaynaklar, ASUN, CAA, Horizon ve Big South dahil olmak üzere başka birçok konferanstaki okulların da teklife oybirliğiyle karşı çıktığını belirtti. GOAL bu konferanslardan birkaçıyla iletişime geçti ancak hiçbiri yorum yapmadı. NCAA de yorum yapmayı reddetti. Erkek futbol takımı bulunmayan birkaç üniversite ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

    Öte yandan, teklif konusunda isteksiz olan konferanslarda yer alan ve geçmişte başarı elde etmiş programlar farklı tutumlar benimsedi. Kaynaklara göre 10 ulusal şampiyonluk kazanan Saint Louis University'nin teklifi desteklemesi bekleniyor. Aynı kaynaklar, Atlantic 10'daki diğer tüm okulların teklife karşı çıktığını belirtti. Bazı konferanslarda ise görüşler daha dengeli dağılıyor. Kaynakların aktardığına göre cuma sabahı itibarıyla Big East'teki beş okul teklifin iptalini, yedi okul ise teklifi destekliyordu.

    Diğer spor dalları da tartışmaya dahil oldu. Üniversitelerarası Erkek Lakros Antrenörleri Birliği'nden J.B. Clarke, perşembe sabahı okullara bir e-posta göndererek teklifin iptali yönünde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

    Bu muhalefetin arkasında uygulamaya ilişkin kaygılar var. Bazı üniversiteler futbol ve lakros için aynı tesisleri kullanıyor. Modelin destekçileri de ilkbahar dönemindeki çakışan müsabaka takvimlerinin zorluk yaratabileceğini kabul etti. Ancak Clarke'ın teklife karşı çıkması, teklifin savunucularını öfkelendirdi.

    Cirovski, "Korku yayma kontrolden çıktı ve şu noktada alçaklığın da ötesine geçti. İnsanlar bunu tamamen bencil nedenlerle engellemeye çalışıyor" dedi.

  • Sahte olduğu iddia edilen bir e-posta ve tartışmalı taktikler

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Teklifi destekleyenler, lobi kampanyasını ve bazı kurumların kararlarına nasıl vardığını sorguladı.

    Sonuç, kendileri için kritik önemdeki değişikliğin onaylanacağını düşünenler arasında şaşkınlık ve inanmakta güçlük çekme duygusu yarattı.

    Denetim komitesi ve üniversite antrenörleri, son günlerde teklifi oy kullanacak kurumlara anlatabilmek için yoğun çaba harcıyor. Teklifi destekleyenler, tartışmanın üslubundan duydukları rahatsızlığı dile getirirken bazı itirazların yeni takvimin nasıl işleyeceğine dair yanlış anlamalardan kaynaklandığını savunuyor.

    Somoano, “Perde arkasından yürütülen siyasi manevraların ve muhalefetin boyutu çok büyük. Bunlar yöneticilerden ve o döngünün içinde çalışan kişilerden geldiği için sistemi kendi lehlerine işletebiliyorlar,” diye açıkladı.

    Kurumların kararlarını nasıl aldığına ilişkin sorular da gündeme geldi. GOAL'e aktarılan bilgiye göre, Power Four kapsamındaki bir kurum, spor direktörünün haberi olmadan teklifin geri çekilmesi yönünde oy kullandı, ardından oyunu geri çekti.

    Bir kaynak, GOAL'e yaptığı açıklamada bir lobicinin sahte kimlikle e-posta hesabı açtığını, kendisini Gustav adlı “endişeli bir ebeveyn” olarak tanıttığını ve ülke genelindeki yöneticilere teklifin geri çekilmesi yönünde nasıl oy kullanabileceklerini anlatan bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

    Cirovski, daha geniş çaplı lobi kampanyasına ilişkin görüşünü açıkça ortaya koydu.

    Cirovski, “Bu, modelin yararlarını ve erkek futbolcular ile üniversite futbolu üzerinde yaratacağı olumlu etkiyi gerçekten anlamayan pek çok kişinin yürüttüğü acınası ve aşağılık bir lobi çalışması,” dedi.

    Wiese ise iki dönemli modelin yeterince anlaşılmamasını önemli bir engel olarak gösterdi.

    “Bütün bu süreçteki zorluk, bunun gerçekte ne olduğunu anlatmak. Bazı üniversitelerin, mevzuata uyum birimlerinin veya spor direktörlerinin yaptığı yorumların çoğu, olgusal açıdan doğru değil,” dedi.

    Tartışma, NCAA'nın yönetimine ilişkin daha geniş soruları da gündeme getirdi. Bazı kaynaklar, oylamayı üniversitelerin ve konferansların erkek futbolunun ötesine uzanan kararlar üzerindeki etkilerini gösterme fırsatı olarak görüyor.

    Teklifin geri çekilmesi yönünde oy kullanan bir üniversitenin üst düzey yetkilisi, GOAL'e şunları söyledi: “Yöneticiler, bunun taşıyabileceği anlam ve vereceği mesaj açısından meseleye çok daha geniş bir çerçeveden bakıyor... Bazı üniversiteler ve konferanslar muhtemelen ‘bir araya gelebileceğimizi gösterebilmeliyiz’ diye düşünüyor. Ayrıca onların istedikleri her düzenlemeyi öylece kabul ettiremeyeceklerini de göstermek istiyorlar.”

    Teklifin önde gelen savunucuları ise futbola ilişkin teklifin ayrıntılarının bu daha geniş mücadelenin içinde gözden kaçmasından endişe ediyor.

  • Üniversite futbolu bundan sonra nereye gidiyor?

    Vermont wins

    Öneriyi destekleyen antrenörler, yeni bir aksiliğin üniversite futbolunu profesyonel futbolun daha da gerisinde bırakabileceğinden endişe ediyor.

    Teklifin geri çekilmesi için 241 oy gerekiyor. Perşembe akşamı birden fazla kaynak, gerekli oy sayısına ulaşıldığını GOAL'e bildirdi. Geri çekme kararı, bu yönde oy verenleri fikir değiştirmeye ikna etmeye yönelik son dakika girişimine rağmen cuma akşamı resmen doğrulandı. Teklifin geri çekilmesi yönünde 247 üniversite oy kullandı. Bunların 106'sı erkekler üniversite futbolu programı yürütmüyor.

    Teklifi destekleyenler açısından sonuçlar, üniversite futbolunun ülke futbolundaki konumunu da ilgilendiriyor. Üniversite futbolu, tarihsel olarak MLS ve USL'ye geçişte önemli bir yol oldu. Ancak MLS akademilerinin A takım oyuncuları yetiştirmesiyle bu yol daha fazla rekabetle karşı karşıya. MLS'nin Temmuz 2027'de yazdan ilkbahara uzanan bir takvime geçecek olması da üniversite futbolunda reformu savunanlara göre iki takvimi birbirine yaklaştırma fırsatı sunuyor.

    ABD Futbol Federasyonu, NCAA sürecinde oy hakkı bulunmamasına rağmen değişikliği desteklemeyi sürdürüyor.

    ABD Futbol Federasyonu Operasyon Direktörü Dan Helfrich, GOAL'e gönderdiği e-postada şunları söyledi: “NCAA'nın yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasak da ABD Futbol Federasyonu, erkekler üniversite futbolunun modernleştirilmesini desteklemeyi sürdürüyor. Bekleyen teklifteki gibi değişikliklerle üniversite futbolunun ABD'de futbolcu yetiştirme yolunun daha da önemli bir parçası olabileceğine inanıyoruz. Öğrenci sporculardan, yeniden düzenlenmiş takvim modelinin dinlenme ve toparlanma koşullarını iyileştirirken hem akademik gelişime hem de futboldaki gelişime daha iyi odaklanmaları için zaman sağlayacağını sürekli duyduk. Teklif ayrıca hava koşulları, tesisler ve kaynaklarla ilgili olarak her üniversitenin kendine özgü şartlarına uyum sağlamak için pek çok kişinin istediği fikstür esnekliğini de sunuyor.”

    Cirovski, değişikliği isteyen daha küçük bir üniversite grubunun başka bir yol arayabileceğini öne sürdü. Erkek futbolu programlarının tamamı arasında uzlaşma aramayı sürdürmek yerine, modelin en güçlü destekçileri etrafında bir yapı kurulabileceğini dile getirdi.

    “213 üniversitenin tamamını sürece dahil etmek için çok çabaladık. Ama 130 üniversite bunu istemiyorsa, isteyen 80 üniversiteyle bir çözüm bulalım,” dedi.

    Birden fazla kaynak, böyle bir alternatifin hayata geçirilmesi için gereken koordinasyonun en az iki yarıyıllı model için destek sağlamak kadar zor olabileceğini belirtti. ABD Futbol Federasyonu belirli bir yapıya ilişkin taahhütte bulunmadı ancak reforma desteğini yineledi.

    Futbolun yönetiminden sorumlu kurum, “Teklif kabul edilmezse bütün yolları değerlendireceğiz ancak henüz belirli bir yapıyı görüşmedik. Amaç, NCAA süreci aracılığıyla üniversite futbolunu güçlendirmek,” dedi.

    Üniversite futbolunu bundan sonra neyin beklediği belirsizliğini koruyor. Teklifi savunanlara göre bir girişimin daha başarısız olması, yıllardır çözmeye çalıştıkları sorunları ortada bırakıyor.

    Somoano, “Bu, gelişmek ve daha iyi hâle gelmek için bir fırsat. Dolayısıyla mevcut modelin sürdürülebilir olmasının imkânı yok. Değil. Bunu biliyoruz. Bu yüzden hâlâ en dipteyiz ve bunun gibi basit bir teklifi bile kabul ettiremiyoruz. O yüzden bir yol bulmaya devam etmeliyiz,” dedi.

    Wiese ise futbolun ne kadar gerileyebileceğinden endişe duyuyor.

    Wiese, “Üniversite futbolunun önemini koruması için buna ihtiyacı var. MLS ile iç içe olma fırsatımız var,” dedi ve ekledi: “Yok olup gidecek değiliz ama bugünkü konumumuza kıyasla çok daha küçük bir yere düşebiliriz.”