24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds GFX 1:1GOAL

Cinayet topu, çöp toplama ve kovalar! Arjantin, Uruguay ve Leeds'in eski teknik direktörü Marcelo Bielsa, namıdiğer 'El Loco'nun takımında oynamak nasıl bir şey?

Açılış günü tanışmalarından yoğun kondisyon çalışmalarına, antrenman tesisindeki yataklardan dil engellerini aşmaya kadar Stuart Dallas, West Yorkshire'da geçirdiği dönemde futbolun en büyük karakterlerinden biriyle çalıştı ve "Çılgın Olan"ın yönetimi altındaki hayatın perde arkasını anlattı

Chris Burton
Çeviri:

  • İster futbolun yıldızları olsun, ister sinema, müzik ve sanat dünyasının; kendi alanlarında dahi kabul edilenlerin çoğunda sık sık eksantrik bir hava bulunur. Marcelo Alberto Bielsa Caldera söz konusu olduğunda da durum kesinlikle böyledir.

    Saha içinde ve dışında teknik direktörlük ve yönetim anlayışına getirdiği oldukça kendine özgü yaklaşım nedeniyle sevgiyle “El Loco” olarak anılan gizemli Arjantinli, neredeyse kırk yıldır kulübelerin kenarında dolaşıyor, kovaların üzerine oturuyor ve genel olarak yerleşik düzene başkaldırıyor.

    Onun tavizsiz şekilde değişken bir taktikçi olarak geçen kariyeri, Rosario’daki köklerinden başlayıp Meksika, İspanya, Şili, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki görevlerin ardından Uruguay ile Dünya Kupası finallerine kadar uzandı. Eşofman giyen, video izleyen bu kervan nerede durduysa, geride bolca anı ve manşet bıraktı.

    Peki Bielsa için oynamak nasıl bir şey ve iddia edilen bu deliliğin ardında bir yöntem var mı? Gerçekten herhangi biri onun kendisini tanıyabiliyor mu, yoksa işine öylesine gömülmüş durumda mı ki “kapalı” konumu diye bir şey bulunmuyor mu?

    71 yaşındaki ismin etrafında dolaşan sayısız sorudan bazılarına cevap bulma çabasıyla, GOAL, BOYLE Sports’un NIFL Premiership Trophy Tour’unun önde gelen yüzü ve Güney Amerikalı bir kasırganın Elland Road’a gelip uyuyan devi uykusundan uyandırdığı ve bir efsane yarattığı dönemde Leeds United kadrosunda bulunan Stuart Dallas ile görüştü.

  • İlk izlenimler

    Marcelo Bielsa Leeds 2018
    Getty

    Bielsa, 2018 yazında Leeds tarafından göreve getirildi

    "Her şeyden önce deplasmandaydık. Tabii sezonun sonuydu, bu yüzden tatildeydik. Sezonun son bölümünde [Kuzey İrlanda adına] milli maçlarda oynamıştım, bu yüzden sezon biraz daha uzadığı için tatilimin de uzaması gerekiyordu. Marcelo göreve getirildi ve ardından kulüple bir konuşma yaptım. Onlara, herkesle aynı anda geri dönmek istediğimi söyledim çünkü Marcelo'yu biliyorum, çok çalışmayı talep ettiğini biliyorum, bu yüzden birkaç gün kaçırmak istemedim. En baştan itibaren doğrudan işin içine girmek istedim, bu yüzden sezon öncesinin ilk gününde hazır olduğumu bildirdim.

    "Onunla ilk etkileşimim, hatırladığım kadarıyla, soyunma odasına girmesiydi. Thorp Arch'taki soyunma odasında hepimiz oturuyorduk ve tek tek herkesin yanına gidip tokalaştı. Ya size isminizle hitap etti ya da numaranızı söyledi, bazen de ikisini birden söyledi. Belki de 'Dallas 15' dedi, yani o andan itibaren sizinle ilgili her şeyi biliyordu. Günümüzde birçok teknik direktör geliyor ve elbette herkes hakkında ön araştırmasını yapıyor, gerekli tüm bilgileri topluyor ama bu, onun 'Senin hakkında zaten bilgi sahibiyim' deme biçimiydi.

    "Sonra da tabii her şey tercüman üzerinden yürütülüyordu ki bu bizim için alışılmadık bir durumdu. Farklıydı çünkü o dönemde soyunma odasındaki hiçbirimiz buna alışık değildik. Gerek milli takım seviyesinde gerek kulüp seviyesinde, bizi çalıştıran teknik adamlar hep İngilizce konuşuyordu. Bu yüzden farklı bir deneyimdi ama söylediği ilk şey, 'Bu çok sıkı çalışma gerektirecek ve eğer buna hazır değilseniz, kapı orada' tarzı bir şeydi. Dolayısıyla daha ilk andan bunun zor olacağını anladık ve onunla ilk etkileşimimiz buydu."

  • Murderball açıklandı

    Leeds training 2020
    Getty

    Bielsa yönetimindeki antrenmanlar kötü şöhretli şekilde zorluydu


    “Bence ‘murderball’ konusunda, Marcelo Leeds’te olduğundan beri basında dolaşan pek çok farklı versiyon oldu ve gerçekte ne olduğuna dair bunların büyük kısmı doğru değil. Hafta içinde yapılan zorlu bir çalışmaydı. Zor olması için tasarlanmıştı, sizi rahatsız hissettiren bir noktaya taşımak için tasarlanmıştı; böylece maç günü geldiğinde ondan sizden yapmanızı istediği şeyleri yapmak daha rahat oluyordu. Ama buna alıştıkça oyuncular her hafta bunu dört gözle beklemeye başladı çünkü zaman zaman maç oynamak gibiydi.

    “Zordu ama temel olarak top oyun dışına çıkar çıkmaz hemen yeniden oyuna sokuluyordu. Nefeslenmeye, toparlanmaya zamanınız olmasın diye tasarlanmıştı. Vücudunuzu rahatsız edici bir noktaya taşımak için tasarlanmıştı ve bunun sonunda sizi daha fit, daha güçlü, daha dayanıklı hale getiriyordu. Her şey bir plan doğrultusunda tasarlanmıştı. Bir şeyleri yapma biçiminde çok ama çok titizdi. Zaman zaman yapısı da farklı oluyordu. Sadece beş kez dört dakika ya da dört kez beş dakika ya da iki kez 10 dakika değildi. Maç haftasına girilirken yükleme durumuna bağlıydı. Her şey, iş yükü, sayılar ve benzeri konularda bir kondisyon antrenörü ve spor bilimi antrenörüyle birlikte planlanıyordu.

    “Sonunda gerçekten keyifli hale geldi ve oyuncular olarak bunu dört gözle bekliyorduk. Oyunun kendi içinde serbest vuruş yoktu, hiçbir şey yoktu. Sadece oyun devam ediyordu ve her şey son derece yüksek tempodaydı. Bizim için haftanın iyi bir parçasıydı. Genelde bunu çarşamba günü yapardık; normal bir İngiliz takımında ise muhtemelen hafta içinde çarşamba günü izin olurdu. Bazı takımlar salı, bazıları perşembe izin yapar ama diğer takımlar izin yaparken biz en yoğun şekilde çalışıyorduk. Dürüst olmak gerekirse bunun etkisi görülüyordu, özellikle de Championship’te; bizin herkesten daha fit ve daha güçlü olduğumuz görülüyordu.”

  • Maç öncesi hazırlık

    Football video VAR
    Getty

    Bielsa, saatlerce video izlerdi

    "Detay seviyesi inanılmazdı. Çok fazla toplantı yapardık ve her maça Dünya Kupası finaliymiş gibi hazırlanırdı. Bir oyuncu olarak işinizi kolaylaştırmak için size mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışırdı. Bazı oyuncular çok fazla bilgiyi sevmez. Ben şahsen bundan keyif alıyordum. Bu bana sadece kendimle ilgili değil, rakiple ilgili de gerçekten çok iyi bir bakış açısı kazandırdı. Çok fazla toplantı vardı ve buna çok ciddi bir hazırlık yapılıyordu. Son maçınızla ilgili bireysel toplantılar yapardık. Hat toplantıları yapardık. Takım toplantıları yapardık.

    "Çok fazla bilgi vardı ama onun için mesele, size gidip performans gösterebileceğiniz ve sonuç alabileceğiniz mümkün olan en iyi zemini hazırlamaktı. Günün sonunda o, Championship'te orta sıralarda yer alan bir takımı aldı ve takımı geliştirdi, ileri taşıdı, ama bireyleri de geliştirdi ve ileri taşıdı. Bunu yapabilecek çok fazla teknik direktör olduğunu sanmıyorum. Teknik direktörler gelir ve takımları daha iyi hale getirir ama o, her bir bireyi de daha iyi hale getirdi."

  • Günlük kilo kontrolleri

    Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds
    Getty

    Oyuncular kendilerini en iyi durumda tutmak zorundaydı

    “Elbette yaptığınız her konuda çok disiplinli olmanız gerekiyordu. Yine de her şey sizden en iyi verimi almak, en iyi performansı çıkarmak için tasarlanmıştı. Kilo kontrolleri de doğru yaşadığınız sürece olduğu gibiydi. O seviyede, örneğin beslenme açısından mümkün olanın en iyisi olmadan bunu sürdürmeniz pek mümkün değil, çünkü oyun giderek daha fazla gelişiyordu. O da bunu gördü ve yine her şey buna göre tasarlandı.

    “Bir oyuncu için kilo öyle havadan seçilip de ‘şu kiloda olmalısın’ denilerek belirlenmiyordu. Her şey vücut yağı, vücut yüzdesi, kas kütlesi gibi unsurlar etrafında bilimsel olarak planlanmıştı ve her şey DEXA taramalarıyla doğru şekilde yapılıyordu. Öyle çıkıp da ‘koşabilmen için dört kilo vermen lazım’ dediği bir durum değildi. Zordu çünkü buna inanmanız, çok fazla fedakârlık yapmanız gerekiyordu. Ama yine de biz oyuncular olarak buna inandık. O dönemde Leeds'te gerçekten çok iyi bir oyuncu grubumuz vardı. Büyük egolar yoktu ve onun kulüp genelinde, bireyler üzerinde ve takımın tamamında yaptığı gelişimi görebiliyorduk. Hayattaki her şey gibi, ne kadar çok başarı elde ederseniz buna o kadar fazla inanırsınız. Onun bize getirdiği başarıyı sürekli görüyorduk ve bu da hayatlarımızı daha iyi yaşamamızı sağlıyordu.

    “Vücudunuza iyi bakarsanız ve ona doğru yiyecekleri, doğru sıvıları verirseniz kendinizin daha iyi bir versiyonu hâline gelmeniz normaldir. Bu bir gerçek. Kendinizi daha iyi hissedersiniz, daha iyi bir insan olursunuz. Herkesin oyununu her açıdan geliştirdi. Beni yanlış anlamayın, kilo kontrolleri zaman zaman zordu çünkü pazar günü de tesiste oluyorduk, bu yüzden cumartesi gecesi gidip çok fazla eğlenemiyordunuz. Ama zirveye çıkmak ve orada oynamaya devam etmek istiyorsanız yapmanız gereken fedakârlıklar bunlardır. Biz de oyuncu grubu olarak buna inandık.”

  • Alışılmadık yöntemler

    Marcelo Bielsa Leeds 2019
    Getty

    Leeds, oyuncular ile taraftarlar arasındaki bağı yeniden kurdu


    “Yataklar normal. Bence artık bütün üst düzey kulüplerin tesislerinde bu var. Bu, kendinizin en iyi versiyonu olmak ve antrenmana mümkün olan en iyi durumda gelmekle ilgiliydi. Daha çok sezon öncesi dönem içindi, amacı buydu. Sabah geliyorsunuz, tabii antrenmanınızı yapıyorsunuz, sonra eve gidip saat üçte geri gelmek yerine orada kalıyorsunuz. Çünkü o arada ne yaptığınızı kontrol edemiyordu. Mesela dışarıda yürümüş ya da çocuklarınızın peşinde koşmuş olabilirdiniz ve ikinci antrenmanda kullanmanızı istediği enerjiyi harcamış olurdunuz; çünkü antrenmandan en yüksek verimi almak istiyordu. Antrenman tesisindeki yataklar, dinlenmeniz ve öğleden sonra saat üç ya da dörtteki ikinci antrenmana mümkün olan en iyi durumda çıkmanız için tasarlanmıştı.

    “Tabii, Wetherby iyi bilinir. Kendisi Wetherby'de yaşıyordu ve bazen antrenmana yürüyerek ya da bisikletle gelirdi. Etraftaki çöp toplama meselesi de gayet iyi belgelenmiş durumda. Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle Leeds'te kulüp, taraftarlar ve takım arasındaki ilişki uzun süre bozuktu. O dönemin sahipleri arasında Andrea Radrizzani, kulübü yeniden bir araya getirme konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkarmıştı. Marcelo'nun o gün çöp toplatma durumundaki amacı, bizimle normal, işçi sınıfından taraftar arasında bir tür bağ kurmaya çalışmaktı. O taraftar, para kazanmak için normal bir işe gitmek, ardından da maçı izlemek için bilet parası ödeyebilmek zorunda. Futbol taraftar olmadan işlemez, bunu hepimiz biliyoruz. Kulübe gelir getiren ve kulübün çalışmaya, gelişmeye devam etmesini sağlayanlar taraftarlar. Bu daha çok o bağı kurmakla ilgiliydi. Adil olmak gerekirse antrenman tesisinin toparlanması gerekiyordu! Epey fazla çöp vardı.

    “Yine, mesele sadece alçakgönüllülük tarafıydı; taraftarların haftadan haftaya gelip maç izleyebilmek için bir bileti karşılayacak parayı kazanmak adına neler yaptığını anlamanızı sağlamaktı. Benim bunu özellikle öğrenmeye ihtiyacım yoktu çünkü geçmişim farklıydı. Akademilerden falan yetişmedim. Ben işçi bir geçmişten geliyorum. İrlanda Ligi'ndeyken aynı zamanda çalışıyordum da. Bunu bir şekilde zaten biliyordum ve bu yüzden hayatta sahip olduklarımın kıymetini ilerleyen dönemde daha çok bildim; çünkü bulunduğum yere gelebilmek için nelerden geçmem gerektiğini anlamamı sağladı. Bunu zaten bir bakıma hep biliyordum.

    “Sanırım benim gruptaki kıdemli liderlerden biri olmamla birlikte, genç olanlar muhtemelen büyüklere bakıp, ‘biz gerçekten buna inanıyor muyuz?’ diye düşünüyordu. Siz örnek olunca, o dönemde sahip olduğumuz grupta benim, Liam Cooper'ın, Luke Ayling'in ve Kalvin Phillips'in, böyle oyuncuların buna inandığını gördüklerinde, bu durum grubun büyük bölümüne de yansıyor. Buna inanmamız önemliydi. İnanıp inanmamanızdan bağımsız olarak bu önemliydi ama biz buna inanıyorduk ve diğer herkes için iyi bir örnek olduk, bu da grubun içinde iyi bir kültür oluşturdu. Leeds'in ne olduğunu biliyoruz. Leeds aynı zamanda işçi sınıfının şehri. Her şeyden önce sıkı çalışma gelir ve biz de bunu gerçekten benimsedik.”

  • Ünlü kova

    Marcelo Bielsa Leeds bucket
    Getty

    Bielsa, kenar çizgisinde eşsiz bir bakış açısının keyfini çıkardı


    “O sadece oydu. O böyledir. Kovayı, onun üstünde oturmayı severdi. Şimdi bu da meşhur oldu. Hatta şimdi Elland Road'da onun için bir anıt köşesi de var. Bu inanılmaz. Kulüp etrafında inşa ettiği miras inanılmazdan başka bir şey değil. Muhtemelen geride ne bıraktığını ve kulüpte ne inşa ettiğini kendisi de fark etmiyordur. Umarım bir gün geri döndüğünü ve hak ettiği takdiri gördüğünü görmeyi çok isterim. Bence kulüp şu anda harika bir konumda. Açıkçası yeni sahiplik inanılmazdı. Kulübü şimdi yönetme biçimleri müthiş. Şu anda görevde olan teknik direktörün yaptığı iş olağanüstü ama tüm bunlar inşa edildi.

    “Marcelo, bunların gerçekleşebilmesi için temelleri attı. Arada küme düşme yaşandığını biliyorum ama yine de kulüp yeniden çıkışa geçebilecek bir konumdaydı; oysa pek çok kez bir kulübün küme düştüğünde geri dönmekte zorlandığını görürsünüz. Ancak Marcelo'nun o dönemde attığı temeller sayesinde takım şu anda bulunduğu yerde. Elbette şu anki teknik direktör inanılmaz bir iş çıkarıyor ve tüm övgüleri hak ediyor çünkü son üç ya da dört sezonda başardıkları gerçekten çok ama çok etkileyici.”

  • İngilizce konuşuyor muydu?

    Marcelo Bielsa Leeds interview
    Getty

    Bielsa, basına bir tercüman aracılığıyla konuştu.

    “Evet, yapabilirdi. Bence Marcelo her zaman mükemmelliği istiyor, değil mi? İngilizce anlıyor ve biraz da konuşuyor ama bence ne demek istediğini İngilizce olarak anlatamadığında hayal kırıklığına uğruyordu çünkü bunu doğru şekilde aktarmak istiyordu. Biz anladık ve onun ne istediğini tam olarak biliyorduk. İngilizceyi kesinlikle anlıyordu, onunla konuştuğunuzda ne söylendiğini biliyordu. Çeviri kısmı benim daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi ama iyiydi. Onun ne istediğini anlıyorduk ama zaman zaman medyayla yaptığı basın toplantıları oldukça komikti.”

  • Kolektifin gücü

    Marcelo Bielsa Leeds mural
    Getty

    Leeds taraftarları Bielsa'yı hâlâ en üst düzeyde saygıyla anıyor

    “Size kendisine inanmanızı sağlayan özel bir yolu var. Bizim hiç korkumuz yoktu ve nereye gidersek gidelim fark etmezdi, sadece her zaman herkesi yenebileceğimizi hissediyorduk. Kulüp içinde kurduğu bağ, taraftarlar ona şimdi bayılıyor. Kulübü yeniden bir araya getirdi ve ileri taşıdı. O özel bir adam. Bugün hâlâ onunla gerçekten iyi bir ilişkim var. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Zor bir çalışmaydı, elbette öyleydi ama zaten zor olması gerekiyordu. Geriye sevgiyle bakıyorum ve dürüst olmak gerekirse kariyerimin daha erken bir döneminde onunla tanışmış olmayı isterdim, çünkü benim için yaptığı şey özeldi.

    “Umarım bir gün Elland Road'a geri dönebilir ve taraftarların ona hak ettiği uğurlamayı ya da alkışı yapabilmesini çok isterim. Marcelo'yu ve nasıl biri olduğunu bildiğim için, o bunu istemezdi çünkü bunun Daniel Farke'nin şimdi yaptığı iyi işin önüne geçeceğini düşünürdü. O, Elland Road'da bir efsane. Taraftarlar hâlâ onun adını söylüyor ve umarım, dediğim gibi, bir gün onu orada yeniden görebiliriz.”

    Stuart Dallas, NIFL BOYLE Sports Premiership Trophy Tour kapsamında konuştu. 18+ BeGambleAware.