“Yataklar normal. Bence artık bütün üst düzey kulüplerin tesislerinde bu var. Bu, kendinizin en iyi versiyonu olmak ve antrenmana mümkün olan en iyi durumda gelmekle ilgiliydi. Daha çok sezon öncesi dönem içindi, amacı buydu. Sabah geliyorsunuz, tabii antrenmanınızı yapıyorsunuz, sonra eve gidip saat üçte geri gelmek yerine orada kalıyorsunuz. Çünkü o arada ne yaptığınızı kontrol edemiyordu. Mesela dışarıda yürümüş ya da çocuklarınızın peşinde koşmuş olabilirdiniz ve ikinci antrenmanda kullanmanızı istediği enerjiyi harcamış olurdunuz; çünkü antrenmandan en yüksek verimi almak istiyordu. Antrenman tesisindeki yataklar, dinlenmeniz ve öğleden sonra saat üç ya da dörtteki ikinci antrenmana mümkün olan en iyi durumda çıkmanız için tasarlanmıştı.
“Tabii, Wetherby iyi bilinir. Kendisi Wetherby'de yaşıyordu ve bazen antrenmana yürüyerek ya da bisikletle gelirdi. Etraftaki çöp toplama meselesi de gayet iyi belgelenmiş durumda. Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle Leeds'te kulüp, taraftarlar ve takım arasındaki ilişki uzun süre bozuktu. O dönemin sahipleri arasında Andrea Radrizzani, kulübü yeniden bir araya getirme konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkarmıştı. Marcelo'nun o gün çöp toplatma durumundaki amacı, bizimle normal, işçi sınıfından taraftar arasında bir tür bağ kurmaya çalışmaktı. O taraftar, para kazanmak için normal bir işe gitmek, ardından da maçı izlemek için bilet parası ödeyebilmek zorunda. Futbol taraftar olmadan işlemez, bunu hepimiz biliyoruz. Kulübe gelir getiren ve kulübün çalışmaya, gelişmeye devam etmesini sağlayanlar taraftarlar. Bu daha çok o bağı kurmakla ilgiliydi. Adil olmak gerekirse antrenman tesisinin toparlanması gerekiyordu! Epey fazla çöp vardı.
“Yine, mesele sadece alçakgönüllülük tarafıydı; taraftarların haftadan haftaya gelip maç izleyebilmek için bir bileti karşılayacak parayı kazanmak adına neler yaptığını anlamanızı sağlamaktı. Benim bunu özellikle öğrenmeye ihtiyacım yoktu çünkü geçmişim farklıydı. Akademilerden falan yetişmedim. Ben işçi bir geçmişten geliyorum. İrlanda Ligi'ndeyken aynı zamanda çalışıyordum da. Bunu bir şekilde zaten biliyordum ve bu yüzden hayatta sahip olduklarımın kıymetini ilerleyen dönemde daha çok bildim; çünkü bulunduğum yere gelebilmek için nelerden geçmem gerektiğini anlamamı sağladı. Bunu zaten bir bakıma hep biliyordum.
“Sanırım benim gruptaki kıdemli liderlerden biri olmamla birlikte, genç olanlar muhtemelen büyüklere bakıp, ‘biz gerçekten buna inanıyor muyuz?’ diye düşünüyordu. Siz örnek olunca, o dönemde sahip olduğumuz grupta benim, Liam Cooper'ın, Luke Ayling'in ve Kalvin Phillips'in, böyle oyuncuların buna inandığını gördüklerinde, bu durum grubun büyük bölümüne de yansıyor. Buna inanmamız önemliydi. İnanıp inanmamanızdan bağımsız olarak bu önemliydi ama biz buna inanıyorduk ve diğer herkes için iyi bir örnek olduk, bu da grubun içinde iyi bir kültür oluşturdu. Leeds'in ne olduğunu biliyoruz. Leeds aynı zamanda işçi sınıfının şehri. Her şeyden önce sıkı çalışma gelir ve biz de bunu gerçekten benimsedik.”