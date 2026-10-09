İster futbolun yıldızları olsun, ister sinema, müzik ve sanat dünyasının; kendi alanlarında dahi kabul edilenlerin çoğunda sık sık eksantrik bir hava bulunur. Marcelo Alberto Bielsa Caldera söz konusu olduğunda da durum kesinlikle böyledir.

Saha içinde ve dışında teknik direktörlük ve yönetim anlayışına getirdiği oldukça kendine özgü yaklaşım nedeniyle sevgiyle “El Loco” olarak anılan gizemli Arjantinli, neredeyse kırk yıldır kulübelerin kenarında dolaşıyor, kovaların üzerine oturuyor ve genel olarak yerleşik düzene başkaldırıyor.

Onun tavizsiz şekilde değişken bir taktikçi olarak geçen kariyeri, Rosario’daki köklerinden başlayıp Meksika, İspanya, Şili, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki görevlerin ardından Uruguay ile Dünya Kupası finallerine kadar uzandı. Eşofman giyen, video izleyen bu kervan nerede durduysa, geride bolca anı ve manşet bıraktı.

Peki Bielsa için oynamak nasıl bir şey ve iddia edilen bu deliliğin ardında bir yöntem var mı? Gerçekten herhangi biri onun kendisini tanıyabiliyor mu, yoksa işine öylesine gömülmüş durumda mı ki “kapalı” konumu diye bir şey bulunmuyor mu?

71 yaşındaki ismin etrafında dolaşan sayısız sorudan bazılarına cevap bulma çabasıyla, GOAL, BOYLE Sports’un NIFL Premiership Trophy Tour’unun önde gelen yüzü ve Güney Amerikalı bir kasırganın Elland Road’a gelip uyuyan devi uykusundan uyandırdığı ve bir efsane yarattığı dönemde Leeds United kadrosunda bulunan Stuart Dallas ile görüştü.