Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas ve Yunanistan'ın yeni altın kuşağının doğuşu
Yunanistan'ın 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'de elde ettiği sarsıcı zafere tam 22 uzun yıl oldu; on yılı aşkın sıradanlık dönemi ise bu eşi benzeri görülmemiş başarıyı uzak bir hatıraya dönüştürdü. Ancak uluslararası futbolda fazlasıyla uzun süren çorak dönemin ardından, bir ülke yeniden inanmaya başlıyor.
Henüz yolun başında, ancak yeni bir nesil ortaya çıkıyor ve ülkesine büyük turnuvalardan 12 yıllık acı verici uzaklığı sona erdirme konusunda gerçek bir umut veriyor; bu hasret, 48 takımlı genişletilmiş formata rağmen 2026 Dünya Kupası'nın da ötesine uzandı.
Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk üç maçında dikkatleri üzerine çekti; Almanya ve Hollanda gibi uluslararası ağır toplarla karşılaşmasına rağmen yenilgi yüzü görmedi. Şimdi beklenti tarihin en yüksek seviyesinde, ancak bu yeni dalga somut başarı getirebilecek gibi görünüyor.
Uluslararası arenadan uzak kalma
Yunanistan'ın, Euro 2004'teki eşi benzeri görülmemiş zaferinden sonraki 22 yılda eski ihtişamının peşinden gittiğini söylemek zor. Gerçekte, bunu tekrarlamaya hiç yaklaşamadılar.
2000'lerin sonu ile 2010'ların başındaki fazlasıyla hayal kırıklığı yaratan bazı performansların ardından, buna 2006 Dünya Kupası'na katılamama gibi büyük bir başarısızlık ve son şampiyon olarak Euro 2008'e grup aşamasında veda etmeleri de dahil, Yunanistan 2014 Brezilya Dünya Kupası'ndan bu yana büyük bir turnuvada bile yer almadı.
Ethniki geçiş sürecine sıkışıp kalmış gibi görünüyor; efsanevi Otto Rehhagel'in 2010'da görevi bırakmasından bu yana sekiz kalıcı teknik direktör değiştirdiler, Avrupa Şampiyonası zaferini getiren ikonik jenerasyon zamanla sahneden çekildi ve Fernando Santos'un dört yıllık görev döneminin ardından farklı bir oyun tarzı yerleştirme girişimleri, savunmadaki sağlamlıkla tanımlanan bu dönemin sonrasında, fena halde başarısız oldu.
Daha yakın dönemde Yunanistan, Euro 2024'e ulaşmaya bir penaltı atışları kadar yaklaşmıştı ancak play-off'ta Gürcistan'a yürek burkan şekilde elendi ve yeni bir yıldız kuşağı ortaya çıkarken bile, bir yıl önce ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı alma girişimlerinde daha iyi bir sonuç elde edemediler.
Eleme kampanyasına Belarus karşısında alınan farklı galibiyetle başlamaları yanıltıcı çıktı; İskoçya ve Danimarka'ya karşı alınan mağlubiyetler (iki kez) onları oynanacak daha iki maç varken yarışın dışına itti.
Kapsamlı revizyon
Ancak perde arkasında, milli takımın kaderini değiştirmek için çalışmalar yapıldı ve görünen o ki bu sıkı çalışma sonunda meyvesini vermek üzere olabilir.
Yunanistan Futbol Federasyonu, bu yılın başlarında altyapı seviyesine kadar uzanan "radikal" bir yapısal yeniden yapılanmayı hayata geçirdi. Bu yapılanma, yerinde bir şekilde Anagennissi ya da "yeniden doğuş" olarak adlandırıldı. Nispeten yeni olsa da bu strateji, teknik kapasitesi daha yüksek oyuncular yetiştirme amacıyla birkaç yıl boyunca geliştirildi.
HFF, ocak ayında projeyi duyururken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan'ın gerçeklerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen 'Rebirth' programı, HFF tarafından uygulanan son derece iddialı bir girişimdir. Futboldaki ilk adımlarından itibaren kız ve erkek çocuklarının doğru ve sistemli eğitimine dayanır ve federasyonun yeni bir dönem için yaptığı stratejik tercihi yansıtır.
"Milli takımların evi olarak hizmet verecek modern bir antrenman merkezinin güvence altına alınmasının yanı sıra federasyon, artık sağlam temeller üzerinde, kulüp akademileri ile bölgesel birlik antrenman merkezlerini kapsayan, altyapı seviyesinden başlayan çağdaş bir gelişim ve organizasyon programını uygulamaya koyuyor.
"Programın bütüncül yaklaşımı çerçevesinde HFF, bölgesel antrenörlerle geniş bir iş birliği alanı oluşturdu. Bu antrenörler, altyapı seviyesindeki antrenörlük sürecini değiştirmeye dahil olan herkesin doğru eğitiminin sağlanması amacıyla, programın ilkelerini bölgesel futbol birliklerine aktarma görevini şimdiden üstlendi."
İlerleme yolu
Yunanistan'ın en büyük kulüpleri de bu süreçte kendi paylarına düşeni yaptı; mevcut jenerasyondaki birçok oyuncuya ülkelerinde parlayabilecekleri bir platform sundular, böylece gelişimlerini hızlandırıp Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden cazip mali paketler almalarını sağladılar.
"Asıl yardımcı olan şey, Yunan yeteneklere gerçekten de genç takımlardan yükselme fırsatı verilmeye başlanması oldu. Bu takımlar, 19 yaş altı seviyesinde yetiştirdikleri oyuncular açısından her zaman iyi bir itibara sahipti" diyen gazeteci, Yunan futbolu uzmanı ve Hellas Footy podcast'inin sunucusu Stephen Kountourou, GOAL'a konuştu.
"Ama Yunanistan'daki en büyük sorun, 19 yaş altından A takıma uzanan gelişim yoluydu. Bu, son yıllarda Super League'de değişti. Selanik'ten PAOK muhtemelen genel olarak en büyük başarı hikayesi. Son yıllarda Christos Tzolis ve [Giannis] Konstantelias gibi isimleri yetiştirdiler ve ikisi de daha sonra ilk beş ligin kulüplerine gitti.
"Olympiacos'un 19 yaş altı takımı, Olympiacos'un Conference League'i kazandığı aynı sezon olan 2023-24'te UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı. Özellikle ikinci lig olan Super League 2 için oluşturulan 23 yaş altı takımlar da bir ölçüde yardımcı oldu, çünkü bu sayede biraz daha fazla üst düzey deneyim ve biraz daha net bir gelişim yolu elde ediyorlar."
Kountourou sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kez olsun Yunanistan Futbol Federasyonu'nun gerçekten, gerçekten gözden kaçırılan ve bir şekilde kaybolup giden bu oyunculara bakmaya yönelik gerçek bir uzun vadeli planı oldu. Sonunda gelecek için oyuncu yetiştiriyoruz. Mesele uzun süre çok daha fazla bugüne odaklıydı; genç bir Yunan oyuncuya fırsat vermektense, 'şu anda takımlarımıza yardımcı olacak hangi yabancı oyuncuları şimdi getirebiliriz?' anlayışı hakimdi.
"Bunun için hâlâ kat edilmesi gereken bir yol var ama gelişim, milli takımımızın ve bireysel oyuncuların ne kadar iyi performans gösterdiğinde ve nereye gittiklerinde açıkça görülüyor. Artık sadece ilk beş ligdeki daha küçük bir takıma gitmiyorlar, sadece Hollanda'ya gitmiyorlar, sadece Portekiz'e ya da Belçika'ya gitmiyorlar. Artık elit kulüplere gidiyorlar ve bu heyecan verici."
Dâhi
Teknik direktör Ivan Jovanovic, 2024'te göreve gelmesinden bu yana Yunan futbolundaki yeniden yapılanmanın itici güçlerinden biri oldu; Anagennissi ilkelerini benimsedi ve genç oyunculara daha fazla fırsat vermeyi tercih etti.
"Ivan Jovanovic teknik direktör olduktan sonra, bence kendisi ve Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Makis Gagatsis'in aklında bir plan vardı; amaç bu oyuncuları bir araya getirip büyük bir turnuvaya katılmaktı" diyor Kountourou. "Niyet vardı çünkü Jovanovic teknik direktör olur olmaz Karetsas gibi, Zafeiris gibi oyuncuların kadroya çağrıldığını görmeye başladınız."
Jovanovic ve YFF, oyuncu seçimi konusunda ağı daha genişe atmanın da faydasını gördü. Kountourou sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yunanistan adına gerçekten çok ama çok olumlu olan bir diğer şey de diasporadan topladıkları oyuncular oldu. Konstantinos Karetsas Belçika doğumluydu ama Belçika yerine Yunanistan'ı temsil etmeyi seçti. Zafeiris Norveç'te büyüdü ve o zamandan beri Yunan oldu.
"Nektarios Triantis gibi diğer diaspora oyuncularını da kadroya katmaya başladı. Ardından Charalampos Kostoulas gibi iyi performans gösteren 21 yaş altı oyuncuların da şans bulduğunu gördünüz. O noktadan sonra da her şey çiçek açmaya başladı."
64 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, 2000'ler ve 2010'larda oldukça savunmacı bir takım olarak ün kazanan Yunanistan Milli Takımı'na dair algının değişmesine de yardımcı oldu. Mevcut takım çok daha uyarlanabilir görünüyor. Kountourou, "Jovanovic yönetiminde net bir kimlik var; hâlâ o savunma sağlamlığına sahibiz ama artık ileriye gitme özgürlüğü ve bunu gerçekten yapabilecek kapasite de var" diyor.
"Özellikle en son Sırbistan maçında bazı pas organizasyonları inanılmazdı. Oynadığımız futbol tarzı gibi bir şeyi daha önce hiç görmemiştim; topu sahada ileri taşımaya çalışırken sergilediğimiz bazı oyun kalıpları gerçekten çok iyiydi. Sonra Almanya'ya karşı da, futbol itibarı açısından dev bir ülke olan bir takıma karşı çok fazla baskıyı emdikleri o gerçekten sağlam futbol tarzını hâlâ oynayabildiklerini gösterdiler.
"Jovanovic'le birlikte artık biraz çeşitlilik var çünkü bence ona yönelik en büyük eleştiri, özellikle Dünya Kupası elemelerinde, B planının olmamasıydı. Belki de hâlâ bazı şeyleri çözmeye çalışıyordu çünkü Yunanistan'ı çalıştırma konusunda çok yeniydi ve oyuncular da o baskı altında oynamaya henüz alışıyordu. Artık elimizde birkaç farklı araç var.
"Takımları illa oyunumuzla ezmeye çalışmayacağız ama maçın bazı bölümlerinde onlarla başa baş oynayabildiğimizi biliyoruz. Yunanistan'ın, şu anda sahip olduğumuz kadar üst düzeyde oynayan bireysel oyunculara sahip olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Heyecan verici olan da bu."
Akın
Yunanistan’da o dönem yapılan sistemsel değişiklikler, son yıllarda Avrupa’nın beş büyük liginde gördüğümüz yeni Yunan oyuncu akınında kuşkusuz etkili bir faktör. Ancak mesele aynı zamanda tamamen saf yeteneğe dayanıyor ve bu yeni nesil de bundan fazlasıyla nasibini almış durumda.
Yalnızca bu yaz, ülkenin yükselen yıldızlarından altısı görece yüksek bonservislerle ve oldukça önemli transferlere imza attı. Bunların en dikkat çekeni, eski Club Brugge kanat oyuncusu Tzolis’in €40 milyon (£34 milyon/$45 milyon) karşılığında Arsenal’a transfer olmasıydı; hücum oyuncuları Giannis Konstantelias ile Konstantinos Karetsas da sırasıyla PAOK ve Genk’ten Borussia Dortmund’a toplam €56 milyon (£48 milyon/$63 milyon) bedelle katıldı.
Öte yandan kaleci Konstantinos Tzolakis ile orta saha oyuncusu Christos Mouzakitis, toplam €28 milyon (£24 milyon/$31,5 milyon) karşılığında Olympiakos’tan Premier League’in yeni ekibi Hull City’ye giderken, stoper Konstantinos Koulierakis de €15 milyonluk (£13 milyon/$17 milyon) anlaşmayla Wolfsburg’dan Roma’ya geçti.
Brighton ise, yüksek potansiyelli genç santrforlar Stefanos Tzimas ile Charalampos Kostoulas’ın 12 ay önce İngiltere’nin güney kıyısına gelmesiyle birlikte Yunan oyuncular için adeta bir merkez hâline gelmişti. Avrupa’nın başka yerlerinde ise Vangelis Pavlidis iki yıldır Benfica formasıyla gollerine devam ediyor ve bir diğer 9 numara Fotis Ioannidis de 2025 yazından bu yana Lizbon’daki rakibi Sporting CP’de kariyerini sürdürüyor. Bir başka forvet olan Anastasios Douvikas, geçen yılın başlarında Como’ya katıldı ve şu anda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor.
Tüm bunlar, Yunanistan’ın en iyi ve en parlak oyuncularının artık düzenli olarak çok daha üst seviyede mücadele ettiği anlamına geliyor; pek çoğu da Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa deneyimi kazanıyor.
Öne çıkan isimler
Bu yaz büyük bir adım atan çok sayıdaki oyuncu arasında, üçü Yunanistan’ın bu heyecan verici yeni yetenek kuşağının en büyük umutları olarak görülüyor: hücum oyuncuları Tzolis, Karetsas ve Konstantelias. Ancak sonuncusu, sezonun açılış gününde Dortmund formasıyla Bundesliga’daki ilk maçında gol attıktan sonra talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı.
Üçü de forvetin arkasındaki hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek çok yönlülüğe sahip ve görünüşe göre neredeyse her savunmanın kilidini açabilecek oyun zekâsını da barındırıyor. 24 yaşındaki Tzolis, bu sezon kuzey Londra’da hızlı bir başlangıç yaptı ve kendine özgü soğukkanlılığı ile oyun görüşünü sergileyerek şu ana kadar tüm kulvarlarda dört asiste ulaştı.
Bu arada 18 yaşındaki Karetsas, muhtemelen teknik açıdan daha da yetenekli olan, BVB’de ofansif orta saha rolünde dikkatleri üzerine çekti; hatlar arasında tehditkâr biçimde dolaşıyor ve sürekli fırsat kolluyor. Genç yaşına rağmen Yunanistan formasıyla neler yapabileceğini şimdiden gösterdi; geçen yıl İskoçya’ya karşı Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde iki harika gol attı.
Kountourou, "Christos Tzolis kendini anlatıyor. Şu anda Yunanistan’ın en iyi oyuncularından biri" diyor. "Olağanüstü. Kariyeri de çok ilginç çünkü PAOK altyapısından çıktıktan çok kısa süre sonra Norwich’e gitti. Bence o seviyeye çıkmak onun için biraz erkendi ve ayrıca o dönem sürekli inip çıkan bir takım olan bir kulüpte doğru ortam da değildi.
"Şimdi Arsenal onu kadrosuna kattı ve henüz onlar adına gol atmadı ama beş maçta dört asisti var ve aslında belki de sadece Aston Villa’ya karşı kötü bir maç çıkardı. Bu yüzden gerçekten bir sonraki adıma geçebilecek gibi görünüyor.
"Konstantinos Karetsas, Yunanistan adına çok uzun zamandır bundan daha doğal yetenekli bir futbolcu görmedim. Hiç yoktan bir şey üretebilen oyuncular görürsünüz ya, işte Karetsas öyle biri. Dortmund’a transferi de yerinde. Dortmund, yetenek geliştirme konusunda dünyanın en iyi kulüplerinden biri; oyuncuları o ham aşamadan alıp elit seviyede oynamaya hazır hâle getiriyor. Bu yüzden onun bunu hem Yunanistan hem de Dortmund için yapabilecek kapasitede olduğuna gerçekten inanıyorum. Sonrasında da daha büyük ve daha iyi şeylere gidebilir.
"Konstantelias da, bir ofansif orta saha. En az iki ya da üç yıl boyunca Yunanistan’daki en iyi oyunculardan biriydi. Açıkçası PAOK’tan benim beklediğimden daha geç ayrıldı. Ayrılığına taraftarların nasıl baktığını da biraz anlayabiliyordunuz çünkü satıldığında stadın dışında protestolar vardı. Ama mükemmel bir oyuncu. Sakatlanması üzücü. Gerçekten daha güçlü dönmesini umuyorum."
Şöyle ekliyor: "Daha önce hiç böyle bir hücum üçlümüz olmadı. Yani Konstantelias’ın oyun tarzı açısından bakarsak, o tabii ki bir ofansif orta saha; topu çok iyi paslıyor, aynı zamanda çok güzel şutlar da çıkarabiliyor. Çok doğal bir yetenek.
"Bu yüzden oldukça çok yönlü bir oyuncu. İki ayağını da kullanabiliyor, yani topla birlikte gerçekten çok esnek. Tzolis ayrıldıktan sonra, daha 20’li yaşlarının başında, hatta geç ergenlik dönemindeyken, neredeyse ligin en iyi oyuncusuydu. Bu da belki ligin seviyesinden değil ama onun yeteneğinden çok şey anlatıyor. Yani hemen üst düzey oyunculardan biri olmak ve o sırada henüz 21 yaşında bile olmamak, onun hakkında çok şey söylüyor.
"Dortmund da onun oynaması için mükemmel bir seviye. Sadece o sakatlığı yaşaması çok üzücü, çünkü bence şu anda kesinlikle milli takımda olurdu ve kesinlikle Borussia Dortmund’un yıldızlarından biri olurdu."
Yardımcı kadro
Ancak Yunanistan için bunun sahte bir şafak olmadığını düşündüren tek şey hücumdaki yetenek değil; kadro derinliğinin yeni bulunan gücü ile gençlik ve tecrübenin dengeli harmanı, bu yeni dalganın uluslararası futbolun en üst seviyesinde ciddi bir kalıcılığa sahip olması gerektiği anlamına geliyor.
Takımın artık üzerine inşa edebileceği sağlam bir omurgası var; 23 yaşındaki Tzolakis, Hull'da Premier League'de kalede adeta bir keşif oldu ancak hem Super League'de hem de Avrupa'da bir süredir Olympiacos formasıyla parlıyordu. Aslında kaleci konusunda fazlasıyla seçenek sahibiler; Lazio'dan Christos Mandas ve tecrübeli isim Odysseas Vlachodimos da güven veren file bekçileri.
Savunmada West Ham'dan Konstantinos Mavropanos güvenilir bir varlık oldu ve genellikle yanında ya Olympiacos kaptanı Panagiotis Retsos ya da daha önce bahsedilen Koulierakis görev yapıyor. PAOK altyapısından çıkan bir diğer isim olan Koulierakis için de çok büyük umutlar besleniyor. Liverpool'dan Kostas Tsimikas ise sol bekte hâlâ sağlam ve tecrübeli bir seçenek.
Orta sahada, bu yaz bir bakıma sürpriz şekilde Tzolakis'in ardından Hull'a giden 19 yaşındaki Mouzakitis için çok büyük beklentiler var. Topla son derece soğukkanlı bir orta saha olan oyuncu, aynı zamanda müdahalelere girme ve rakip ataklarını kesme konusunda da oldukça becerili. Yerleşip uyum sağladıktan sonra İngiliz futbolunda parlaması bekleniyor. Uzun vadede, ocak ayında PAOK'a katılan, daha hücumcu düşüncen, teknik bir oyuncu olan 23 yaşındaki Christos Zafeiris ile birlikte oynayabilir. MLS'te Minnesota United forması giyen Nectarios Triantis de potansiyeli yüksek bir diğer genç orta saha.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Yunanistan hücum hattında da çok sayıda yetenekli golcüye sahip; bunlar Pavlidis, Kostoulas, Douvikas ve Ioannidis. Tzimas ise kendi ACL sakatlığını atlattıktan sonra A Milli Takım'da ilk kez forma giymek için adaylar arasında yer alacak. Bu arada Panathinaikos'tan Andreas Tetteh geçen yıl kadroya girdi ve Yunanistan tarihindeki sadece ikinci siyah oyuncu oldu.
İleri uçtaki bu kadar fazla seçenek göz önüne alındığında, Jovanovic'in tercih ettiği akışkan 4-4-2 dizilişi en azından bir forvet ikilisine yer açıyor. Brighton'dan Kostoulas, Pavlidis gibi gerçek bir 9 numaranın hemen arkasında oynamaya oldukça uygun. 19 yaşındaki oyuncu, milli ara öncesinde son şampiyon Arsenal'e karşı alınan çarpıcı galibiyette bir gol ve bir asist yapması da dahil olmak üzere, Seagulls formasıyla sezona harika bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda çıktığı sekiz maçta yedi hücum katkısı üretti.
Taşlar yerine oturmaya başlıyor
Ellerindeki yeteneğe rağmen beklentiler bir ölçüde düşük tutulacaktı; Yunanistan'ın Dünya Kupası'na katılamaması hâlâ hafızalardaki tazeliğini korurken, mart ve haziran aylarındaki milli ara dönemlerinde oynanan hazırlık maçları da aynı derecede cesaret kırıcıydı. Ethniki, Paraguay'a kaybetti, Macaristan ile berabere kaldı ve İtalya'ya yenildi, ancak İsveç karşısında da takdir toplayan bir beraberlik aldı.
Ancak sonbahar ve UEFA Uluslar Ligi, görünüşe göre bu yeni Yunan yetenek kuşağına yeniden odaklanma ve gerçekten dikkat çekici sonuçlar getirdi. Geçen yıl organizasyonun en üst ligine yükselen takım, Almanya, Hollanda ve Sırbistan'ın yer aldığı zorlu grupta gerçek bir sürprize imza attı.
İlk maçlarında Yunanistan, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nun kötü şöhretli derecede zorlu atmosferinde deplasmanda Sırbistan karşısında bir gol geriden gelip galibiyeti kaparak karakterini ortaya koydu. Arsenal'in yeni transferi Tzolis, çaprazdan yaptığı alçak vuruşla skoru eşitledi, ardından Como'dan Douvikas uzatma dakikalarının beşinci dakikasında attığı kafayla dramatik galibiyet golünü kaydetti.
Bu galibiyetin doğası coşku vericiydi, ancak insanların asıl dikkat kesildiği maç ikinci karşılaşma günü oldu; Jovanovic'in ekibi, Jurgen Klopp'un iç sahadaki ilk maçını mahvederken, yine deplasmanda Almanya'yı yenerek tarihlerindeki ilk galibiyeti aldı. Grubun daha tecrübeli isimlerinden biri olan Dimitrios Kourbelis, bitime 15 dakika kala saptırılan bir şutla ağları havalandırdı ve farkı yaratan golü atarak Yunanların B Grubu'na müthiş bir başlangıç yapmasını sağladı.
Dikkat çekici şekilde, üçüncü maç gününde Hollanda ile 2-2 berabere kalarak çok zorlu bir fikstüre rağmen turnuvaya yenilgisiz bir başlangıç yapmayı başardılar. Ethniki, Ioannidis ve Giorgios Masouras'ın golleriyle devreye aslında 2-0 önde girdi, ancak Hollanda ikinci yarıda geri dönüşe imza attı ve 89. dakikada bir puanı kurtardı; gol Tijjani Reijnders'ten geldi.
O geç gelen hayal kırıklığına rağmen bu genç kadro yine de büyük bir mesaj verdi ve pazar günü Almanya ile oynanacak rövanşta yenilgiden kaçınabilirse, rakipleri onları son derece ciddiye almaları gerektiğini anlayacaktır.
Bahane yok
Ancak bu kadro bariz potansiyelini gerçeğe dönüştürmez ve işin gerçekten ama gerçekten ciddiye bindiği anlarda ortaya koyamazsa, tüm bu heyecan ve beklenti çok az şey ifade edecek. En büyük sahneden 12 yıllık uzaklığın ardından, 2028 Avrupa Şampiyonası’na ev sahibi Birleşik Krallık’ta katılım hakkı almak pazarlığa kapalı bir hedef olarak görülüyor.
Kountourou, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Asıl sınav büyük bir turnuvaya, Avrupa Şampiyonası’na ya da Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmak" dedi. "Ve 2028, Yunanistan Futbol Federasyonu ile Ivan Jovanovic tarafından mutlaka gidilmesi gereken bir turnuva olarak belirlendi."
İleriye dönük minimum hedefin ne olduğu sorulduğunda, yanıt son derece net: "Katılmak. Avrupa Şampiyonası’na katılmak, çünkü bu takım artık bunun için yeterince iyi. Özellikle elimizdeki oyuncular ve elimizdeki teknik direktörle, ki Fernando Santos’tan bu yana sahip olduğumuz en iyi teknik direktör o, büyük bir turnuvaya katılamamaları için giderek daha az gerekçe var.
"Ve ondan sonrası için sınır yok. Ardından Dünya Kupası geliyor ama odak noktası 2028 olmak zorunda."
Ancak Kountourou, Yunanistan’ın 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana elemelerde defalarca hedefine ulaşamamış olmanın yarattığı zihinsel engeli de aşması gerekeceğine inanıyor. Buna, kadronun büyük ölçüde aynı olduğu geçen yıl da dahil.
"Artık o dönüm noktasına ihtiyacımız var çünkü Uluslar Ligi’nde iyi performans göstermek güzel ve değerli. Uluslar Ligi’nde de belli ölçüde baskı olur ama bu, gerçekten büyük bir turnuvaya katılmak gibi değil. Ve taraftarların her şeyden çok istediği şey de bu."