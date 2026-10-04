Bu yaz büyük bir adım atan çok sayıdaki oyuncu arasında, üçü Yunanistan’ın bu heyecan verici yeni yetenek kuşağının en büyük umutları olarak görülüyor: hücum oyuncuları Tzolis, Karetsas ve Konstantelias. Ancak sonuncusu, sezonun açılış gününde Dortmund formasıyla Bundesliga’daki ilk maçında gol attıktan sonra talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

Üçü de forvetin arkasındaki hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek çok yönlülüğe sahip ve görünüşe göre neredeyse her savunmanın kilidini açabilecek oyun zekâsını da barındırıyor. 24 yaşındaki Tzolis, bu sezon kuzey Londra’da hızlı bir başlangıç yaptı ve kendine özgü soğukkanlılığı ile oyun görüşünü sergileyerek şu ana kadar tüm kulvarlarda dört asiste ulaştı.

Bu arada 18 yaşındaki Karetsas, muhtemelen teknik açıdan daha da yetenekli olan, BVB’de ofansif orta saha rolünde dikkatleri üzerine çekti; hatlar arasında tehditkâr biçimde dolaşıyor ve sürekli fırsat kolluyor. Genç yaşına rağmen Yunanistan formasıyla neler yapabileceğini şimdiden gösterdi; geçen yıl İskoçya’ya karşı Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde iki harika gol attı.

Kountourou, "Christos Tzolis kendini anlatıyor. Şu anda Yunanistan’ın en iyi oyuncularından biri" diyor. "Olağanüstü. Kariyeri de çok ilginç çünkü PAOK altyapısından çıktıktan çok kısa süre sonra Norwich’e gitti. Bence o seviyeye çıkmak onun için biraz erkendi ve ayrıca o dönem sürekli inip çıkan bir takım olan bir kulüpte doğru ortam da değildi.

"Şimdi Arsenal onu kadrosuna kattı ve henüz onlar adına gol atmadı ama beş maçta dört asisti var ve aslında belki de sadece Aston Villa’ya karşı kötü bir maç çıkardı. Bu yüzden gerçekten bir sonraki adıma geçebilecek gibi görünüyor.

"Konstantinos Karetsas, Yunanistan adına çok uzun zamandır bundan daha doğal yetenekli bir futbolcu görmedim. Hiç yoktan bir şey üretebilen oyuncular görürsünüz ya, işte Karetsas öyle biri. Dortmund’a transferi de yerinde. Dortmund, yetenek geliştirme konusunda dünyanın en iyi kulüplerinden biri; oyuncuları o ham aşamadan alıp elit seviyede oynamaya hazır hâle getiriyor. Bu yüzden onun bunu hem Yunanistan hem de Dortmund için yapabilecek kapasitede olduğuna gerçekten inanıyorum. Sonrasında da daha büyük ve daha iyi şeylere gidebilir.

"Konstantelias da, bir ofansif orta saha. En az iki ya da üç yıl boyunca Yunanistan’daki en iyi oyunculardan biriydi. Açıkçası PAOK’tan benim beklediğimden daha geç ayrıldı. Ayrılığına taraftarların nasıl baktığını da biraz anlayabiliyordunuz çünkü satıldığında stadın dışında protestolar vardı. Ama mükemmel bir oyuncu. Sakatlanması üzücü. Gerçekten daha güçlü dönmesini umuyorum."

Şöyle ekliyor: "Daha önce hiç böyle bir hücum üçlümüz olmadı. Yani Konstantelias’ın oyun tarzı açısından bakarsak, o tabii ki bir ofansif orta saha; topu çok iyi paslıyor, aynı zamanda çok güzel şutlar da çıkarabiliyor. Çok doğal bir yetenek.

"Bu yüzden oldukça çok yönlü bir oyuncu. İki ayağını da kullanabiliyor, yani topla birlikte gerçekten çok esnek. Tzolis ayrıldıktan sonra, daha 20’li yaşlarının başında, hatta geç ergenlik dönemindeyken, neredeyse ligin en iyi oyuncusuydu. Bu da belki ligin seviyesinden değil ama onun yeteneğinden çok şey anlatıyor. Yani hemen üst düzey oyunculardan biri olmak ve o sırada henüz 21 yaşında bile olmamak, onun hakkında çok şey söylüyor.

"Dortmund da onun oynaması için mükemmel bir seviye. Sadece o sakatlığı yaşaması çok üzücü, çünkü bence şu anda kesinlikle milli takımda olurdu ve kesinlikle Borussia Dortmund’un yıldızlarından biri olurdu."