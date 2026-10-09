24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
USMNT XI 1-1GOAL

Christian Pulisic ve Cavan Sullivan birlikte mi oynayacak? Mauricio Pochettino'nun CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finali için öngörülen ABD kadrosu

Christian Pulisic, Cavan Sullivan'la aynı takımda yer alabilir, peki kadroya başka kimler giriyor? GOAL, ABD Milli Takımı'nın kasımdaki Uluslar Ligi çeyrek finali kadrosunu tahmin ediyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • ABD Erkek Milli Takımı'nın dört maçlık hazırlık serisi henüz sona erdi, ancak gözler şimdiden bir sonraki maçlara çevrildi. Sonuçta, sandığınızdan da önce gelecekler.

    Bu nedenle, biraz ileriye bakalım.

    ABD, kasım ayında CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finallerinde Haiti ile karşılaşacak ve bu maçlar takımın Dünya Kupası'ndan bu yana oynayacağı ilk resmi karşılaşmalar olacak. Son birkaç haftada takım, kadrosunda çok sayıda genç oyuncunun yer aldığı dört hazırlık maçı oynadı. Şimdi ise önlerinde gerçek bir turnuva varken, bu gençlerden kaçı kadroda kalmayı sürdürecek?

    Bunlardan birkaçı kesinlikle kalabilir. Ancak son kadroda bazı önemli eksikler de vardı. Hangileri geçiciydi? Hangileri o kadar da geçici değildi? Oyuncu havuzu artık genişlemişken, Mauricio Pochettino'nun 2030 döngüsünün ilk gerçek maçları için kadrosunu oluştururken vermesi gereken daha da fazla karar var.

    Peki kimi seçebilir? GOAL muhtemel 23 kişilik kadroya göz atıyor...

  • KALECİLER

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Yeni bir iddialı takım, Meksika karşısında güçlü bir başlangıçla resmen sahneye çıktı.

    Matt Freese, Diego Kochen, Brian Schwake

    Yarışta: Chris Brady, Patrick, Matt Turner

    Bu dört hazırlık maçı için kampta dört isim vardı, ancak Uluslar Ligi için bu sayı üç olacak. Kim dışarıda kalacak?

    Freese, Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlamış bir isim olarak geri döndü. Brady'nin de Dünya Kupası deneyimi var. Schwake, özellikle Kanada karşısında iyi göründü. Bir de Kochen var; Meksika karşısındaki performansıyla, gelecek vadeden bir isimden A milli takım oyuncusuna geçiş yapmış gibi göründü. Bir kişiyi dışarıda bırakmak zor olacak ama sadece bu kamptaki performansa bakıldığında, şu anda muhtemelen Brady dışarıda kalır, ancak önümüzdeki ay içinde işler değişebilir.

    Sonrasında soru şu oluyor: “Kim başlayacak?” Bunu kasım ayında öğreneceğiz, ancak bu tercih Pochettino ve ekibi için büyük bir karar olacak.


  • Savunmacılar

    imago-sport-1083977353.jpg
    ZUMA Press Wire

    Savunma grubu oldukça tanıdık gelmeli.

    Max Arfsten, George Campbell, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty

    Potada olanlar: Luca Bombino, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Joe Scally, John Tolkin, Frankie Westfield

    Tecrübeli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir grup, ancak bunun nedenleri var. İlki, elbette bunların hazırlık maçı olmaması ya da Pochettino'nun söylemeyi tercih ettiği şekilde bunların resmî maçlar olması. Diğeri ise MLS'te oynayan bazı öne çıkan isimlerin play-off'larda olacak olması. Hayati önem taşıyan isimler söz konusu olduğunda ABD bunun üstesinden gelebilir. Bu son kampta yer alan ve hâlâ biraz daha gelişime ihtiyaç duyan gençler içinse kulüplerinde oynamalarına izin vermek sorun değil.

    Bu yüzden burada büyük ölçüde Avrupa'da oynayan önemli isimleri göreceksiniz. Freeman ve Dest sağ tarafı, Robinson ve Arfsten ise sol tarafı üstleniyor. Ardından stoperde de çok sayıda seçenek var. Ancak Richards'ın yanında kim başlayacak? Bu, özellikle de son kampın ardından, konuşulmaya devam eden bir konu olmaya devam ediyor.

  • Orta saha oyuncuları

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Adams'ın yanında USMNT orta sahasının merkezinde kim yer alacak?

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman

    Yarışta olanlar: Brenden Aaronson, Gianluca Busio, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Rokas Pukstas, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Niko Tsakiris

    Büyük isimler burada, ancak kesinlikle verilmesi gereken bazı kararlar var.

    Bu yerlerden beşinin büyük ölçüde garanti gibi göründüğü söylenebilir: Adams, Berhalter, McKennie, Reyna ve Tillman. Bu da geriye birden fazla şekilde dağıtılabilecek iki yer bırakıyor. Örneğin McGlynn Championship'te gelişimini sürdürürse, bu yerlerden biri ona gidebilir. Belki de Morris'in Berhalter ile bağlantısı ona ABD Milli Takımı'na dönüş yolunu açar. Belki de bu kampta Pochettino'yu etkiledikten sonra MLS'ten bir oyuncunun gerekli olduğuna karar verilir.

    Bu arada, biz daha ilgi çekici iki seçeneğe yöneleceğiz. Cardoso, ABD Milli Takımı'nın hâlâ çözmeye çok ihtiyaç duyduğu bir oyuncu; çünkü bunun başarılması takımın tavanını biraz yükseltecektir. Bir de Musah var; son kampta öne çıkmadı, ancak daha merkezî bir pozisyonda oynaması istenirse bunu yapabilir.

  • Forvetler

    USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Pulisic hazır olursa, bir sonraki kampta kesinlikle geri dönecektir.

    Folarin Balogun, Julian Hall, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Cavan Sullivan

    Listede: Mathis Albert, Cole Campbell, Justin Ellis, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

    Önce bariz olanı aradan çıkaralım: USMNT, Pulisic'i "geride bırakmıyor." Bu yazki Dünya Kupası'nın ardından eleştiren çok kişi var ve bu eleştiriler de haklı. Ancak Pulisic'in USMNT'ye liderlik ettiği günlerin sona erdiğini düşünmek saçma. Bu döngüde kilit isimlerden biri olmaya devam edecek. Bunu yapamayacak kadar kötü bir oyuncu değil.

    Bunu bir kenara koyduktan sonra, takım onun etrafında nasıl kurulmalı? Balogun bariz bir seçenek ve kulüp durumunun da forvet için USMNT'yi her zamankinden daha önemli hale getirdiği açık. Onun arkasında Pepi kendini kanıtlamış durumda, Hall ise attığı üç gollük dönemde bunu yapmaya çok yaklaştı.

    Bir de diğer büyük isim var: Sullivan. Yine, MLS oyuncularını kulüplerinden ayırmak ideal değil ama Union'ın play-off'lardaki durumuna bağlı olarak Sullivan'ı çekmek buna değebilir. Çoğu oyuncuya göre USMNT'ye hazır olmaya çok daha yakın, bu yüzden zamanlama uyarsa çocuğun gerçek bir maçta neler yapabildiğini görelim.