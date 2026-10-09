ABD Erkek Milli Takımı'nın dört maçlık hazırlık serisi henüz sona erdi, ancak gözler şimdiden bir sonraki maçlara çevrildi. Sonuçta, sandığınızdan da önce gelecekler.

Bu nedenle, biraz ileriye bakalım.

ABD, kasım ayında CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finallerinde Haiti ile karşılaşacak ve bu maçlar takımın Dünya Kupası'ndan bu yana oynayacağı ilk resmi karşılaşmalar olacak. Son birkaç haftada takım, kadrosunda çok sayıda genç oyuncunun yer aldığı dört hazırlık maçı oynadı. Şimdi ise önlerinde gerçek bir turnuva varken, bu gençlerden kaçı kadroda kalmayı sürdürecek?

Bunlardan birkaçı kesinlikle kalabilir. Ancak son kadroda bazı önemli eksikler de vardı. Hangileri geçiciydi? Hangileri o kadar da geçici değildi? Oyuncu havuzu artık genişlemişken, Mauricio Pochettino'nun 2030 döngüsünün ilk gerçek maçları için kadrosunu oluştururken vermesi gereken daha da fazla karar var.

Peki kimi seçebilir? GOAL muhtemel 23 kişilik kadroya göz atıyor...