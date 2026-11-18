CINCINNATI: Mauricio Pochettino’nun ABD Erkek Milli Takımı’na vedası alışıldık tabloyu bir kez daha ortaya koydu: dikkat çekici anlar, goller ve Manchester’a gidişinden önce alınan son bir etkili galibiyet.

ABD Milli Takımı, cumartesi günü Haiti’yi 6-0 mağlup etmesinin ardından salı günü Cincinnati’de aynı rakibini yine rahat geçti. Bu kez skor yalnızca 2-0’dı ancak maç büyük ölçüde beklendiği gibi gelişti. ABD uzun bölümler boyunca üstün oynadı ve sonunda oldukça rahat bir galibiyet aldı.

ABD’nin golleri ise hiç de sıradan değildi; ikisi de göz alıcıydı. İlk gol, müthiş bir röveşatayla iki maçtaki üçüncü golünü atan Christian Pulisic’ten geldi. Julian Hall da devre arasından önce attığı harika golle skora katkı yaptı. Bir dizi etkileyici dokunuşun ardından bir forvet gibi bitirerek maçın kaderini ilk yarıda belirledi.

Böylece ABD Milli Takımı beklendiği gibi CONCACAF Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi ve bölgenin en iyisi olma yolunda bir fırsat daha yakaladı. Ancak takım bu fırsatı Pochettino olmadan değerlendirecek; görevi devralmak üzere başka biri hazırlanıyor. Pochettino bütün hafta boyunca takımı iyi durumda bırakmak istediğini söyledi. Salı günkü galibiyetle de bunu başardı; ayrılırken bir sonraki teknik direktöre önemli bir ivme ve kupa kazanma fırsatı bıraktı.

GOAL, ABD Milli Takımı’nın Haiti karşısındaki galibiyetinin kazananlarını ve kaybedenlerini inceliyor...