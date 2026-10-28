Christian Pulisic'in AC Milan ile sözleşmesinin süresi dolmaya yaklaşırken geleceğine dair söylentiler giderek arttı. ABD futbolunun en büyük yıldızını sırada ne bekliyordu? Peki AC Milan için sırada ne vardı? İki taraf anlaşabilecek miydi, yoksa yollarını mı ayıracaktı?

Görünüşe göre bu sorular yanıtını buldu. Pulisic bir yere gitmiyor.

En azından İtalya'dan gelen haberler buna işaret ediyor. Pulisic'in, gelecek yaz sona erecek sözleşmesini dört yıl uzatarak 2031'e kadar geçerli olacak yeni bir anlaşmaya imza atacağı bildiriliyor. Bu, 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinin en verimli döneminin geri kalanını Milan'da geçirmeyi taahhüt etmesi anlamına gelir. Kulüp onun en iyi yıllarına yatırım yaparken Pulisic de bu yılları nerede geçireceğini seçmiş olacak.

Bu karar önemli. Geleceği görünüşe göre netleşen Pulisic yeni hedeflere odaklanabilir. Milan ise onun yeniden yapılanma sürecinde kilit rol oynamaya devam ettiğinin sinyalini veriyor. Kararın hem kulüp hem de millî takım düzeyinde ABD futbolu için de sonuçları var.

Peki buradan çıkarılacak en önemli sonuçlar neler? GOAL bu önemli kararın ilgili herkesi nasıl etkilediğine bakıyor...