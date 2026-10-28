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Pulisic GFX 1-1GOAL

Christian Pulisic’in AC Milan ile yeni sözleşmesine ilişkin haberler, onun ticari açıdan hâlâ büyük değer taşıdığını gösteriyor: Bu, AC Milan, ABD Milli Takımı ve MLS için ne anlama geliyor?

2031’e kadar uzatılacağı bildirilen sözleşme, Pulisic’in kariyerinin zirve dönemini Milan’ın yeniden yapılanma sürecine bağlayabilir. Bu gelişmenin kulübün küresel markası, ABD Millî Takımı’nın bir sonraki Dünya Kupası döngüsü ve MLS’in hedefleri açısından da sonuçları olabilir.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Christian Pulisic'in AC Milan ile sözleşmesinin süresi dolmaya yaklaşırken geleceğine dair söylentiler giderek arttı. ABD futbolunun en büyük yıldızını sırada ne bekliyordu? Peki AC Milan için sırada ne vardı? İki taraf anlaşabilecek miydi, yoksa yollarını mı ayıracaktı?

    Görünüşe göre bu sorular yanıtını buldu. Pulisic bir yere gitmiyor.

    En azından İtalya'dan gelen haberler buna işaret ediyor. Pulisic'in, gelecek yaz sona erecek sözleşmesini dört yıl uzatarak 2031'e kadar geçerli olacak yeni bir anlaşmaya imza atacağı bildiriliyor. Bu, 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinin en verimli döneminin geri kalanını Milan'da geçirmeyi taahhüt etmesi anlamına gelir. Kulüp onun en iyi yıllarına yatırım yaparken Pulisic de bu yılları nerede geçireceğini seçmiş olacak.

    Bu karar önemli. Geleceği görünüşe göre netleşen Pulisic yeni hedeflere odaklanabilir. Milan ise onun yeniden yapılanma sürecinde kilit rol oynamaya devam ettiğinin sinyalini veriyor. Kararın hem kulüp hem de millî takım düzeyinde ABD futbolu için de sonuçları var.

    Peki buradan çıkarılacak en önemli sonuçlar neler? GOAL bu önemli kararın ilgili herkesi nasıl etkilediğine bakıyor...

  • Pulisic için

    Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic, Milan'da kendine bir yuva buldu.

    Pulisic'in yeni bir sözleşme imzalamasının temelinde tek bir şey var: Mutlu ve kendini evinde hissediyor.

    Son birkaç yıldır, özellikle de Serie A'ya damga vurduğu yüksek performans dönemlerinde, yurt dışına transfer olacağına dair haberler çıktı. Ancak bu performansı uzun süredir geride kaldı ve olası transferlerin bazılarının da bu nedenle gündemden düşmüş olabileceği bir gerçek.

    Yine de Milan, eski formundan çok uzak göründüğü dönemlerde bile Pulisic'e desteğini sürdürdü. Haberlere inanılacak olursa kulüp, ona yüzde 25 zam yaparak bu desteği daha da ileri taşıyor. Milan, Pulisic'e inanıyor; Pulisic de bu sözleşmeyi imzalayarak Milan'a inandığını gösteriyor.

    Asıl soru, bu inancın nereye varacağı. Pulisic'in yeteneklerine sahip bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister ve bunu bekler. Milan'ın son sezonlarını inişli çıkışlı diye nitelendirmek ise yetersiz kalır. Kulüp bu sezon Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında yer almıyor ve Serie A'da alınan ilk sonuçlar, oraya dönmenin bu kez de zorlu bir mücadele gerektirebileceğini gösteriyor. En azından Pulisic, Milan'ı herkesin bu kulüpten beklediği seviyeye yeniden taşımak için mücadeleye hazır görünüyor.

    Bu arada Pulisic, Milan'ın öne çıkan yüzlerinden biri olarak kullanmayı sürdürdüğü küresel bir markanın yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Hem ülkesinde hem de yurt dışında göz önünde olan bir oyuncu olmayı da sürdürüyor. 2030'a giden yolda, Milan gibi Pulisic'in de yeniden yapılanması gerekiyor. Bulunduğu yerde kalıp işe koyulmayı seçmesinin nedeni de muhtemelen bu.

  • Milan için

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    LaPresse

    Milan, Pulisic’in yerini doldurmakta birden fazla açıdan zorlanırdı.

    Milan açısından bu anlaşmanın iki yönü var: saha içi ve saha dışı.

    Saha içi yönüne bakıldığında, bunun futbol açısından neden mantıklı olduğunu görmek kolay. Pulisic, Chelsea'den geldiğinden beri Milan'ın en iyi oyuncularından biri oldu; bu sürede 44 gol atıp 28 asist yaptı. O tarihten bu yana kulüpte hiçbir oyuncu toplamda daha fazla gol ve asist katkısı sağlayamadı. Özellikle günümüz transfer piyasasında böyle bir oyuncunun yerini doldurmak kolay değil. Bu nedenle Pulisic'i kaybedip yerine başka bir oyuncu getirmeye çalışmak muhtemelen hem başarısız hem de pahalı bir girişim olurdu.

    Bir de saha dışı yönü var. Pulisic markası bu yaz kuşkusuz darbe aldı, ancak Amerikan futbolunun en tanınan yüzü olarak hâlâ sahip olduğu etki yadsınamaz. Bu da özellikle onu kadrosunda bulunduran kulübe avantaj sağlıyor. Daha fazla forma satışı, sponsorluk ve tanıtım anlamına geliyor; bunların da takımın güçlendirilmesi için daha fazla paraya dönüşmesi umuluyor.

    Dolayısıyla Pulisic'in yerini doldurmak, transfer bedelleri, kaybedilen gelir ve en önemlisi gol katkısı açısından Milan'a çok pahalıya mal olurdu. Futbolda şartlar değişir ve Milan belki ileride onu satmayı tercih eder. Ancak bu gerçekleşirse, sözleşmesinin bitişi yaklaşırken Pulisic'in değil, Milan'ın şartlarıyla gerçekleşecek.

  • ABD erkek millî futbol takımı için

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    Icon Sportswire

    Milan gibi bir kulüpte oynamak, Pulisic'i ABD Milli Takımı'nda karşılaşacağı baskılara hazır tutmalı.

    En azından bu, Pulisic'in hiçbir yere gitmeyi planlamadığının bir işareti. Üst düzeyde oynamaya devam edecek olması ABD Milli Takımı için iyi haber.

    Dışarıdakiler yeni bir sayfa açmaya hevesli olabilir, ancak ABD Milli Takımı'nın bu dönemde kilit rol oynayacak Pulisic'i geride bırakmaya hazır olduğu bir senaryo yok. Yeni yıldızlar gelse bile hepsi, başardığı onca şeye rağmen nasıl olduysa neredeyse hak ettiği değeri görmeyen Pulisic'in seviyesine ulaşmaktan büyük mutluluk duyar. Bu konumda olmasının bir nedeni var. O, geçmişte de bu kadar iyiydi, bugün de öyle.

    28 yaşındaki Pulisic kariyerinin en verimli döneminde ve bu Dünya Kupası dönemi boyunca nasıl bir gelişim göstereceğini görmek kuşkusuz ilginç olacak. Ani hızlanmaları ve savunmaların arasından sıyrılma becerisiyle tanınan Pulisic'in oyunu, yaşı ilerledikçe nasıl değişecek? Serie A, ilerleyen yaşlarda oynamak için geleneksel olarak Premier League'den, hatta Bundesliga'dan daha elverişli bir lig oldu. Bu nedenle Pulisic, oyununu geliştirmeyi sürdürürken üst düzeyde oynamaya devam etmek için daha iyi bir şansa sahip görünüyor.

    Gerçek şu ki Pulisic en iyi performansını sergilerse ABD Milli Takımı bu dönemde çok daha iyi olacak. Bu, genç yıldızlara örnek olacak ve takımın hem ulaşabileceği en yüksek seviyeyi hem de asgari performans düzeyini yükseltecek. Pulisic'in Milan'da kalmasının, bunun mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini sağlaması umulacak.

  • MLS için

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    NurPhoto

    NYCFC'nin adı bir süredir Pulisic'le anılıyordu.

    Bir dönem söylentiler vardı. Pulisic'in adı NYCFC ile anılmıştı; Queens'teki yeni stadına yakışacak yıldız gücünü kulübe kazandırabilirdi. New York'a ve MLS geneline yeni bir transfer dalgası getirebilecek, ses getiren bir imza olurdu.

    Bu gerçekleşmedi ve görünen o ki en azından uzun bir süre gerçekleşmeyecek.

    Önümüzdeki yıllarda ABD erkek millî takımının bazı yıldızları MLS'e transfer olabilir, ancak Pulisic onlardan biri gibi görünmüyor. Bu da MLS'in, en azından bir süre daha, en ünlü Amerikalı futbolcuyu ülkenin en üst düzey ligine getirmek için bekleyeceği anlamına geliyor. Sezon sonrasındaki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi'nin durumuyla karşı karşıya olan lig için bu, özellikle önemli bir darbe.

    ABD erkek millî takımının başka yıldızlarıyla sözleşme imzalanması MLS'in seviyesini ve görünürlüğünü artırmaya yardımcı olurdu, ancak Pulisic'in gelişi buna ayrı bir boyut katardı. Ne var ki özellikle bu Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir transfer imkânsız görünüyordu. Pulisic'in şu anda futbolu yakından takip etmeyen taraftarların gözündeki itibarını güçlendirmesi gerekiyor; MLS'e gitmesi ise bu itibarı yalnızca zedelerdi. Atlantik'in öte yakasında başardıkları düşünüldüğünde yersiz olsa da Avrupa'nın zorluklarından kaçtığı yönünde suçlamalarla karşılaşırdı.

    Dolayısıyla MLS, bir sonraki döneminin nasıl şekilleneceğini belirlemeye çalışırken Pulisic'i kadrosuna katamayacak.