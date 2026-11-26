Şükran Günü geldi ve bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Hindi, et sosu, patates püresi ve iç pilav sofrada. Şükredecek çok şey var ama bunlar yemekle sınırlı değil; futbol da bunlardan biri.

Elbette yılın bu döneminde hayatta şükredilecek daha önemli şeyler var. Yine de futbolun günlük hayatımızdaki yerini teslim etmek gerek. Kimileri için bir tutku, kimileri içinse gündelik hayattan uzaklaşmanın bir yolu. Bu yazıyı okuyorsanız futbolun bir şekilde hayatınızda olmasından memnun olduğunuzu varsayabiliriz.

Öyleyse masaya oturup çatalı bir anlığına bırakalım. Amerikan futbolundaki güzel şeylere ve en az onlar kadar önemlisi, önümüzde heyecanla bekleyebileceğimiz gelişmelere şükredelim.