Ella Toone ve Chloe Kelly emekliliğe hâlâ çok uzak olabilir ancak şimdiden İngiltere'nin ikonları oldular; 2022 ve 2025 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde ve 2023'te Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez finale uzanan yolda, İngiltere'nin bu inanılmaz başarı döneminde büyük anlara imza atan oyuncular oldular. Bu nedenle, İngiltere'nin Yunanistan'a karşı oynamak zorunda olduğu Dünya Kupası elemesi öncesinde, ikisinin de Sarina Wiegman'ın 2026-27 sezonundaki ilk kadrosunda yer almaması şaşırtıcıydı.

Wiegman, son derece başarılı görev süresi boyunca uzun zamandır aynı çekirdek oyuncu grubuna başvurdu; Toone 2022'den bu yana neredeyse sürekli kadroda yer alırken, Kelly ise yalnızca bir kez dışarıda kaldı. O da Manchester City'de süreleri ciddi şekilde düştüğünde oldu ve sakatlıklar birkaç gün sonra yine İngiltere kadrosuna dahil edilmesinin yolunu açtı. Bu, formu ya da aldığı süre düşse bile oyuncuların düzenli olarak "kredisi" olduğundan söz eden bir teknik direktör. Başarı getiren isimlere sadık kalıyor.

Ancak Toone ve Kelly'nin Wiegman'ın son kadrosunda yer almaması, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptıkları için şaşırtıcı değildi. Burada aşırıya kaçan bir durum yok. Asıl şaşkınlık, bunun ne kadar ender yaşandığı düşünüldüğünde, seçilenler arasında isimlerini görmemek neredeyse tuhaf hissettirdiği içindi. Yine de bu kararlar fazlasıyla haklıydı.

Bunu söylemek inanılmaz, çünkü bir yıldan biraz daha uzun süre önce Toone, İngiltere'nin Euro 2025 zaferine uzandığı altı maçın beşinde ilk 11'de başlamıştı; Kelly ise eleme turlarının tamamında sorumluluk alıp fark yaratan ve maç kazandıran bir isim olmuştu. Peki, İngiltere böylesine büyük bir tamam mı devam mı elemesine hazırlanırken, bu iki İngiltere yıldızının artık neden kadronun dışında kaldığı noktaya gelindi?