Chloe ve Ella nerede?! Şok Kelly ve Toone yoklukları, Sarina Wiegman'ın İngiltere'nin zaferi uğruna sert davranabildiğini gösteriyor
Ella Toone ve Chloe Kelly emekliliğe hâlâ çok uzak olabilir ancak şimdiden İngiltere'nin ikonları oldular; 2022 ve 2025 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde ve 2023'te Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez finale uzanan yolda, İngiltere'nin bu inanılmaz başarı döneminde büyük anlara imza atan oyuncular oldular. Bu nedenle, İngiltere'nin Yunanistan'a karşı oynamak zorunda olduğu Dünya Kupası elemesi öncesinde, ikisinin de Sarina Wiegman'ın 2026-27 sezonundaki ilk kadrosunda yer almaması şaşırtıcıydı.
Wiegman, son derece başarılı görev süresi boyunca uzun zamandır aynı çekirdek oyuncu grubuna başvurdu; Toone 2022'den bu yana neredeyse sürekli kadroda yer alırken, Kelly ise yalnızca bir kez dışarıda kaldı. O da Manchester City'de süreleri ciddi şekilde düştüğünde oldu ve sakatlıklar birkaç gün sonra yine İngiltere kadrosuna dahil edilmesinin yolunu açtı. Bu, formu ya da aldığı süre düşse bile oyuncuların düzenli olarak "kredisi" olduğundan söz eden bir teknik direktör. Başarı getiren isimlere sadık kalıyor.
Ancak Toone ve Kelly'nin Wiegman'ın son kadrosunda yer almaması, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptıkları için şaşırtıcı değildi. Burada aşırıya kaçan bir durum yok. Asıl şaşkınlık, bunun ne kadar ender yaşandığı düşünüldüğünde, seçilenler arasında isimlerini görmemek neredeyse tuhaf hissettirdiği içindi. Yine de bu kararlar fazlasıyla haklıydı.
Bunu söylemek inanılmaz, çünkü bir yıldan biraz daha uzun süre önce Toone, İngiltere'nin Euro 2025 zaferine uzandığı altı maçın beşinde ilk 11'de başlamıştı; Kelly ise eleme turlarının tamamında sorumluluk alıp fark yaratan ve maç kazandıran bir isim olmuştu. Peki, İngiltere böylesine büyük bir tamam mı devam mı elemesine hazırlanırken, bu iki İngiltere yıldızının artık neden kadronun dışında kaldığı noktaya gelindi?
Beklenen seviyelerin altında
Wiegman, salı günü Yunanistan elemesi için kadrosu açıklandıktan sonra Toone ve Kelly hakkında gelen soruya doğrudan yanıt verdi. "Sahada onlardan beklediğim seviyeler bu değildi" dedi.
Kelly, bu yeni sezonun başında Arsenal'de yalnızca iki kez ilk 11'de başladı ve ister ilk 11'de olsun ister sonradan oyuna girsin, etki yaratmakta zorlandı. Temsilcileri, The Athletic'e hamstring sakatlığıyla oynadığını ve milli maç arasını "rehabilitasyon" için kullanmasının beklendiğini söyledi. Arsenal teknik direktörü Renee Slegers da salı günü bunu doğruladı, ancak Kelly'nin İngiltere seçimi için "fit ve hazır" olduğunu da belirtti. Kelly'nin yokluğunda herhangi bir sakatlığın payı olup olmadığı sorulduğunda Wiegman, “Ben sadece sahada gördüğüme baktım. Konuyu futbolla sınırlı tuttuk” dedi.
Bu arada Toone, Manchester United'ın Arsenal deplasmanında yedek kulübesine çekildi. Yine de Lig Kupası'nda Sheffield United'a karşı alınan 10-1'lik farklı galibiyette bir gol ve bir asistle geri döndü ve pazar günü West Ham'a karşı United'ın sezonun ilk Women's Super League galibiyetinde ilk 11'de başladı. Ancak bu, Wiegman'ın onu salı günkü kadroya dahil etmesi için yeterli olmadı.
Dikkat çekici şekilde, ikisinin de kulüpleri yeni sezona en iyi başlangıcı yapmadı. Ancak salı günü, özellikle Toone üzerinden bu noktaya dikkat çekildiğinde Wiegman şu yanıtı verdi: "Ama ben aynı zamanda kendi futbol aksiyonlarınızı nasıl uyguladığınıza da bakıyorum. Size verilen görev ve rolde bireysel olarak nasıl olduğunuz kadar, takımla bağlantınız da önemli. Ben buna odaklanıyorum." Görünen o ki, ikisi de bu testi geçemedi.
Artan rekabet
Form eksikliğine işaret ettikten sonra, Wiegman'ın bu iki dışarıda bırakılma için bir sonraki açıklaması, kadrodaki yerler için yaşanan "büyük rekabet" oldu. Elbette, İngiltere gibi eldeki yetenek havuzunun derin olduğu bir milli takımda kadro rekabeti her zaman vardır. Ancak şu anda bu durum özellikle orta saha ve hücum bölgelerinde geçerli; özellikle orta sahada bunun her zaman böyle olmadığı dönemler de olmuştu.
Bu kadro açıklamasına doğru giderken, Lexi Potter'ın ilk kez milli takıma çağrılacağı yönünde güçlü bir kanaat vardı. 20 yaşındaki oyuncu sezona Chelsea formasıyla olağanüstü başladı ve Keira Walsh ile, 29 yaşındaki oyuncunun hücumdaki tehdidini daha fazla ortaya çıkarmaya yardımcı olan mükemmel bir ortaklık kurdu.
Erica Parkinson da birçok kişinin kadroda olacağını düşündüğü bir diğer isimdi. 18 yaşındaki oyun kurucu, ilk milli takım davetini nisan ayında almıştı ancak haziranda 23 yaş altı takımına dönmeden önce iki maçta da yedek kulübesinde kalıp süre alamadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyerine North Carolina Courage formasıyla iyi başladı ve A takıma geri dönmeyi hak ediyor.
Ancak soru şuydu: Bu iki isme yer açmak için kimler kadrodan çıkacaktı? Toone ve Kelly, Wiegman döneminde kadronun değişmez isimleri oldu; bu yüzden yer açmak için onların gözden çıkarılacağını düşünmek pek çok kişi için ihtimal dahilinde değildi. Yine de yerlerini bırakanlar gerçekten de onlar oldu.
Yeni nesil
Ve bunlar memnuniyet verici değişiklikler. Potter ve Parkinson, kulüplerinde çok iyi oynayan ve İngiltere'nin uzun vadeli geleceğini temsil eden gerçekten heyecan verici iki genç oyuncu. Kadroda yer almayı hak ediyorlar. Yerini koruyan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Freya Godfrey için de benzer şeyler söylenebilir; üstelik Kelly gibi dikkat çekici bir isim kadro dışında kalmışken.
Onları kadroya kadar takip etmeye çalışan başka isimler de var. Ruby Mace, bu sezon Everton tarafından İngiltere için alternatiflerin bol olduğu stoper bölgesinde değil de yeniden orta sahada oynatılmasının ardından tekrar kapıyı çalıyor olabilir. Laila Harbert ise bu yaz Arsenal'den ayrılıp San Diego Wave'e imza attı ve zamanı geldiğinde orta sahada dengeleri değiştirebilecek, hakkında çok olumlu değerlendirmeler yapılan bir başka genç oyuncu.
Katie Reid, Arsenal'in stoperi, ilk İngiltere kampından yıkıcı bir ACL yırtığı nedeniyle çekilmek zorunda kalmasının ardından yakında sakatlığını atlatmış olacak. Euro 2025'in çıkış yapan yıldızı Michelle Agyemang da aynı sakatlıktan yakında dönmeyi umacak. Bu arada 2025'in sonunda İngiltere formasıyla ilk maçına çıkan Anouk Denton da kendi aksiliğini yaşamadan önce Bay FC'de iyi oynuyordu.
Bunların hepsi, Wiegman tarafından değerlendirilmek isteyen, o kadroya girmeye çalışıp teknik direktöre elinde bakmaya değer daha fazla seçenek olduğunu göstermeye uğraşan daha genç oyuncular. Dolayısıyla kemikleşmiş isimlerin tetikte olması gerekiyor. Wiegman, zaman zaman genç oyunculara güvenmemesi nedeniyle gereksiz eleştiriler aldı; oysa gerçekte U23 takımından bunu hak eden oyuncuları her zaman yükseltmeye çalıştı.
Bu haftaki kadro açıklaması da bunu önemli ölçüde hatırlatıyor ve Potter, Parkinson ile Godfrey'nin ardından İngiltere kadrosunun parçası olmak isteyenlere büyük cesaret verecek.
Olumlu yanıtlar bekleniyor mu?
Tüm bunlar, Kelly ve Toone için geri dönüş yolunun olmadığı anlamına gelmiyor. Wiegman, salı günü bunu son derece net bir şekilde ortaya koydu. "Onlara gerçekten inanıyorum. Hâlâ onlara inanıyorum. Kadroda değiller ama onlara inanıyorum" dedi ve ardından olumlu bir karşılık vermesini umacağı, sert ama yapıcı bir mesaj verdi. "Onları çok yakından takip ediyoruz ve 'Hmmm, biraz daha fazlasını bekliyoruz' diye düşündük. Daha fazlasını ortaya koyabileceklerini biliyoruz. Verdiğimiz mesaj da buydu" diye ekledi. "Umarım seviyelerini yükseltir ve neler yapabileceklerini gösterirler çünkü daha iyisini yapabileceklerine eminim."
Bunun iki oyuncu için de motivasyon olup olmayacağı sorulduğunda Wiegman, "Umduğum şey bu. Elbette buna çok iyi bir şekilde karşılık vermelerini umuyorum. Benim istediğim bu. Umarım eskisinden de daha iyi şekilde geri dönerler" dedi.
İngiltere açısından bu olumlu bir tablo. Çünkü önemli anlara imza atmış iki büyük isim, yeterli kalite ve forma rekabeti olması sayesinde Wiegman'ın onları dışarıda bırakırken rahat hissedebileceği bir ortamda kadro dışında kalabiliyor. Kelly ve Toone bu hayal kırıklığına gerçekten olumlu karşılık verir ve daha yüksek bir seviyeye çıkarsa, tablo daha da parlak hale gelecek.
Dokuz aydan kısa bir süre içinde İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası yolunda olmayı umacak ve o turnuvaya mümkün olduğunca çok formda oyuncu ve kadro seçimi konusunda bol seçenekle gitmek isteyecek.