Chloe Sarwie: Chelsea’nin hırslı genç yıldızı, İngiltere’nin uzun süredir devam eden sol bek sorununa çözüm olabilir
Chelsea'nin Avustralya ve Yeni Zelanda'daki sezon öncesi turu bu yaz büyük bir coşkuyla karşılandı; Chelsea taraftarları, son yedi Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunun altısını kazanan takımı sahada izlemek için tribünlere akın etti. Hayranlıkla izlenecek Lucy Bronze ve Lauren James gibi yıldız isimler, Avustralya milli takım oyuncusu Ellie Carpenter gibi ev sahibi ülkenin gözdesi bir isim ve Katie McCabe ile Giulia Dragoni'nin kulüp formalarını ilk kez giymesiyle yeni transferleri görme fırsatı vardı.
Ancak sezon öncesi dönemi, taraftarların ilk takımda daha fazla süre almak için mücadele eden en yetenekli genç oyunculara göz atması için de bir fırsat. Bu turda, kulüple yeni uzun vadeli sözleşme imzalayan Lola Brown şans buldu. Yaz transferi Nelly Las ve geçen sezon özellikle mart ayında Brighton'a karşı attığı galibiyet golüyle dikkat çeken genç orta saha oyuncusu Lexi Potter da aynı şekilde fırsat yakaladı.
O gün manşetleri Potter süsledi, ancak galibiyetin korunmasına yardımcı olan bir diğer Chelsea akademi oyuncusu da 17 yaşındaki sol bek Chloe Sarwie oldu. Bu, genç oyuncunun 2025-26 sezonunda yaptığı yedi maçtan biriydi ve bu yaz Avustralya ile Yeni Zelanda turunda Chelsea'nin oynadığı iki maçta da ciddi süre aldı; bu da onun, daha da fazla fırsat bulacağı bir sezon geçirmeyi umduğu dönemin öncesine denk geldi.
Chelsea altyapısından çıkan en yetenekli ve en heyecan verici isimlerden biri olarak öne çıkan Sarwie hakkında ayrıca şunu da belirtmek gerekir: İngiltere'nin ciddi ihtiyaç duyduğu bir pozisyonda oynuyor ve hâlâ çok genç olmasına rağmen Genç İngiltere takımında 23 yaş altı seviyesine kadar parladı.
Öyleyse bu üst düzey genç yetenek kim ve Avrupa'nın en iyi takımlarından birinin ilk takım kadrosuna şimdiden nasıl girdi?
Her şeyin başladığı yer
Sarwie'nin futbola ilgisi, ağabeyinin maçlarını izlemeye gitmesiyle başladı ancak küçük yaşlarda keyif aldığı tek aktivite bu değildi. Chelsea'nin genç yıldızı aynı zamanda yetenekli bir dansçıydı; ağırlıklı olarak bale yapıyor, ayrıca biraz da step dansıyla ilgileniyordu. Üstelik bu gelip geçici bir hobi de değildi; Sarwie her yıl West End'deki His Majesty's Theatre'da sahne alıyordu.
Dans yolculuğundan, İngiltere genç milli oyuncusunun futbol yolculuğuyla bağlantılı unsurlar da var ve orada öğrendiği bazı şeyler Chelsea'nin A takımına yükselişinde ona yardımcı oldu. Her şeyden önce, His Majesty's Theatre'daki o deneyimlerden büyük bir sahnede performans sergilemenin getirdiği heyecanı ve bununla nasıl başa çıkılacağını çok iyi biliyor.
"Bazen belirli nefes teknikleri kullanıyorsunuz ve bu gerçekten çok yardımcı oluyor" dedi We Are Chelsea podcast'inde. "Bunu balede yapmaya başladım ve devam ettirmek bana gerçekten çok yardımcı oldu." Teknik açıdan bakıldığında da Sarwie, "top sürme stilinin bir bakıma" dans ettiği döneme dayandığını düşünüyor. Guardian'a konuşan oyuncu, "Bale beni ayaklarımın üzerinde hafif yaptı" dedi.
Bir gün, ağabeyi maç yaparken parkta top oynadığı sırada bir antrenör Sarwie'ye yaklaşıp, "Şu ana kadar bir akademide oynuyor olmalıydın" dedi. Dokuz yaşındayken bu adımı Chelsea'de attı. Daha önce kanat ve ofansif orta saha olarak oynayan 17 yaşındaki oyuncu, daha sonra Chelsea ve İngiltere genç milli takımlarındaki yükselişi sırasında sol bek rolüne yerleşti.
Büyük fırsat
2025-26 sezonunda Sarwie birçok dönüm noktasına ulaştı. İlk kez bir önceki sezonda maç kadrosunda yer aldıktan sonra, geçen yılın ekim ayında 16 yaşındayken, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde Twente ile 1-1 berabere kaldığı maçta ikinci yarıda oyuna girerek A takımdaki ilk maçına çıktı.
Sonucun hâlâ belirsizliğini koruduğu bir anda başantrenör Sonia Bompastor'un onu oyuna sürmeyi tercih etmesi, Sarwie'ye duyduğu güveni açıkça ortaya koyuyordu. Kadrodaki diğer oyuncular da bu inancı paylaşıyordu. Chelsea'nin Avustralyalı milli bek oyuncusu Carpenter, maçın ardından Sarwie için, "Çok genç ve heyecan verici bir oyuncu, ayrıca çok yetenekli" dedi. "Umarım onu daha fazla görürüz."
Öyle de oldu. Mart ayında, birkaç kez daha sonradan oyuna girdikten ve bir ay önce ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan sonra, Sarwie Londra City Lionesses karşısında ilk 11'de başlayarak A takımdaki ilk maçına çıktı.
Daha sonra, "Bu benim için her şey demek" dedi. "Akademi boyunca çok sıkı çalıştım ve sonunda A takımın bir parçası olmak, sözleşmemi imzalamak ve ilk kez ilk 11'de başlamak... Bunun için sonsuza dek minnettarım. Sadece çok çalışmaya devam etmem ve gerçekten o ilk 11'de olmam gerektiğini göstermeyi sürdürmem gerekiyor."
Nasıl gidiyor
Ancak son bir yılda çok gelişen tek şey Sarwie'nin Chelsea takımındaki konumu değil. Milli takım düzenindeki statüsü de büyük ölçüde yükseldi. Geçen yaz genç oyuncu, İngiltere'nin 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na giden kadrosunun en genç üyesiydi, ancak bir dakika bile süre alamadı.
Beş ay sonra, hâlâ sadece 16 yaşındayken, 23 Yaş Altı takımının kadrosundaydı. Nisan ayında İngiltere, U23 Avrupa Turnuvası yarı finalinde Hollanda'yı 1-0 yenerken Sarwie maçın oyuncusu seçildi. Birkaç gün sonra da Genç İngiltere, finalde İsveç'i 3-0 yenerek turnuvayı kazanırken yine ilk 11'deydi.
"Çılgınca," dedi We Are Chelsea podcast'inde, maçları değerlendirirken. "En yaşlı oyuncu benden altı yaş büyük!"
En büyük güçlü yönler
Daha önceki yıllarında sahanın daha ileri bölgelerinde oynamış olması nedeniyle, Sarwie'nin özellikle hücum özelliklerinin dikkat çekmesi pek de sürpriz değil. Teknik açıdan son derece üstün olan genç oyuncu, kanatta slalom driblinglerle ilerleyip orta fırsatı yaratmayı seviyor; sol ayağıyla yaptığı ortalar ise hem akan oyunda hem de duran top durumlarında çok etkili.
Sahada kendini ortaya koymaya hevesli olan 17 yaşındaki oyuncu, oyununa büyük bir yaratıcılık katıyor ve pozitif, ileriye dönük zihniyeti sayesinde bire bir durumlarda savunmacılarını geçebiliyor.
"Topu alır almaz, hücuma çıkarken bir şeyler yaratmak istiyorum," demişti geçen sezon. Sarwie, bu tür senaryolarda işin diğer yönünde de çok gelişiyor; rakipleri durdurmak için zamanlaması iyi müdahaleler yaparken, modern bir bekte her teknik direktörün isteyeceği şekilde kanatta ileri geri gidip gelecek enerjiyi ve çalışma temposunu da ortaya koyuyor.
Bir de Sarwie'nin sahip olduğu tüm psikolojik özellikler var. Baskı ve bununla nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda etkileyici şekilde konuşuyor; bunda baledeki deneyimlerinden de yararlanıyor. Ayrıca çok sağlıklı bir zihniyete sahip ve bu da üst düzey futbolda ilerlemeye devam ederken ona büyük katkı sağlayacak.
"Başarısızlık diye bir şey yok. Ya başarırsınız ya da öğrenirsiniz," dedi Women's Soccer Podcast'e. "Bunu bir kez fark ettiğinizde, her şeyde başarılı olabilirsiniz.”
Gelişime açık
Sarwie'nin, geçen sezon henüz 16 yaşındayken ilk kez forma giyen bir oyuncudan bekleneceği üzere, üst düzey futbolda hâlâ uyum sağlamaya çalıştığı birkaç konu var.
“Bu çok büyük bir adım,” itirafında bulundu We Are Chelsea podcastinde. Bu farklardan bazıları sorulduğunda, uyum sağlamaya çalıştığı öne çıkan unsurlar olarak “oyunun hızı”, “karar verme sürecinizin 10 kat daha hızlı olması gerektiği” ve “bununla birlikte kaliteyi de korumanız gerektiği” noktalarını seçti. “Akademi futboluna kıyasla çok fazla şey var,” dedi.
Fiziksel taraf da işin içinde. Sarwie, hem güç açısından hâlâ gelişimini sürdürüyor hem de bunu WSL'de nasıl kullanacağını öğreniyor.
“O gerçekten çok iyi. Çok iyi bir bek,” diyen Chelsea savunmacısı Nathalie Bjorn, bu yaz GOAL'e yetenekli genç takım arkadaşı hakkında konuştu. “Sadece sıkı çalışmaya devam ediyor ve teknik kapasitesi çok yüksek. Bek oynamak zaten kolay değil, özellikle de bu ligde çok fiziksel olan bu kadar fazla oyuncu varken. Sadece vücudunu nasıl kullanacağını öğrenmesi gerekiyor ama bence buna yüzde 100 uyum sağlayacak.”
Bu kadar genç yaşta üst düzey futbola adım attığınızda, saha dışındaki şeylere alışmak da zaman alıyor. “Başta çok korkutucuydu. Sadece [A takım oyuncularıyla] sosyalleşmeye çalışırken bile, ‘Ne söyleyeceğim?’ diye düşünüyorsunuz,” diyen Sarwie, We Are Chelsea podcastinde, çıkışını sevimli ve son derece ilişki kurulabilir bir şekilde değerlendirdi. Ancak kulüpte A takım oyuncusu olmaya daha fazla alıştıkça, bunun da artık açıkça uyum sağladığı bir alan olduğu görülüyor.
Sıradaki... Katie McCabe mi?
İşin ilginç yanı, Sarwie'nin oyununda, bu yaz Blues'a katılan eski Arsenal savunmacısı Katie McCabe'i hatırlatan unsurlar var. Genç oyuncu ilk top kontrolünü her zaman çok bilinçli yapıyor; topu sürekli ayağından çıkararak ve net biçimde ileri oynamayı isteyerek alıyor, tıpkı McCabe gibi. İkisi de önde oynamayı seven, kanatta iki yönlü çalışkanlıklarıyla ve duran toplarda olduğu kadar akan oyundaki mükemmel ortalarıyla desteklenen ciddi bir hücum tehdidine sahip oyuncular.
Ancak Sarwie, oyununun savunma yönünü ve ortalarındaki istikrarı hâlâ geliştiriyor olsa da, McCabe'de olmayan bir özelliğe, slalom bir koşuda birkaç oyuncuyu birden geçmesine imkân tanıyan dripling yeteneğine sahip. Bu yönüyle daha çok doğal bir kanat oyuncusu olan takım arkadaşı Sandy Baltimore'u andırıyor. Sarwie'nin becerisi ve rakiplerinin üzerine gitme konusundaki özgüveni gerçekten öne çıkıyor.
Sırada ne var?
Sarwie'nin geçen sezon A takım futboluyla tanışması sınırlı sürelerle oldu. Bu nedenle 17 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonunda toplam dakikasını ve yakaladığı fırsat sayısını artırmayı hedeflemesi kaçınılmaz görünüyor. Bompastor da Baltimore'u en etkili olduğu bölge olan daha ileri alanlarda tutabilmek için genç oyuncuyu rotasyonda bir seçenek olarak kullanabilmeyi umacaktır.
Ancak odağı kulüp meselelerine çevrilmeden önce Sarwie'nin dikkati İngiltere ve 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda olacak. UEFA boykotu tehditlerine rağmen turnuvanın 5 Eylül'de planlandığı gibi başlaması bekleniyor. Genç Dişi Aslanlar, geçen yılki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası üzerinden turnuvaya katılma hakkı kazandı. Sarwie ise o turnuvada sahaya çıkamadı. Ancak aradan geçen sürede İngiltere için daha önemli bir oyuncu hâline geldi ve Polonya'da önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Bu bağlamda, A Milli İngiltere takımına sıçrayış yapacağını öngörmek erken gelebilir, ancak Sarwie, Dişi Aslanlar kadrosunda gerçekten ihtiyaç duyulan bir pozisyonda oynuyor. Sarina Wiegman, görevde geçirdiği beş yıl boyunca sol bekte seçenek sıkıntısı yaşadı. Bu nedenle bazı yorumcular, genç oyuncunun bu sezon önemli bir gelişim göstermesi hâlinde A takıma beklenenden daha erken çağrılabileceğini şimdiden öngörüyor.
Bu, son 12 ayda pek çok yeni ortama uyum sağlamak zorunda kalan bir oyuncu için bir başka büyük adım olurdu. Ancak konuşma tarzı, Sarwie'nin özgüveninin ve kendine inancının yeteneğiyle birlikte sadece daha da geliştiğini açıkça gösteriyor.
“İnsanları sürekli hayran bırakabilen, en iyilerden biri olarak anılan o oyuncu olmak istiyorum” dedi the Guardian'a bu yılın başlarında. Sıkı çalışmayı sürdürürse, Sarwie'nin bunu başaracak potansiyele sahip olduğu kesin.