Chloe Sarwie: Chelsea’nin hırslı genç yıldızı, İngiltere’nin uzun süredir devam eden sol bek sorununa çözüm olabilir

Chelsea'nin Avustralya ve Yeni Zelanda'daki sezon öncesi turu bu yaz büyük bir coşkuyla karşılandı; Chelsea taraftarları, son yedi Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunun altısını kazanan takımı sahada izlemek için tribünlere akın etti. Hayranlıkla izlenecek Lucy Bronze ve Lauren James gibi yıldız isimler, Avustralya milli takım oyuncusu Ellie Carpenter gibi ev sahibi ülkenin gözdesi bir isim ve Katie McCabe ile Giulia Dragoni'nin kulüp formalarını ilk kez giymesiyle yeni transferleri görme fırsatı vardı.

Ancak sezon öncesi dönemi, taraftarların ilk takımda daha fazla süre almak için mücadele eden en yetenekli genç oyunculara göz atması için de bir fırsat. Bu turda, kulüple yeni uzun vadeli sözleşme imzalayan Lola Brown şans buldu. Yaz transferi Nelly Las ve geçen sezon özellikle mart ayında Brighton'a karşı attığı galibiyet golüyle dikkat çeken genç orta saha oyuncusu Lexi Potter da aynı şekilde fırsat yakaladı.

O gün manşetleri Potter süsledi, ancak galibiyetin korunmasına yardımcı olan bir diğer Chelsea akademi oyuncusu da 17 yaşındaki sol bek Chloe Sarwie oldu. Bu, genç oyuncunun 2025-26 sezonunda yaptığı yedi maçtan biriydi ve bu yaz Avustralya ile Yeni Zelanda turunda Chelsea'nin oynadığı iki maçta da ciddi süre aldı; bu da onun, daha da fazla fırsat bulacağı bir sezon geçirmeyi umduğu dönemin öncesine denk geldi.

Chelsea altyapısından çıkan en yetenekli ve en heyecan verici isimlerden biri olarak öne çıkan Sarwie hakkında ayrıca şunu da belirtmek gerekir: İngiltere'nin ciddi ihtiyaç duyduğu bir pozisyonda oynuyor ve hâlâ çok genç olmasına rağmen Genç İngiltere takımında 23 yaş altı seviyesine kadar parladı.

Öyleyse bu üst düzey genç yetenek kim ve Avrupa'nın en iyi takımlarından birinin ilk takım kadrosuna şimdiden nasıl girdi?